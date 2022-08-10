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Новини Війна
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Росія - держава-терорист №1 через мінування "вагнерівцями" ЗАЕС та ядерний шантаж, - експерт

тероризм,терорист,росія

Після мінування Запорізької АЕС приватною військовою компанією Путіна "Вагнер" світ має визнати Росію державою-терористом 1.

Про це повідомляє у себе на сторінці в Facebook експерт Кирило Сазонов, який зараз перебуває на фронті, передає Цензор.НЕТ.

Сазонов називає основні причини визнання рф країною-терористом.

"Поява вагнерівців на ЗАЕС та заяви про мінування атомки говорять про головне - Москва підвищує ставки і переходить до ядерного шантажу. Тепер Росія - країна-терорист №1 у світі. "Аль-Каїда", "Талібан" та ІДІЛ - це дворові хлопці, порівняно з нею. Сьогодні в неї в заручниках - не лише Україна, а й уся Європа. Бо Путін - не просто мавпа з гранатою. Ця мавпа взяла до рук ядерну дубинку", - пише Сазонов.

У своєму дописі Сазонов також нагадує, хто такі "вагнерівці".

"Приватна військова компанія Путіна "Вагнер" (названа на честь улюбленого композитора Гітлера) - елітні орки. "Вагнер" повністю фінансується російським урядом з держбюджету і по суті працює виключно на керівництво РФ, виконуючи будь-які завдання путінського режиму."Вагнер" виконує такі завдання, які в усьому світі вважаються тероризмом. Очільник "Вагнера" Дмитро Уткін - кавалер орденів мужності та людина близького до путіна Пригожина. Відкрито називає компанію мілітарним організованим злочинним угрупованням", - зазначає Кирило Сазонов.

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На думку експерта, почавши свій шлях у 2014 році під час російської агресії на сході України, "Вагнер" показала себе як ефективний засіб реалізації гібридної експансії Кремля.

"Присутність компанії ("вагнерівців". - Ред.) швидко поширилася на Близький Схід, Африку та навіть Південну Америку, при цьому Кремль заохочував своїх бойовиків до повної свободи дій. Декілька років тому ЗМІ неодноразово публікували кадри де "вагнерівці" забивають людей кувалдами, ріжуть голови та спалюють живцем, однак тоді ці факти не переконали світ визнати "Вагнер" терористичною організацією, а Росію - країною-спонсором тероризму", - переконаний Сазонов.

Експерт наголошує, що світ має відповісти посиленням тиску на РФ.

"Московська загроза має бути нейтралізованою і лише після денуклеаризації, демілітаризації та денацифікації путінського режиму доцільно буде вести розмови про зняття санкцій або налагодження діалогу. Першочергове завдання - не допустити вибуху замінованої ЗАЕС. Інакше, нам усім вже не буде за що боротися", - резюмує Кирило Сазонов.

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Автор: 

АЕС (1155) путін володимир (24089) росія (65934) ядерна безпека (567) ПВК Вагнер (1541) Запорізька АЕС (1424)


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Топ коментарі
+13
По "вагнеру" это к Ермаку и Безглуздой, это их коронная тема. Теперь вот все видим, а много только потом станет известно, что творит эта Дичь и как с ней стоит поступать
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10.08.2022 13:22
+6
А это их агенты-пособники. Правда сколовского уже слили
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10.08.2022 13:23
+6
Допустити кацапню на ЗАЕС як виявилося було дуже просто. Вигнати їх звідти набагато тяжче. Про що думали-хрен його знає.
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10.08.2022 13:28
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По "вагнеру" это к Ермаку и Безглуздой, это их коронная тема. Теперь вот все видим, а много только потом станет известно, что творит эта Дичь и как с ней стоит поступать
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10.08.2022 13:22 Відповісти
А это их агенты-пособники. Правда сколовского уже слили
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10.08.2022 13:23 Відповісти
козирь - він же смотрящий, кловун - він же буратіно, соколовський - він же мертвеччук
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10.08.2022 14:50 Відповісти
Хоч в чомусь
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10.08.2022 13:24 Відповісти
Допустити кацапню на ЗАЕС як виявилося було дуже просто. Вигнати їх звідти набагато тяжче. Про що думали-хрен його знає.
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10.08.2022 13:28 Відповісти
Здається , що це було зроблено навмисно , бо що-що , а вже ЗАЕС можна було оточити військами і не допустити орків. До речі , якби ЗЕ був справді Верховним головнокомандуючим , то війська з Маріуполя потрібно було негайно перекидати на ЗАЕС . Навіть був час , коли вони могли , хоч і з втратами , але прорватись .Чому це не було зроблено ? Ядерний шантаж , це єдине , чим Кремль може нас ламати , щоб ми пішли на перемир"я , або пішли на угоду з Кремлем. . Ми можемо з ними поторгуватись . Наприклад , бити весь час Керченський міст , поки вони не залишать ЗАЕС , але ніхто про це не говорить . Чому ?
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10.08.2022 15:06 Відповісти
Зелена чума про**али вагнерівців, тепер вони їм нам "віддячують"! Макнули зелених в лайно.
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10.08.2022 13:29 Відповісти
А от Сполучені Штати, чомусь так не вважають, а шкода!
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10.08.2022 13:29 Відповісти
То коли ж Україна офіційно визнає росію "державою терористом"? Одне базікання!
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10.08.2022 13:31 Відповісти
В документах дохлого Сссра хранится интересный указ типа "красный террор"...за подписью Якова Свердлова...кажись 30 августа 1918 года...Там черным по белому указаны цели террора...задачи...и прочие прелести массового убийства граждан дохлый империи Романовых..типа Готорп-Гольштейнов...этот указ работает до сих пор...
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10.08.2022 13:47 Відповісти
 
 