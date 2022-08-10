Росія - держава-терорист №1 через мінування "вагнерівцями" ЗАЕС та ядерний шантаж, - експерт

Після мінування Запорізької АЕС приватною військовою компанією Путіна "Вагнер" світ має визнати Росію державою-терористом 1.

Про це повідомляє у себе на сторінці в Facebook експерт Кирило Сазонов, який зараз перебуває на фронті, передає Цензор.НЕТ.

Сазонов називає основні причини визнання рф країною-терористом.

"Поява вагнерівців на ЗАЕС та заяви про мінування атомки говорять про головне - Москва підвищує ставки і переходить до ядерного шантажу. Тепер Росія - країна-терорист №1 у світі. "Аль-Каїда", "Талібан" та ІДІЛ - це дворові хлопці, порівняно з нею. Сьогодні в неї в заручниках - не лише Україна, а й уся Європа. Бо Путін - не просто мавпа з гранатою. Ця мавпа взяла до рук ядерну дубинку", - пише Сазонов.

У своєму дописі Сазонов також нагадує, хто такі "вагнерівці".

"Приватна військова компанія Путіна "Вагнер" (названа на честь улюбленого композитора Гітлера) - елітні орки. "Вагнер" повністю фінансується російським урядом з держбюджету і по суті працює виключно на керівництво РФ, виконуючи будь-які завдання путінського режиму."Вагнер" виконує такі завдання, які в усьому світі вважаються тероризмом. Очільник "Вагнера" Дмитро Уткін - кавалер орденів мужності та людина близького до путіна Пригожина. Відкрито називає компанію мілітарним організованим злочинним угрупованням", - зазначає Кирило Сазонов.

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На думку експерта, почавши свій шлях у 2014 році під час російської агресії на сході України, "Вагнер" показала себе як ефективний засіб реалізації гібридної експансії Кремля.

"Присутність компанії ("вагнерівців". - Ред.) швидко поширилася на Близький Схід, Африку та навіть Південну Америку, при цьому Кремль заохочував своїх бойовиків до повної свободи дій. Декілька років тому ЗМІ неодноразово публікували кадри де "вагнерівці" забивають людей кувалдами, ріжуть голови та спалюють живцем, однак тоді ці факти не переконали світ визнати "Вагнер" терористичною організацією, а Росію - країною-спонсором тероризму", - переконаний Сазонов.

Експерт наголошує, що світ має відповісти посиленням тиску на РФ.

"Московська загроза має бути нейтралізованою і лише після денуклеаризації, демілітаризації та денацифікації путінського режиму доцільно буде вести розмови про зняття санкцій або налагодження діалогу. Першочергове завдання - не допустити вибуху замінованої ЗАЕС. Інакше, нам усім вже не буде за що боротися", - резюмує Кирило Сазонов.

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