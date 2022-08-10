Співзасновник шведської Amnesty International Вестберг пішов з організації через незгоду зі звітом про Україну
Співзасновник шведської ланки Amnesty International Пер Вестберг оголосив, що йде з організації через незгоду зі звітом про Збройні сили України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
"Я належу до організації вже майже шістдесят років. З важким серцем через заяви Amnesty щодо війни в Україні я закінчую свою довгу і плідну співпрацю", - заявив Вестберг.
Пер Вестберг став співзасновником шведської Amnesty у 1960-х роках.
Нагадаємо, у ЄС у відповідь на скандальний звіт Amnesty International щодо України заявили, що це Росія здійснює невиправдану агресію і атакує мирних жителів і цивільні об’єкти, українська армія ж намагається їх захистити.
Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".
Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).
Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.
Пізніше Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них.
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Що це за манеру взяли тікати й залишати лайно щоб робило що забажає?!!!
Глава организации французская крыса
Типа Ле Пен
За минулі 60 років вона пройшла довгий шлях від безкорисливої боротьби з порушниками прав людини в авторитарних країнах до ультра-лівацької групи із захисту цих режимів та на утримання цих самих диктаторських режимів. Коротше, стало протилежністю до самої себе, але ранньої. І тому не дивно, що її залишають самі фундатори. Повна моральна деградація європейської лівої думки та ідеї.
Перекройте Амнести доступ к корыту - и они загнутся....
а не просто бізнес роблять