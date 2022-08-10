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Новини
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Співзасновник шведської Amnesty International Вестберг пішов з організації через незгоду зі звітом про Україну

amnesty,international,вестберг

Співзасновник шведської ланки Amnesty International Пер Вестберг оголосив, що йде з організації через незгоду зі звітом про Збройні сили України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Я належу до організації вже майже шістдесят років. З важким серцем через заяви Amnesty щодо війни в Україні я закінчую свою довгу і плідну співпрацю", - заявив Вестберг.

Пер Вестберг став співзасновником шведської Amnesty у 1960-х роках.

Нагадаємо, у ЄС у відповідь на скандальний звіт Amnesty International щодо України заявили, що це Росія здійснює невиправдану агресію і атакує мирних жителів і цивільні об’єкти, українська армія ж намагається їх захистити.

Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

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Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.

Пізніше Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них.

Автор: 

Amnesty International (100) протест (2402) звільнення (2688) Швеція (966)


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Топ коментарі
+29
Організація Емністі виникла наприкінці 60-х із заявленими цілями - "Підтримка політв'язнів у країнах з диктаторським режимом, насамперед у СРСР".
За минулі 60 років вона пройшла довгий шлях від безкорисливої боротьби з порушниками прав людини в авторитарних країнах до ультра-лівацької групи із захисту цих режимів та на утримання цих самих диктаторських режимів. Коротше, стало протилежністю до самої себе, але ранньої. І тому не дивно, що її залишають самі фундатори. Повна моральна деградація європейської лівої думки та ідеї.
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10.08.2022 13:46
+25
Respect.
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10.08.2022 13:38
+24
Людина життя віддала турботі про інших, і тут, якесь продажне чмо ...
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10.08.2022 13:41
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Respect.
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10.08.2022 13:38 Відповісти
Ні. НЕ РЕСПЕКТ!!! Це тактика слабаків! Мав залишитись й вимогати розібратися, покарати винних й зробити заперечення що той допис був помилкою й інфо-диверсією прожних співробітників Amnesty!
Що це за манеру взяли тікати й залишати лайно щоб робило що забажає?!!!
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10.08.2022 13:50 Відповісти
#продажних співробітників
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10.08.2022 13:51 Відповісти
Есть варианты. Например, как с Джонсонюком. Хотя, конечно, сложно ожидать в AI массового оттока рыл от кормушки
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10.08.2022 13:54 Відповісти
власно, Джонсона змусили посаду залишити за якийсь дроб"язок, а тут, диви, всі вже тій емнесті інтернешнл сказали, а вони як русскіє, мали всіх в сраці і далі свою брудну справу роблять.
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10.08.2022 15:21 Відповісти
Ні. Для Британії то не "дрібязок" , тому й живуть по іньшому.
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10.08.2022 22:48 Відповісти
Людина життя віддала турботі про інших, і тут, якесь продажне чмо ...
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10.08.2022 13:41 Відповісти
Не чмо, а sjw.
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10.08.2022 14:04 Відповісти
Правильно

Глава организации французская крыса

Типа Ле Пен
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10.08.2022 13:42 Відповісти
«Не провести: серьезного человека - красноречивому вралю».© Хуан юнь-Цзяо
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10.08.2022 13:45 Відповісти
Бо шведи - люди совісті
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10.08.2022 13:46 Відповісти
Організація Емністі виникла наприкінці 60-х із заявленими цілями - "Підтримка політв'язнів у країнах з диктаторським режимом, насамперед у СРСР".
За минулі 60 років вона пройшла довгий шлях від безкорисливої боротьби з порушниками прав людини в авторитарних країнах до ультра-лівацької групи із захисту цих режимів та на утримання цих самих диктаторських режимів. Коротше, стало протилежністю до самої себе, але ранньої. І тому не дивно, що її залишають самі фундатори. Повна моральна деградація європейської лівої думки та ідеї.
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10.08.2022 13:46 Відповісти
В принципе, это закономерно. Левое движение своих изначальных целей добилось и перевыполнило. В Европе настолько хорошо развита социалка, что быть на её фоне левым - это практически всегда значить быть "борцуном за соцсправедливость" из разряда "прежде, чем обезвредить маньяка, давайте попробуем понять его тонкое психическое устройство".
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10.08.2022 13:59 Відповісти
Повністю згодна. Саме деградація лівацької ідеї, яка приймає якісь вивернуті, практично абсурдні форми. І це відбуваєтьсяне лише у AI.
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10.08.2022 14:41 Відповісти
Так, здається, плодяться більше країни з низьким рівнем життя (Індія, Африка), а у високорозвинутих країнах смертність уже перевищує народжуваність...
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10.08.2022 16:32 Відповісти
А не проще кремлевских крыс выгнать из етой организации. Почему всегда хорошие люди уходят отдавая крысам труды своей многолетней работы?
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10.08.2022 13:56 Відповісти
там уже давно одни крысы, проще другую организацию сделать
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10.08.2022 13:58 Відповісти
так а що там рятувати? моль шубу з"їла.
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10.08.2022 15:39 Відповісти
Кормушка -- лавіровалі лавіровалі і не виловіравіровалі
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10.08.2022 14:47 Відповісти
настоящий Волк не захотел: с блдми жить - по-блдски выть
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10.08.2022 14:51 Відповісти
Все дело в бабле......
Перекройте Амнести доступ к корыту - и они загнутся....
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10.08.2022 15:10 Відповісти
Амнесті високласна шльондра - з вигляду гуманітарна організація, а по справам шльондра ще та, як ця -

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10.08.2022 15:34 Відповісти
Яка гарненька парочка, Семенко та Одарочка.
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10.08.2022 16:54 Відповісти
Людина! Дякуємо за вашу позицію!!!
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10.08.2022 15:36 Відповісти
Дич не несите , Земля способна прокормить 40 миллиардов человек , это научный факт . И это только суша . А есть еще и моря и океаны . Каину и Авелю тоже было тесно , а их тогда было всего шестеро
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10.08.2022 15:59 Відповісти
є совість в дядька
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10.08.2022 16:34 Відповісти
респект чувак!
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10.08.2022 16:39 Відповісти
Наплодили організацій і рухів, якими давно вже навчились маніпулювати рашисти і використовувати в своїх цілях.
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10.08.2022 16:52 Відповісти
Amnesty International превратилась в дешевую шлюху. Кто ей платит, тот ее и танцует.
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10.08.2022 16:53 Відповісти
молодец, дадька !
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10.08.2022 17:37 Відповісти
хоч в когось совість там лишилась,
а не просто бізнес роблять
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10.08.2022 19:53 Відповісти
 
 