Співзасновник шведської Amnesty International Вестберг пішов з організації через незгоду зі звітом про Україну

Співзасновник шведської ланки Amnesty International Пер Вестберг оголосив, що йде з організації через незгоду зі звітом про Збройні сили України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Я належу до організації вже майже шістдесят років. З важким серцем через заяви Amnesty щодо війни в Україні я закінчую свою довгу і плідну співпрацю", - заявив Вестберг.

Пер Вестберг став співзасновником шведської Amnesty у 1960-х роках.

Нагадаємо, у ЄС у відповідь на скандальний звіт Amnesty International щодо України заявили, що це Росія здійснює невиправдану агресію і атакує мирних жителів і цивільні об’єкти, українська армія ж намагається їх захистити.

Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

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Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.

Пізніше Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них.