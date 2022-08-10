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Зеленський привітав жіночу збірну України з перемогою на Шаховій олімпіаді-2022: "Голий король почує: Шах, Мат, Слава Україні!"

шахи

Президент Володимир Зеленський привітав жіночу збірну України з перемогою на шаховій Олімпіаді.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Жіноча збірна України вдруге в історії здобула "золото" на шаховій Олімпіаді. Марія та Анна Музичук, Анна Ушеніна, Юлія Осьмак та Наталія Букса - уся країна пишається вашим результатом. Дякую за таку важливу перемогу та український прапор на найвищій сходинці п'єдесталу!

Синьо-жовтий буде в кожному куточку нашої країни. Без жодних гамбітів - не жертвуючи нічим в обмін на щось - ми повернемо кожну клітинку своєї землі. Бо попри будь-які дебюти, блокади та пафосні погрози знищити нас у два ходи, всі вороги України рано чи пізно потрапляють у цугцванг - безпорадне становище, коли будь-який їхній хід призводить до програшу партії. Пішаки закінчаться. Офіцери будуть биті. Важких фігур не залишиться.

І голий король почує: Шах, Мат, Слава Україні!" - наголосив глава держави.

Нагадаємо, жіноча збірна України перемогла на Шаховій олімпіаді-2022.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24268) Олімпіада (687) шахи (87)


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Топ коментарі
+8
Жіноча збірна Шаховій олімпіаді-2022 вкотре довела, що Українські жінки самі найрозумніші в світі.
А ти, дивись, щоб не зробив патової ситуації в Україні.
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10.08.2022 13:56
+5
Хмммм...Зелупа еще и гроссмейстер.В шахматы играет тем же,чем играет на пианино?
Голый король-это как раз ты,Скумбриевич.
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10.08.2022 13:39
+5
Та этому хрипатому поцу лишь бы свою харю небритую в камеру всунуть.Причина неважна.
Это зависимость.
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10.08.2022 13:41
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Примазаться к чужой победе - это у нас становится мейнстримом у чиновников или как? Шахматисты молодцы!
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10.08.2022 13:39 Відповісти
Та этому хрипатому поцу лишь бы свою харю небритую в камеру всунуть.Причина неважна.
Это зависимость.
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10.08.2022 13:41 Відповісти
Хмммм...Зелупа еще и гроссмейстер.В шахматы играет тем же,чем играет на пианино?
Голый король-это как раз ты,Скумбриевич.
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10.08.2022 13:39 Відповісти
А то, его сам полковник Грицацуев учил маты ставить!!!
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10.08.2022 13:45 Відповісти
опять чушь понес
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10.08.2022 13:42 Відповісти
незгодна, тексти йому пишуть гарні, як на диво
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10.08.2022 13:47 Відповісти
Боневтик пиарится на все чем только может
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10.08.2022 13:42 Відповісти
Скоро почне дорожні знаки урочисто відкривати і лізти в справи церкви
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10.08.2022 13:46 Відповісти
це він про себе???
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10.08.2022 13:46 Відповісти
да
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10.08.2022 13:52 Відповісти
А где же сосиянки?
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10.08.2022 13:54 Відповісти
В черзі за ладами.
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10.08.2022 13:59 Відповісти
Жіноча збірна Шаховій олімпіаді-2022 вкотре довела, що Українські жінки самі найрозумніші в світі.
А ти, дивись, щоб не зробив патової ситуації в Україні.
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10.08.2022 13:56 Відповісти
І найкрасивіші.
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10.08.2022 18:14 Відповісти
Ну й х#рні намолов! А «голий король» - це він про себе?
А те що наші шахістки молодці і Україна переможе безсумнівно! Але до чого тут зеленський?
А от до становища, в яке потрапив «Азов», він має пряме відношення, тільки чомусь не розповідає про це.
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10.08.2022 16:49 Відповісти
Молодці Українкі! Вітаю з перемогою. В останній день змагань потужно виграли та перестрибнули з четвертого місця на перше.
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10.08.2022 18:03 Відповісти
 
 