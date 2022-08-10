Зеленський привітав жіночу збірну України з перемогою на Шаховій олімпіаді-2022: "Голий король почує: Шах, Мат, Слава Україні!"
Президент Володимир Зеленський привітав жіночу збірну України з перемогою на шаховій Олімпіаді.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Жіноча збірна України вдруге в історії здобула "золото" на шаховій Олімпіаді. Марія та Анна Музичук, Анна Ушеніна, Юлія Осьмак та Наталія Букса - уся країна пишається вашим результатом. Дякую за таку важливу перемогу та український прапор на найвищій сходинці п'єдесталу!
Синьо-жовтий буде в кожному куточку нашої країни. Без жодних гамбітів - не жертвуючи нічим в обмін на щось - ми повернемо кожну клітинку своєї землі. Бо попри будь-які дебюти, блокади та пафосні погрози знищити нас у два ходи, всі вороги України рано чи пізно потрапляють у цугцванг - безпорадне становище, коли будь-який їхній хід призводить до програшу партії. Пішаки закінчаться. Офіцери будуть биті. Важких фігур не залишиться.
І голий король почує: Шах, Мат, Слава Україні!" - наголосив глава держави.
Нагадаємо, жіноча збірна України перемогла на Шаховій олімпіаді-2022.
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Это зависимость.
Голый король-это как раз ты,Скумбриевич.
А ти, дивись, щоб не зробив патової ситуації в Україні.
А те що наші шахістки молодці і Україна переможе безсумнівно! Але до чого тут зеленський?
А от до становища, в яке потрапив «Азов», він має пряме відношення, тільки чомусь не розповідає про це.