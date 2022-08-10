Зеленський привітав жіночу збірну України з перемогою на Шаховій олімпіаді-2022: "Голий король почує: Шах, Мат, Слава Україні!"

Президент Володимир Зеленський привітав жіночу збірну України з перемогою на шаховій Олімпіаді.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Жіноча збірна України вдруге в історії здобула "золото" на шаховій Олімпіаді. Марія та Анна Музичук, Анна Ушеніна, Юлія Осьмак та Наталія Букса - уся країна пишається вашим результатом. Дякую за таку важливу перемогу та український прапор на найвищій сходинці п'єдесталу!

Синьо-жовтий буде в кожному куточку нашої країни. Без жодних гамбітів - не жертвуючи нічим в обмін на щось - ми повернемо кожну клітинку своєї землі. Бо попри будь-які дебюти, блокади та пафосні погрози знищити нас у два ходи, всі вороги України рано чи пізно потрапляють у цугцванг - безпорадне становище, коли будь-який їхній хід призводить до програшу партії. Пішаки закінчаться. Офіцери будуть биті. Важких фігур не залишиться.

І голий король почує: Шах, Мат, Слава Україні!" - наголосив глава держави.

Нагадаємо, жіноча збірна України перемогла на Шаховій олімпіаді-2022.

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