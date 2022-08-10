Мігранти, які вирушать воювати в Україну на боці РФ, можуть сісти до в’язниці, - посольство Узбекистану в Росії

Посольство Узбекистану в Москві попередило узбекистанців про те, що створення добровольчого батальйону або участь у бойових діях на території іноземних держав є злочином.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радио Озодлик".

У посольстві нагадали, що згідно зі статтею 154 КК Узбекистану участь у добровольчих батальйонах та бойових діях на чужих територіях кваліфікується як "найманство".

Кримінальний кодекс передбачає покарання до десяти років ув'язнення для завербованих осіб.

"Посольство закликає наших співвітчизників не піддаватися на провокації та виявляти передбачливість", – йдеться у повідомленні.

Раніше Агентство із зовнішньої трудової міграції також закликало узбекистанців, які перебувають у Росії, не брати участь у різних добровольчих батальйонах.

Причиною таких заяв посольства та агенції стало опубліковане телеканалом "Vetta" відео про те, що узбекистанці, які мешкають у Пермі, хочуть сформувати батальйон "Амір Темур", і мають намір воювати проти України.

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У ролику з такою пропозицією виступив лідер "Товариства Центральної Азії узбеків Пермського краю" Джахонгір Джалолов, і кілька десятків людей, що сидять у залі, зустріли його слова оплесками.

"Наші діти відвідують дитячі садки, навчаються у школах та університетах. Ми живемо та працюємо в Росії. Ми не тільки повинні, ми зобов'язані виправдати той хліб, який ми їсти. Тому пропоную сформувати батальйон добровольців та назвати його ім'ям великого Аміра Темура", – сказав у відеоролику Джахонгір Джалолов.