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Новини Війна
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Мігранти, які вирушать воювати в Україну на боці РФ, можуть сісти до в’язниці, - посольство Узбекистану в Росії

плакат,війна

Посольство Узбекистану в Москві попередило узбекистанців про те, що створення добровольчого батальйону або участь у бойових діях на території іноземних держав є злочином.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радио Озодлик".

У посольстві нагадали, що згідно зі статтею 154 КК Узбекистану участь у добровольчих батальйонах та бойових діях на чужих територіях кваліфікується як "найманство".

Кримінальний кодекс передбачає покарання до десяти років ув'язнення для завербованих осіб.

"Посольство закликає наших співвітчизників не піддаватися на провокації та виявляти передбачливість", – йдеться у повідомленні.

Раніше Агентство із зовнішньої трудової міграції також закликало узбекистанців, які перебувають у Росії, не брати участь у різних добровольчих батальйонах.

Причиною таких заяв посольства та агенції стало опубліковане телеканалом "Vetta" відео про те, що узбекистанці, які мешкають у Пермі, хочуть сформувати батальйон "Амір Темур", і мають намір воювати проти України.

Також читайте: Кремль використовує лідерів етнічних меншин для мобілізації добровольців, - ISW

У ролику з такою пропозицією виступив лідер "Товариства Центральної Азії узбеків Пермського краю" Джахонгір Джалолов, і кілька десятків людей, що сидять у залі, зустріли його слова оплесками.

"Наші діти відвідують дитячі садки, навчаються у школах та університетах. Ми живемо та працюємо в Росії. Ми не тільки повинні, ми зобов'язані виправдати той хліб, який ми їсти. Тому пропоную сформувати батальйон добровольців та назвати його ім'ям великого Аміра Темура", – сказав у відеоролику Джахонгір Джалолов.

Автор: 

мігранти (1119) посольство (947) Узбекистан (135) найманці рф (2064)


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Топ коментарі
+18
на днях було відео Золкіна,де імам розмовляв з полоненими мусульманами.Ну і відразу мені впало в око те,що там був таджик абдуррахім.Я ще й подумав-ще й ці довбані *насяльніка* йдуть воювати за країну,яка їх зневажає і презирає.
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10.08.2022 14:08
+14
Я маю на увазі офіційний Узбекистан.
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10.08.2022 14:10
+9
Молодці узбеки, розуміють куди вітер віе.
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10.08.2022 14:08
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на днях було відео Золкіна,де імам розмовляв з полоненими мусульманами.Ну і відразу мені впало в око те,що там був таджик абдуррахім.Я ще й подумав-ще й ці довбані *насяльніка* йдуть воювати за країну,яка їх зневажає і презирає.
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10.08.2022 14:08 Відповісти
е кебе, а ОДКБ ?

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), реже «Ташкентский пакт»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-name-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-5 [5] , «Ташкентский договор»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-name-3 [3] - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F региональная международная организация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-6 [6] , провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира... (далі можна не читати, бо брехня )

Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Договора о коллективной безопасности в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82 Ташкенте (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Узбекистан ).

єто вам не НАТО !!!!
агресівний блок
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10.08.2022 15:18 Відповісти
Молодці узбеки, розуміють куди вітер віе.
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10.08.2022 14:08 Відповісти
Я маю на увазі офіційний Узбекистан.
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10.08.2022 14:10 Відповісти
Мій знайомий узбек ненавидить кацапів.
Бо його діти і внуки народилися в Україні, і вважають себе українцями.
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10.08.2022 19:48 Відповісти
Это ж каких дебилом надо быть чтобы воевать за рашку. Ни денег ни чести ни идеи за что и почему.
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10.08.2022 14:12 Відповісти
Нацальника мана сказала.
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10.08.2022 14:18 Відповісти
Доводилось в 1990р робити в Москві на заводі. Тож повірте мені, як очевидцю, насяльніка мана, це росіяни, а толкові працівники саме узбеки.
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10.08.2022 14:40 Відповісти
То есть, за столько лет вы так и не поняли, каким именно нужно стать дебилом, чтоб воевать за парашку? Открою вам прописную истину: для этого достаточно стать русским, обрусеть.
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10.08.2022 14:46 Відповісти
Когда власть на рабZee Несменяема...

Она становится абсолют Невменяема...
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10.08.2022 14:20 Відповісти
Амир Тимур ,на встречу с Шейхом Мансуром , вперёд Джалалаб Новая Почта вас в хоть в Термез в кульке отправит
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10.08.2022 14:28 Відповісти
Фишка тут крутая...
Путлер не законно рождённый чувак от пропойцы и алкаша...,а мать его до сих пор жива...,как пишет историк Юрий Фельштинский..."легендарную биогорафию" для путлера сочинили в дохлом советском КГБ...
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10.08.2022 14:31 Відповісти
У них до рашки благолєпіє
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10.08.2022 14:35 Відповісти
так видео было наднях, где узбек на раиси в одной из диаспор агитирует своих ехать и воевать за парашку.
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10.08.2022 14:36 Відповісти
Так это обрусевший - значит, руслятина он, а не узбек.
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10.08.2022 14:44 Відповісти
У Пермі представників узбецької діаспори закликали приєднатися до участі у війні проти України щодо захоплення її територій. Підставою для цього лідер громадської організації "Товариство центральної Азії узбеків Пермського краю" Джахонгір Джалолов назвав блага, які його нація споживає в Росії.
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10.08.2022 15:04 Відповісти
Як кажуть у Ютьюбі...Байрактарам Стингерам та іншим Гимарсам все одно...каво мочить в сортире хоть северо-корейцев хоть узбеков...
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10.08.2022 14:39 Відповісти
Президент Турции Эрдоган прислал в Украину новейшие турецкие БТР в количестве 50 машин...скорость до 100 км/час...выглядит круто 💪через пару недель из Турции доставят ещё 100 штук..
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10.08.2022 14:44 Відповісти
Эрдоган, это *****-2. Турецкие БТР нам прислала коммерческая компания BMC.
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10.08.2022 14:48 Відповісти
У Эрдогана тяжёлая ситуация турецкая лира упала ...инфляция 73%...ещё неизвестно чем закончатся выборы в Турции осенью...
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10.08.2022 14:53 Відповісти
ЭМИР ТЕМИР НЕ ПОДДЕРЖАЛ БЫ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ УЗБЕКОВ. ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ЭТУ ЗАТЕЮ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.08.2022 15:30 Відповісти
Правительство Узбекстана приняло очень правильное решение! СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.08.2022 15:32 Відповісти
я наверно больше не буду шутить про Рафшана и Джамшуда. даже стыдно как то стало... адекватные люди похоже.
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10.08.2022 17:40 Відповісти
Узбеки, в кого вы превратились? В безродных манкуртов-гастарбайтеров без чести и достоинства!
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10.08.2022 19:03 Відповісти
А призывы к созданию никак?
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11.08.2022 23:14 Відповісти
 
 