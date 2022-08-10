Глави МЗС G7 закликають РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

Глави МЗС країн G7 закликали Росію передати під контроль України Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми звертаємося до Росії із закликом, щоб вона негайно повернула повний контроль над Запорізькою АЕС її законному суверенному власнику, Україні, а також повернула контроль над усіма ядерними об'єктами в межах визнаних на міжнародному рівні кордонів України для забезпечення безпечної роботи цих об'єктів", - йдеться в заяві.

Міністри країн G7 також вітають зусилля глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо "зміцнення ядерної безпеки в Україні".

"На цьому фоні ми наголошуємо на важливості сприяти місії експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС для вирішення проблем з ядерною безпекою та гарантій при дотриманні повного суверенітету України", - додали міністри "Великої сімки".

Також читайте: Росія - держава-терорист №1 через мінування "вагнерівцями" ЗАЕС та ядерний шантаж, - експерт