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Новини Війна
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Глави МЗС G7 закликають РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

заес

Глави МЗС країн G7 закликали Росію передати під контроль України Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми звертаємося до Росії із закликом, щоб вона негайно повернула повний контроль над Запорізькою АЕС її законному суверенному власнику, Україні, а також повернула контроль над усіма ядерними об'єктами в межах визнаних на міжнародному рівні кордонів України для забезпечення безпечної роботи цих об'єктів", - йдеться в заяві.

Міністри країн G7 також вітають зусилля глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо "зміцнення ядерної безпеки в Україні".

"На цьому фоні ми наголошуємо на важливості сприяти місії експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС для вирішення проблем з ядерною безпекою та гарантій при дотриманні повного суверенітету України", - додали міністри "Великої сімки".

Також читайте: Росія - держава-терорист №1 через мінування "вагнерівцями" ЗАЕС та ядерний шантаж, - експерт

Автор: 

G-7 G7 (1046) Запорізька АЕС (1424)


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Топ коментарі
+16
Ну да. А Нікополь звідки їм обстрілювати? Ви там подуріли зовсім в своїх європах?
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10.08.2022 14:09
+14
А гарно закликали, чи так собі? Може пора ставити росіянам умови - наприклад заборона усім росіянам на в'їзд в країни G7 та депортація усіх росіян з країн G7. Час закликів давно пройшов, треба діяти.
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10.08.2022 14:15
+11
Або?
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10.08.2022 14:09
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Ну да. А Нікополь звідки їм обстрілювати? Ви там подуріли зовсім в своїх європах?
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10.08.2022 14:09 Відповісти
Або?
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10.08.2022 14:09 Відповісти
Я так само думаю. Закликали - не виконують - не почули - відповідна реакція не на словах повинна бути.
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10.08.2022 14:13 Відповісти
Закликальники херові...
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10.08.2022 14:10 Відповісти
Пора подключать Спортлото, я щетаю...
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10.08.2022 14:15 Відповісти
Дебіли,***🤦
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10.08.2022 14:15 Відповісти
А гарно закликали, чи так собі? Може пора ставити росіянам умови - наприклад заборона усім росіянам на в'їзд в країни G7 та депортація усіх росіян з країн G7. Час закликів давно пройшов, треба діяти.
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10.08.2022 14:15 Відповісти
Таке враження, що ЄС хоче заклікати рф до смерті...
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10.08.2022 14:16 Відповісти
До чьей смерти? До своей?
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10.08.2022 14:32 Відповісти
Мене завжди ДИВУВАЛИ ось такі "заклики" БЕЗ продовження, на кшталт:
"а не то, ми ... вам ... і ще ... більше ..."

вони же НІКОЛИ не спрацьовували, не спрацьовувають, і не будуть працювати!
Та й самі "закликатели" все це прекрасно розуміють...
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10.08.2022 14:16 Відповісти
глубоко озаботились....
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10.08.2022 14:24 Відповісти
До "дешевого"(?!) газу бонусом безкоштовна радіація.
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10.08.2022 14:24 Відповісти
Обклейтись звітом амнесті інт., кажуть він допомага дибілам від радіації.
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10.08.2022 14:30 Відповісти
З 2014 року йде загроза, більше 8 років, які ще можуть бути ще переконливі докази... рашка нічого не поверне, ніколи, торгівля краденим один із промислів цієї федерації. Тепер або знищити всю армію рф або знищити усю федерацію. Оба варіанти несуть жорстокість, але рф по іншому не розуміє.
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10.08.2022 14:33 Відповісти
Де ви там жорстокість побачили?
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10.08.2022 14:48 Відповісти
Чому ЗАЕС не охоронявся так , як охороняється президент ?
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10.08.2022 14:42 Відповісти
Здається , що ЗАЕС , це механізм як зламати нас до перемир"я на умовах Кремля. . Можливо помиляюсь ?
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10.08.2022 14:48 Відповісти
Яке перемир'я? Хочуть безпеки на Запорізький АЕС? Хай погоджуються на миротворців ООН нема проблем, українці давно пропонують, але кацапи не хочуть.
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10.08.2022 14:55 Відповісти
В Кремле не понимают русский язык, не слышат всякие призывы, поэтому присылайте Украине побольше оружия, войска, вводите все новые и новые санкции.
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10.08.2022 14:49 Відповісти
Ввести спецсили ООН
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10.08.2022 15:39 Відповісти
яка потужна заява! навіть потужніше чим гундос зечм@
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10.08.2022 15:47 Відповісти
 
 