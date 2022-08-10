Після ударів ЗСУ по мосту в районі Каховської ГЕС він став непридатним для використання, - ОВА
Українські захисники вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Збройними Силами України знищено ще один склад боєприпасів в Новоолексіївці та командно-спостережний пункт БТГ в районі села Максима Горького.
ЗСУ ударили по мосту в районі Каховської ГЕС, після чого міст став непридатним до використання", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+46 MyronMaG mm
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+43 Владимир #467749
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+28 IN UA #422687
показати весь коментар10.08.2022 14:22 Посилання
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