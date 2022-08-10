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Після ударів ЗСУ по мосту в районі Каховської ГЕС він став непридатним для використання, - ОВА

гес,міст,каховська

Українські захисники вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройними Силами України знищено ще один склад боєприпасів в Новоолексіївці та командно-спостережний пункт БТГ в районі села Максима Горького.

ЗСУ ударили по мосту в районі Каховської ГЕС, після чого міст став непридатним до використання", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські загарбники розміщують свою техніку біля стратегічної інфраструктури Херсонщини, - Хлань

Автор: 

Каховка (125) міст (1239) Херсонська область (5860)


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Топ коментарі
+46
В "катьол касаби, в катьол!"
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10.08.2022 14:21
+43
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10.08.2022 14:21
+28
Добро пожаловать в Чернобаевку
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10.08.2022 14:22
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В "катьол касаби, в катьол!"
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10.08.2022 14:21 Відповісти
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10.08.2022 14:21 Відповісти
Добро пожаловать в Чернобаевку
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10.08.2022 14:22 Відповісти
"Хто як не ти, спалить мости?", а, Віталій Федорович?
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10.08.2022 14:24 Відповісти
Не змучусь писати і говорити. СЛАВА ЗС УКРАЇНИ!!!
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10.08.2022 14:29 Відповісти
таёжный зверек песец крадется тихо, незаметно... надо, чтобы все кацапы в том району сразу насыпали в карманы побольше семечек подсолнечника... потому как могут подохнуть без пользы... а так к весне следующего года разложившиеся кацапские трупы дадут хорошее удобрение...
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10.08.2022 14:33 Відповісти
Я больше надеюсь что на прокорм ракам пойдут при попытке свалить. Есть сведения, что в Херсоне раскуплены все плавсредства вплоть до детских кругов с уточками
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10.08.2022 14:44 Відповісти
хотілося би, щоб це було затягуванням зашморгу навколо кацапського угрупування на правому березі... ну а що це насправді - невдовзі побачимо.
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10.08.2022 14:45 Відповісти
...аби тільки зрадлива ОПа дермака не надала вбивцям "зелений коридор".. як завжди.. а Найвеличнівшиве - усе підмахнуло, як завжди, недумаючи, читаючи телесуфльора
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10.08.2022 15:05 Відповісти
Лепота!!!!!!!!!!!!СЛАВА ЗСУ!
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10.08.2022 15:11 Відповісти
Информация неточна. Легковые автомобили его могут использовать. Для грузовых - нет. Новому губернатору не мешало бы сначала почитать местные паблики.
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10.08.2022 15:13 Відповісти
На легковые автомобили всем насрать, главное, чтоб крупная техника не прошла.
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10.08.2022 15:21 Відповісти
Можно ссылку? Интересно
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10.08.2022 15:30 Відповісти
https://t.me/hueviyherson/23787 https://t.me/hueviyherson/23787

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10.08.2022 16:14 Відповісти
https://t.me/novaya_kahovka_news/421?comment=3515 https://t.me/novaya_kahovka_news/421?comment=3515

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10.08.2022 16:16 Відповісти
Рвусь из сил, и из всех сухожилий
Но сегодня опять, как вчера
Обложили меня, обложили
Гонят весело на номера.

Новый гимн ВДВ орков.
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10.08.2022 15:17 Відповісти
Відчуваю, що чергова " добра воля актом" народжується.
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10.08.2022 15:28 Відповісти
Переброска грузов остановлена, и дамба цела - высокий класс !
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10.08.2022 15:35 Відповісти
А тепер так само, але по кримському мосту. СЛАВА ЗСУ!!!
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10.08.2022 15:35 Відповісти
Автобуси їздять поки що... Важке наврядчи проїде
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10.08.2022 16:56 Відповісти
Тепер хіба що так і главстєрх попереду.

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10.08.2022 17:09 Відповісти
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10.08.2022 17:42 Відповісти
Легенько поки що влучили, як перший раз по Антонівському. Усьо попереду)
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10.08.2022 20:53 Відповісти
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10.08.2022 21:18 Відповісти
 
 