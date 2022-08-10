Після ударів ЗСУ по мосту в районі Каховської ГЕС він став непридатним для використання, - ОВА

Українські захисники вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройними Силами України знищено ще один склад боєприпасів в Новоолексіївці та командно-спостережний пункт БТГ в районі села Максима Горького.



ЗСУ ударили по мосту в районі Каховської ГЕС, після чого міст став непридатним до використання", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські загарбники розміщують свою техніку біля стратегічної інфраструктури Херсонщини, - Хлань