"Про опалення ніхто вже і не мріє": В окупованому Маріуполі досі немає світла та води

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя досі не отримують електропостачання до будинків.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольці досі не отримують електропостачання до будинків. Не дивлячись на голосні заяви окупантів, що місто освітлено, жителі пишуть, що окупанти проводять електропостачання до своїх установ, але не до житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, місцеві пишуть, що стовпи ліній електропередач просто валяються посеред вулиць. Їх ніхто не прибирає.

"Ніхто не приходів і нічого не оглядав! І де ж згадане "дострокове рішення проблеми"? Якщо ніхто й не намагався її вирішити!", - питають маріупольці.

"А тим часом окупанти для показової картинки виставляють освітленні ділянки вулиць. Театр абсурду "руського миру". Незадоволення зростає серед маріупольців. Вони розуміють, що зрадники розказують байки. Світла та води немає й не буде. А про опалення ніхто вже навіть і не мріє", - підсумували в міськраді.

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