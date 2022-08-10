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Новини Війна
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"Про опалення ніхто вже і не мріє": В окупованому Маріуполі досі немає світла та води

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя досі не отримують електропостачання до будинків.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольці досі не отримують електропостачання до будинків. Не дивлячись на голосні заяви окупантів, що місто освітлено, жителі пишуть, що окупанти проводять електропостачання до своїх установ, але не до житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, місцеві пишуть, що стовпи ліній електропередач просто валяються посеред вулиць. Їх ніхто не прибирає.

"Ніхто не приходів і нічого не оглядав! І де ж згадане "дострокове рішення проблеми"? Якщо ніхто й не намагався її вирішити!", - питають маріупольці.

"А тим часом окупанти для показової картинки виставляють освітленні ділянки вулиць. Театр абсурду "руського миру". Незадоволення зростає серед маріупольців. Вони розуміють, що зрадники розказують байки. Світла та води немає й не буде. А про опалення ніхто вже навіть і не мріє", - підсумували в міськраді.

Також читайте: Рашисти шукають "гарматне м’ясо" в окупованому Маріуполі: Через смс агітують йти до армії РФ, - Андрющенко

Про опалення ніхто вже і не мріє: В окупованому Маріуполі досі немає світла та води 01
Про опалення ніхто вже і не мріє: В окупованому Маріуполі досі немає світла та води 02

Автор: 

Маріуполь (3243) окупація (6741)


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Топ коментарі
+6
теперь только так
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10.08.2022 15:04
+5
Світло буде після запитів українською.
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10.08.2022 15:00
+4
Мариуполь это Алеппо в Сирии и Грозный в Ичкерии..."подвиги" банды путлера засняты на видео...
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10.08.2022 15:06
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Світло буде після запитів українською.
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10.08.2022 15:00 Відповісти
Все ви правильно пишите. Більш того всі ті хто залишився там жити чекали асвабадітелей. Це психічнохворі люди
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10.08.2022 15:11 Відповісти
"Совпадєніє?" (С)
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10.08.2022 15:30 Відповісти
Что-то в этом конечно есть. Шарий любил выкладывать разборы обстрелов, а позже его поклонникам предоставилась уникальная возможность посмотреть все на практике. Только вот есть что то не так тут. А Буча, Бородянка - почему?
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10.08.2022 15:32 Відповісти
Не всі,але більшість.
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10.08.2022 17:03 Відповісти
В партії пєтушарія не "сотруднікі", а "члєни", тобто }{✓ї.
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10.08.2022 15:56 Відповісти
теперь только так
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10.08.2022 15:04 Відповісти
Мариуполь это Алеппо в Сирии и Грозный в Ичкерии..."подвиги" банды путлера засняты на видео...
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10.08.2022 15:06 Відповісти
зат те є руський мір- а вони його так кликали-референдум в 2014 проводили- ну ось тримайте
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10.08.2022 15:10 Відповісти
Всерівно сидят і ждут
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10.08.2022 15:12 Відповісти
Мечтать надо правильно и все сбудется. Мечтали закончить войну? Ну как проГОЛОсовали, так и война не то что не закончилась, а и пришла в каждый ваш дом...

Таким образом 90,24% мариупольских избирателей поддержали Владимира Зеленского.

Участие в выборах приняло 188394 мариупольца, это почти 60% из тех, кто имеет право голоса.

В Украине в настоящее время обработано 80,78% голосов. Согласно этим результатам Владимир Зеленский набирает 73,09% голосов избирателей, Петр Порошенко - 24,57%.
https://www.0629.com.ua/news/2372307/zelenskij-v-mariupole-nabral-bolee-90-golosov
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10.08.2022 15:15 Відповісти
Вечеря на Слобідці... https://youtu.be/VWVmRA1AKfY
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10.08.2022 15:17 Відповісти
Странно, вроде ж всё нормально, братушки пришли, весь город разнесли ну то не страшно ахах хоть камни с неба, чё жаловаться то
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10.08.2022 15:20 Відповісти
Ситуация с отоплением по всей Украине не однозначная...местные коммунальщики пашут в поте лица ...Центральная власть этим не занимается...пилят американские баблосы тоннами...
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10.08.2022 15:22 Відповісти
Центральная власть должна отоплением заниматься? Это что то новенькое)
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10.08.2022 15:27 Відповісти
да откуда ему знать, из-за поребрика плохо видно...
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10.08.2022 15:58 Відповісти
Сказали шо з тими бабосами є гауляитер -- глаз да глаз
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10.08.2022 15:32 Відповісти
зато бєс біндєр. нормально "спасли"
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10.08.2022 16:04 Відповісти
А про Україну мрієте?
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10.08.2022 16:37 Відповісти
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10.08.2022 17:15 Відповісти
 
 