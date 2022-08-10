На території Білорусі, близько до наших кордонів, розміщено багато російської техніки, - Чаус про ймовірність наступу

Голова Чернігівської ОВА наголосив, що загроза наступу з території Росії чи Білорусі залишається.

Про це повідомив в інтерв'ю "Суспільному" голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні можливість повторного наступу як з території Росії, так і з території Білорусі, лишається. Ризик є. Він був місяць тому, два, три і зараз лишається. До тих пір поки на території Білорусі близько до наших кордонів розміщені багато російської техніки. Її достатньо для того, щоб розпочати наступ. Людей нема, але техніка є. Цього достатньо, щоб сказати, що є загроза. Тобто ми маємо бути готовими. Ми точно бачимо по всіх зведеннях і розвідки, в тому числі що нам не можна розслаблятися", - наголосив Чаус.

За його словами, час від наказу російського командування для військових частин наступати на Чернігівщину знову до фактичного наближення їх техніки з особовим складом до кордонів України, це, фактично, час на переміщення особового складу й може становити від трьох днів до тижня.

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Однак він також зауважив, що не говорить про збільшення загрози, вона існує як і раніше, після деокупації. Крім того, на його думку, якщо росіяни й наважаться знову наступати, то, ймовірно, змінять свою тактику, бо отримали тут інший досвід. А от білоруси малоймовірно, що підуть воювати, ділиться голова ОВА.

Наразі в області працює багато добробатів, громади отримують будівельні матеріали для відновлення пошкоджених будинків, триває облаштування модульних містечок, підключення до них комунікацій. Втім, за словами Чауса, відновлення не буде швидким, а нове будівництво доцільно починати після завершення війни.

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