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Новини Війна
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На території Білорусі, близько до наших кордонів, розміщено багато російської техніки, - Чаус про ймовірність наступу

чаус

Голова Чернігівської ОВА наголосив, що загроза наступу з території Росії чи Білорусі залишається.

Про це повідомив в інтерв'ю "Суспільному" голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні можливість повторного наступу як з території Росії, так і з території Білорусі, лишається. Ризик є. Він був місяць тому, два, три і зараз лишається. До тих пір поки на території Білорусі близько до наших кордонів розміщені багато російської техніки. Її достатньо для того, щоб розпочати наступ. Людей нема, але техніка є. Цього достатньо, щоб сказати, що є загроза. Тобто ми маємо бути готовими. Ми точно бачимо по всіх зведеннях і розвідки, в тому числі що нам не можна розслаблятися", - наголосив Чаус.

За його словами, час від наказу російського командування для військових частин наступати на Чернігівщину знову до фактичного наближення їх техніки з особовим складом до кордонів України, це, фактично, час на переміщення особового складу й може становити від трьох днів до тижня.

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Однак він також зауважив, що не говорить про збільшення загрози, вона існує як і раніше, після деокупації. Крім того, на його думку, якщо росіяни й наважаться знову наступати, то, ймовірно, змінять свою тактику, бо отримали тут інший досвід. А от білоруси малоймовірно, що підуть воювати, ділиться голова ОВА.

Наразі в області працює багато добробатів, громади отримують будівельні матеріали для відновлення пошкоджених будинків, триває облаштування модульних містечок, підключення до них комунікацій. Втім, за словами Чауса, відновлення не буде швидким, а нове будівництво доцільно починати після завершення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни з мінометів, САУ та ствольної артилерії завдали ударів по Сумщині та Чернігівщині, - ДПСУ. ФОТО

Чернігівщина (1584) Чаус В’ячеслав (61)


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Топ коментарі
+18
найбільша загроза для України і ЗСУ це вороги всередині і навіть на самому верху.
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10.08.2022 15:24
+13
Учитывая постоянные обстрелы с территории БССР, вполне можно было бы и по их аэродромам и скаладам Хаймарсами жахнуть.
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10.08.2022 15:17
+10
Найбільша загроза , яка може звідти бути , це ДРГ по захопленню Рівненської АЕС . З цим потрібно бути дуже пильними.
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10.08.2022 15:20
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10.08.2022 15:14 Відповісти
Вони невиправні -- горбатого тільки могила виправить
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10.08.2022 15:16 Відповісти
Учитывая постоянные обстрелы с территории БССР, вполне можно было бы и по их аэродромам и скаладам Хаймарсами жахнуть.
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10.08.2022 15:17 Відповісти
білоруси змусили нас вести бойові дії на їх території.
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10.08.2022 15:34 Відповісти
Найбільша загроза , яка може звідти бути , це ДРГ по захопленню Рівненської АЕС . З цим потрібно бути дуже пильними.
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10.08.2022 15:20 Відповісти
найбільша загроза для України і ЗСУ це вороги всередині і навіть на самому верху.
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10.08.2022 15:24 Відповісти
То підірвіть хоча б міст через Дніпро, той що біля м. Славутич.
Тоді залишиться тільки напрямки з півночі і сходу...
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10.08.2022 15:22 Відповісти
Минский таракан трус похлеще путлера...к тому же ему известно...что в в Украине воюют две бригады белорусских добровольцев...к которым могут примкнуть его опричники...
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10.08.2022 15:28 Відповісти
таракани вже давно обстрілюють Україну і вбивають наших людей.їх зупинять тільки адекватні дії ВСУ.
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10.08.2022 15:37 Відповісти
А чого в них там бавовна не трапляється? Курців немає, чи що?
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10.08.2022 15:43 Відповісти
не розумію, чому до сих пір не вїбали?
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10.08.2022 16:15 Відповісти
Тому що "Інтересам України відповідає розвиток прагматичного українсько-білоруського торговельно-економічного співробітництва" (цитата з сайту Посольства України в Білорусії).
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10.08.2022 16:32 Відповісти
БМП и БМД подтягивайте ближе к границе, в машинах оставляйте тройной б/к, тосол и гидрашку. В двигатель нормальное масло лейте.
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10.08.2022 19:04 Відповісти
Давай, давай....кажуть HIMERSи )))
Well come дебіли to UKRAINE!!!
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10.08.2022 19:36 Відповісти
привітати їх якимись мінометами чи дронами,
якщо не будуть такі впевнені у безкарності то одразу засцють
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10.08.2022 19:50 Відповісти
 
 