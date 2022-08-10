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Новини Допомога Україні Війна
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США надаватимуть Україні військову допомогу "стільки, скільки буде потрібно", - Пентагон

остін

Сполучені Штати та її союзники продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Латвії.

За словами Остіна, військову допомогу надаватимуть "стільки, скільки буде потрібно".

"Ми прагнемо допомогти Україні та надати їй обладнання для захисту їхньої суверенної території", - наголосив міністр оборони США.

Також читайте: Країни НАТО допомагатимуть Україні стільки, скільки буде потрібно, - Бербок

Автор: 

Пентагон (1436) допомога (8430) США (23343) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+40
Дякую, реальні друзі, реальні брати. Є надія, що Америка нас витягне з пащі потвори, бо де США там благополуччя, мир, процвітання, а де московія там смерть, кров, катування і постійне рабство.
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10.08.2022 15:23
+30
А ще допоможе позбутися щурів і кротів при владі.
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10.08.2022 15:28
+26
Спасибо гражданам и правительству США
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10.08.2022 15:29
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Шойгу уже заправил топливом свой пистон, простите, циркон топливом для гневного ответа?
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10.08.2022 15:21 Відповісти
Воображаю Шойгу в середине леса, одетого под шамана в шкурах с костями, наполняя огромный грязный шприц из бурлящего и страшно воняющего котла на костре.
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10.08.2022 15:59 Відповісти
Дякую, реальні друзі, реальні брати. Є надія, що Америка нас витягне з пащі потвори, бо де США там благополуччя, мир, процвітання, а де московія там смерть, кров, катування і постійне рабство.
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10.08.2022 15:23 Відповісти
А ще допоможе позбутися щурів і кротів при владі.
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10.08.2022 15:28 Відповісти
Да ну, Алекс. Мудрый нарИд выбрал, а теперь: "спасите-помогите" от кротов?

Не видно было проросийскость зели?
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10.08.2022 20:41 Відповісти
США безумовно краще ніж расєя, але на рахунок благополуччя і процвітання ти загнув конкретно
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10.08.2022 20:40 Відповісти
і це ми ще не починали контрнаступ
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10.08.2022 15:24 Відповісти
Дякую народу США за довіру.
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10.08.2022 15:25 Відповісти
Слова не мальчика но мужа
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10.08.2022 15:26 Відповісти
Спасибо гражданам и правительству США
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10.08.2022 15:29 Відповісти
В переводе с дипломатического Ллойд Остин сказал,
что кремль ******** пыль глотать.
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10.08.2022 15:30 Відповісти
А шо єму астайоцццца іщо дєлать... развє шта в пааартки, ,- єта лудшєє чо он можете 😝😝😝😝😝😜🤪
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10.08.2022 15:34 Відповісти
***** отрежут так, чтобы не выросло=)
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10.08.2022 15:37 Відповісти
Чи тільки пилюку Zамахається ковтати? В скабеєвої досвід є. Глотати не пилюку.
США молодець. Спасибі за підтримку України.👍👍👍
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10.08.2022 15:38 Відповісти
Хмырь мавзолейный сказал и Ольга *********...подтвердила..что Украина под внешним управлением... главное что не Порошенко...он неуправляемый... И не договороспособный бандеровец...
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10.08.2022 15:32 Відповісти
Ну й нехай нами керує Америка, прям злякалися що ********* про нас так думають. Ще хай 100 разів повторять. А їми шизофрєнік керує.
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10.08.2022 15:37 Відповісти
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10.08.2022 15:38 Відповісти
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10.08.2022 15:38 Відповісти
Пішов на дно за мацквой.
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10.08.2022 15:40 Відповісти
Американская разведка утверждает...что хмырей путлера в Украине подохло и рането 87 000...
Но рабZeя бубнит...патерь нет..все идёт по плану...за полгода взяли Херсон...
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10.08.2022 15:38 Відповісти
дякуємо..
щоб ми без вас робили???
(без вас і без тих хто не дивлячись на... отє, оцінив мужність ЗСУ і підступність нахабного *****)
без такого надійного плеча ми б вже давно вдавилися асфальтом...
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10.08.2022 15:42 Відповісти
Фишка тут в другом...американские вооружения Украине не афишируются...точнее говорят только о тех что разрешает Пентагон...не особо секретных Джавелинах Стингерах и прочих Гимарсах...всего около 40%..,остальное закрытая инфа...
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10.08.2022 15:46 Відповісти
Почти коммунизм - от каждого бойца - по возможности, оружие - по потребности !!!
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10.08.2022 15:54 Відповісти
С месяц назад уже не закрытую информацию озвучил Юрий Швец...на базах НАТО в Германии и Британии обучаются около 20 000 солдат и офицеров Украины...,типа морские пехотинцы на базе НАТО в Шотландии...где недавно побывал Борис Джонсонюк...видос есть в Ютьюбе..
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10.08.2022 16:01 Відповісти
якщо вже міркувати раціонально, то Західній Цивілізації абсолютно доцільно і НЕДОРОГО зупиняти варварів-людожерів, як би нам не було Це сумно, як і тисячі-сотні років тому, на Богом даній родючій Українській землі, кров"ю і пОтом Захисників-Українців.. як це було завжди, про що невдячна, заспана Еуропа не дуже ******** згадувати.. - та ми вже призвичаїлися і до північних пдрів і до цивілізованих геїв
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10.08.2022 16:02 Відповісти
Гдето уже было что догоним и перегоним АМЕРИКУ!Свинисобачья парашка твоя очередь.................................................
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10.08.2022 16:08 Відповісти
https://www.google.com/maps/@45.0904527,33.594138,143m/data=!3m1!1e3
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10.08.2022 16:08 Відповісти
Дякуємо.
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10.08.2022 17:06 Відповісти
THANKS ! ДЯКУЮ !
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10.08.2022 17:32 Відповісти
нихрена я не пойму этих американцев, то они заверяют что дадут оружия сколько необходимо для окончательной победы , то пентагон говорит что 16 штук хаймерсов достаточно! на такое протяжение фронта разве достаточно?! ЧТО-ТО ТЕМНЯТ!
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10.08.2022 17:41 Відповісти
Коленька, вам как теневому главкому и не нужно этого понимать
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10.08.2022 17:43 Відповісти
Ви говорите за 140і Хаймерси,м 270 не рахуєте?,Марс 2 теж не рахуєте?
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10.08.2022 23:31 Відповісти
Примите нас какимто там штатом Америки.
Как Аляску.
Украина исконно Американская земля.
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10.08.2022 21:12 Відповісти
Хочется обнять Остина! Настоящий друг Украины!
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10.08.2022 21:35 Відповісти
кацапня уже пыталась соревноваться с американским конвейером. кончилось для кацапни все очень плачевно.
урок кацапней не усвоен, судя по всему.
хорошо. урок повторят.
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10.08.2022 22:35 Відповісти
For as long as it takes for what exactly? For a complete victory? For Ukraine's survival until some kind of ceasefire deal is struck? Few expressions in the English languages are as ambiguous as "as long as it takes."
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11.08.2022 00:19 Відповісти
 
 