США надаватимуть Україні військову допомогу "стільки, скільки буде потрібно", - Пентагон

Сполучені Штати та її союзники продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Латвії.

За словами Остіна, військову допомогу надаватимуть "стільки, скільки буде потрібно".

"Ми прагнемо допомогти Україні та надати їй обладнання для захисту їхньої суверенної території", - наголосив міністр оборони США.

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