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США надаватимуть Україні військову допомогу "стільки, скільки буде потрібно", - Пентагон
Сполучені Штати та її союзники продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Латвії.
За словами Остіна, військову допомогу надаватимуть "стільки, скільки буде потрібно".
"Ми прагнемо допомогти Україні та надати їй обладнання для захисту їхньої суверенної території", - наголосив міністр оборони США.
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+40 Анатолий К #427424
показати весь коментар10.08.2022 15:23 Посилання
+30 Alex Dev #442192
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+26 Stepan Ivanoff
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пистон, простите, циркон топливом для гневного ответа?
Не видно было проросийскость зели?
что кремль ******** пыль глотать.
США молодець. Спасибі за підтримку України.👍👍👍
Но рабZeя бубнит...патерь нет..все идёт по плану...за полгода взяли Херсон...
щоб ми без вас робили???
(без вас і без тих хто не дивлячись на... отє, оцінив мужність ЗСУ і підступність нахабного *****)
без такого надійного плеча ми б вже давно вдавилися асфальтом...
Как Аляску.
Украина исконно Американская земля.
урок кацапней не усвоен, судя по всему.
хорошо. урок повторят.