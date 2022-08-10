Удари по техніці та живій силі рашистів дозволяють "розхитати вже не такі стрункі ряди окупантів", - Гуменюк

Головним способом впливу на російських загарбників у Херсонській області наразі є удари по осередках військової техніки та живої сили.

Про це заявила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз це один з основних методів ведення нашого вогневого контролю... Це спосіб впливу на ворога, це удари по осередках військової техніки, живої сили і це, зокрема, метод трохи розхитати вже не такі стрункі ряди окупантів. Оскільки це влучання і в командні, і в опорні пункти, які готувалися як стартові для ведення уражень і бойових дій, тому окупант зараз стиснутий нашими діями, не може просуватися вперед суходолом і практикує, на жаль, тільки контрбатарейну методу ведення боїв – це обстріли з РСЗВ, якими вони б’ють по тих населених пунктах, які вже вивільнені від них, і по тих, які знаходяться в наших тилових районах", - пояснила вона.

Гуменюк назвала нічні обстріли Миколаєва та передмістя, протилежного берега Каховського водосховища

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