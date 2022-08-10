Удари по техніці та живій силі рашистів дозволяють "розхитати вже не такі стрункі ряди окупантів", - Гуменюк
Головним способом впливу на російських загарбників у Херсонській області наразі є удари по осередках військової техніки та живої сили.
Про це заявила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз це один з основних методів ведення нашого вогневого контролю... Це спосіб впливу на ворога, це удари по осередках військової техніки, живої сили і це, зокрема, метод трохи розхитати вже не такі стрункі ряди окупантів. Оскільки це влучання і в командні, і в опорні пункти, які готувалися як стартові для ведення уражень і бойових дій, тому окупант зараз стиснутий нашими діями, не може просуватися вперед суходолом і практикує, на жаль, тільки контрбатарейну методу ведення боїв – це обстріли з РСЗВ, якими вони б’ють по тих населених пунктах, які вже вивільнені від них, і по тих, які знаходяться в наших тилових районах", - пояснила вона.
Гуменюк назвала нічні обстріли Миколаєва та передмістя, протилежного берега Каховського водосховища
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Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]