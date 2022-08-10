За атакою на аеродром в окупованому Криму стоїть український спецназ, - The Washington Post
Удар по російській авіабазі в окупованому Криму завдали українські спецпризначенці.
Про це пише The Washington Post з посиланням на неназваного українського чиновника, передає Цензор.НЕТ.
Автори матеріалу вважають, що ця подія призведе до ескалації конфлікту.
Водночас, пише видання, удар по окупованому Криму демонструє, що Україна може завдавати ударів по тилу росіян та бити з більшої відстані.
9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.
У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.
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ГЕРОЯМ СЛАВА, БЕРЕЖИ ЇХ ГОСПОДЬ
Шива не підтримує Україну, разом з усією Індією.
Фак індуську шиву.
sledite za novostyami🧐🤣
це був сам буданов із мінами та гранатами
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почему не сработало ПВО крыма ?
https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/10093
Сварога, що створив світ, - це Бог Прави, Яви і Нави, Слава Перуну! і відповідають трьом постатям Триглава
Это правильно,- трясись...
(с) Д. Быков