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За атакою на аеродром в окупованому Криму стоїть український спецназ, - The Washington Post

крим

Удар по російській авіабазі в окупованому Криму завдали українські спецпризначенці.

Про це пише The Washington Post з посиланням на неназваного українського чиновника, передає Цензор.НЕТ.

Автори матеріалу вважають, що ця подія призведе до ескалації конфлікту. 

Водночас, пише видання, удар по окупованому Криму демонструє, що Україна може завдавати ударів по тилу росіян та бити з більшої відстані.

9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянка розридалась в заторі на Керченський міст, втікаючи з окупованого Криму після вибухів у Новофедорівці: "Вообще не хочу уезжать! Как в своем доме жили!". ВIДЕО

Автор: 

Крим (14185) обстріл (29052)


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Топ коментарі
+64
Amnesty International, обратите внимание, как близко россияне расположили свои аэродромы к отдыхающим. Это непосредственная угроза гражданскому населению! Сделайте заявление!
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10.08.2022 16:58
+57
Задолбали эти щелкоперы. Сидят там за три-девять земель и умничают про эскалации или не эскалации.
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10.08.2022 15:59
+44
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10.08.2022 16:46
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Хто б це не зробив,
ГЕРОЯМ СЛАВА, БЕРЕЖИ ЇХ ГОСПОДЬ
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10.08.2022 16:44 Відповісти
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10.08.2022 16:46 Відповісти
Ну, все... Теперь рассея нападет и будет война!
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10.08.2022 16:46 Відповісти
Та то москалі, падлюки, у своєму воєнторгу усяких там калібрів накупляли, глодом опбилися, захміліли та давай один по одному шмаляти, по п'яні. ***** та його **********, ви або свій воєнторг закривайте, або настоянку глоду забороняйте. Та, все одно, СЛАВА ЗСУ!!!
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10.08.2022 16:47 Відповісти
Головне правди не казати ворог все читає і аналізує
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10.08.2022 16:48 Відповісти
Мы час тут такую правду напишем что дым из ушей пойдёт )
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10.08.2022 23:11 Відповісти
Да це був удар під - дих
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10.08.2022 16:48 Відповісти
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10.08.2022 16:57 Відповісти
Это был Бэтман! Выяснилось, что у него украинские корни, и что он набирает команду из чаклунов и ворожек для дальнейших спецэффектов. Тут уж ничего не поделаешь.
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10.08.2022 16:57 Відповісти
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10.08.2022 17:43 Відповісти
Обдристович ще вчора всім по секрету розповів, що це наші партизани. Домовились з прапорщиком, і він заніс пристрій. Люся коли відкриває рот, то несе страшну пургу, і зупинитись вже не в змозі, хоч і розуміє, що звалився в штопор.
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10.08.2022 16:57 Відповісти
Афєрістовічь давно признавався, що він тільки піздюк ротом.

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10.08.2022 20:58 Відповісти
.ідор.
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10.08.2022 22:15 Відповісти
Amnesty International, обратите внимание, как близко россияне расположили свои аэродромы к отдыхающим. Это непосредственная угроза гражданскому населению! Сделайте заявление!
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10.08.2022 16:58 Відповісти
Только после проплаты Газпром банком. Эмнисти серьёзные пацаны, в кредит не работают.
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10.08.2022 17:54 Відповісти
там заявлять, що саме Україна збудувала аеро, а рузькі друзі там просто гуляють
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10.08.2022 18:06 Відповісти
Уже и на ету помойку рашистские журналюги добрались с кремлевских методичек пишут
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10.08.2022 17:01 Відповісти
Ескалація? Досить вже цю хрень нести.
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10.08.2022 17:01 Відповісти
Шива начинает свой танец
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10.08.2022 17:02 Відповісти
>Шива начинает свой танец

Шива не підтримує Україну, разом з усією Індією.

Фак індуську шиву.
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10.08.2022 20:22 Відповісти
А Сварог Перун підтримує Україну )
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10.08.2022 21:54 Відповісти
https://synonyms.reverso.net/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B/ru/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8

sledite za novostyami🧐🤣
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10.08.2022 22:11 Відповісти
авжеж- авжеж

це був сам буданов із мінами та гранатами
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10.08.2022 17:06 Відповісти
🤣
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10.08.2022 17:07 Відповісти
https://www.facebook.com/100017781225575/videos/439011644809658/
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10.08.2022 17:07 Відповісти
У меня открывается без проблем.
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10.08.2022 17:28 Відповісти
Свежая бавовна на Чонгаре
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10.08.2022 17:10 Відповісти
Буданов з поясом шахида,нє?
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10.08.2022 17:17 Відповісти
Ні! Він був с памперсом.
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10.08.2022 17:31 Відповісти
Кацапи екаліравалі. ескаліравалі да не виескаліроввалі! Якось так.
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10.08.2022 17:22 Відповісти
Ескалація буде, і буде щей яка! А ще, вона буде з нашого боку!! Разом з кавунами окремо припливе баржа з рубленими головами росіянців.
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10.08.2022 17:37 Відповісти
Якої ще "ескалації" хочуть на заході? Бомби 500 кг, фосфорні бомби, касетні - на житлові будинки - це ще не було ескалацією? Західна преса очевидно якось слабо висвітлювала ці факти.
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10.08.2022 17:44 Відповісти
https://youtu.be/GfvixlcrKwE
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10.08.2022 17:51 Відповісти
або хаймарс . або тихи прийшов тихо пишов . нам так радисно . що передати неможливо -- далеко в криму хлопки - хлопки - хлопки . нехай виродки на пляжах криму в небо дивляться частише . бо хлопки все ближче -- а потим будуть частенько . не можна так безкарно робити те що вам наказав ***** ------- гитлер говорил убивайте.убивайте. убивайте за всех вас буду отвечать я и закончил выродок в бункере --- это ждет и пукина -- ***** . до суда свои ..соратнички.. и порешат падлюку --- ничего нового история повторяется
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10.08.2022 18:15 Відповісти
Буданову Героя України Єрмак шие
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10.08.2022 18:16 Відповісти
To Be Continued У сё в труху )
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10.08.2022 18:19 Відповісти
Значить, слава українському спецназу!
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10.08.2022 18:19 Відповісти
Ура Ура Ура
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10.08.2022 18:21 Відповісти
Питання да WP:про який конфлiкт йдеться?У нас вiйна.
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10.08.2022 18:22 Відповісти
Спецназ за 200 км це маячня.
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10.08.2022 18:29 Відповісти
Харм противорадарная ракетка 66 кг бч до 150 км + самолетик 100 км = 250 км! Ракетка быстрая и не видимая для пво орков.Аминь!
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10.08.2022 18:35 Відповісти
похоже что в Вашингтоне боевиков насмотрелись
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10.08.2022 18:37 Відповісти
Да ракетка не одна а ракетки!
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10.08.2022 18:38 Відповісти
и о погоде ))))
///
почему не сработало ПВО крыма ?

https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/10093

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10.08.2022 18:40 Відповісти
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10.08.2022 22:24 Відповісти
пора ***** бункерного #башить...
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10.08.2022 19:13 Відповісти
Может и спецназ, в любом случае порадовали
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10.08.2022 19:24 Відповісти
Яка екскалація? Вони по Україні вже чим хотіли гатили. Хіба що ще "ядрона бімба" до нас не прилітала.
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10.08.2022 19:46 Відповісти
Виглядає повною маячнею. За 260 км провести диверсію такого масштабу на щільно охороняємому аеродромі.... І не тільки провести, а ще й зникнути.
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10.08.2022 20:36 Відповісти
Водночас, пише видання, удар по окупованому Криму демонструє, що Україна може завдавати ударів по тилу росіян та бити з більшої відстані Джерело:
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10.08.2022 21:46 Відповісти
як ******* казати москалі: 'вСєй прАвди, мИ ужЕ ніКагдА нЄ узнаєМ!"
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10.08.2022 21:25 Відповісти
Слава Сварогу Слава Перуну ,,,

Сварога, що створив світ, - це Бог Прави, Яви і Нави, Слава Перуну! і відповідають трьом постатям Триглава
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10.08.2022 22:21 Відповісти
Рунвіровець?
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10.08.2022 23:39 Відповісти
Что, трясешься, россиянин?
Это правильно,- трясись...
(с) Д. Быков
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10.08.2022 23:38 Відповісти
Ніякої атаки не було .То вони самі себе обстріляли.
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11.08.2022 00:39 Відповісти
....меньше знаешь лучше спишь! Slawa Soldatam Ukraine
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11.08.2022 09:38 Відповісти
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