За атакою на аеродром в окупованому Криму стоїть український спецназ, - The Washington Post

Удар по російській авіабазі в окупованому Криму завдали українські спецпризначенці.

Про це пише The Washington Post з посиланням на неназваного українського чиновника, передає Цензор.НЕТ.

Автори матеріалу вважають, що ця подія призведе до ескалації конфлікту.

Водночас, пише видання, удар по окупованому Криму демонструє, що Україна може завдавати ударів по тилу росіян та бити з більшої відстані.

9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.

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