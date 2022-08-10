Трасс викликала посла Китаю для пояснень щодо навчань КНР біля берегів Тайваню

У Британії посла просять пояснити дії КНР біля територій Тайваню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у середу викликала посла Китаю у Великій Британії Чжен Цзегуана, щоб той пояснив дії Пекіна щодо Тайваню після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Нагадаємо, що Китай продовжив свої найбільші в історії навчання навколо острова після візиту Пелосі на острів.

Читайте також: Китай оголосив нові військові навчання біля Тайваню. Байден запевняє, що китайці не нападуть

"Я доручила офіційним особам викликати посла Китаю, щоб він пояснив дії своєї країни. В останні місяці ми спостерігаємо все більш агресивну поведінку та риторику з боку Пекіна, які загрожують миру та стабільності в регіоні. Сполучене Королівство закликає Китай вирішувати будь-які розбіжності мирними засобами, без погрози чи застосування сили чи примусу", - йдеться в заяві Трасс.