Рашисти намагаються переконати жителів окупованих територій в тому, що "Україну вже поділили", - ГУР МО
Окупаційна влада проводить на окупованих територіях пропагандистську кампанію , спрямовану на зневіру мешканців в українській владі та можливості звільнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
"Керівництво великих підприємств Мелітополя отримало вказівку проводити збори та бесіди з персоналом, на яких доводити інформацію: "Україну вже поділили. На території західних областей ввели в обіг польські злоті, в більшості магазинів подвійні цінники. Від росії немає куди тікати. Україна не та, якою була". Заходи налаштовані на підрив морально-психологічної стійкості українсько налаштованого населення, що залишилося в місті", - пояснили розвідники.
В ГУР МО закликали жителів окупованих територій пам'ятати, що всі українські землі будуть обов’язково звільнені, Україна залишиться неподільною та унітарною державною, а кожен окупант та колаборант отримає заслужену відплату.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ДБЛЫ БЛД!!!!!!!!
А так хз что в головах у русских, может после признания и ********* бы, даже не знаешь, что в этом случае хуже.
И среди них найдеться несколько сотен у которых "упадет планка", которые поедут группами на расею просто резать расейский скот. Им не нужны ни деньги,ни ценности - только МЕСТЬ!
Вопрос " сколько мужского населения в форме они просто уничтожат?
У туристів рвуться сраки
Да кафтан прожег. -
Зачинить можно. -
Да иглы нет. -
А велика дыра? -
Да один ворот остался.
🔸Мова - то серце нації,
🔸Віра - то її душа,
🔸ЗСУ - то її м`язи,
🔸Русофобія - то її імунна система.
Коли русня провалить свою чергову авантюру і затаїться, до нас прийде молодий російський ліберал і скаже: "Ми вже інші, ми вивчили урок, ми сусіди, ми хочемо дружити..."
Почувши таке, бийте на звук, женіть його "Хаймерсами", "Стугною", "Булавою", сцяними ганчірками - всім, що є під рукою.
Бо ми теж вивчили урок, який тривав п`ять століть.
Росія - це абсолютне зло. І навіть якщо там народжується людина з чистою душею, вже у п`ятирічному віці вона перестає бути собою, а стає часткою системи. Системи, яка історично заточена на те, щоб воювати, нищити, гвалтувати, мародерити.
Ця війна мине, ми її виграємо. Проте, ніколи не цурайтесь своєї мови, своєї віри, а також розмірів своєї русофобії - то ваш захисток на майбутнє і генетичний код виживання у цьому світі. https://t.me/Sharpreview/16223 https://t.me/Sharpreview/16223
А я то, сижу как дурак! Напишите пожалуйста где можно злотые получить или можно евро? Хмельнитчина кому досталась?
Бодание под Донецком-представление для плебса ибо один быстро слить не может,второй быстро удовольствоваться небольшим куском после заявлений о денацификации всей страны.
Осенью догрызут Донецкую область и "Минск-3".