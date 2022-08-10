Рашисти намагаються переконати жителів окупованих територій в тому, що "Україну вже поділили", - ГУР МО

Окупаційна влада проводить на окупованих територіях пропагандистську кампанію , спрямовану на зневіру мешканців в українській владі та можливості звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Керівництво великих підприємств Мелітополя отримало вказівку проводити збори та бесіди з персоналом, на яких доводити інформацію: "Україну вже поділили. На території західних областей ввели в обіг польські злоті, в більшості магазинів подвійні цінники. Від росії немає куди тікати. Україна не та, якою була". Заходи налаштовані на підрив морально-психологічної стійкості українсько налаштованого населення, що залишилося в місті", - пояснили розвідники.

В ГУР МО закликали жителів окупованих територій пам'ятати, що всі українські землі будуть обов’язково звільнені, Україна залишиться неподільною та унітарною державною, а кожен окупант та колаборант отримає заслужену відплату.

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