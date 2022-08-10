Сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі" в Instagram розблокували
Сторінка Асоціації сімей захисників "Азовсталі" була розблокована після звернення Мінцифри до компанії Meta.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.
"Сторінка Асоціації захисників "Азовсталі" вже розблокована в Instagram. Дякую Meta за швидку реакцію", - написав очільник міністерства.
Також він зазначив, що Україна очікує розблокування й інших сторінок у соцмережі, які пов'язані з "Азовом".
Нагадаємо, 9 серпня, стало відомо, що Instagram видалив сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі" і кілька інших акаунтів, які пов'язані з полком "Азов".
Після цього Мінцифри звернулося до Meta з проханням розблокувати акаунти.
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Даже телефон не подняли бы.