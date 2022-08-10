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Новини Війна
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Сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі" в Instagram розблокували

instagram

Сторінка Асоціації сімей захисників "Азовсталі" була розблокована після звернення Мінцифри до компанії Meta.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ із посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.

"Сторінка Асоціації захисників "Азовсталі" вже розблокована в Instagram. Дякую Meta за швидку реакцію", - написав очільник міністерства.

Також він зазначив, що Україна очікує розблокування й інших сторінок у соцмережі, які пов'язані з "Азовом".

Нагадаємо, 9 серпня, стало відомо, що Instagram видалив сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі" і кілька інших акаунтів, які пов'язані з полком "Азов".

Після цього Мінцифри звернулося до Meta з проханням розблокувати акаунти.

Також читайте: Instagram видалив сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі"

Автор: 

Азов (784) блокування (661) Instagram (181)


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а какого *** блокировали не сказали? гандоны цукерберговские, я в ФБ из бана не вылезаю!
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10.08.2022 19:04 Відповісти
Це тому що Пейсбук для України модерує кацапня
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10.08.2022 20:58 Відповісти
В министерстве крутые люди работают. Наконец чтото изменилось. Реальная помощь.
Представьте при Кучме такую ситуацию .
Даже телефон не подняли бы.
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10.08.2022 21:05 Відповісти
 
 