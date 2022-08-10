Сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі" в Instagram розблокували

Сторінка Асоціації сімей захисників "Азовсталі" була розблокована після звернення Мінцифри до компанії Meta.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.

"Сторінка Асоціації захисників "Азовсталі" вже розблокована в Instagram. Дякую Meta за швидку реакцію", - написав очільник міністерства.

Також він зазначив, що Україна очікує розблокування й інших сторінок у соцмережі, які пов'язані з "Азовом".

Нагадаємо, 9 серпня, стало відомо, що Instagram видалив сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі" і кілька інших акаунтів, які пов'язані з полком "Азов".

Після цього Мінцифри звернулося до Meta з проханням розблокувати акаунти.

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