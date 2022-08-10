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Новини Війна
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Вибухи на Кіровоградщині було чути у зв’язку зі знищенням вибухонебезпечних предметів на полігоні, - ОВА

сапери

На полігоні поблизу Кропивницького знищують вибухонебезпечні предмети, тому жителі могли чути звуки вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляю офіційну інформацію щодо вибухів, про які так активно пишуть Телеграм-канали. Переживати не варто. На полігоні, неподалік від обласного центру, знищують вибухонебезпечні предмети.

Ця робота запланована ще на 5-7 діб. Тому прошу усіх вас, зберігайте спокій. Панікувати не варто. Але ігнорувати сирени також!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ще понад 200 осіб, яких евакуювали із Донеччини, прийняла Кіровоградщина, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4509) Кропивницький (349) розмінування (1000) Райкович Андрій (28) Кіровоградська область (580)


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У нормальних громадах місцеві влади про це заздалегідь попереджають!
Жинкі і так сивішають раніше свого віку, і діти лякаються.
Не можна було попередити? Інтелекту у місцевої влади не вистачає?
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10.08.2022 17:11 Відповісти
Это типо объявления на двери подъезда
""Вчера в вашем доме не было воды"
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10.08.2022 17:38 Відповісти
 
 