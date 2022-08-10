Вибухи на Кіровоградщині було чути у зв’язку зі знищенням вибухонебезпечних предметів на полігоні, - ОВА
На полігоні поблизу Кропивницького знищують вибухонебезпечні предмети, тому жителі могли чути звуки вибухів під час повітряної тривоги.
Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"Повідомляю офіційну інформацію щодо вибухів, про які так активно пишуть Телеграм-канали. Переживати не варто. На полігоні, неподалік від обласного центру, знищують вибухонебезпечні предмети.
Ця робота запланована ще на 5-7 діб. Тому прошу усіх вас, зберігайте спокій. Панікувати не варто. Але ігнорувати сирени також!" - йдеться в повідомленні.
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Жинкі і так сивішають раніше свого віку, і діти лякаються.
Не можна було попередити? Інтелекту у місцевої влади не вистачає?
""Вчера в вашем доме не было воды"