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Новини Війна
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Партію бронеавтомобілів MLS SHIELD та іншу техніку вже відправили на передову Десантно-штурмовим військам, - Порошенко

Волонтери ГО "Справа Громад" разом із Фондом Порошенка відправили партію італійських бронемашин MLS Shield та іншу техніку на передову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

За словами п'ятого президента та лідера політсили Петра Порошенка, після отримання всіх необхідних для перетину кордону з ЄС експортних ліцензій всі 11 бронемашин прибули в Україну.

"Вся команда "Я куплю ЗСУ броньовик" зараз оголошує, що колона з 11 бронемашин, над якими ми працювали більше 3 місяців, нарешті вирушає прямо зараз на фронт. І найближчими годинами ці броньовики будуть передані представникам командування Десантно-штурмових військ. Саме тій бригаді, яка зараз вже знаходиться на вістрі контрнаступу", - наголосив Порошенко.

Крім бронемашин, для ЗСУ також купили дві сотні вантажівок, кілька сотень БПЛА - загалом на мільйони євро.

"Бронемашини - загальна вартість контракту значно перевищує 3 млн євро. Вантажівки - загальна вартість контракту значно перевищує 2,5 млн євро. Дрони – майже мільйон євро. Це наші "бойові бджілки". Проєкт Poseidon - це буде 2 млн євро. ... Дрони Autel, які в соцмережах назвали "бойовими бджілками", мають бути в кожному підрозділі. Також вже передаються дрони Poseidon, які літають на висоті 5 тис. метрів, які бачать на відстань 15 км, стійкі проти радіоелектронної боротьби ворога і є очима артилерії. Вони передають координати й цілі для роботи нашої найкращої в світі арти, яка озброєна натівськими гаубицями, Хаймарсами. Вона знищує ворога – так, як це було продемонстровано в Саках, в Криму, коли несподівано для загарбників з неба прилетів вогняний смерч. І російські літаки, боєприпаси були знищені, а колона втікачів з українського Криму склала довжелезні кілометри", - зазначив п'ятий президент.

За словами лідера "ЄС" також вже є угоди на купівлю гусеничної бронетехніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перші бронеавтомобілі MLS SHIELD прибули до України і надійдуть Десантно-штурмовим військам через пару днів, - Порошенко

Партію бронеавтомобілів MLS SHIELD та іншу техніку вже відправили на передову Десантно-штурмовим військам, - Порошенко 01
Партію бронеавтомобілів MLS SHIELD та іншу техніку вже відправили на передову Десантно-штурмовим військам, - Порошенко 02
Партію бронеавтомобілів MLS SHIELD та іншу техніку вже відправили на передову Десантно-штурмовим військам, - Порошенко 03
Партію бронеавтомобілів MLS SHIELD та іншу техніку вже відправили на передову Десантно-штурмовим військам, - Порошенко 04
Партію бронеавтомобілів MLS SHIELD та іншу техніку вже відправили на передову Десантно-штурмовим військам, - Порошенко 05
Партію бронеавтомобілів MLS SHIELD та іншу техніку вже відправили на передову Десантно-штурмовим військам, - Порошенко 06

Автор: 

допомога (8430) Порошенко Петро (15191) ЗСУ (7649)


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Топ коментарі
+47
Дякуємо,Петре Олексійовичу! І чесно:мені байдуже : піар це чи не піар
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10.08.2022 17:40
+46
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10.08.2022 17:38
+36
Коли поміж дешевою цибулею, обіцянками зниження тарифів, закінчення війни з посадкою клятого Сивого мудрий нарід обирає посадку клятого Сивого (і срати йому було на ту цибулю), то він з війною та втратою сотень тисяч життів, спалених міст, про#обаних територій отримує дорогу цибулю та високі тарифи.

А клятий Сивий буде продовжувати підтримувати та намагатись відновити українські військові сили задля повернення про#обаного.
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10.08.2022 17:42
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наскільки я розумію, https://t.me/dragonspech/5348 це оті 11 машин, перша партія, які нарешті вчора перетнули митний кордон України (бо були чисто формальні бюрократичні перепони, без яких також "ніяк") і пішли вже на фронт .
В Італії на наступну предоплату очікує ще одна партія такхх броневичків
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10.08.2022 17:44 Відповісти
"ПІАРІЦЦА!" - ТАК ЗЕФІЛІТІКИ ?
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10.08.2022 18:52 Відповісти
От був же терпимий президент, що крвть муляло??
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10.08.2022 17:38 Відповісти
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10.08.2022 17:38 Відповісти
Фото знизу (з книжками зеленського), це фото з Ашану. Коли це побачив у супермаркеті, прикинув кількість цих Ашанів по Україні... Ніяких аналогій: у 2013 році виник скандал, коли "письменника" Януковича підозрювали у отриманні великого хабара, легалізованого через видавництво його книги.
Доречі, Ашан з московії так і не вийшов.
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10.08.2022 18:41 Відповісти
Зеленский шото купил для ЗСУ???? У лиси передохнут все звери от такой новости
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10.08.2022 18:51 Відповісти
Яке ти огидне зелене гівно....
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10.08.2022 18:54 Відповісти
это пригожинский призыв первого дня вторжения. Они палятся на расейской методичке для внутреннего расейского употребления про спрятанные в польском лесу броневики.
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10.08.2022 19:12 Відповісти
хочеш бану за брехню - сам пошир отой фейк. Бо ж ви, брехуни, розраховуєте, що "пересічний" народ не доганяє. що кожен товар, який переміщається через митний кордон, потребує бюрократичних процедур; а особливий товар (військовий) - особливих митних процедур; на що йде час. І це такі проблеми - у всіх волонтерів, без виключення. Але через те, що волонтерів небагато, про свої проблеми вони розказують неохоче, тому пересічний в цих проблемах нічого не тямить.
Більше того: ці брончики "https://t.me/dragonspech/5341 ...доукомлектували. Їх досконально перевірили. Їх заправили, аби до фронту вони дійшли своїм ходом, а не так що "можете забрати, але заправка з вас". 220 літрів дизелю на машину. 11 броньовиків. Більше 120 тис грн, на одну лише заправку. Коробочки їдуть на фронт "

Короче, давай , бреши, не зупиняйся. Форум стане чистіше після твого бану.
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10.08.2022 19:17 Відповісти
Дякуємо,Петре Олексійовичу! І чесно:мені байдуже : піар це чи не піар
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10.08.2022 17:40 Відповісти
А чому інші так не піаряться?!

p.s. Порох і зараз мій Президент. Крапка
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10.08.2022 18:12 Відповісти
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10.08.2022 17:42 Відповісти
Коли поміж дешевою цибулею, обіцянками зниження тарифів, закінчення війни з посадкою клятого Сивого мудрий нарід обирає посадку клятого Сивого (і срати йому було на ту цибулю), то він з війною та втратою сотень тисяч життів, спалених міст, про#обаних територій отримує дорогу цибулю та високі тарифи.

А клятий Сивий буде продовжувати підтримувати та намагатись відновити українські військові сили задля повернення про#обаного.
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10.08.2022 17:42 Відповісти
Зате коломойскому подарували мільярдів, а що, він же вам нічого не винен.
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10.08.2022 17:43 Відповісти
Прям, вимушує Найвеличнійшого, готувати ще один "секретний" наказ...
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10.08.2022 17:44 Відповісти
Дякую президенту України, а Моніка хай і далі в бункері ховається
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10.08.2022 17:45 Відповісти
Дякуємо!
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10.08.2022 17:57 Відповісти
Піариться "кондітєр", а міг би як найвеличніший записати відосік про мільярд дерев чи зробити селфі з президентом гани.
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10.08.2022 18:05 Відповісти
порохоботи - квіти цієї багатостраждальної землі
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10.08.2022 18:15 Відповісти
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10.08.2022 19:20 Відповісти
Я щось не розумію,на сьогодення в Україні розвелось стільки гадалок,астрологів,мольфарів,що плюнеш не промахнешся. І ось одна із таких,можливо і справді --ТАЛАНТ( за все життя пам*ятаю в наших краях була одна циганка,десь роки 60-ті,так та точно,кидала на карти і все точно говорила,навіть мати ходила за старшого брата,як все розклала,все так на суді і сталось)так от ця АНАСТАСІЯ заявляля,що Порох гоне туфту,броніки не витримують майже нічого,а авто,більш 30-ти км і не їдуть і це говорили їй воїни Миколаївщини. За броніки нічого не скажу,АЛЕ,щоб італійський бронік їхав 30-ть км---вибачте мене,але це ПОВНА ТУФТА!!!!
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10.08.2022 18:31 Відповісти
Сейчас появилось много проплатных среди этих тарологов-астрологов...
Ну и полезных идиотов никто не отменял)))
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10.08.2022 18:50 Відповісти
Поки Порох "піариться" та допомагає фронту, Боневтік цілодобово зачитує в тєлєкє тексти, які не писав та строчить книжку за книжкою, котрі теж сам не писав, бо нащо їх писати, коли є квартальні сценаристи, керовані Шифіром, котрі це роблять "із любві к іскусству" під псевдонимом "зєлєнскій"...
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10.08.2022 18:34 Відповісти
Так це П. вчора в Саках наробив шкоди агресору )) Може там костюм Залізної людини прикупили. А може не прикупили, а створили за сприяння Свинарчука та Пашинського)
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10.08.2022 18:36 Відповісти
Не исключено!
Т.к. единственную Богдану, созданную при Порохе( была в единственном экземпляре и не пущенна в серию зескотом) и удачно добившую русню на Змеином, зебил приказал уничтожить в начале войны (она была в Краматорске), но кто-то ее вывез, как и Стугны , в свое время...
Может и Гром, который вчера отработал, тоже кто-то спас от зебила... может Свинарчук, а может Пашинский, может Муженко, но точно не дерьмак с зебилом!
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10.08.2022 18:56 Відповісти
Муженко - це той що депутатом був від партії регіонів у Житомирській облраді?
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10.08.2022 19:33 Відповісти
Олексій Гончаренко був депутатом віл ПР в одеській облраді. І навіть був головою ради.
Тарас Чорновіл та Володимир Макеєнко взагалі були нардепами від ПР. І Олександр Вілкул - також.
До деяких (не всіх, але деяких) з часом доходить, наскільки вони помилялись.
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10.08.2022 20:07 Відповісти
Хтось гундосить відосіки, за державний кошт, хтось допомагає захисникам, за власний. Кожному своє.
Дякуємо, Петре Олексійовичу вам, та всім добрим людям, причетним до захисту та допомоги нашим оборонцям.
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10.08.2022 18:37 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=1740914622924751 https://www.facebook.com/watch/?v=1740914622924751

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10.08.2022 18:59 Відповісти
Віримо в ЗСУ Переможемо
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10.08.2022 19:14 Відповісти
Во время войны много оружия и техники не бывает. Так что пусть Петя парится. Только бы армии больше помогал. При всей к нему антипатии , в этом конкретном случае Пете респект.

Бывают правда и иные случаи. Когда человек ради пиара и хайпа больше вреда может принести , чем пользы .
Это я вот о чем.
ВОЛКЕР ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ОБВИНЕНИЯ СПАРТЦ В АДРЕС УКРАИНЫ И ЕРМАКА

09.08.2022 https://w-n.com.ua/archives/category/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0 ПОЛИТИКА ПРОСМОТРЕНО: 1373

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по переговорам по Украине Курт Волкер заявил, что заявления конгрессвумен Виктории Спартц хать и не специально, но играют на руку России.

В интервью «Европейской правде» он заявил, что целью Спартц было помочь, однако она оперировала недостоверными данными.

Спартц хочет лучшего, но она оперирует ложными данными, и в результате играет на руку тем, кто выступает против поддержки Украины, преследуя российские интересы. В реальности США не сомневаются, что оружие поступает на фронт и применяется по назначению», - заявил экс-представитель Госдепартамента США.

Кроме того, он прокомментировал письмо Виктории Спартц о руководителе Офиса президента Украины Андрее Ермаке. Волкер отметил, что Зеленский руководит воюющей страной, а это чрезвычайная работа, а Ермак является частью его команды. Представитель США добавил, что никаких сомнений в этих людях в Белом доме нет.
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10.08.2022 19:17 Відповісти
Ну вот , опять спам.
Смешные боты. Правду не за спамишь.
Это меня можно заспамить. А вот заспамить Курта Волкера. Это утопия.
Спам , это очень похоже на страуса , который свою башку в песок прячет.
Ну а так как вы все работаете на дядю , то ... Ваш хозяин страус.
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10.08.2022 20:15 Відповісти
Поки Порошенко "піариться" на поставках озброєння для ЗСУ (бажаю,щоб всі так піарились)--"наш найвеличніший" кожний день піариться в своїх відосиках брехнею
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10.08.2022 20:09 Відповісти
як по мені, то Порошенко досі президент України. Дії роблять президентів, а не відосики.
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10.08.2022 21:05 Відповісти
Давайте вівці 73%, бе-бе-бе- піаріця-піариця, тут Володя стараїця, не голився, відос запустив, як думає про українців, Лєнка за 100 тисяч євро бюджетних коштів ноги растопирила, а той, ти диви, техніку возить для ЗСУ. Немає ні совісті, ні сорому, кразе б дав на асфальт!
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10.08.2022 21:18 Відповісти
Трёхтомник нашего Высунь Цзы, который должен быть в каждом блиндаже.
безуглая будет проверять.


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10.08.2022 22:37 Відповісти
А хто знає чим допоміг ВСУ міліонер зєлЬОнський?
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11.08.2022 08:29 Відповісти
79 бригада сьогодні вже приймає ці броневики. Доїхали до фронту.
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11.08.2022 19:18 Відповісти
https://www.5.ua/regiony/tse-nadiia-na-peremohu-fond-poroshenka-ta-volontery-peredaly-11-bronemashyn-mls-shield-u-79-tu-bryhadu-284733.html "Це надія на перемогу": Фонд Порошенка та волонтери передали 11 бронемашин MLS SHIELD у 79-ту бригаду
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11.08.2022 19:19 Відповісти
https://t.me/dragonspech/5486 Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер і письменик, нині - солдат ЗСУ :
Стоїш ти такий край дороги, недалеко від фронту. А тут біля тебе зупиняється броньовик. Той самий. Весь у пилюці і сухій багнюці. Вже покатався на позиціях.
І вивалюються з того броньовика бійці. Теж запилені.
- Жарко на вулиці! - Ремствують бійці.
- А всередині не жарко? - Питаю.
- Нє-є-є-є! Там кондішн.
Так-так. Це він. Італієць. MLS SHIELD, який купили долями 50 на 50. Половину - Фонд Петра Порошенка, а половину всі ми. Всі, хто перелічив кошти "Справі громад".
Бачите самі - "На фронті його нема". "До фронту не доходить". "Порошенко вручив і зразу забрав". І звісно те що волає кожна ЗЕботва: "Піа-а-а-а-р-р-р!!!"
Той купив броньовик, а цей з бункера не втік. Покажіть бодай один джип куплений для ЗСУ "Кварталом-95". Порошенко тим часом для ЗСУ купує літаки - безпілотники.
От вам правда. В кольорах і барвах. Броньовики MLS SHIELD - на фронті. У бойових бригадах. Вони воюють. Вони потрібні. Так само як воюють вантажівки МАЗ-Богдан і швидкі "Богдан" які дали ЗСУ "свинарчуки", і за які зелена влада свідомо угробила виробництво "Богдана".
Зелений президент у той час відосики знімає. Поспільство ж бачить відосики, а не броньовики. Але хто дбає про Україну, а хто про піар, гадаю, очевидно.
"Справа громад" ваші гроші працюють на перемогу прямо зараз.

Фото броньовика і реквізити для донатів - за ссилю зверху
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18.09.2022 23:20 Відповісти
 
 