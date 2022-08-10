Партію бронеавтомобілів MLS SHIELD та іншу техніку вже відправили на передову Десантно-штурмовим військам, - Порошенко

Волонтери ГО "Справа Громад" разом із Фондом Порошенка відправили партію італійських бронемашин MLS Shield та іншу техніку на передову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

За словами п'ятого президента та лідера політсили Петра Порошенка, після отримання всіх необхідних для перетину кордону з ЄС експортних ліцензій всі 11 бронемашин прибули в Україну.

"Вся команда "Я куплю ЗСУ броньовик" зараз оголошує, що колона з 11 бронемашин, над якими ми працювали більше 3 місяців, нарешті вирушає прямо зараз на фронт. І найближчими годинами ці броньовики будуть передані представникам командування Десантно-штурмових військ. Саме тій бригаді, яка зараз вже знаходиться на вістрі контрнаступу", - наголосив Порошенко.

Крім бронемашин, для ЗСУ також купили дві сотні вантажівок, кілька сотень БПЛА - загалом на мільйони євро.

"Бронемашини - загальна вартість контракту значно перевищує 3 млн євро. Вантажівки - загальна вартість контракту значно перевищує 2,5 млн євро. Дрони – майже мільйон євро. Це наші "бойові бджілки". Проєкт Poseidon - це буде 2 млн євро. ... Дрони Autel, які в соцмережах назвали "бойовими бджілками", мають бути в кожному підрозділі. Також вже передаються дрони Poseidon, які літають на висоті 5 тис. метрів, які бачать на відстань 15 км, стійкі проти радіоелектронної боротьби ворога і є очима артилерії. Вони передають координати й цілі для роботи нашої найкращої в світі арти, яка озброєна натівськими гаубицями, Хаймарсами. Вона знищує ворога – так, як це було продемонстровано в Саках, в Криму, коли несподівано для загарбників з неба прилетів вогняний смерч. І російські літаки, боєприпаси були знищені, а колона втікачів з українського Криму склала довжелезні кілометри", - зазначив п'ятий президент.

За словами лідера "ЄС" також вже є угоди на купівлю гусеничної бронетехніки.

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