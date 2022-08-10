Партію бронеавтомобілів MLS SHIELD та іншу техніку вже відправили на передову Десантно-штурмовим військам, - Порошенко
Волонтери ГО "Справа Громад" разом із Фондом Порошенка відправили партію італійських бронемашин MLS Shield та іншу техніку на передову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
За словами п'ятого президента та лідера політсили Петра Порошенка, після отримання всіх необхідних для перетину кордону з ЄС експортних ліцензій всі 11 бронемашин прибули в Україну.
"Вся команда "Я куплю ЗСУ броньовик" зараз оголошує, що колона з 11 бронемашин, над якими ми працювали більше 3 місяців, нарешті вирушає прямо зараз на фронт. І найближчими годинами ці броньовики будуть передані представникам командування Десантно-штурмових військ. Саме тій бригаді, яка зараз вже знаходиться на вістрі контрнаступу", - наголосив Порошенко.
Крім бронемашин, для ЗСУ також купили дві сотні вантажівок, кілька сотень БПЛА - загалом на мільйони євро.
"Бронемашини - загальна вартість контракту значно перевищує 3 млн євро. Вантажівки - загальна вартість контракту значно перевищує 2,5 млн євро. Дрони – майже мільйон євро. Це наші "бойові бджілки". Проєкт Poseidon - це буде 2 млн євро. ... Дрони Autel, які в соцмережах назвали "бойовими бджілками", мають бути в кожному підрозділі. Також вже передаються дрони Poseidon, які літають на висоті 5 тис. метрів, які бачать на відстань 15 км, стійкі проти радіоелектронної боротьби ворога і є очима артилерії. Вони передають координати й цілі для роботи нашої найкращої в світі арти, яка озброєна натівськими гаубицями, Хаймарсами. Вона знищує ворога – так, як це було продемонстровано в Саках, в Криму, коли несподівано для загарбників з неба прилетів вогняний смерч. І російські літаки, боєприпаси були знищені, а колона втікачів з українського Криму склала довжелезні кілометри", - зазначив п'ятий президент.
За словами лідера "ЄС" також вже є угоди на купівлю гусеничної бронетехніки.
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В Італії на наступну предоплату очікує ще одна партія такхх броневичків
Доречі, Ашан з московії так і не вийшов.
Більше того: ці брончики "https://t.me/dragonspech/5341 ...доукомлектували. Їх досконально перевірили. Їх заправили, аби до фронту вони дійшли своїм ходом, а не так що "можете забрати, але заправка з вас". 220 літрів дизелю на машину. 11 броньовиків. Більше 120 тис грн, на одну лише заправку. Коробочки їдуть на фронт "
Короче, давай , бреши, не зупиняйся. Форум стане чистіше після твого бану.
p.s. Порох і зараз мій Президент. Крапка
А клятий Сивий буде продовжувати підтримувати та намагатись відновити українські військові сили задля повернення про#обаного.
Ну и полезных идиотов никто не отменял)))
Т.к. единственную Богдану, созданную при Порохе( была в единственном экземпляре и не пущенна в серию зескотом) и удачно добившую русню на Змеином, зебил приказал уничтожить в начале войны (она была в Краматорске), но кто-то ее вывез, как и Стугны , в свое время...
Может и Гром, который вчера отработал, тоже кто-то спас от зебила... может Свинарчук, а может Пашинский, может Муженко, но точно не дерьмак с зебилом!
Тарас Чорновіл та Володимир Макеєнко взагалі були нардепами від ПР. І Олександр Вілкул - також.
До деяких (не всіх, але деяких) з часом доходить, наскільки вони помилялись.
Дякуємо, Петре Олексійовичу вам, та всім добрим людям, причетним до захисту та допомоги нашим оборонцям.
Бывают правда и иные случаи. Когда человек ради пиара и хайпа больше вреда может принести , чем пользы .
Это я вот о чем.
ВОЛКЕР ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ОБВИНЕНИЯ СПАРТЦ В АДРЕС УКРАИНЫ И ЕРМАКА
09.08.2022 https://w-n.com.ua/archives/category/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0 ПОЛИТИКА ПРОСМОТРЕНО: 1373
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по переговорам по Украине Курт Волкер заявил, что заявления конгрессвумен Виктории Спартц хать и не специально, но играют на руку России.
В интервью «Европейской правде» он заявил, что целью Спартц было помочь, однако она оперировала недостоверными данными.
Спартц хочет лучшего, но она оперирует ложными данными, и в результате играет на руку тем, кто выступает против поддержки Украины, преследуя российские интересы. В реальности США не сомневаются, что оружие поступает на фронт и применяется по назначению», - заявил экс-представитель Госдепартамента США.
Кроме того, он прокомментировал письмо Виктории Спартц о руководителе Офиса президента Украины Андрее Ермаке. Волкер отметил, что Зеленский руководит воюющей страной, а это чрезвычайная работа, а Ермак является частью его команды. Представитель США добавил, что никаких сомнений в этих людях в Белом доме нет.
Смешные боты. Правду не за спамишь.
Это меня можно заспамить. А вот заспамить Курта Волкера. Это утопия.
Спам , это очень похоже на страуса , который свою башку в песок прячет.
Ну а так как вы все работаете на дядю , то ... Ваш хозяин страус.
безуглая будет проверять.
Стоїш ти такий край дороги, недалеко від фронту. А тут біля тебе зупиняється броньовик. Той самий. Весь у пилюці і сухій багнюці. Вже покатався на позиціях.
І вивалюються з того броньовика бійці. Теж запилені.
- Жарко на вулиці! - Ремствують бійці.
- А всередині не жарко? - Питаю.
- Нє-є-є-є! Там кондішн.
Так-так. Це він. Італієць. MLS SHIELD, який купили долями 50 на 50. Половину - Фонд Петра Порошенка, а половину всі ми. Всі, хто перелічив кошти "Справі громад".
Бачите самі - "На фронті його нема". "До фронту не доходить". "Порошенко вручив і зразу забрав". І звісно те що волає кожна ЗЕботва: "Піа-а-а-а-р-р-р!!!"
Той купив броньовик, а цей з бункера не втік. Покажіть бодай один джип куплений для ЗСУ "Кварталом-95". Порошенко тим часом для ЗСУ купує літаки - безпілотники.
От вам правда. В кольорах і барвах. Броньовики MLS SHIELD - на фронті. У бойових бригадах. Вони воюють. Вони потрібні. Так само як воюють вантажівки МАЗ-Богдан і швидкі "Богдан" які дали ЗСУ "свинарчуки", і за які зелена влада свідомо угробила виробництво "Богдана".
Зелений президент у той час відосики знімає. Поспільство ж бачить відосики, а не броньовики. Але хто дбає про Україну, а хто про піар, гадаю, очевидно.
"Справа громад" ваші гроші працюють на перемогу прямо зараз.
Фото броньовика і реквізити для донатів - за ссилю зверху