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Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гани та обговорив питання продовольчої безпеки

зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Гани Наною Акуфо-Аддо питання продовольчої безпеки та підтримки України у міжнародних організаціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Володимир Зеленський у твіттері.

"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гани Наною Акуфо-Аддо. Говорили про підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в Раді безпеки ООН, про готовність України й надалі бути гарантом продовольчої безпеки в регіоні. Активно працюємо далі над посиленням взаємодії з Африкою!", - написав Зеленський у твіттері.

Також читайте: Зеленський провів перші в історії двосторонніх відносин перемовини з президентом Конго

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) перемовини (3003) Гана (10)


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Топ коментарі
+10
У той час як Порошенко не вперше в історії постачає у військо техніку, зеленський вперше в історії веде розмови з нікому не потрібними діячами!
Для таких розмов згодився б і арахамія або горила Тоні з київського зоопарку!
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10.08.2022 17:59
+9
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг
Єслі в Афріке подорожал лук мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво голосовал
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10.08.2022 17:56
+9
Ще не з усіма гондурасами поспілкувався? Він чи пальцем в мапу тикає перед черговим дзвінком, чи найняв учителя географії?
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10.08.2022 17:56
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Африкан Африканич ти наш.
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10.08.2022 17:50 Відповісти
Все правильно, до європейських справ його і близько пускати з єрмаком недопустимо. Тільки садити обох і нехай там переписуються хоч з гондурасом.
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10.08.2022 18:07 Відповісти
На очереди -- Лесото и Эритрея !!! ( РАСТЕМ !!! )
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10.08.2022 20:37 Відповісти
гонець із Пізи, чи пи*дець із Гани?
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10.08.2022 17:51 Відповісти
мурин питає: а де батат?
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10.08.2022 17:51 Відповісти
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг
Єслі в Афріке подорожал лук мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за каво голосовал
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10.08.2022 17:56 Відповісти
Ще не з усіма гондурасами поспілкувався? Він чи пальцем в мапу тикає перед черговим дзвінком, чи найняв учителя географії?
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10.08.2022 17:56 Відповісти
Представники в джунглях Амазонки? Не?
А, чого. Там шамани ліпші ніж арест.
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10.08.2022 17:58 Відповісти
Его надо переселить в Африку,пусть там гасится,и наркоты там много,ему будет хорошо
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10.08.2022 21:17 Відповісти
У той час як Порошенко не вперше в історії постачає у військо техніку, зеленський вперше в історії веде розмови з нікому не потрібними діячами!
Для таких розмов згодився б і арахамія або горила Тоні з київського зоопарку!
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10.08.2022 17:59 Відповісти
Певною мірою Африка потрібна для масовки в ООН. Біда тільки в тому, що ООН - імпотентна організація, і для африканців расєянське бабло не тхне.
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10.08.2022 18:01 Відповісти
если бы ООН совсем ничего не решало, то Россия не уделяла бы столько внимания покупке африканских голосов в Генассамблее.
И нам так надо.
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10.08.2022 19:12 Відповісти
А коли вів телефонні перемовини з Джонсоном та Байденом, нагадайте, чим ви були невдоволені? До речі, за підрахунками міністерства економіки, Україна отримає близько 20 мілліардів долларів за продаж збіжжя цим "непотрібним діячам"
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10.08.2022 18:06 Відповісти
За продаж чого?!!! Зброї?!!! Ти дібіл? Хоча й так зрозуміло - зелений ідіот.
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10.08.2022 18:25 Відповісти
Алєксандр, збіжжя по вашему ето нє оружіє, а урожай Нє палітєсь так
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10.08.2022 18:28 Відповісти
Украина отримала?Бариги отримали.
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10.08.2022 20:01 Відповісти
когда это твой призидент вёл разговоры с Байденом и Джонсоном о зерне зеленодыбил?
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10.08.2022 21:34 Відповісти
Ось тільки оті "міліярди" течуть в приватні гаманці!
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26.11.2022 20:22 Відповісти
Це просто - вищий рівень! )))) Коли хером по роялю лупасив - не знав що е на мапі така країна - Гана)) - зараз вихваляється. Вперше в історії))) першопроходець ти наш)))) відкриватель Африки)))
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10.08.2022 18:00 Відповісти
Матумби пообіцяли не їсти українців!
Гураааааааа!!!!!!
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10.08.2022 18:01 Відповісти
Попробуй з"їш Українця.
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10.08.2022 18:52 Відповісти
Матуби? Та, ні. Фейк. Нікого не їдять. Наші друзі. Коли їди їм.
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10.08.2022 18:53 Відповісти
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10.08.2022 18:01 Відповісти
Наною Акуфо-Аддо
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10.08.2022 18:02 Відповісти
Жизнь в Гане: бесконечное рождество, веселые похороны и черная магия ...
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10.08.2022 18:04 Відповісти
брат лысого, только уже гуталином намазанный )
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10.08.2022 18:07 Відповісти
🤣
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10.08.2022 18:10 Відповісти
пля.. брат Кошового знайшовся!
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10.08.2022 19:50 Відповісти
Зауважу, що по стану на сьогодні при голосуванні за позбавлення кацапії статусу постійного члена радбезу з правом вето ми не наберемо більшості. Так що роз'яснювальну роботу потрібно проводити. Інша справа - чи сприймають серйозно президента з репутацією клоуна?
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10.08.2022 18:01 Відповісти
Все правильно! Джунгли Ганы- это малая родина его любимой обезьянки по кличке АГРОХИМИЯ ЧИ- ЧИ !!!
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10.08.2022 18:02 Відповісти
Для имитации международных переговоров эта карта подойдёт лучше:
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10.08.2022 18:02 Відповісти
Передайте цьому довпойопу-відосіку, що зараз Україні вкрай необхідні реформи сбу, митниці, податкової системи і забезпечення переселенців житлом, відосіки нікого і нахєр не цікавлять!
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10.08.2022 18:03 Відповісти
Гана посоліднєи Буркіна - Фасо
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10.08.2022 18:05 Відповісти
сенегал на очереди
"Крокодилы, пальмы, баобабы,
И жена французского посла." (С) ))
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10.08.2022 18:05 Відповісти
У ЗЕдебіла немає мізків провести переговори з президентом Тайваню і домовитись про виробництво мікрочіпів, як це зробила Латвія, а от переговори з президентом Гани це дійсно його рівень .
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10.08.2022 18:07 Відповісти
На відміну від попередніх контактів зєлі з президентами і диктаторами західної африки, ця розмова значуща. Гана є країною з 31-мільйонним населенням, 70% християн. 50% експорту - золото. З ганою рахуються в світі мабуть більше, ніж з Україною.
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10.08.2022 18:12 Відповісти
а с Конго - нет?
не согласна.
Каждый голос имеет значение. Даже самой маленькой страны.
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10.08.2022 19:13 Відповісти
Яка радість!
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10.08.2022 18:14 Відповісти
"першу в історії" 🤮
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10.08.2022 18:20 Відповісти
Я бачу що дєрьмак хоче зробити з клована зовсім ніщо з цим всім африканським цирком та захопити владу. ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ.
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10.08.2022 18:23 Відповісти
Недарма Вава Вперший створив собі непролазні хащі в своєму охвісі.
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10.08.2022 18:26 Відповісти
В интервью Информационному агентству Ганы в Аккре, посол России в Гане Валерий Орлов подтвердил намерение российского правительства углублять отношения с Ганой в интересах обеих стран и поддерживать развитие африканского континента. Он сказал, что верит, что важные события, произошедшие между двумя странами за эти годы, придадут новое измерение их традиционной дружбе и углубят связи между ними[1].

Весной 2016 года посольство Ганы в Москве организовало симпозиум, в котором приняли участие дипломаты, видные международные трейдеры и аналитики, а также граждане Ганы, проживающие в Российской Федерации. Симпозиум был частью празднования Дня независимости в Москве. Заседание проходило под председательством Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Гана в Российской Федерации Кодзо Кпоку Алабо[1].
А вот и ссылочка: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Ганско-российские_отношения

Очередная зепобеда, фуле...
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10.08.2022 18:28 Відповісти
Пора нашому Найвеличнішому Боневтіку відправитись на Занзібар. Кажуть, там є https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 один пустун , спроможний зробити візит на цей острів незабутнім.
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10.08.2022 18:29 Відповісти
Коли обкуришся, то і з марсіанами поговориш.
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10.08.2022 18:31 Відповісти
А чому би і ні? В прямому єфірі?
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10.08.2022 18:55 Відповісти
Вперше в історії в президентське крісло попав такий недоробок.
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10.08.2022 18:46 Відповісти
Це, помилкова думка. Попав, владу не кине.
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10.08.2022 18:56 Відповісти
І, він під впливом.

https://www.youtube.com/watch?v=jhwJaTvXssE LAMA (Лама) - ДЫМ [ Премьера 2019 ] - YouTube
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10.08.2022 19:03 Відповісти
Звичайно не кине, хіба що винесуть.
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10.08.2022 19:34 Відповісти
суахили уже выучил, теперь в процессе изучения манде, поэтому нужна языковая практика. Кто знает, где придется скрываться через несколько лет...
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10.08.2022 18:46 Відповісти
для общения с любым жителем Африки достаточно знать африканос. А африканос в основном на основе английского.
короче все негры кто закончи школу, понимают английский.
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10.08.2022 19:15 Відповісти
...афрікаанс.... )))) Ніякого відношення до ангійської мови не має. Користуються ім в ПАР...Намібії переселенці з Германії та Голандії.... 80 відсотків африканців не знають навіть близько англійської мови. Французька... місцеві мови... На ангійській Кенія...трохи Танзанія...ПАР...Намібія..Ботсвана... От нащо молоти всяку лабуду...якщо навіть не знаєте як правильно називається мова. Попробуйте вимовити на афрікаанс...*....доброго ранку...*)))) .... там схоже з місцем ..куди пішов крейсер Москва..)))... ну зовсім по ангійські...)))
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10.08.2022 19:31 Відповісти
Зеля проводить якісь такі дивні перемовини,так ніби в Україні головна проблема, як нагодувати африканські країни.
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10.08.2022 19:11 Відповісти
нет.
в Украине главная проблема - наполнить бюджет чтобы победить в войне.
и зерном на экспорт его наполнить легче всего.
а то сгниет.. у нас новый урожай девать некуда...
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10.08.2022 19:20 Відповісти
А до цього куди "дєвалі"?
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10.08.2022 20:46 Відповісти
Чий бюджет, зернотрейдерів?!
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26.11.2022 20:26 Відповісти
Зупиніться!! Кожен день сенсація!!! Я не витримую, чесно
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10.08.2022 19:57 Відповісти
Да прекратите же пиариться зерновым коридором - миллиарды получат зернотрейдеры а государство лишь крохи , самое гнилое в этой истории что с недоимперии сняли санкции на сельхозпродукцию,удобрения,частично ремонт-комплектующие для самолетиков. И где тут победа?
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10.08.2022 20:07 Відповісти
Наступна розмова буде з дельфінами чи козлами?
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10.08.2022 20:59 Відповісти
Пздц!
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10.08.2022 21:06 Відповісти
ідіот
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10.08.2022 21:14 Відповісти
ох *****! событие галактического масштаба!
это у вовы такие друзья теперь?
Гана тебя не выдаст правосудию, сынок!
будешь ТАМ свои украденные у вкладчиков ПБ миллионы тратить.....
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10.08.2022 21:35 Відповісти
Треба кудись подіти кукурудзу. Може США на поп корн візьмуть? Рятували світ від голоду, виявилося він (світ) не голодує?!
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10.08.2022 21:45 Відповісти
То ли гонец из Пизы, то ли писдец из Ганы.
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10.08.2022 23:16 Відповісти
А пораньше не включается соображалка? Или очень нравится за Лавровым бегать?
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11.08.2022 23:32 Відповісти
 
 