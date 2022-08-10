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Вчителі з РФ про роботу на окупованих територіях: Україна 30 років промиває мізки своїм громадянам та виховує ненависть до росіян

школа,херсонщина

Російські вчителі та вихователі дитячих садків погодилися навчати дітей на окупованих територіях в Україні за освітньою програмою Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новая газета.Европа.

Станом на кінець липня, за даними Міносвіти РФ, заявили про бажання приїхати на окуповані території України  230 педагогів із 33 регіонів. Серед добровольців, які погодилися працювати на окупованих територіях України, вчителі, директори шкіл, методисти, вихователі дитячих садків, водії та регіональні чиновники.

У Херсонській області планують допомагати окупаційній владі русифікувати навчальні програми та викладати українським дітям 20 вчителів та чиновників із Краснодарського краю.

Дитячі садки на окупованих територіях також матимуть "методичну підтримку", йдеться в матеріалі. До неї включатимуть тренінги та семінари з вихователями. Дошкільні установи планується перевести на російськомовне викладання та стандарти освіти РФ.

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Костянтин Матюхов, заступник директора та вчитель історії зі школи № 97 в Омську, говорить, що в ЛНР готовий виховувати в дітях "патріотизм".

"У ЛНР я збираюся не лише навчати дітей, а й проводити патріотичну позакласну роботу, а також допомагати нашим народам зблизитись. Адже не може бути ніякого поділу на росіян та українців, бо ми є один російський народ. За царя як було: великороси, білороси та малороси — ми всі росіяни. І немає ніякої української та білоруської мови, є два діалекти російської мови. Вчителів не вистачає скрізь і в Росії в тому числі. Їду я не з цієї причини. У мене четверо онуків, і я просто хочу, щоб вони мною пишалися. Коли від мене пішла дружина, я втратив свою сім'ю і наче сам себе втратив. Зараз я нічим не обтяжений, до того ж хочу знайти своїх рідних. З Киргизії вони перебралися на Чукотку, а потім поїхали в Україну і зараз мешкають у Червоному Партизані (раніше Червонопартизанськ - ред.) – це Луганська область. Хоч я знаю лише прізвище, але сподіваюся, зможу їх знайти", - говорить Матюхов.

Інший російський освітянин, Юрій Баранов, вчитель історії з гімназії міста Чусового у Пермському краї сподівається, що його родині окупаційна влада виділить землю в Запорізькій області.

"У Запорізькій області нам із дружиною, можливо, дадуть ділянку. Ми пенсіонери, нам 60 років, тож сподіваємося, що заявку схвалять. Дружина хоче свій садок біля будинку. До 2014 року я бував на Україні та розумію ставлення місцевих до росіян — велика озлобленість, ненависть. І якщо мене пошлють у місто, то ще можна сподіватися на терпимість, але якщо в сільську місцевість, то жити доведеться в напівізоляції. Без російськомовного середовища нам буде дуже важко. До України в мене особиста ворожість. Не до людей, а до держави, яка 30 років промиває мізки своїм громадянам та виховує ненависть до росіян. Територію, куди я, сподіваюся, переїду, як історик вважаю російською. Її так і називали - Новоросія.", - наголосив Баранов.

Також читайте: Окупанти захопили Державний аграрно-економічний університет у Херсоні

Росіянка Дар'я Ганієва, вчитель англійської та російської з Почеченського навчально-виховного комплексу в Криму, планує переїхати до Мелітополя та вважає, що місто приєднається до РФ через "референдум".

"Я приїхала до Криму з Сибіру і постійним місцем проживання поки що не отримала. Звичайно, мені страшно переїжджати, але я сподіваюся на житло та гідну зарплату. До того ж у Мелітополі хороша екологічна обстановка, море. Як і в Криму, у Мелітополі буде свій референдум і народ вирішить приєднатися до Росії. Але навіть якщо Україна поверне контроль над Запорізькою областю, люди покинуті не залишаться. У крайньому випадку нас евакуювали або якось підтримають", - говорить Ганієва.

освіта (1313) окупація (6741) росія (65934)


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Топ коментарі
+71
Вот этих и следует уничтожать в первую очередь. Эта мразота гораздо опаснее бурята на танке - эти нелюди калечат детям мозг.
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10.08.2022 18:14
+68
Больное государство, больное население в нем
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10.08.2022 18:07
+54
Стукачи и сексоты едут на оккупированные ордынцами территории Украины, помогать карателям выявлять и уничтожать украинцев, протестующих против оккупации
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10.08.2022 18:08
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землю им выделят? 2 м
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10.08.2022 20:21 Відповісти
На обох під полем соняшникив.
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10.08.2022 20:29 Відповісти
Самые отбросы соглашаются ехать. Сами говорят, что терять им нечего. То есть за всю жизнь ничего не нажили. Ничтожества
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10.08.2022 20:34 Відповісти
Усю цю московитську пОгань українці будуть топити в морі та вбивати у потилицю, як тільки ЗСУ опиняться поряд.
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10.08.2022 20:42 Відповісти
Перше що приходить в голову це ночами Показово Вішати на деревах і чіпляти табличку, Смерть російським окупантам.
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10.08.2022 20:56 Відповісти
Насчет того что кто-то где-то кому-то промывает мозги - тут в паРаше полный когнитивный диссонанс. А вот насчет ненависти украинцев к засрасеянцам - то ненависти к этим нелюдям надо больше воспитывать !
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10.08.2022 21:12 Відповісти
Ненависть? До кого? До цієї мразоти? Лише зневага, презирство і дегуманізація. Ставлення як до скажених пацюків яких потрібно знищувати чисто заради гігієни людського виду. Це звичайна рутинна робота. Не більше! Мінімум зусиль і максимум знищеного біосміття. Немає сенсу катувати, перевиховувати, вчити. Просто вбити і забути. Це як регуляція кількості дрібних хижаків.
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10.08.2022 23:14 Відповісти


Цих тварюк потрібно ліквідувати першими. .

Абсолютно вірно .!!! Вони їдуть калічити наших дітей . А за дітей , само собою - слідує найжорсткіша кара .!!
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10.08.2022 21:25 Відповісти
Ці вчителі - воїни у гібридній війні проти України. І ставлення до них має бути не як до цивільних, а як до терористів. Цілковите знищення і ніяких полонів.
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10.08.2022 21:42 Відповісти
не існує такого народу, як 'рускій' чи 'росіянин'. Також в природі нема такої мови, як 'руска' чи 'російська'. Ця мова - є штучно створена москальською владою на основі болгарської.
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10.08.2022 21:56 Відповісти
Не "Фантазуй" Я вище виклав усе детально І вважаю - цілком дохідливо!
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11.08.2022 07:53 Відповісти
Цим недоумкам треба перш за все повідомити, що немає такої нації "росіяни". І ці недоумки будуть ще когось вчити. "Чукча не читач, чукча письменник".
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10.08.2022 22:01 Відповісти
"До України в мене особиста ворожість. Не до людей, а до держави, яка 30 років промиває мізки своїм громадянам та виховує ненависть до росіян," - наголосив Баранов.

А про те, що на Кацапії не 30, а вже 300 років промивають мізки своїм громадянам та виховуть ненависть до українців - сором'язливо промовчав.
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10.08.2022 22:04 Відповісти
"...не може бути ніякого поділу на росіян та українців, бо ми є один російський народ. І немає ніякої української та білоруської мови, є два діалекти російської мови," - говорить Матюхов.

- З рашистом Матюховим все зрозуміло. Спочатку "адін нарот", потім "мова - ета діалєкт ізика", а потім - відновлення Емського указу та Валуєвського циркуляру 19-го століття про заборону мови. Таких треба менше слухати. Натомість, почувши плямкання про "адіннарот", просто стріляти на звук.
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10.08.2022 22:21 Відповісти
Колись один з форумчан так висловився стосовно росіян і Росії:

"Якось я пояснював іноземним співбесідникам ситуацію з "великороссами" на прикладі такої ґабсурдної аналогії - уявіть, що у Мексики раптом засвербіло імперське вялічіє, вони перейменувалися на Великоґешпанію та оголосили себе найсправжнішими з іспанців, старшими братами усього Hispanidad (і *****, що більшість населення є метисами, тобто сумішшю іспанців з ацтеками та іншими мезоамериканськими індіанцями). А ті іспанці, що власне на Піренейському півострові - то малоіспанці, якісь меншоварті молодші брати І після цього Мексика починає "реконкісту земель ґешпанських" по усьому світу...
(і ще заперечує існування якоїсь там португальської мови та етносу - то просто зіпсовані іспанці, тобто "Португалия и Бразилия тоже наш!")
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11.08.2022 07:57 Відповісти
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11.08.2022 10:52 Відповісти
ужас...где эти дебилы европейцы, у которых только путин виноват, а рассияне харошие???
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10.08.2022 22:38 Відповісти
такое почитаешь - и кто не был бандеровцем, тот им станет!
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10.08.2022 22:42 Відповісти
Підарусня.
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10.08.2022 23:01 Відповісти
У нас на Західній Україні уже приходили "освободітелі" після війни,грабували , вселялись в чужі будинки , квартири , розтрілюючи або відправляючи в Сибір місцевого населення. За 60 років в будинках, квартирах не робились жодного ремонту , діти їх слідуючи своїй генетичній програмі деградувались і спивались. Могили "освободітелей" поросли бур'яном. Вітер історії розносить російське біологічне сміття по світу.
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10.08.2022 23:12 Відповісти
Спаси Господи дітей українських від дебілоїдів учителів та учителиць що як саранча понаїхали.Від істориків котрі не знають різницю між Білорусією та Україною та від всієї наволочі що до нас преться
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11.08.2022 00:35 Відповісти
Нэ трэба з нымы розмовляти, их потрибно вбываты.
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11.08.2022 00:43 Відповісти
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