Вчителі з РФ про роботу на окупованих територіях: Україна 30 років промиває мізки своїм громадянам та виховує ненависть до росіян

Російські вчителі та вихователі дитячих садків погодилися навчати дітей на окупованих територіях в Україні за освітньою програмою Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новая газета.Европа.

Станом на кінець липня, за даними Міносвіти РФ, заявили про бажання приїхати на окуповані території України 230 педагогів із 33 регіонів. Серед добровольців, які погодилися працювати на окупованих територіях України, вчителі, директори шкіл, методисти, вихователі дитячих садків, водії та регіональні чиновники.

У Херсонській області планують допомагати окупаційній владі русифікувати навчальні програми та викладати українським дітям 20 вчителів та чиновників із Краснодарського краю.

Дитячі садки на окупованих територіях також матимуть "методичну підтримку", йдеться в матеріалі. До неї включатимуть тренінги та семінари з вихователями. Дошкільні установи планується перевести на російськомовне викладання та стандарти освіти РФ.

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Костянтин Матюхов, заступник директора та вчитель історії зі школи № 97 в Омську, говорить, що в ЛНР готовий виховувати в дітях "патріотизм".

"У ЛНР я збираюся не лише навчати дітей, а й проводити патріотичну позакласну роботу, а також допомагати нашим народам зблизитись. Адже не може бути ніякого поділу на росіян та українців, бо ми є один російський народ. За царя як було: великороси, білороси та малороси — ми всі росіяни. І немає ніякої української та білоруської мови, є два діалекти російської мови. Вчителів не вистачає скрізь і в Росії в тому числі. Їду я не з цієї причини. У мене четверо онуків, і я просто хочу, щоб вони мною пишалися. Коли від мене пішла дружина, я втратив свою сім'ю і наче сам себе втратив. Зараз я нічим не обтяжений, до того ж хочу знайти своїх рідних. З Киргизії вони перебралися на Чукотку, а потім поїхали в Україну і зараз мешкають у Червоному Партизані (раніше Червонопартизанськ - ред.) – це Луганська область. Хоч я знаю лише прізвище, але сподіваюся, зможу їх знайти", - говорить Матюхов.

Інший російський освітянин, Юрій Баранов, вчитель історії з гімназії міста Чусового у Пермському краї сподівається, що його родині окупаційна влада виділить землю в Запорізькій області.

"У Запорізькій області нам із дружиною, можливо, дадуть ділянку. Ми пенсіонери, нам 60 років, тож сподіваємося, що заявку схвалять. Дружина хоче свій садок біля будинку. До 2014 року я бував на Україні та розумію ставлення місцевих до росіян — велика озлобленість, ненависть. І якщо мене пошлють у місто, то ще можна сподіватися на терпимість, але якщо в сільську місцевість, то жити доведеться в напівізоляції. Без російськомовного середовища нам буде дуже важко. До України в мене особиста ворожість. Не до людей, а до держави, яка 30 років промиває мізки своїм громадянам та виховує ненависть до росіян. Територію, куди я, сподіваюся, переїду, як історик вважаю російською. Її так і називали - Новоросія.", - наголосив Баранов.

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Росіянка Дар'я Ганієва, вчитель англійської та російської з Почеченського навчально-виховного комплексу в Криму, планує переїхати до Мелітополя та вважає, що місто приєднається до РФ через "референдум".

"Я приїхала до Криму з Сибіру і постійним місцем проживання поки що не отримала. Звичайно, мені страшно переїжджати, але я сподіваюся на житло та гідну зарплату. До того ж у Мелітополі хороша екологічна обстановка, море. Як і в Криму, у Мелітополі буде свій референдум і народ вирішить приєднатися до Росії. Але навіть якщо Україна поверне контроль над Запорізькою областю, люди покинуті не залишаться. У крайньому випадку нас евакуювали або якось підтримають", - говорить Ганієва.