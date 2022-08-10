Рашисти обстріляли Бахмут з РСЗВ: Попередньо відомо про 7 загиблих та 6 поранених

Російські окупаційні війська вдарили по Бахмуту на Донеччині, попередньо, загинули 7 цивільних осіб, ще 6 дістали травми та поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донеччини.

"За даними слідства, 10 серпня 2022 року ворожа армія РФ обстріляла центральну частину міста Бахмут Донецької області. Снаряди загарбників влучили у магазини, приватні домівки та багатоповерхівки, внаслідок чого загинули семеро мирних мешканців, ще шестеро отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, війська РФ вкотре використали проти мирного населення РСЗВ "Ураган".

"Наразі повні дані щодо загиблих та поранених, а також кількість знищених будинків встановлюються, у місті тривають пожежі", - додали в прокуратурі.

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