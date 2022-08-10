Чоловік, який закликав до створення Буковинської Народної Республіки та просив Путіна захопити Херсонщину, постане перед судом

Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо жителя Буковини, який закликав до насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, громадянин систематично поширював у соціальній мережі "Fасеbook" дописи із закликами до створення Буковинської Народної Республіки, відокремлення від України Закарпатської області, публічно звертався до президента РФ із закликами до військового захоплення Нової Каховки та Херсона.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБ України в Чернівецькій області.

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