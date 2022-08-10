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Чоловік, який закликав до створення Буковинської Народної Республіки та просив Путіна захопити Херсонщину, постане перед судом

сбу

Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо жителя Буковини, який закликав до насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, громадянин систематично поширював у соціальній мережі "Fасеbook" дописи із закликами до створення Буковинської Народної Республіки, відокремлення від України Закарпатської області, публічно звертався до президента РФ із закликами до військового захоплення Нової Каховки та Херсона.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБ України в Чернівецькій області.

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Автор: 

СБУ (12925) Чернівці (562) державна зрада (1713)


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Топ коментарі
+19
Краще б він постав перед кабздоном .
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10.08.2022 18:30
+7
А що з тим чуваком який зняв міни? Так і буде царювати?
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10.08.2022 18:33
+6
таких краще четвертувать
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10.08.2022 18:34
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Краще б він постав перед кабздоном .
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10.08.2022 18:30 Відповісти
або перед свіжою, високою шибеницею, яка пахне сосною
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10.08.2022 20:25 Відповісти
А що з тим чуваком який зняв міни? Так і буде царювати?
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10.08.2022 18:33 Відповісти
таких краще четвертувать
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10.08.2022 18:34 Відповісти
Який там ще суд, на палю і усі справи.
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10.08.2022 18:39 Відповісти
А чому такі виродки взагалі до судів доживають?
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10.08.2022 18:43 Відповісти
Я, так і питаю. в якій колонії?
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10.08.2022 18:45 Відповісти
Там буратіно, чи мальвіна.
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10.08.2022 18:46 Відповісти
Результат один. Головне, що би не втік.🤣🤣🤣
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10.08.2022 18:47 Відповісти
А один бородатий чоловік закликав до створення Буковельської народної республіки.
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10.08.2022 18:45 Відповісти
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10.08.2022 18:46 Відповісти
Що? Її в опу не здивуєш. Так ******* жіночки. Більшість. тільки не кидайте каміння. А то що здавала, пожиттєво.
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10.08.2022 18:50 Відповісти
Эту пособницу убийц -фашистов и судью повесить на одной Гиляке
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10.08.2022 19:26 Відповісти
Чому не розстріляний, нєеее так паРашу ми не переможем!
Тільки неБуття таким гнидам, от тоді буде Пересога і звільнення від паРаші!
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10.08.2022 18:55 Відповісти
Може дадуть умовно. В нас тільки патріотів судять а тих неможна бо що скаже єрмак путіну
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10.08.2022 18:55 Відповісти
"Український" суд присудить книжку почитати....
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10.08.2022 19:02 Відповісти
бнр хотел,пиzzда тебе...
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10.08.2022 19:10 Відповісти
Тільки не кажіть, що дадуть умовно з читанням книжки Грушевського.
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10.08.2022 21:17 Відповісти
Таких дибілів потрібно заставити вивчити географію, а потім історію України. Молодець, тобі два.
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10.08.2022 21:51 Відповісти
А ,я так сподівався, що Ківу взяли за незручне місце. Ех.
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10.08.2022 22:06 Відповісти
отрезать язык,и можно отпустить на болота мацковии,без возможности жить в Ukraine
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11.08.2022 09:36 Відповісти
 
 