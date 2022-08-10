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Новини Війна
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Чатбот, у якому можна дізнатися про близьких у полоні, запустили в Україні

полон,викрадення

Інформацію про військовополонених можна дізнатися за допомогою чатботу у Telegram. Його створили Національне інформаційне бюро спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мінреінтеграції.

У чатботі потрібно надати необхідну особисту інформацію та повідомити ПІБ людини, долю якої намагаєтеся з’ясувати.

Опція "Запит щодо полону" опрацьовується протягом 15 хвилин. Далі надаються найсвіжіші дані, які є у розпорядженні НІБ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, інших відомств, а також Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Також читайте: З полону звільнено 600 українців, з них понад 100 цивільних, - Смирнов

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полон (1580) чат-бот (42) Міністерство реінтеграції (500)


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https://www.facebook.com/MykolaKniazhytsky/posts/pfbid0qgx5TPmyfsWQeWsMLsry8Z9iayjGPDHB93UBo4bkq15tL7eaq2sq75X7fhueGM9Ul?__cft__[0]=AZUTd3NNK9VBo0YUu2yq2qtizsxaZ9yebxkuLz_5KKjyxooXDjVLwrnFEi2rYWoS3_7jHoc3cUGJi1j5ag0zNWC_8iwy0ULiacrEePUiBBNfnRiJXxFvuCit_9Eh7i0CcR_ghavSeX8cC9H9WhG1nnkoFWehOmb8vgO_lu4dPIW7z5tq6OR4gm3ZDblmQz1mQo1ig_UAjENDeIvQ8QwQEZdF&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

У Львові вдома журналіст Віталій Портников, який веде програми на Еспресо і Радіо Свобода, знайшов підслуховуючий пристрій. Це диктофон з можливістю довго вести запис. Викликали поліцію. Приїхали швидко. Викликали СБУ. Не їдуть. Як депутат Верховної Ради прошу СБУ негайно приїхати і порушити справу. Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій: наші служби, зарубіжні чи криміналітет.

PS. СБУ приїхали. Працюють. Дякую.
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10.08.2022 19:33 Відповісти
сампансклєпав...

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10.08.2022 19:34 Відповісти
 
 