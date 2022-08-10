Чатбот, у якому можна дізнатися про близьких у полоні, запустили в Україні

Інформацію про військовополонених можна дізнатися за допомогою чатботу у Telegram. Його створили Національне інформаційне бюро спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мінреінтеграції.

У чатботі потрібно надати необхідну особисту інформацію та повідомити ПІБ людини, долю якої намагаєтеся з’ясувати.

Опція "Запит щодо полону" опрацьовується протягом 15 хвилин. Далі надаються найсвіжіші дані, які є у розпорядженні НІБ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, інших відомств, а також Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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