Чатбот, у якому можна дізнатися про близьких у полоні, запустили в Україні
Інформацію про військовополонених можна дізнатися за допомогою чатботу у Telegram. Його створили Національне інформаційне бюро спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мінреінтеграції.
У чатботі потрібно надати необхідну особисту інформацію та повідомити ПІБ людини, долю якої намагаєтеся з’ясувати.
Опція "Запит щодо полону" опрацьовується протягом 15 хвилин. Далі надаються найсвіжіші дані, які є у розпорядженні НІБ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, інших відомств, а також Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
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У Львові вдома журналіст Віталій Портников, який веде програми на Еспресо і Радіо Свобода, знайшов підслуховуючий пристрій. Це диктофон з можливістю довго вести запис. Викликали поліцію. Приїхали швидко. Викликали СБУ. Не їдуть. Як депутат Верховної Ради прошу СБУ негайно приїхати і порушити справу. Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій: наші служби, зарубіжні чи криміналітет.
PS. СБУ приїхали. Працюють. Дякую.