Втрати РФ на війні в Україні обмежили здатність проводити наступальні дії проти інших країн, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що наступальний потенціал Росії значно зменшився після 5 місяців війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За його словами, в результаті агресії проти України, Росія втратила багато підготовлених військових, військове обладнання і техніку. Втрати обмежили її здатність проводити наступальні дії, зокрема проти Латвії.

"Немає сумнівів, що Росія присвятила значну частину своїх найбільш боєздатних сил зусиллям в Україні, і в результаті вона втратила багато важливого обладнання, механізованого обладнання, надзвичайно велику кількість військ, вбитими та пораненими. З цієї точки зору - вони менш здатні, ніж до початку [повномасштабного вторгнення в Україну]", - заявив Остін.

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Однак, на його думку, у РФ все ще є значні військово-повітряні та морські сили. Під час візиту до Латвії 9-10 серпня Остін зустрівся з урядовцями, політиками та висловив вдячність Латвії за підтримку України, розміщення у себе американських військових на ротаційній основі. Також він заявив, що США збільшують інтенсивність навчань разом із союзниками з Балтії, щоб зміцнити боєготовність в регіоні.