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Новини Війна
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Втрати РФ на війні в Україні обмежили здатність проводити наступальні дії проти інших країн, - Остін

остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що наступальний потенціал Росії значно зменшився після 5 місяців війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За його словами, в результаті агресії проти України, Росія втратила багато підготовлених військових, військове обладнання і техніку. Втрати обмежили її здатність проводити наступальні дії, зокрема проти Латвії.

"Немає сумнівів, що Росія присвятила значну частину своїх найбільш боєздатних сил зусиллям в Україні, і в результаті вона втратила багато важливого обладнання, механізованого обладнання, надзвичайно велику кількість військ, вбитими та пораненими. З цієї точки зору - вони менш здатні, ніж до початку [повномасштабного вторгнення в Україну]", - заявив Остін.

Дивіться також: Остін прибув до Латвії для обговорення підтримки України та безпеки в регіоні. ВIДЕО

Однак, на його думку, у РФ все ще є значні військово-повітряні та морські сили. Під час візиту до Латвії 9-10 серпня Остін зустрівся з урядовцями, політиками та висловив вдячність Латвії за підтримку України, розміщення у себе американських військових на ротаційній основі. Також він заявив, що США збільшують інтенсивність навчань разом із союзниками з Балтії, щоб зміцнити боєготовність в регіоні.

Латвія (1360) США (23343) Остін Ллойд (521) Прибалтика (8)


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Топ коментарі
+12
как мы счастливы, не передать
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10.08.2022 19:05
+11
сибирский спецназ получил пиз#ы от ЗСУ...
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10.08.2022 19:32
+10
Якось цинічно виглядають всі ці висловлювання. Може ще 50 HIMARS та 200 ATACMS? Кращі люди України гинуть, щоб не було кацапського нацизму.
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10.08.2022 19:07
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как мы счастливы, не передать
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10.08.2022 19:05 Відповісти
для них это просто статистика
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10.08.2022 19:56 Відповісти
угу,ясно,тобто чим на довше затягнеться ця м*ясорубка,тим Штатам вигідніше-знекровити і ослабити свого глобального опонента.На жаль,при нашій абсолютній залежності від західної зброї,ми з цією цинічною позицією США нічого не можемо вдіяти.Ми маємо таке право голосу,як єврей в Освенцімі,як кажуть в Польщі.
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10.08.2022 19:06 Відповісти
Якось цинічно виглядають всі ці висловлювання. Може ще 50 HIMARS та 200 ATACMS? Кращі люди України гинуть, щоб не було кацапського нацизму.
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10.08.2022 19:07 Відповісти
На жаль ми не чорні та трансгендерів мало, може б тоді більше давали, які там в них преференції
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10.08.2022 19:27 Відповісти
До чого ви це сюди приплели?
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10.08.2022 19:59 Відповісти
все по плану)
США знекровлюють оркостан за допомогою України.
Продаж зброї, та взагалі війна - спалює інфляцію в США, в довгостроковій перспективі.
В результаті всі мають профіт.
Тільки Україна ще життям своїх громадян платить цю страшну ціну.
Але в перспективі - токсичний сусід, який 300 років паплюжив наш народ, нарешті виздихне
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10.08.2022 19:19 Відповісти
А ми 300 років служили тому токсичному сусіду. ЇХ існування на НАШІЙ совісті.
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10.08.2022 19:23 Відповісти
ба більше: наші предки створили його проти іншого нахабного сусіда... і тепер настав час закривати гештальт
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10.08.2022 19:30 Відповісти
Це? - А чванитесь, що ми Польщу. Колись завалили!.. Правда ваша: Польща впала,. Та й вас роздавила!
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10.08.2022 20:15 Відповісти
посиди в спаме, дятел
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10.08.2022 21:28 Відповісти
Це ти кому?! Т.Г.Шевченку?! Цитата з поеми "І мертвим, і живим..." І хто тут "дятел"?
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11.08.2022 22:18 Відповісти
потери врага - одна из причин..
но еще есть героизм, мужество и стойкость ВСУ, их смекалка и умение быстро осваивать все многочисленные "подарки" разных систем... (за что отдельное спасибо "дарителям")
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10.08.2022 19:25 Відповісти
Краще мовчати ніж ось таке казати... при всій вдячності штатам за допомогу, але ці слова десятки тисяч невинних жертв і війна триває.
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10.08.2022 19:31 Відповісти
сибирский спецназ получил пиз#ы от ЗСУ...
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10.08.2022 19:32 Відповісти
Не получил пи...ы, а задвухсотился. Пи...ы получают не так
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10.08.2022 22:07 Відповісти
коли американці починають вимагати обліку та звіту по отриманій нами зброї ми це виконаємо, діватись нікуди.

але як же це цинічно звучить що нашим, начебто, партнерам американське залізо цінніше за українські життя...
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10.08.2022 19:39 Відповісти
Не цінніше, облік з метою не допущення контрабанди в треті країни і потрапляння деяких зразків озброєння до ворога (в т.ч. Китай та ін.)
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10.08.2022 20:03 Відповісти
Якщо згадати що у нас "рулить" ЗЕвгосп" (поставив свою людину на потоки озброєння) - тоді зрозуміло чому ЗСУ дають так мало і так повільно, тай ще просять звітів.

Так простіше проконтролювати як використовується зброя і не дати її захопити ворогу.

Згадайте ХТО (ЗАвгосп) він такий, та що американці знають про нього - тому така предосторога.

Нічого дивного - ви би дали 50! Himers і інше секретне ******* озброєння якщо би знали що в країні ворожий шпіон керує всім?
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10.08.2022 21:32 Відповісти
Хто цінуватиме життя тих, хто своє життя в ніщо ставить. Коли ви самі говорили, що українська мова теляча, культура сільська. Вишиванка для рагулів. Ви ж самі всі ці роки знищували свою крахну, говорили про неї про якийсь вілстійник, навчили своїх дітей спалювати прапор український, говорити що українська то мова села і вона нікому непотрібна. Коли у Франції говорять французькою то це норм, а в Україні говорити українською то це смішно. Коли говорили самі ж зневажливо Україна. І самі ж украхнці такі гидоти говорили про свою країну, що росіянин би смів так поносити і так зневажливо висловлюватись про Росію? Коли той же американець любить свою Америку, то це патріотизм, а самі ж українці патріотизм у своїй країні висміювали. А знаменита фраза, що краще бути згвалтованою ніж українізованою. Думаю жінки в Бучі це оцінять. Зневажати і висміювати свою країну це в украхнців вважалось престижним і вони це робили з радістю, такі потішні, як же їх любили за це росіяни. Чи д самі казали, що краще зек ніж націоналіст. Ну якщо сам наш мудрий нарід не розуміє, що називати свою країну порноактрисою із фільмів для доросоих, яка дає будь кому у будь яких позах це дно а вони це дно президентом зробили. Хто їм винен, що цей нарід не рощумчж, що таке твоя країна. І не розуміє чому предки сотні років виборбвали право мати свою країну, а вони це все просто обезцінили. Ну нічого зато тепер можуть отримати статус біденця десь радіють з цього
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10.08.2022 20:19 Відповісти
Пані абсолютно правильно все по полицям розставила - нажаль більшість українців так думали і робили.

Але далеко не всі. Не треба забувати про вікові напади культури і світозору зо всіх сторін на наш народ. Дуже не легко було встояти і не всі виявилися стійкими.

Але коли вороги думали що "все - ми його добили, знецінили національну гордість" появлявся незламний дух який завжди живе в кожному українці. Він то збирався силою в Галичині, чи концетрувався на Хортиці, або раптово у всіх церковних братствах по усій Україні.

І з цієї іскри знов запалювався вогонь лицарства, козацтва, сміливості і непокори - і "запалював всю Україну.

І зараз саме так - іскри з Майдану "запалили" всю Україну. І хоч вогонь розгорявся і притухав - зараз він палає на повну силу.
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10.08.2022 21:45 Відповісти
Это же замечательно! Другие станы могут выдохнуть и продолжать строить дороги, не забывая чесать языком, что Украина пока не готова к вступлению в НАТО.
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10.08.2022 21:55 Відповісти
 
 