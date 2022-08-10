Втрати РФ на війні в Україні обмежили здатність проводити наступальні дії проти інших країн, - Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що наступальний потенціал Росії значно зменшився після 5 місяців війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
За його словами, в результаті агресії проти України, Росія втратила багато підготовлених військових, військове обладнання і техніку. Втрати обмежили її здатність проводити наступальні дії, зокрема проти Латвії.
"Немає сумнівів, що Росія присвятила значну частину своїх найбільш боєздатних сил зусиллям в Україні, і в результаті вона втратила багато важливого обладнання, механізованого обладнання, надзвичайно велику кількість військ, вбитими та пораненими. З цієї точки зору - вони менш здатні, ніж до початку [повномасштабного вторгнення в Україну]", - заявив Остін.
Однак, на його думку, у РФ все ще є значні військово-повітряні та морські сили. Під час візиту до Латвії 9-10 серпня Остін зустрівся з урядовцями, політиками та висловив вдячність Латвії за підтримку України, розміщення у себе американських військових на ротаційній основі. Також він заявив, що США збільшують інтенсивність навчань разом із союзниками з Балтії, щоб зміцнити боєготовність в регіоні.
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США знекровлюють оркостан за допомогою України.
Продаж зброї, та взагалі війна - спалює інфляцію в США, в довгостроковій перспективі.
В результаті всі мають профіт.
Тільки Україна ще життям своїх громадян платить цю страшну ціну.
Але в перспективі - токсичний сусід, який 300 років паплюжив наш народ, нарешті виздихне
но еще есть героизм, мужество и стойкость ВСУ, их смекалка и умение быстро осваивать все многочисленные "подарки" разных систем... (за что отдельное спасибо "дарителям")
але як же це цинічно звучить що нашим, начебто, партнерам американське залізо цінніше за українські життя...
Так простіше проконтролювати як використовується зброя і не дати її захопити ворогу.
Згадайте ХТО (ЗАвгосп) він такий, та що американці знають про нього - тому така предосторога.
Нічого дивного - ви би дали 50! Himers і інше секретне ******* озброєння якщо би знали що в країні ворожий шпіон керує всім?
Але далеко не всі. Не треба забувати про вікові напади культури і світозору зо всіх сторін на наш народ. Дуже не легко було встояти і не всі виявилися стійкими.
Але коли вороги думали що "все - ми його добили, знецінили національну гордість" появлявся незламний дух який завжди живе в кожному українці. Він то збирався силою в Галичині, чи концетрувався на Хортиці, або раптово у всіх церковних братствах по усій Україні.
І з цієї іскри знов запалювався вогонь лицарства, козацтва, сміливості і непокори - і "запалював всю Україну.
І зараз саме так - іскри з Майдану "запалили" всю Україну. І хоч вогонь розгорявся і притухав - зараз він палає на повну силу.