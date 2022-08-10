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Новини Війна
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На Херсонщині окупанти обстріляли з артилерії п’ять сіл, є поранені, - поліція. ФОТОрепортаж

херсонщина

Протягом доби поліціянти зафіксували наслідки ворожих обстрілів цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Про це повідомили на сторінці поліції Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу поліція відкрила 11 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями російської армії на території Херсонської області.

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Під удари ворожої артилерії потрапили села Осокорівка, Трудолюбівка, Іванівка, Нова Шестірня та селище Нововоронцовка. Окупанти обстріляли житлові квартали. Внаслідок обстрілів є поранені місцеві жителі, багато приватних домоволодінь непридатні для проживання.

Поліцейські задокументували всі військові злочини російської армії. Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На Херсонщині окупанти обстріляли з артилерії п’ять сіл, є поранені, - поліція 01
На Херсонщині окупанти обстріляли з артилерії п’ять сіл, є поранені, - поліція 02
На Херсонщині окупанти обстріляли з артилерії п’ять сіл, є поранені, - поліція 03

обстріл (29052) Херсонська область (5860)


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хоть не тошніть з вашими відкритими кримінальними впровадженями , краще отвєтку гарну дайте , як по криму ...
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10.08.2022 19:33 Відповісти
З такими справами на півдні та сході сел взагалі не залишиться... Та й міста будуть не придатні для проживання
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10.08.2022 19:35 Відповісти
анонсований "зе" звільнення Херсонської області і Півдня України
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10.08.2022 23:42 Відповісти
 
 