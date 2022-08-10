На Херсонщині окупанти обстріляли з артилерії п’ять сіл, є поранені, - поліція. ФОТОрепортаж

Протягом доби поліціянти зафіксували наслідки ворожих обстрілів цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Про це повідомили на сторінці поліції Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу поліція відкрила 11 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями російської армії на території Херсонської області.

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Під удари ворожої артилерії потрапили села Осокорівка, Трудолюбівка, Іванівка, Нова Шестірня та селище Нововоронцовка. Окупанти обстріляли житлові квартали. Внаслідок обстрілів є поранені місцеві жителі, багато приватних домоволодінь непридатні для проживання.

Поліцейські задокументували всі військові злочини російської армії. Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.





