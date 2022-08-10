Російська авіабаза в окупованому Криму є абсолютно законною ціллю для ЗСУ, - Воллес
Велика Британія ще не знає причини вибухів на російській авіабазі в окупованому Криму, але точно не вважає правдоподібним пояснення Росії.
Про це сказав ВВС міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, прилетівши в Данію на конференцію, присвячену допомозі Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Таке очевидно не трапляється через кинутий недопалок", - сказав британський міністр.
Водночас він назвав "малоймовірною" версію про те, що ці вибухи могли бути результатом удару ракет, які дав Україні Захід.
У будь-якому випадку, вважає Воллес, російська авіабаза в Криму є абсолютно законною ціллю для українських військових.
Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.
У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.
Будь ласка, зачекайте...
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А кремль хіба не є законною ціллю для ЗСУ?
За абеткою ідуть:
Бєлгород, Воронєж, Єйськ, Курськ, Крим
Крємлю приготуватися
Узнав об этом, разнервничался персонал нефтебазы в Брянске. Сигарета, пожар, эвакуация...
Услышав, что в Брянске сгорела нефтебаза, загрустил сторож склада боеприпасов в Попасной. Он знал, что курить возле боеприпасов опасно, но не смог себя удержать. Искра, взрыв, склад разметало по окрестностям.
Когда информация о взрыве склада дошла до механиков авиабазы в Крыму, они переглянулись и потянулись за сигаретами...
Если так дальше пойдёт, то и Путин в Кремле закурит.
Остап Кармоди
Артиллеристы, Украина помнит нас
..... 😂
Бо це ще більший пройоб: Українськи ракети показали, що кацапське ППО, це купа гівна.
І також, вони показали чим прикритий кримський міст!
Фух! Аж видлягло!
А то думав, що росіяни до суду попадуть...
країни, які проголосували в ООН за визнання Криму Україною, показано зеленим кольором. Жовтий вирішив не голосувати. Червона, Росія, була проти.
Нажаль це брехня.
.........
Радянську владу в місті встановлено https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 26 жовтня (8 листопада) https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року. З 10 квітня 1918 до 20 грудня 1918 був у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Української Держави https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-haidamaka-14 [14] . До Гетьманського перевороту адміністративно належав до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A3%D0%9D%D0%A0) Донеччини з центром у місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Слов'янськ . З 24 грудня 1918 до 7 січня 1919 Білгород було містом засідання тимчасового робітничо-селянського уряду Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-haidamaka-14 [14] . Взимку 1919 між урядами України і Росії розгорівся конфлікт через невизначеність кордонів та в 1917-1919 роках під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 російсько-української війни Білгород як залізничний вузол відігравав стратегічне значення.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-%D0%95%D0%A3-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-ukraine_1919-15 [15] Тільки 7 лютого 1919 офіційний Харків визнав територію Білгородського повіту частиною Курської губернії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-ukraine_1919-15 [15] https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 14 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1928 1928 року ліквідовано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Бєлгородський повіт і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Курську губернію . Білгород стає центром https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1 Білгородсього округу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Центрально-Чорноземної області , яка була ліквідована https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 13 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 року Білгород стає центром https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Білгородського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Курської області .
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можемо продовжувати
Зараз ми маємо право руйнувати усі воєні бази, включаючі пологові будинки та ясла, від владика до лененграду!!!
Они на нас напали. Теперь мы вправе дать ответ не только на своей земле, но и на территории агрессора. Здесь уже кто кого, или они нас или мы их. Просто выгнать их с нашей земли мало. Ибо они собируться и нападут снова.