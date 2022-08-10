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Російська авіабаза в окупованому Криму є абсолютно законною ціллю для ЗСУ, - Воллес

новофедорівка

Велика Британія ще не знає причини вибухів на російській авіабазі в окупованому Криму, але точно не вважає правдоподібним пояснення Росії.

Про це сказав ВВС міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, прилетівши в Данію на конференцію, присвячену допомозі Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Таке очевидно не трапляється через кинутий недопалок", - сказав британський міністр.

Водночас він назвав "малоймовірною" версію про те, що ці вибухи могли бути результатом удару ракет, які дав Україні Захід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За атакою на аеродром в окупованому Криму стоїть український спецназ, - The Washington Post

У будь-якому випадку, вважає Воллес, російська авіабаза в Криму є абсолютно законною ціллю для українських військових.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.

Також дивіться: На аеродромі в Криму стояли 30 російських винищувачів вартістю понад $1 млрд, - Геращенко. ФОТО+ПЕРЕЛІК

Автор: 

Крим (14185) Воллес Бен (218)


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Топ коментарі
+44
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10.08.2022 19:36
+39
А хто в цьому сумнівається?
А кремль хіба не є законною ціллю для ЗСУ?
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10.08.2022 19:30
+23
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10.08.2022 19:40
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А хто в цьому сумнівається?
А кремль хіба не є законною ціллю для ЗСУ?
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10.08.2022 19:30 Відповісти
Росіянська звичка курити біля бавовни кінець-кінцем їх і погубить.
За абеткою ідуть:
Бєлгород, Воронєж, Єйськ, Курськ, Крим
Крємлю приготуватися
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10.08.2022 19:44 Відповісти
Крим, Курськ.
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10.08.2022 19:58 Відповісти
В ночь на 14-е апреля какой-то нервный матрос закурил на крейсере "Москва". В результате на крейсере взорвался боекомплект и он утонул.
Узнав об этом, разнервничался персонал нефтебазы в Брянске. Сигарета, пожар, эвакуация...
Услышав, что в Брянске сгорела нефтебаза, загрустил сторож склада боеприпасов в Попасной. Он знал, что курить возле боеприпасов опасно, но не смог себя удержать. Искра, взрыв, склад разметало по окрестностям.
Когда информация о взрыве склада дошла до механиков авиабазы в Крыму, они переглянулись и потянулись за сигаретами...
Если так дальше пойдёт, то и Путин в Кремле закурит.

Остап Кармоди
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10.08.2022 23:05 Відповісти
Так Америка ж боїться ескалації. Дивні люде. Сподіваюсь, це лише слова на публіку.
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10.08.2022 20:11 Відповісти
до чого тут Америка? це міністр Великої Британії
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10.08.2022 21:11 Відповісти
Америка боїться розголосу і довгих дурних зелених язиків. Якби боялася ескалації, то зімарси точно не поставтяла б.
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10.08.2022 21:29 Відповісти
Артиллеристы, Волес дал приказ,
Артиллеристы, Украина помнит нас

..... 😂
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10.08.2022 20:53 Відповісти
А хто вам цю маячню про "хіба" розповів?
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10.08.2022 20:59 Відповісти
Дядька прав!
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10.08.2022 19:31 Відповісти
Це ж Україна, як може бути інакше
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10.08.2022 19:33 Відповісти
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10.08.2022 19:34 Відповісти
Удалі
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10.08.2022 19:36 Відповісти
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10.08.2022 19:40 Відповісти
зважаючи на певну сцикливість зеленського та байдена нашому ЗСУ треба завжди говорити лише два слова - КУРІННЯ ВБИВАЄ.
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10.08.2022 19:35 Відповісти
ЕксПьорд??
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10.08.2022 19:48 Відповісти
Якщо Байден сцикливий, то путін із сінцзіньпіном обосраті від жаху сидять, за вашою шкалою.
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10.08.2022 21:00 Відповісти
😁 Само собою! "Сцикливий" Байден їм нацюрив повні писки першокласної урини!
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10.08.2022 21:31 Відповісти
Лапатнікі-всьо только начінаєтся...
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10.08.2022 19:35 Відповісти
Сутки прошли с момента прилёта по аэродрому в Крыму - а пробка все стоит, все куда-то торопятся и суетятся. https://t.me/charter97_org/80478 https://t.me/charter97_org/80478

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10.08.2022 20:39 Відповісти
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10.08.2022 19:36 Відповісти
"А я вам шчас пакажу, куда нада стрелять. У мєня карта єсть, я захватіл"
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10.08.2022 20:12 Відповісти
А можна конкретно вказати, де саме. Бо я в Севастополі часто бував (звичайно, до 2014 р.), і не знаю, де там в одному місці зібрали аж такий склад. Може і для ВСУ така інформація буде цікавою.
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10.08.2022 20:45 Відповісти
перепрошую: ЗСУ
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10.08.2022 20:46 Відповісти
Кацапи в ідіотський ситуації: вони не можуть визнати, що це ЗСУ атакували базу в Криму!
Бо це ще більший пройоб: Українськи ракети показали, що кацапське ППО, це купа гівна.
І також, вони показали чим прикритий кримський міст!
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10.08.2022 19:38 Відповісти
Якщо це від цигарки, то що ж буде від хімарсу
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10.08.2022 19:40 Відповісти
Від хімарсу весь Крим взагалі затоне, як Атлантіда. Або крейсер "Масква".
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10.08.2022 20:03 Відповісти
Засрашу поступово привчають до покірної doggy-style
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10.08.2022 19:42 Відповісти
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10.08.2022 19:44 Відповісти
Гром, Вільха, Нєптун,HIMARS....АМІНЬ!!!
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10.08.2022 19:44 Відповісти
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10.08.2022 19:46 Відповісти
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10.08.2022 19:50 Відповісти
Законна ціль?
Фух! Аж видлягло!
А то думав, що росіяни до суду попадуть...
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10.08.2022 19:53 Відповісти
*подадуть. 😄
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10.08.2022 20:01 Відповісти
Та, попадуть. Бо так треба.
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10.08.2022 20:13 Відповісти
звичайно. Крим міжнародно визнаний розвиненими країнами світу, в тому числі Великою Британією, як частина України, тому бомбити там окупантів так само, як на Донбасі.

країни, які проголосували в ООН за визнання Криму Україною, показано зеленим кольором. Жовтий вирішив не голосувати. Червона, Росія, була проти.
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10.08.2022 19:55 Відповісти
Кстати в Белгородской обл есть села украинские. И несколько. Сразу как пересечь границу с Харькова туда. Ярко выраженый говор, дома, сады и прочее в огородах особенно. В смысле каждый кусочек участка засажен. Стоит взять под защиту. И отошло это в том числе по причине передачи Крыма в 1954г Украине. Но не вернули в 2014г. Пора востановить статус кво.
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10.08.2022 19:59 Відповісти
У роки УНР питання про належність певних земель не піднімалося навіть кацапами, бо був загальновизнаний критерій етнічности - мова. Колись, коли в ТВ пакеті теліпалися московські канали, у сюжеті про олійні культури був фрагментик з Білгородської області. Так там одна бабуся говорила щось на тлі вивіски "ОЛІЙНИЦЯ". Це ось зовсім недавно, кілька років тому.
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10.08.2022 20:17 Відповісти
......И отошло это в том числе по причине передачи Крыма в 1954г Украине.......
Нажаль це брехня.

.........
Радянську владу в місті встановлено https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 26 жовтня (8 листопада) https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року. З 10 квітня 1918 до 20 грудня 1918 був у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Української Держави https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-haidamaka-14 [14] . До Гетьманського перевороту адміністративно належав до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A3%D0%9D%D0%A0) Донеччини з центром у місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Слов'янськ . З 24 грудня 1918 до 7 січня 1919 Білгород було містом засідання тимчасового робітничо-селянського уряду Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-haidamaka-14 [14] . Взимку 1919 між урядами України і Росії розгорівся конфлікт через невизначеність кордонів та в 1917-1919 роках під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 російсько-української війни Білгород як залізничний вузол відігравав стратегічне значення.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-%D0%95%D0%A3-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-ukraine_1919-15 [15] Тільки 7 лютого 1919 офіційний Харків визнав територію Білгородського повіту частиною Курської губернії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-ukraine_1919-15 [15] https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 14 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1928 1928 року ліквідовано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Бєлгородський повіт і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Курську губернію . Білгород стає центром https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1 Білгородсього округу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Центрально-Чорноземної області , яка була ліквідована https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 13 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 року Білгород стає центром https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Білгородського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Курської області .
............
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10.08.2022 20:47 Відповісти
Лично брать будешь под защиту или может кому-то из ВСУшников предложить осмелишься?)
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10.08.2022 21:02 Відповісти
Нікто ні пастрадал. 5 чілавєк абратілісь за амбулаторнай помасчью.
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10.08.2022 20:05 Відповісти
так нікто ні страдал -- зразу згоріли)
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10.08.2022 20:31 Відповісти
вобщем всі одобрюють,
можемо продовжувати
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10.08.2022 20:15 Відповісти
Крім ботів. В них кукареки вже за Урал переносяться, "чому ЗСУ заборонено відповідати по пологовим будинкам Владивостоку". 🤡
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10.08.2022 21:08 Відповісти
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10.08.2022 20:33 Відповісти
Ніхто не казав нікому "не стріляти по територїї Росії". По-перше, ЗСУ стріляють по території Росії, а по-друге - казали кацапам "ні-ні, ракет які дістануть до території РФ ми не дамо українцям".
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10.08.2022 21:04 Відповісти
Казали не стріляти по території расєї . Українською зброєю про кацапських болотах стріляти ніхто не заважав
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10.08.2022 21:32 Відповісти
тем более это не мы, он само загорелось
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10.08.2022 20:40 Відповісти
Кацапське ПВО це як лобкове волосся у жінок - прикриває але не захищає. )))
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10.08.2022 20:50 Відповісти
А що то за закон? Коли свинопсам можно все руйнувати, усіх адже дітей вбивати, а ми відповісти ре маємо права? Оголосіть будь ласка цей закон!
Зараз ми маємо право руйнувати усі воєні бази, включаючі пологові будинки та ясла, від владика до лененграду!!!
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10.08.2022 20:59 Відповісти
Так іди руйнуй. Закон твій вигаданий, ніхто тобі не забороняє хоч зараз на "Владик" вирушати.
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10.08.2022 21:05 Відповісти
Хлопчику, я своє зруйнував! А ти, що тут робиш?
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10.08.2022 21:14 Відповісти
подоляцькі подачки відробляє(((
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10.08.2022 21:41 Відповісти
Странная логика про законность целей.
Они на нас напали. Теперь мы вправе дать ответ не только на своей земле, но и на территории агрессора. Здесь уже кто кого, или они нас или мы их. Просто выгнать их с нашей земли мало. Ибо они собируться и нападут снова.
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10.08.2022 21:11 Відповісти
ну, так , клепай-купуй зброю і стріляй куди хочеш!
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10.08.2022 21:42 Відповісти
навіть більше напишу: вся територія ********* після 2014-ого року є законною ціллю для України!
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10.08.2022 21:52 Відповісти
 
 