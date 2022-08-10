Російська авіабаза в окупованому Криму є абсолютно законною ціллю для ЗСУ, - Воллес

Велика Британія ще не знає причини вибухів на російській авіабазі в окупованому Криму, але точно не вважає правдоподібним пояснення Росії.

Про це сказав ВВС міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, прилетівши в Данію на конференцію, присвячену допомозі Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Таке очевидно не трапляється через кинутий недопалок", - сказав британський міністр.

Водночас він назвав "малоймовірною" версію про те, що ці вибухи могли бути результатом удару ракет, які дав Україні Захід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За атакою на аеродром в окупованому Криму стоїть український спецназ, - The Washington Post

У будь-якому випадку, вважає Воллес, російська авіабаза в Криму є абсолютно законною ціллю для українських військових.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.

Також дивіться: На аеродромі в Криму стояли 30 російських винищувачів вартістю понад $1 млрд, - Геращенко. ФОТО+ПЕРЕЛІК