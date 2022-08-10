Антикорупційний суд засудив до 7 років позбавлення волі суддю-хабарника з Харкова, - САП

Вищий антикорупційний суд засудив до 7 років позбавлення волі суддю одного з місцевих судів м. Харків, що попався на хабарях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Судом визнано доведеною винуватість обвинуваченого у вчиненні двох злочинів. Так, у 2015 році вказаний суддя висловив прохання та прийняв пропозицію надати йому 3 тис. доларів США (75 тис. гривень) за прийняття рішення у цивільній справі. А також він висловив прохання надати та отримав 500 дол. США неправомірної вигоди за постановлення рішення вже у іншій справі.

Колегія суддів, зваживши на докази, зібрані в ході досудового слідства, погодилася з доводами прокурора САП та визнала колишнього суддю винуватим у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Хабарнику призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна та з позбавленням права обіймати посади судді та посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади, строком на 3 роки. Також до вказаної особи застосовано спецконфіскацію – суд зобов’язав стягнути 500 доларів (розмір неправомірної вигоди, яку отримав суддя).

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Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.