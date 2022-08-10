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Новини Хабарники
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Антикорупційний суд засудив до 7 років позбавлення волі суддю-хабарника з Харкова, - САП

суд

Вищий антикорупційний суд засудив до 7 років позбавлення волі суддю одного з місцевих судів м. Харків, що попався на хабарях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Судом визнано доведеною винуватість обвинуваченого у вчиненні двох злочинів. Так, у 2015 році вказаний суддя висловив прохання та прийняв пропозицію надати йому 3 тис. доларів США (75 тис. гривень) за прийняття рішення у цивільній справі. А також він висловив прохання надати та отримав 500 дол. США неправомірної вигоди за постановлення рішення вже у іншій справі.

Колегія суддів, зваживши на докази, зібрані в ході досудового слідства, погодилася з доводами прокурора САП та визнала колишнього суддю винуватим у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Хабарнику призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна та з позбавленням права обіймати посади судді та посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади, строком на 3 роки. Також до вказаної особи застосовано спецконфіскацію – суд зобов’язав стягнути 500 доларів (розмір неправомірної вигоди, яку отримав суддя).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд засудив за хабар суддю Мінаєва до 5 з половиною років в'язниці з конфіскацією майна

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Автор: 

суддя (1589) Харків (5668) юстиція (732) САП (2236) Антикорупційний суд ВАКС (1974)


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Топ коментарі
+7
Выйдет через 7 дней по удо.
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10.08.2022 19:49
+7
Вобще не зайдёт.
Поскольку это с 2015 тянется то зачтут как отбывшего и отпустят в зале суда.
Не зря ж 7 лет "дали".)
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10.08.2022 19:55
+3
В это трудно поверить сегодня, но в лихие 90гг при первом чучме и раньше даже, многие в сми правоведы, настаивали на том что достаточно нам провести одну только реформу кардинально---заменить быстро и практически всех по части юстиции. Что бы работал закон для всех. Это базовое понятие всей судебно-правовой системы. Остальное выровняет свободный рынок в производстве. Попросту независимый суд и всё. Но именно это и не тронули. И попали все. Теперь вот сажаем---но поздно это все. Там уже в этой системе семейные кланы. Даже внуки успевают в судьи вскочить при дедушке судье. Проверьте---капец! Только чуть там старая мулька работает---берут фамилию жены.
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10.08.2022 20:24
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Выйдет через 7 дней по удо.
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10.08.2022 19:49 Відповісти
Вобще не зайдёт.
Поскольку это с 2015 тянется то зачтут как отбывшего и отпустят в зале суда.
Не зря ж 7 лет "дали".)
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10.08.2022 19:55 Відповісти
нє, не вийде - він зганьбив честь мундіра - продався за дріб'язок - ******* піццот баксів! такі хабарі беруть при влаштуванні на роботу прибиральницею в сідьський фельшерський пункт
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10.08.2022 22:50 Відповісти
Не вірю, може 7 діб умовно, хоча й до умовного справа не дійшла б.
НЕ ВІРЮ !
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10.08.2022 19:52 Відповісти
Може антикорупційний суд іншої країни засудив харківського суддю ?
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10.08.2022 19:53 Відповісти
это все мелкая рыбешка. пора уже переходить на более крупную дичь - https://nashigroshi.org/2022/08/09/znaydeno-naydorozhche-tsyvil-ne-budivnytstvo-za-iake-vlada-pid-chas-viyny-zaplatyla-z-derzhbiudzhetu-bil-she-1-mil-iarda-hryven/ Знайдені будівельники, яким влада під час війни заплатила з держбюджету більше 1 мільярда гривень. І це не за зруйновані будинки…
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10.08.2022 19:54 Відповісти
Апеляційна палата ВАКС скасувала вирок судді Мукачівського суду Паку
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/4016038
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10.08.2022 19:55 Відповісти
ого, це йому тепер 3роки не можна судею працювать, чи трохи можна???? нічособі!!!!
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10.08.2022 19:56 Відповісти
а где этот главный борцун Виталя Шабунин?
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10.08.2022 20:05 Відповісти
Агов приберіть зрадників з Держкосмосу!

https://itc.ua/ua/novini/zradnik-v-kerivnitstvi-ta-zv-yazki-z-rosiyanami-shho-ne-tak-z-pidgotovkoyu-misiyi-************-suputnika-sich-2-1-sich-2-30-ta-derzhkosmosom/ Зрадник в керівництві та зв'язки з росіянами - що не так з підготовкою місії українського супутника «Січ-2-1» («Січ-2-30») т

Після тривалої підготовки Україна нарешті відправила в космос свій супутник «Січ-2-1» («Січ-2-30»). Спочатку цю подію хотіли присвятити 30-річчю Незалежності, але не встигли. Тому фактичний запуск відбувся майже на пів року пізніше - https://itc.ua/news/translyacziya-misiyi-spacex-transporter-3-iz-zapuskom-************-suputnika-sich-2-30/ в січні 2022 року .

Невдовзі з'явилась інформація, що https://itc.ua/news/***********-suputnik-sich-2-1-sich-2-30-pislya-zovnishnogo-vplivu-ne-zmig-skoriguvati-svoyu-*************-ta-perejshov-u-rezhim-energooshhadzhennya/ супутник перейшов в режим енергоощадження . А після того про супутник «Січ-2-30» взагалі не було жодних новин. Річ у тім, що він не працює, хоча під час військової агресії росії він міг би допомагати українським військовим. Як свідчить лист міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, із супутником так і не вдалося встановити нормальний зв'язок. Також зазначається, що була створена так звана постійна комісія під головуванням Державного космічного агентства України (ДКАУ) за участю провідних підприємств космічної галузі, яка мала встановити причини, що призвели до втрати супутника. Але причини провалу місії так і не встановили. Нагадаємо, ця програма коштувала понад 200 млн грн, які, тепер вже можна констатувати, безкорисно втрачені.

Але це ще не все. Як з'ясувалося, до запуску супутника «Січ-2-30» мав відношення високопосадовець з ДКАУ, якого СБУ днями звинуватила у державній зраді, а при затриманні він відстрілювався. ДКАУ виступила з https://www.nkau.gov.ua/ua/news/khronika-podii/1879-schodo-informacii-u-zmi заявою , що підозрюваний у держзраді працює у дочірньому підприємстві. Як зазначає ресурс AIN, посилаючись на власні джерела, мова йде про В'ячеслава Онисько - начальника Карпатського відділу регіонального розвитку та координації НЦУВКЗ
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10.08.2022 20:08 Відповісти
А коли Вовка друга Татарова та Дермака посадять ?
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10.08.2022 20:11 Відповісти
Ніколи при цій владі
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10.08.2022 21:54 Відповісти
А три тисячі доларів суд визнав правомірною вигодою? На доведення справи до суду було витрачено раз в десять більше, ніж інкриміновані суми!
Просто якийсь треш!
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10.08.2022 20:12 Відповісти
шось дивно як це так засудили,
і якийсь слабенький хабар
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10.08.2022 20:13 Відповісти
В это трудно поверить сегодня, но в лихие 90гг при первом чучме и раньше даже, многие в сми правоведы, настаивали на том что достаточно нам провести одну только реформу кардинально---заменить быстро и практически всех по части юстиции. Что бы работал закон для всех. Это базовое понятие всей судебно-правовой системы. Остальное выровняет свободный рынок в производстве. Попросту независимый суд и всё. Но именно это и не тронули. И попали все. Теперь вот сажаем---но поздно это все. Там уже в этой системе семейные кланы. Даже внуки успевают в судьи вскочить при дедушке судье. Проверьте---капец! Только чуть там старая мулька работает---берут фамилию жены.
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10.08.2022 20:24 Відповісти
Зараз суддя подасть апеляцію, через пів року-рік виграє і його відновлять на посаді з компенсацією в кілька мільйонів. Звичайна практика для України!
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10.08.2022 20:28 Відповісти
Суддю засудили в Україні. То пузо від реготу надірвати можна
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10.08.2022 20:41 Відповісти
Судячи по машинкам, які стоять під усіма українськими судами, - беруть всі, і не по 500 баксів.
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10.08.2022 21:15 Відповісти
машини це що, ви не бачили їх нерухомість, ви не бачили статки їх рідних близьких і не дуже.
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10.08.2022 21:22 Відповісти
навіть комуняки не призначали суддів пожиттєво, а були вобори на 5 років. вважаю, виборна система суддів у громадах багато чого змінила б, але це не вигідно нашим президентам. Такими суддями управляє народ.
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10.08.2022 21:24 Відповісти
а вирок уже вступив в силу? всі апеляції та касації пройдено??? і суддя вже в тюрмі??? не повірю ніразу
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10.08.2022 22:42 Відповісти
а от і відповідь: "..Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.."
*
зоча... там аж три тищі баксів хабаря (sic!) - для серйозного судді це копійки, за які він не стане навіть чухатись. Справжні судді беруть лімонами. А цього засудили не за хабарі, а за ганьбу цеху
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10.08.2022 22:47 Відповісти
Нема слів,щоб висказатися! їбані судьї 7 років тянули,нічого не зробили і тепер з залу суду він піде працювати на зеленського!
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10.08.2022 22:51 Відповісти
при опису майна в судді виявлено автомобіль "масквіч-412" і автомобільний причеп "скіф"
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10.08.2022 22:55 Відповісти
 
 