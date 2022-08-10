Антикорупційний суд засудив до 7 років позбавлення волі суддю-хабарника з Харкова, - САП
Вищий антикорупційний суд засудив до 7 років позбавлення волі суддю одного з місцевих судів м. Харків, що попався на хабарях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Судом визнано доведеною винуватість обвинуваченого у вчиненні двох злочинів. Так, у 2015 році вказаний суддя висловив прохання та прийняв пропозицію надати йому 3 тис. доларів США (75 тис. гривень) за прийняття рішення у цивільній справі. А також він висловив прохання надати та отримав 500 дол. США неправомірної вигоди за постановлення рішення вже у іншій справі.
Колегія суддів, зваживши на докази, зібрані в ході досудового слідства, погодилася з доводами прокурора САП та визнала колишнього суддю винуватим у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Хабарнику призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна та з позбавленням права обіймати посади судді та посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади, строком на 3 роки. Також до вказаної особи застосовано спецконфіскацію – суд зобов’язав стягнути 500 доларів (розмір неправомірної вигоди, яку отримав суддя).
Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.
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Поскольку это с 2015 тянется то зачтут как отбывшего и отпустят в зале суда.
Не зря ж 7 лет "дали".)
НЕ ВІРЮ !
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/4016038
https://itc.ua/ua/novini/zradnik-v-kerivnitstvi-ta-zv-yazki-z-rosiyanami-shho-ne-tak-z-pidgotovkoyu-misiyi-************-suputnika-sich-2-1-sich-2-30-ta-derzhkosmosom/ Зрадник в керівництві та зв'язки з росіянами - що не так з підготовкою місії українського супутника «Січ-2-1» («Січ-2-30») т
Після тривалої підготовки Україна нарешті відправила в космос свій супутник «Січ-2-1» («Січ-2-30»). Спочатку цю подію хотіли присвятити 30-річчю Незалежності, але не встигли. Тому фактичний запуск відбувся майже на пів року пізніше - https://itc.ua/news/translyacziya-misiyi-spacex-transporter-3-iz-zapuskom-************-suputnika-sich-2-30/ в січні 2022 року .
Невдовзі з'явилась інформація, що https://itc.ua/news/***********-suputnik-sich-2-1-sich-2-30-pislya-zovnishnogo-vplivu-ne-zmig-skoriguvati-svoyu-*************-ta-perejshov-u-rezhim-energooshhadzhennya/ супутник перейшов в режим енергоощадження . А після того про супутник «Січ-2-30» взагалі не було жодних новин. Річ у тім, що він не працює, хоча під час військової агресії росії він міг би допомагати українським військовим. Як свідчить лист міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, із супутником так і не вдалося встановити нормальний зв'язок. Також зазначається, що була створена так звана постійна комісія під головуванням Державного космічного агентства України (ДКАУ) за участю провідних підприємств космічної галузі, яка мала встановити причини, що призвели до втрати супутника. Але причини провалу місії так і не встановили. Нагадаємо, ця програма коштувала понад 200 млн грн, які, тепер вже можна констатувати, безкорисно втрачені.
Але це ще не все. Як з'ясувалося, до запуску супутника «Січ-2-30» мав відношення високопосадовець з ДКАУ, якого СБУ днями звинуватила у державній зраді, а при затриманні він відстрілювався. ДКАУ виступила з https://www.nkau.gov.ua/ua/news/khronika-podii/1879-schodo-informacii-u-zmi заявою , що підозрюваний у держзраді працює у дочірньому підприємстві. Як зазначає ресурс AIN, посилаючись на власні джерела, мова йде про В'ячеслава Онисько - начальника Карпатського відділу регіонального розвитку та координації НЦУВКЗ
Просто якийсь треш!
і якийсь слабенький хабар
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зоча... там аж три тищі баксів хабаря (sic!) - для серйозного судді це копійки, за які він не стане навіть чухатись. Справжні судді беруть лімонами. А цього засудили не за хабарі, а за ганьбу цеху