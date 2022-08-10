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Новини Війна
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Конфлікт між Росією і Україною не вирішити, сидячи за столом переговорів, - президент Литви Науседа

науседа

Результат війни, розпочатої Росією проти України, буде вирішено на полі бою, а не за столом переговорів.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Зараз ми розуміємо, що їхній конфлікт не вирішити, сидячи за столом переговорів. Конфлікт буде вирішено на полі бою...Я не бачу інших альтернатив і ми повинні спрямувати всі зусилля, щоб досягти перемоги України в цій війні. Всі інші сценарії можуть бути дуже темними для України, Литви та всього демократичного світу", - сказав Науседа.

За його словами, президент РФ Владімір Путін прорахувався зі сценарієм цієї війни.

"Путін очікував, що вони візьмуть Київ за кілька днів і що ця війна не матиме великих політичних та економічних наслідків для Росії. Але ми бачимо, що це зовсім не так", – сказав президент Литви.

Науседа також додав, що не вірить у переговори з Путіним, оскільки аргументи для нього не мають жодної ролі.

"Бо головна ідеологія цього режиму – завоювати якнайбільше, воювати з сусідами, на яких можна напасти. Вони намагаються відбудувати імперію, відновити Радянський Союз у тому чи іншому вигляді. Це означає не лише ризики та загрози для України, а й для всіх нас. Навіть для країн, які не були радянськими, для Західної Європи", - сказав він.

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Науседа вважає, що у разі перемоги в Україні президент Росії Путін шукатиме нові території.

"Дуже важливо відзначити, що апетиту Владіміра Путіна немає меж. Якщо він досягне успіху в Україні, вони прийдуть до наших дверей. Я не знаю, хто буде їхньою наступною метою — країни Балтії, можливо, Польща, можливо Румунія, але це не найважливіше питання. Найголовніший виклик - у форматі НАТО та Євросоюзу робити те, що зупинило б Путіна", - додав литовський президент.

Автор: 

Литва (2441) Науседа Гітанас (346)


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Топ коментарі
+18
Нарешті, розумна людина сказала правильні, актуальні в наш час слова. Ворога необхідно знищувати, а не вести з ним теревені. Бо з таким хитрим, підступним звірем інакше не вийде.
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10.08.2022 20:23
+18
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10.08.2022 20:26
+16
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10.08.2022 20:27
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Гітанасу Науседі за здоровий глузд-респект...
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10.08.2022 20:19 Відповісти
Просто країни балтії та поляки розуміють, що якщо касапівв не роззброїти в Україні. Через рік - два вони будуть там. Безпечніше воювати на чужій території ніж на своїй
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10.08.2022 21:29 Відповісти
Нарешті, розумна людина сказала правильні, актуальні в наш час слова. Ворога необхідно знищувати, а не вести з ним теревені. Бо з таким хитрим, підступним звірем інакше не вийде.
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10.08.2022 20:23 Відповісти
+105700
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10.08.2022 20:25 Відповісти
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10.08.2022 20:26 Відповісти
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10.08.2022 20:27 Відповісти
Так а в чому конфлікт? На нас напали, вбивають, хочуть забрати території
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10.08.2022 20:32 Відповісти
Сам спитав, сам відповів. Зручно!
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10.08.2022 22:18 Відповісти
десь від когось чув, що "війну не виграеш перемогами".
не можу згадати що за телепень то був...
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10.08.2022 20:35 Відповісти
Стоп-стоп!

А быдло готово "посередине"!))
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10.08.2022 20:38 Відповісти
Слова правильні - але Литва не самостіина в своіх діях -- хотіла перекрити рух на Калінінград -- Європі не понравилось
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10.08.2022 20:43 Відповісти
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10.08.2022 20:46 Відповісти
7 жовтня, 2020, 07:35 glavcom.ua - У Харківську обласну раду балотується олімпійський чемпіон Афін-2004, триразовий чемпіон світу з вільної боротьби, колишній народний депутат від Партії регіонів Ельбрус Тедеєв.

Про це йдеться в постанові Харківської обласної територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів від партії «Опозиційна платформа - За життя» на виборах до Харківської обласної ради....в нього ще помічник був...забув його прізвище...
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10.08.2022 20:46 Відповісти
Тільки смерть кацапії очистить землю від зла.
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10.08.2022 20:52 Відповісти
Про що домовлятися з тим, хто нас прийшов знищити?
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10.08.2022 20:55 Відповісти
Чисто для роздумів - можливо почати використовувати мозок , як прибалти , і надавати громадянство після складання іспиту на знання держ мови ? я вже мовчу про мазафака депутатів
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10.08.2022 21:10 Відповісти
Прибалтами їх кличуть лише свиноруси вони країни Балтії, а щодо отримання громадянства після іспиту, то вже після набрання потрібної кількості голосів петиції якраз на цю тему Верховна Рада почала щось там чухатись, чи багато вичухали покищо не знаю.
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10.08.2022 22:33 Відповісти
Чуваки 95 квартала создали свой отдельный десантный батальон имени Леонид Данилыча комьатом назначили выпускницу Трускавецкой академии полковника Марьяну Безмозглую...
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10.08.2022 21:19 Відповісти
Подейкують, що переговори більше неможливі, тому що у тому 80 кілометровому конвої, який знищили під Києвом везли путінський стіл для переговорів.
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10.08.2022 22:20 Відповісти
 
 