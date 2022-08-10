Конфлікт між Росією і Україною не вирішити, сидячи за столом переговорів, - президент Литви Науседа

Результат війни, розпочатої Росією проти України, буде вирішено на полі бою, а не за столом переговорів.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Зараз ми розуміємо, що їхній конфлікт не вирішити, сидячи за столом переговорів. Конфлікт буде вирішено на полі бою...Я не бачу інших альтернатив і ми повинні спрямувати всі зусилля, щоб досягти перемоги України в цій війні. Всі інші сценарії можуть бути дуже темними для України, Литви та всього демократичного світу", - сказав Науседа.

За його словами, президент РФ Владімір Путін прорахувався зі сценарієм цієї війни.

"Путін очікував, що вони візьмуть Київ за кілька днів і що ця війна не матиме великих політичних та економічних наслідків для Росії. Але ми бачимо, що це зовсім не так", – сказав президент Литви.

Науседа також додав, що не вірить у переговори з Путіним, оскільки аргументи для нього не мають жодної ролі.

"Бо головна ідеологія цього режиму – завоювати якнайбільше, воювати з сусідами, на яких можна напасти. Вони намагаються відбудувати імперію, відновити Радянський Союз у тому чи іншому вигляді. Це означає не лише ризики та загрози для України, а й для всіх нас. Навіть для країн, які не були радянськими, для Західної Європи", - сказав він.

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Науседа вважає, що у разі перемоги в Україні президент Росії Путін шукатиме нові території.

"Дуже важливо відзначити, що апетиту Владіміра Путіна немає меж. Якщо він досягне успіху в Україні, вони прийдуть до наших дверей. Я не знаю, хто буде їхньою наступною метою — країни Балтії, можливо, Польща, можливо Румунія, але це не найважливіше питання. Найголовніший виклик - у форматі НАТО та Євросоюзу робити те, що зупинило б Путіна", - додав литовський президент.