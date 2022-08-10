Громадянина Італії Чьяппалоне, який воює на боці України, судитимуть на батьківщині за "найманство"
В Італії оголосили звинувачення 19-річному жителю Генуї, прихильнику ультраправого руху "Каза Паунд" Кевіну Чьяппалоне, який воює у лавах Збройних сил України.
Про це повідомляє ANSA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
Заступник прокурора Генуї Марко Дзокко звинувачує Чьяппалоне в тому, що "він є найманцем, який долучився до лав "українського інтернаціонального легіону".
Розслідування почали після інтерв’ю Чьяппалоне щотижневику Panorama, де він розповів, що вирішив допомогти в обороні України після заяв Володимира Путіна про "денацифікацію".
Як йдеться у статті, за даними слідства, що італієць не мав попереднього військового досвіду й виїхав з Італії у травні, ймовірно потрапивши до України через польський кордон.
З його фото у соцмережах зрозуміло, що після військового вишколу він потрапив на схід України. У разі доведення вини Кевіну Чьяппалоне загрожує від 2 до 7 років позбавлення волі.
Як уточнює видання, це перше звинувачення в "найманстві", висунуте громадянину Італії через участь у війні в Україні.
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Об этом сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/07/31/7144169/ Европейская правда ".
"Когда мы едины, нас не победить! Я хотел бы поблагодарить итальянское правительство и лично своего друга Лоренцо Герини за новый пакет военной помощи. Народ Украины всегда будет помнить непоколебимую поддержку Италии. Grazie mille (Большое спасибо)!" - написал Резников в Twitter.
Пока неизвестно, что именно входит в новый пакет военной помощи. В Италии ранее отмечали, что не раскрывают подробности того, что передают Украине.
В среду стало известно, что министерство обороны Италии одобрило отправку четвертого пакета военной помощи Украине, в состав которого входит военная техника, материалы и оборудование. Список конкретных единиц засекречен.
В конце июня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/06/29/7142301/ Украина в будущем получит от Италии тяжелое вооружение , подобно гаубицам, направляемым Амстердамом и Берлином.
Также сенат Италии большинством голосов https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/06/22/7141785/ одобрил резолюцию с призывом продолжить помощь Украине в ее войне с Россией, отклонив попытки руководства одной из коалиционных партий - "Движения 5 Звезд" - прекратить предоставлять Киеву оружие.
Ракета попала прямо в щель, не прикрытую реактивной броней, убив командира танка.
Вот почему джавелины в некотором смысле лучше стугн - попадание им в 95% случаев, гарантированно каюк не только экипажу но и танку. Уже не залатать и стопудов минус 3 орка безвозвратно.
@vottak_tv
· 6 ч
Замминистра обороны России оказался отцом гражданок США Дочери Алексея Криворучко имеют гражданство Соединенных штатов, а у него самого нашлась квартира в Америке стоимостью в несколько миллионов долларов. Об этом сообщает «Навальный Live».
Так що "не все однозначно".
От і для цього потрібно визнати касапів якшо не країною-терористом, то хоча би спонсором терористів. Тоді не ьуде підстав звинувачувати у найманстві.
Але сумніваюсь, що нададуть італійцю, що боронить Україну!
P.S.Італійському воїну-респект,але йому потрібно розуміти,що Україна воює і на інформаційному фронті.Що від початку війни італійському суспільстві треба було мільярд раз сказати:"українці добровільно вибрали єврея Президентом,тому вони не можуть бути тими кровожерливими нацистами,якими їх змальовує російська пропаганда,тому Італія підтримає санкції і дасть зброю Україні!"Італійському воїну треба добре подумати ,кому давати інтерв'ю.А може,краще би було взагалі інтерв'ю не давати нікому.
наша пропозиція записуватися в иншоземний батальон не стикується з італійським законом чи просто той доброволець щось накосячив сам?
якщо сам накосячив то назвіть ім'я тварюки, яка юристом в тому батальоні і яка винувата що людину підвела.
якщо ж це нестиковка нашого і італійського законів то повісити зеленського, чим він займається що пів року війна а воно не узгодило проблєму.
НЕ МОЖНА СТАВИТИ ПАЛКИ В КОЛЕСА ДОБРОВОЛЬЧОГО ИНШОЗЕМНОГО РУХУ.