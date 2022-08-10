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Новини Війна
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Громадянина Італії Чьяппалоне, який воює на боці України, судитимуть на батьківщині за "найманство"

чьяппалоне

В Італії оголосили звинувачення 19-річному жителю Генуї, прихильнику ультраправого руху "Каза Паунд" Кевіну Чьяппалоне, який воює у лавах Збройних сил України.

Про це повідомляє ANSA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Заступник прокурора Генуї Марко Дзокко звинувачує Чьяппалоне в тому, що "він є найманцем, який долучився до лав "українського інтернаціонального легіону".

Розслідування почали після інтерв’ю Чьяппалоне щотижневику Panorama, де він розповів, що вирішив допомогти в обороні України після заяв Володимира Путіна про "денацифікацію".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни-добровольці зі США та Великої Британії під обстрілом евакуюють мешканців в Бахмуті. ВIДЕО

Як йдеться у статті, за даними слідства, що італієць не мав попереднього військового досвіду й виїхав з Італії у травні, ймовірно потрапивши до України через польський кордон.

З його фото у соцмережах зрозуміло, що після військового вишколу він потрапив на схід України. У разі доведення вини Кевіну Чьяппалоне загрожує від 2 до 7 років позбавлення волі.

Як уточнює видання, це перше звинувачення в "найманстві", висунуте громадянину Італії через участь у війні в Україні.

Також дивіться: Бійці першої інтернаціональної роти спецпризначення ведуть бої за село Григорівка на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

Італія (1586) суд (11734) добровольці (933)


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Топ коментарі
+36
нехай зелений дає громадянство України цьому військовому з Італії
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10.08.2022 20:39
+31
Такій людині , не гріх допогти з громадянством !!
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10.08.2022 20:42
+19
Зброю передавали і не раз включно з гаубицями FH70 десь близько 30 шт(точно не пам'ятаю можливо й більше), а от те що збираються судити добровольця це поганий приклад.
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10.08.2022 20:46
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руки прочь от Чиполино
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10.08.2022 20:35 Відповісти
У Вас реєстрація 24 лютого, Ви, випадково, не свнсбка?
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10.08.2022 20:41 Відповісти
ні. А ви?
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10.08.2022 21:21 Відповісти
значить не випадково
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10.08.2022 21:27 Відповісти
на свою дату подивіться, невипадковий ви наш...щетина не чухається, блохи не гризуть?
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10.08.2022 21:51 Відповісти
Італійським прокурорам напевне цілувати путіна в сраку та облизувати йому ****** більш приємно і законно
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11.08.2022 06:51 Відповісти
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11.08.2022 08:52 Відповісти
По-моему, он разочаровался в фашистах, когда его друг попал в концлагерь.
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10.08.2022 22:43 Відповісти
Италия видимо на стороне России. Да и оружие Италия передавала? Про Италию все молчат.
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10.08.2022 20:37 Відповісти
Министр обороны Украины Алексей Резников в воскресенье поблагодарил Италию и своего итальянского коллегу Лоренцо Герини за "новый пакет военной помощи", о котором до сих пор нет подробностей.

Об этом сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/07/31/7144169/ Европейская правда ".

"Когда мы едины, нас не победить! Я хотел бы поблагодарить итальянское правительство и лично своего друга Лоренцо Герини за новый пакет военной помощи. Народ Украины всегда будет помнить непоколебимую поддержку Италии. Grazie mille (Большое спасибо)!" - написал Резников в Twitter.

Пока неизвестно, что именно входит в новый пакет военной помощи. В Италии ранее отмечали, что не раскрывают подробности того, что передают Украине.

В среду стало известно, что министерство обороны Италии одобрило отправку четвертого пакета военной помощи Украине, в состав которого входит военная техника, материалы и оборудование. Список конкретных единиц засекречен.

В конце июня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/06/29/7142301/ Украина в будущем получит от Италии тяжелое вооружение , подобно гаубицам, направляемым Амстердамом и Берлином.

Также сенат Италии большинством голосов https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/06/22/7141785/ одобрил резолюцию с призывом продолжить помощь Украине в ее войне с Россией, отклонив попытки руководства одной из коалиционных партий - "Движения 5 Звезд" - прекратить предоставлять Киеву оружие.
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10.08.2022 20:42 Відповісти
Зброю передавали і не раз включно з гаубицями FH70 десь близько 30 шт(точно не пам'ятаю можливо й більше), а от те що збираються судити добровольця це поганий приклад.
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10.08.2022 20:46 Відповісти
Так вони ж скільки років пресували нацгвардійця Марківа? Добре що врешті-решт відпустили.
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10.08.2022 21:34 Відповісти
в них просто не має "телефонного права"
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11.08.2022 08:53 Відповісти
Якій іноземній державі він шкодить????
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11.08.2022 07:34 Відповісти
Лапать, аружіє кому не передавала Італія?
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10.08.2022 20:58 Відповісти
***** уже и Италию зазомбировал и прикупил ⁉️Зе должен вступиться , он ведь приглашал помочь всех людей доброй воли ‼️
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10.08.2022 21:29 Відповісти
Интересно, воюют ли граждане Италии на стороне РФ. И будут ои их судить?
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10.08.2022 20:39 Відповісти
Протухла Фемида у макаронников. Проблядь Марко Дзокко из французского иностранного легиона итальянцев то же будет судить обвиняя их в наёмничестве?
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10.08.2022 20:39 Відповісти
нехай зелений дає громадянство України цьому військовому з Італії
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10.08.2022 20:39 Відповісти
Він дає громадянство тільки за гроші.
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10.08.2022 20:46 Відповісти
Лапать, на ********* громадянство накидають всім, за так, але, окрім хохлів (не українців) його ніхто не бере.
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10.08.2022 21:00 Відповісти
Последствия удара украинской противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) по российскому танку Т-72Б обр. 1989.
Ракета попала прямо в щель, не прикрытую реактивной броней, убив командира танка.

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10.08.2022 20:40 Відповісти
плохо то что БК не сдетонировал. в таких случаях, если танк не попал в руки ВСУ, командира заменят, танк залатают и он снова поедет убивать, уже с другой мясной начинкой.
Вот почему джавелины в некотором смысле лучше стугн - попадание им в 95% случаев, гарантированно каюк не только экипажу но и танку. Уже не залатать и стопудов минус 3 орка безвозвратно.
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10.08.2022 20:59 Відповісти
бк в цих танках під ногами, і коли джавелін чи нлав б'ють, а вони б'ють зверху то кумулятивна струя попадає в бк і він детонує, у стугни теж є режим зверху, але часто ************, тому ведуть до кінця куди можуть вцілити.
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10.08.2022 21:32 Відповісти
Такій людині , не гріх допогти з громадянством !!
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10.08.2022 20:42 Відповісти
Всі ми знаємо переклад слова "пучок" з італійської
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10.08.2022 20:43 Відповісти
Ти оцей мало на увазі?
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10.08.2022 21:36 Відповісти
засветили итальянца. завтра ему слуги дерьмака обьявят депорт, за просроченную визу, а на погранпереходе ещё и 5 тыщ сдерут, за то, что вышвырнут на произвол судьбы.
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10.08.2022 20:46 Відповісти
осталось чтоб ***** требовало его выдачи...а наш пианист что скажет
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10.08.2022 20:48 Відповісти
чому зразу скаже, а поіграть😁
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10.08.2022 21:10 Відповісти
"піаніст", це коломийський, чи хвірташ?
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10.08.2022 21:14 Відповісти
Це їх підлеглий
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10.08.2022 21:37 Відповісти
Яке наймицтво, коли він офіційно воює по запрошенню уряду країни?
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10.08.2022 20:48 Відповісти
Вот Так

@vottak_tv

· 6 ч

Замминистра обороны России оказался отцом гражданок США Дочери Алексея Криворучко имеют гражданство Соединенных штатов, а у него самого нашлась квартира в Америке стоимостью в несколько миллионов долларов. Об этом сообщает «Навальный Live».

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10.08.2022 20:48 Відповісти
Криваручька і Криваножка - єто різні люди?
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10.08.2022 21:04 Відповісти
ще один манкурт
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10.08.2022 22:08 Відповісти
Вербовать ....
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10.08.2022 23:21 Відповісти
Наступний суд буде над нацистом Гарібальді.
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10.08.2022 20:49 Відповісти
А на укрправді в цій статті є речення ,що він неонацист і входе в якесь "фашистське" угрупування.
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10.08.2022 20:49 Відповісти
то укрсучбрехня, (неправда) яка часто бреше касапськими помийками
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10.08.2022 20:53 Відповісти
Ну просто там стаття слово в слово з цею, тільки там ще про неонацистів. От і цікаво хто правду пише.
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11.08.2022 00:45 Відповісти
Марківа (а він - громадянин Італії) суд першої інстанції навіть засудив "за вбивство". Апеляційний - виправдав.
Так що "не все однозначно".

От і для цього потрібно визнати касапів якшо не країною-терористом, то хоча би спонсором терористів. Тоді не ьуде підстав звинувачувати у найманстві.
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10.08.2022 20:50 Відповісти
Українська влада, легко може надати громадянство кацапським олігархам.
Але сумніваюсь, що нададуть італійцю, що боронить Україну!
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10.08.2022 20:56 Відповісти
Заставимо 😕
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10.08.2022 21:10 Відповісти
Заместитель прокурора Геную не зависит от итальянского правительства, это лицо юридически самостоятельное. Для наших коррумпированных и кумовских реалий это конечно дико, но факт есть факт. Так, что не надо по одному зампрокурора и одному делу делать какие-то идиотские выводы.
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10.08.2022 21:00 Відповісти
руки геть від добровольця,покидьки !
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10.08.2022 21:01 Відповісти
В нього є індульгенція -- він за Украіну
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10.08.2022 21:02 Відповісти
Опа, так а рокелли этого сранного тоже судить будете? тоже попал в зону боевых действий незаконно, ещё и под прикрытием журналистским, очевидно прокурор или судья конченный пынефил или социалист сраный
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10.08.2022 21:12 Відповісти
Судить некого уже
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10.08.2022 21:38 Відповісти
Негайно надати громадяньство України тому пацану! Правової колізії нема.
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10.08.2022 21:17 Відповісти
Хай спочатку своїх політичних проституток засудять за потурання кацапському агресору
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10.08.2022 21:20 Відповісти
Вони в Італии теж вибрали президентом якесь непорозуміння.
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10.08.2022 21:24 Відповісти
Какая активная свнсбка.
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10.08.2022 22:30 Відповісти
У них суди незалежні від кабінету міністрів, а хлопцю треба допомогти, можливо і юридично.
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10.08.2022 21:46 Відповісти
Громадянство і не віддавати якщо він в Україні
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10.08.2022 21:54 Відповісти
Ось таким зелений громадянства не дасть ! Скоріш за все віддасть на поталу оркам
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10.08.2022 22:00 Відповісти
яке це наймацтво, якщо він офіційно солдат української армії???? тре йому громадянство дати 100 відсотків. хай буде українцем
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10.08.2022 22:24 Відповісти
********* позіціонує себе як ультра праві,неофашисти.Партія легальна,постійно бере участь у виборах,але якогось значного успіху ніколи ще не досягнула.Все тому,що як історики,так "класичні"прихильники фашизму називають цю партію "карикатурою на фашизм",що і робить цю партію непопулярною в італійському суспільстві.Але,хто вникає в такі нюанси?Більшість людей прочитала "ультра правий" і на цьому зупинилася,вимальовуючи в своїй уяві побоїще Другої Світової.Тому на те,що цьому хлопцю до реального "фашиста",як до неба рачки,і на те, що садити його ніхто не буде,тому що нема в італійців практики садити своїх за "кримінал" на території іншої держави-ніхто звертати уваги не буде.Тут головне на півсвіту заявити, "що фашист,почувши про плани ***** "денацифікувати"Україну, все кинув і записався до української армії,щоб цієї "денацифікації" не відбулося,що Україна воює,бо не хоче бути"денацифікована".
P.S.Італійському воїну-респект,але йому потрібно розуміти,що Україна воює і на інформаційному фронті.Що від початку війни італійському суспільстві треба було мільярд раз сказати:"українці добровільно вибрали єврея Президентом,тому вони не можуть бути тими кровожерливими нацистами,якими їх змальовує російська пропаганда,тому Італія підтримає санкції і дасть зброю Україні!"Італійському воїну треба добре подумати ,кому давати інтерв'ю.А може,краще би було взагалі інтерв'ю не давати нікому.
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10.08.2022 23:13 Відповісти
Ааа,так вже й ультраправі неонацисти вже є "харошиє"???
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11.08.2022 00:47 Відповісти
Ультра праві є дуже сильно погані люди.Дуже.Але в даному випадку,цей хлопець є прихильником партії,яка,хоч,і голосно йменує себе "ультра права",але має таке саме відношення до цих "ультра правих" як Жигулі червоного кольору до Феррарі.
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11.08.2022 02:56 Відповісти
не розумію деталей.

наша пропозиція записуватися в иншоземний батальон не стикується з італійським законом чи просто той доброволець щось накосячив сам?

якщо сам накосячив то назвіть ім'я тварюки, яка юристом в тому батальоні і яка винувата що людину підвела.

якщо ж це нестиковка нашого і італійського законів то повісити зеленського, чим він займається що пів року війна а воно не узгодило проблєму.

НЕ МОЖНА СТАВИТИ ПАЛКИ В КОЛЕСА ДОБРОВОЛЬЧОГО ИНШОЗЕМНОГО РУХУ.
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11.08.2022 01:10 Відповісти
Після перемоги України прокурор змінить свою думку і визнає його героем.
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11.08.2022 03:15 Відповісти
і ще, в Італії теж є прокурори татарівського спрямування. У нас справи попалили, щоб виглядати для своєї влади " красівше"
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11.08.2022 03:17 Відповісти
 
 