Громадянина Італії Чьяппалоне, який воює на боці України, судитимуть на батьківщині за "найманство"

В Італії оголосили звинувачення 19-річному жителю Генуї, прихильнику ультраправого руху "Каза Паунд" Кевіну Чьяппалоне, який воює у лавах Збройних сил України.

Про це повідомляє ANSA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Заступник прокурора Генуї Марко Дзокко звинувачує Чьяппалоне в тому, що "він є найманцем, який долучився до лав "українського інтернаціонального легіону".

Розслідування почали після інтерв’ю Чьяппалоне щотижневику Panorama, де він розповів, що вирішив допомогти в обороні України після заяв Володимира Путіна про "денацифікацію".

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Як йдеться у статті, за даними слідства, що італієць не мав попереднього військового досвіду й виїхав з Італії у травні, ймовірно потрапивши до України через польський кордон.

З його фото у соцмережах зрозуміло, що після військового вишколу він потрапив на схід України. У разі доведення вини Кевіну Чьяппалоне загрожує від 2 до 7 років позбавлення волі.

Як уточнює видання, це перше звинувачення в "найманстві", висунуте громадянину Італії через участь у війні в Україні.

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