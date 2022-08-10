Окупант про ситуацію на фронті: "Тут спецы поляки приехали. Ночью подкрались, восьмерых #бнули, прямо во сне", - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський окупант розповідає сину правду про війну в Україні.

Про це у черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

За словами рашиста проти них воюють спецпризначенці-іноземці: "Да здесь же спецы, поляки приехали, да всякие наемники. Сука, народу положили, бл#дь. У связи троих порезали, наших, ночью подкрались. Сегодня восмерых #бнули, прямо во сне".

"Разъ#бали позиции наши в клочья. Все, половина нас осталась, каждый второй уже раненый. Минометом, танком в упор разбили все. Это не спецоперация, это жесткая война", - жаліється окупант.

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