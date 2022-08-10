Петиція щодо скасування зупинки міського транспорту під час повітряної тривоги у Києві набрала потрібні голоси

Петиція щодо скасування рішення Ради оборони Києва про зупинку роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги набрала необхідних 6000 голосів.

Про це йдеться на сайті Київради, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення зупиняти транспорт під час повітряних тривог є необґрунтованим та шкідливим для жителів міста та економіки столиці. Його ухвалювали люди, які ніколи не користувалися громадським транспортом і їздять тільки на автомобілях

Немає жодного дослідження та аналізу, яке б свідчило про те, що ракети летять в транспорт чи зупинки. Ракети летять по всій Україні незалежно від ситуації з транспортом", - мовиться в аргументації до петиції.

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Тепер відповідальні особи упродовж 10 робочих днів мають розглянути петицію та при можливості виконати, а її ініціаторам - надати офіційну відповідь.

Нагадаємо, 1 серпня оголосили, що наземний громадський транспорт Києва зупинятиметься на час повітряної тривоги. Це стосується і приватних перевізників.

Петицію №10982 "Скасувати рішення Ради оборони Києва про зупинку роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги" 3 серпня зареєстрував Олександр Гречко.