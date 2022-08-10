УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7807 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 278 25

Петиція щодо скасування зупинки міського транспорту під час повітряної тривоги у Києві набрала потрібні голоси

транспорт,автобус,маршрутка,троллейбус,коронавирус

Петиція щодо скасування рішення Ради оборони Києва про зупинку роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги набрала необхідних 6000 голосів.

Про це йдеться на сайті Київради, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення зупиняти транспорт під час повітряних тривог є необґрунтованим та шкідливим для жителів міста та економіки столиці. Його ухвалювали люди, які ніколи не користувалися громадським транспортом і їздять тільки на автомобілях

Немає жодного дослідження та аналізу, яке б свідчило про те, що ракети летять в транспорт чи зупинки. Ракети летять по всій Україні незалежно від ситуації з транспортом", - мовиться в аргументації до петиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві пасажири повторно не платитимуть за проїзд після відбою повітряної тривоги, - КМДА

Тепер відповідальні особи упродовж 10 робочих днів мають розглянути петицію та при можливості виконати, а її ініціаторам - надати офіційну відповідь.

Нагадаємо, 1 серпня оголосили, що наземний громадський транспорт Києва зупинятиметься на час повітряної тривоги. Це стосується і приватних перевізників.

Петицію №10982 "Скасувати рішення Ради оборони Києва про зупинку роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги" 3 серпня зареєстрував Олександр Гречко.

Автор: 

Київ (19639) транспорт (1403) петиція (321)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Далеко від трамваю ви сбіжите, особливо в 60 років, і якщо тривога 3 години?
показати весь коментар
10.08.2022 21:46
+9
може ті, хто не їздять громадським транспортом, прислухаються до тих, хто їздить?
показати весь коментар
10.08.2022 21:58
+8
Правильно. Хужего идиотизма придумать было не возможно.
показати весь коментар
10.08.2022 22:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наступною буде петиція про скасування тривоги. Ну, щоб сирени не нервували.
показати весь коментар
10.08.2022 21:39 Відповісти
Далеко від трамваю ви сбіжите, особливо в 60 років, і якщо тривога 3 години?
показати весь коментар
10.08.2022 21:46 Відповісти
Може краще кудись доїхати?
показати весь коментар
10.08.2022 21:51 Відповісти
питання про Києв, а ви по ходу не киянин
показати весь коментар
10.08.2022 21:56 Відповісти
питання про Києв, а ви по ходу не киянин
показати весь коментар
10.08.2022 21:54 Відповісти
И что? У нас та же фигня!
показати весь коментар
10.08.2022 22:56 Відповісти
у Гомелі-Гомелі бавовна - в місті вибухає і панікує
https://t.me/flagshtok/9333
показати весь коментар
10.08.2022 21:44 Відповісти
Спокійно, придурочний колгосп готовить провокацію. Чистимо кулемет. Кулемета не має, є заготовлені в лютому коктейлі молотова. Слава Україні.
показати весь коментар
10.08.2022 21:56 Відповісти
а зараз у Бресті шухернулися з феєрверків, паблік гуде
показати весь коментар
10.08.2022 22:57 Відповісти
Трохи не в тему!
Зацініть цинізм люсі обдристович!

https://khersonline.net/lenta/305119-zrvali-zahist-pvdnya-arestovich-rozpovv-pro-pochatok-vtorgnennya-rf-u-hersonsky-oblast.html

Су.а і язик не відпаде і щелепу не заклинить!
показати весь коментар
10.08.2022 21:47 Відповісти
Не сказав, що головний-Український говнокомандувач.
показати весь коментар
10.08.2022 21:50 Відповісти
А що лідер БПП(чи як воно там?)
Кличко сам не може вирішити місцеву проблему, що треба кловану кланятися?
показати весь коментар
10.08.2022 21:48 Відповісти
пёрднуло, гавно подоляцкое?
показати весь коментар
10.08.2022 22:16 Відповісти
Так эту проблему зебилье создало. Пусть они и решают.
показати весь коментар
10.08.2022 22:19 Відповісти
треба проаналізувати, подумати...
просто вигнаний з транспорту люд, скупчений на зупинці теж не правильно, інше діло якщо вони десь сховаються на цей період... (великі магазини теж не працюють і запрошують на вихід)
а якщо тривога триватиме годину-дві-три... а там й комендантська година... що робити?
показати весь коментар
10.08.2022 21:49 Відповісти
може ті, хто не їздять громадським транспортом, прислухаються до тих, хто їздить?
показати весь коментар
10.08.2022 21:58 Відповісти
Правильно. Хужего идиотизма придумать было не возможно.
показати весь коментар
10.08.2022 22:04 Відповісти
А було таке, що і на доволі неслабий дощ виганяли з транспорту.
показати весь коментар
10.08.2022 22:09 Відповісти
Так это вообще бред. Есть куча маршрутов городского транспорта за Киев. Та же Окружная. И куда там выбегать? В посадку?
показати весь коментар
10.08.2022 22:18 Відповісти
Не чув щоб люди гинули в автобусах. На зупинках не раз. Бо автобус якось захищає людей, на зупинках захисту нема.
показати весь коментар
10.08.2022 22:19 Відповісти
Це має сенс. Треба виходити з транспорту та лягати на землю, вкривати голову руками.Транспорт також може палахнути від вибуху. В Ізраїлі коли повітряна тревога усі повинні виходити з автівок та з автобусів та лягати на землю на узбіччі. Не зволікайте! Бережіть себе! Ви найкращі❤
показати весь коментар
10.08.2022 22:56 Відповісти
Вероятность поражения что в транспорте, стоящем, движущемся будет одинаковой. Лежание на обочине, не в глубокой канаве - та же вероятность поражения.
показати весь коментар
10.08.2022 23:01 Відповісти
Откуда в городе обочина с канавой?
показати весь коментар
10.08.2022 23:27 Відповісти
Так и я о том же. Предлагают просто валяться на открытой местности.
показати весь коментар
11.08.2022 08:24 Відповісти
 
 