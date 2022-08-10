Євросоюз дозволив біженцям з України користуватися українським посвідченням водія на період перебування під захистом

Особи, які отримали в ЄС статус тимчасового захисту, офіційно можуть користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну упродовж усього періоду перебування під захистом.

Про повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Від липня особам, які отримали в ЄС статус тимчасового захисту, офіційно дозволено: користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці особи тепер можуть користуватися посвідченнями водія старого зразка, оформленими кирилицею, без наявності завіреного перекладу або міжнародного посвідчення водія (але треба мати документ для підтвердження особи).

При цьому ці особи можуть користуватися виданими вперше на 2 роки українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії (чинними є посвідчення водія, які не були обміняні з початку 2022 року, всі інші – підлягають обміну на території України).

Ці громадяни також можуть отримати без складання іспитів тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення.

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