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Чехія, яка головує в ЄС, підтримує заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ

шенген,рф,віза

Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський у середу підтримав цілковиту заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це Ліпавський сказав у коментарі Novinky.

"Чехія не раз порушує це питання на зустрічах у Брюсселі на рівні прем’єр-міністрів і міністрів закордонних справ і прагне скоординованого підходу всього Європейського Союзу", – сказав очільник чеського МЗС.

Він також нагадав, що Чехія першою ще 25 лютого заборонила видачу віз для громадян Росії (а пізніше і Білорусі) у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Читайте: Кулеба закликав країни Євросоюзу і G7 припинити видачу віз громадянам РФ

"У час російської агресії, яка досі змінює свої заявлені кордони, не можна говорити про звичайний туризм для російських громадян. Це питання нашої безпеки, я тривалий час намагався зменшити вплив російських спецслужб на території ЄС", – додав Ліпавський.

"Громадяни цих країн мають усвідомлювати, що така войовнича політика має наслідки", - наголосив Ліпавський.

Нагадаємо, що раніше із пропозицією призупинити видачу туристичних віз росіянам виступили Латвія, Естонія та Фінляндія.

Автор: 

віза (736) росія (65949) Чехія (1651) Євросоюз (13636)


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Топ коментарі
+17
Кацапы, безвиз и без виз -это разные понятия.
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10.08.2022 22:00 Відповісти
+12
Viva Bohemia!!!!
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10.08.2022 21:58 Відповісти
+12
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10.08.2022 22:21 Відповісти
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Viva Bohemia!!!!
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10.08.2022 21:58 Відповісти
Правильніше "Моравія"! Бо саме "Велика Моравія" була предтечею Чехії та Словаччини (і Австрії - теж) Бо австрійці - це переважно "онімечені" "морави" У них половина прізвищ - слов"янського походження до цих пір Це сталося після сумнозвісних "гуситських" війн - коли католики та протестанти різних течій різали один одного так, що територія цих трьох країн наполовину спустіла І тоді туди прийшли переселенці німецького походження і взялись "онімечувать" край
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11.08.2022 08:18 Відповісти
Кацапы, безвиз и без виз -это разные понятия.
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10.08.2022 22:00 Відповісти
Кстати, безвиз они почти получили, но кацапская знать захотела, чтобы у кацапских холопов был отдельный тип безвиза (не вникал в детали отличий). Европа тогда сильно прихудела и свернула переговоры по безвизу.
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10.08.2022 22:15 Відповісти
Премьер-министра Эстонии Кая Каллас тоже предлагает запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ: "Посещение Европы - это привилегия, а не право человека". На что сразу отреагировал экс-президент России, великодержавный шовинист Дмитрий Медведев: "То, что вы сейчас на свободе - это не ваша заслуга а наша недоработка"..
"Новый европейский нацизм - это сочетание русофобии, мании величия и комплекса неполноценности," - вторил ему российский пропагандист Владимир Соловьев.
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10.08.2022 22:38 Відповісти
Потрібно також забрати громадянства інших країн які отримали ці паскуди.Бо в них дозволяють інші громадянства якщо перше це Росії.Тоб то тут купа тварюк сидять з паспортом громадянина ЄС,ЮК та інших і топлять за пуйла.Я вже не з одним таким тут сперечався,кажу як що так гарно там чому ти тута ще й паспорт отримав.Бо вони живуть в Європі а ментальності азіатські.То якщо їм анулювати паспорти в них лишається Росії і немає питань.
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10.08.2022 22:51 Відповісти
В 30-е - 40-е гг. среди итальянских эмигрантов в США самым популярным человеком был Б. Муссолини. А интернировали все равно японцев
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10.08.2022 23:53 Відповісти
***** шастать
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10.08.2022 22:01 Відповісти
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10.08.2022 23:33 Відповісти
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10.08.2022 22:01 Відповісти
Неужели по приезду в Чехию однажды удастся не встретить ни одного кацапа!

Еще бы конфисковали всю недвижимость, что они понакупали в Праге и Карловых Варах, и депортировали осевших там лишнехромосомных уродов!
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10.08.2022 22:07 Відповісти
Не однажды, а всегдажды.
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10.08.2022 22:12 Відповісти
В тій же Чехії дофігіщє кацапів з пмж чи громадянством, як і у Німеччині, чи Польщі. Тому без свинособак ніяк.
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10.08.2022 22:17 Відповісти
В Польщі якраз не дофігіщє. То може білоруси? Вони такі саме ватні
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11.08.2022 16:38 Відповісти
перші знімки по Криму - було, стало👇





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10.08.2022 22:13 Відповісти
Jimmy

@JimmySecUK

·

https://twitter.com/JimmySecUK/status/1557443835726381061 10 мин

The Ukrainian estimate of 9 aircraft destroyed was pessimistic - there are probably nearer to 20 incredibly expensive and sophisticated Russian aircraft destroyed, and many more heavily, heavily damaged.

Украинская оценка 9 уничтоженных самолетов была пессимистичной - вероятно, уничтожено около 20 невероятно дорогих и сложных российских самолетов, и многие другие тяжело повреждены.

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10.08.2022 22:20 Відповісти
Навіть Чехія,на котру я ,наприклад, і не розраховувала, розуміє,що все зароблене з кацяпою, таж кацяпа влізе і відбере. Ось Німеччина не розуміє.
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10.08.2022 22:15 Відповісти
В Німеччині дуже велика кацапська діаспора, яка понаїхала сюди за останні 30 років. І вони вже дойче громадяни. Тому влада мусить з ними рахуватися.
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10.08.2022 22:19 Відповісти
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10.08.2022 22:20 Відповісти
Хоча б якщо не зможуть прийняти рішення про заборону віз,то необхідно прийняти обов'язковий внесок на відновлення України в наслідок нападу фашистської Росії.Так і назвати внесок.Мінімум 50-70€ з рила без винятку.
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10.08.2022 22:55 Відповісти
Треба щоб також США, Канада, Австралія, Канада, Тайвань, Сінгапур, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Південна Корея також заборонили туристичні візи кацапам
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10.08.2022 22:16 Відповісти
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10.08.2022 22:21 Відповісти
Да хто ту "свинячу" мову розуміє ? Щось белькочуть там собі біля "корита" ...
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10.08.2022 23:05 Відповісти
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10.08.2022 22:21 Відповісти
Я бы заставлял выучить финские скороговорки.
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10.08.2022 22:24 Відповісти
хфашистьі ! 😺😺😺
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11.08.2022 02:34 Відповісти
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10.08.2022 22:27 Відповісти
В ЕС одни фошЫздЫ сидять... мавзолэйным Шариковым не дайють встать с колен...
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10.08.2022 22:28 Відповісти
Треба не тільки ввести заборону на видачу НОВИХ "шенгенських віз" кацабидлу - треба ще й АНУЛЮВАТИ усі раніше отримані ними довгострокові візи!!
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10.08.2022 22:31 Відповісти
я еще до войны писал закрыть русских в России и не впускать в нормальные страны! Тотальный железный занавес. война пошла и все мои хотелки пошли, как по маслу. ))) Что не деть, то новости для Украины лучше и лучше, а для РФ все хуже и хуже. Если чего то сильно хочешь, то оно обязательно сбывается!
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10.08.2022 22:45 Відповісти
Як не прикро, але Україна перша у черзі, куди будуть пертися кацапи після розвалу рашнпідерейшн!
Треба про це думати вже зараз, - як спиняти орди бєшених кацапів на кордонах України!
Я, наприклад, знаючи історію 1917-1918, завжди про це думав, - ще до початку війни...

І так воно й буде.
Чим менше кацапів в Україні, - тим менше буде надалі проблем!
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10.08.2022 22:56 Відповісти
Ну Слава Богу. Процесс пошел
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10.08.2022 22:52 Відповісти
і нехй шастать

Homo sp.@ktobinebil

https://twitter.com/ktobinebil/status/1557268268087386112 12 ч


наука ещё не придумала способ отличать плохих россиян от хороших, поэтому репарации будут платить и те, и другие, а также их дети и внуки
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10.08.2022 23:30 Відповісти
лапті на кічу
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11.08.2022 00:17 Відповісти
 
 