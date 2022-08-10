Чехія, яка головує в ЄС, підтримує заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ
Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський у середу підтримав цілковиту заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це Ліпавський сказав у коментарі Novinky.
"Чехія не раз порушує це питання на зустрічах у Брюсселі на рівні прем’єр-міністрів і міністрів закордонних справ і прагне скоординованого підходу всього Європейського Союзу", – сказав очільник чеського МЗС.
Він також нагадав, що Чехія першою ще 25 лютого заборонила видачу віз для громадян Росії (а пізніше і Білорусі) у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.
"У час російської агресії, яка досі змінює свої заявлені кордони, не можна говорити про звичайний туризм для російських громадян. Це питання нашої безпеки, я тривалий час намагався зменшити вплив російських спецслужб на території ЄС", – додав Ліпавський.
"Громадяни цих країн мають усвідомлювати, що така войовнича політика має наслідки", - наголосив Ліпавський.
Нагадаємо, що раніше із пропозицією призупинити видачу туристичних віз росіянам виступили Латвія, Естонія та Фінляндія.
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"Новый европейский нацизм - это сочетание русофобии, мании величия и комплекса неполноценности," - вторил ему российский пропагандист Владимир Соловьев.
Еще бы конфисковали всю недвижимость, что они понакупали в Праге и Карловых Варах, и депортировали осевших там лишнехромосомных уродов!
@JimmySecUK
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https://twitter.com/JimmySecUK/status/1557443835726381061 10 мин
The Ukrainian estimate of 9 aircraft destroyed was pessimistic - there are probably nearer to 20 incredibly expensive and sophisticated Russian aircraft destroyed, and many more heavily, heavily damaged.
Украинская оценка 9 уничтоженных самолетов была пессимистичной - вероятно, уничтожено около 20 невероятно дорогих и сложных российских самолетов, и многие другие тяжело повреждены.
Треба про це думати вже зараз, - як спиняти орди бєшених кацапів на кордонах України!
Я, наприклад, знаючи історію 1917-1918, завжди про це думав, - ще до початку війни...
І так воно й буде.
Чим менше кацапів в Україні, - тим менше буде надалі проблем!
Homo sp.@ktobinebil
https://twitter.com/ktobinebil/status/1557268268087386112 12 ч
наука ещё не придумала способ отличать плохих россиян от хороших, поэтому репарации будут платить и те, и другие, а также их дети и внуки