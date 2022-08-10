Чехія, яка головує в ЄС, підтримує заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ

Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський у середу підтримав цілковиту заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це Ліпавський сказав у коментарі Novinky.

"Чехія не раз порушує це питання на зустрічах у Брюсселі на рівні прем’єр-міністрів і міністрів закордонних справ і прагне скоординованого підходу всього Європейського Союзу", – сказав очільник чеського МЗС.

Він також нагадав, що Чехія першою ще 25 лютого заборонила видачу віз для громадян Росії (а пізніше і Білорусі) у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

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"У час російської агресії, яка досі змінює свої заявлені кордони, не можна говорити про звичайний туризм для російських громадян. Це питання нашої безпеки, я тривалий час намагався зменшити вплив російських спецслужб на території ЄС", – додав Ліпавський.

"Громадяни цих країн мають усвідомлювати, що така войовнича політика має наслідки", - наголосив Ліпавський.

Нагадаємо, що раніше із пропозицією призупинити видачу туристичних віз росіянам виступили Латвія, Естонія та Фінляндія.