В ОП людям щодня морочать голови контрнаступом. Це брехня, - Корбан

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан вважає, що влада веде хибну інформаційну політику, не надаючи громадянам правдивої інформації щодо стану справ на фронті.

Про це він заявив в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Людям потрібна інформація. Люди хочуть знати правду. І навіть правду про війну. Тому що дуже багато фактів ховаються. Ще раз кажу, має бути воєнна цензура. Для цього мають бути критерії, які чітко виписуються і кажуть, що такі, такі факти не висвітлюються.

Вибачте, коли назагал різні радники Офісу Президента розповідають багато днів поспіль, що зараз ми почнемо контрнаступ на Херсонщину, ЗСУ почнуть… І роблять це на постійній основі - люди очікують цього. Люди сподіваються на це. Людям потрібна перемога - це правда. Хоч невелика, але потрібна. Один помічник Офісу президента, інший якийсь експерт Офісу Президента, третій - виходять і щодня забалакують людей. Морочать їм голови - зараз Хаймарси, тут розбили, тут підемо. Починаємо контрнаступ. 3-6 тижнів - звільнимо Херсон. Це брехня. Людям треба говорити правду", - підкреслив Корбан.

За словами голови штабу оборони Дніпра, російська армія укріплює свої позиції на Півдні України, перекидаючи туди людей і техніку.

"Наприклад, минулого тижня до Херсонської області росіяни завезли близько 30 батальйонно-тактичних груп. Знаєте, скільки це людей - 20 тисяч. Хоча казали, що він (Путін. - Ред.) не має резервів, що він із Криму нікого не завозить. Він завіз купу техніки, танки.

Про який контрнаступ ми говоримо? Навіщо баламутити людей? Навіщо людям брехати? Люди в Україні перебувають у такому стані, перебувають у такій трагедії, що вони приймуть будь-яку правду. Навіть найгіршу. Але правду. Ніж коли їх обнадіюють, а потім виявляється, що росіяни наступають замість нашого контрнаступу. Нам розповідають, що ми перемагаємо, але це не зовсім відповідає дійсності", - зазначає Корбан.

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На його думку, наразі план Путіна щодо України - окупувати південні області, щоб відрізати нашу країну від моря.

"Плани у нього такі: він збирається окупувати Харківську область і відібрати її, відповідно, Донбас - Луганськ та Донецьк, він збирається окупувати Запорізьку область, яку вже окупував на 80%. Він майже повністю окупував Херсонську область, він збирається окупувати Миколаївську та Одеську області, відрізати Україну від моря, і зробити Україну такою собі внутрішньою державою".