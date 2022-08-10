В ОП людям щодня морочать голови контрнаступом. Це брехня, - Корбан
Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан вважає, що влада веде хибну інформаційну політику, не надаючи громадянам правдивої інформації щодо стану справ на фронті.
Про це він заявив в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Людям потрібна інформація. Люди хочуть знати правду. І навіть правду про війну. Тому що дуже багато фактів ховаються. Ще раз кажу, має бути воєнна цензура. Для цього мають бути критерії, які чітко виписуються і кажуть, що такі, такі факти не висвітлюються.
Вибачте, коли назагал різні радники Офісу Президента розповідають багато днів поспіль, що зараз ми почнемо контрнаступ на Херсонщину, ЗСУ почнуть… І роблять це на постійній основі - люди очікують цього. Люди сподіваються на це. Людям потрібна перемога - це правда. Хоч невелика, але потрібна. Один помічник Офісу президента, інший якийсь експерт Офісу Президента, третій - виходять і щодня забалакують людей. Морочать їм голови - зараз Хаймарси, тут розбили, тут підемо. Починаємо контрнаступ. 3-6 тижнів - звільнимо Херсон. Це брехня. Людям треба говорити правду", - підкреслив Корбан.
За словами голови штабу оборони Дніпра, російська армія укріплює свої позиції на Півдні України, перекидаючи туди людей і техніку.
"Наприклад, минулого тижня до Херсонської області росіяни завезли близько 30 батальйонно-тактичних груп. Знаєте, скільки це людей - 20 тисяч. Хоча казали, що він (Путін. - Ред.) не має резервів, що він із Криму нікого не завозить. Він завіз купу техніки, танки.
Про який контрнаступ ми говоримо? Навіщо баламутити людей? Навіщо людям брехати? Люди в Україні перебувають у такому стані, перебувають у такій трагедії, що вони приймуть будь-яку правду. Навіть найгіршу. Але правду. Ніж коли їх обнадіюють, а потім виявляється, що росіяни наступають замість нашого контрнаступу. Нам розповідають, що ми перемагаємо, але це не зовсім відповідає дійсності", - зазначає Корбан.
На його думку, наразі план Путіна щодо України - окупувати південні області, щоб відрізати нашу країну від моря.
"Плани у нього такі: він збирається окупувати Харківську область і відібрати її, відповідно, Донбас - Луганськ та Донецьк, він збирається окупувати Запорізьку область, яку вже окупував на 80%. Він майже повністю окупував Херсонську область, він збирається окупувати Миколаївську та Одеську області, відрізати Україну від моря, і зробити Україну такою собі внутрішньою державою".
Будь ласка, зачекайте...
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Глупо заставлять свое военно-политическое командование говорить правду во время войны. Правду надо понимать. То, что тяжело и надо помогать кто чем может - и так понятно большинству. Если кому непонятно, то может этим и лучше "морочить голову."
Любой психотерапевт вам скажет: если у человека мозгов на старшую группу детсада - ему комфортно общаться с младшей группой... Только так он умеет перебороть свои комплексы неполноценности ...ему надо , чтоб собеседник был ещё тупее чем он сам.
Вот о чём те детские стульчики в новогоднем удручении...
о том же и приглашение на майские шашлыки...
о том же "не надо сеять паники - пусть лучше погибнут десятки тысяч людей..."
о том же - неприглашение умных сМИ на перссухи
о том же - беззаконная вырубка телеканалов... (это просто истерика - запущенный случай болезни)
А если нет таких дурных собеседников , а пациент продолжает вести себя так , как -будто они есть...
Тут два варианта поведения.
Или лечиться у психотерапевтов.
Или диктатура фасончика ленина-сталина-путина-мао-кыма-бацьки ...
То есть всех кто умней выгнать из страны, отравить, посадить в тюрьмы, отобрать паспорта, уничтожить, наконец...
чтоб стать самым умным среди тех терпил, кто остался ...
Лівобережна Україна аж до самого Запоріжжя - втрачено. Луганська область втрачена повністю, Донецька на 99%, Ніколаєвська на 90%, Херсонська на 90%. рашка має сухопутний коридор на Крим. Частково втрачена, Сумська, Полтавська, Харківська, Запорзькі області...
Більше мільйона українців вивезено на рашку, середніх більше 200тис наших діточок. 8 млн внутрішньо переміщенних, 6 млн виїхало за кордон середн них до2 млн наших діточок більшість з яких сюди вже не повернуться.
70 відсотків економіки,зникло. Наша економіка зав'язана на імпорті і експорті, а експорт зав'язаний на імпорті, левова частка котрого йде через порти, порти закриті. Обл адміністрації вже зараз не мають чим сплачувати комуналку, а попереду зима, а наступний рік буде ще важчим.
У нас же не вистачає *********** і навіть більше, весь світ не взмозі на разі надати нам бодай мінімальну кількість для ефективного захисту не кажучи вже про конторнаступ..лише США нам передала більше 100 стволів 155мм м777, для ефективної роботи ствол має випускати до 500 снарядів за добу, що дорівнює 50тис снарядів на добу на сотню стволів, за місяць це півтора мільйони...всього у штатах було запасу приблизно 2.5млн снарядів 155мм.
Ще багато чого можна додати, але мабуть цього досить на сьогодні.
Але вже пора робити висновки, вимикати арествичей і телемарафон і всім їбашити хто чим може, але якщо лайно у владі не припиниться, то все буде даремно.
Шо за беспредел. Такое впечатление что у нас вообще нет сотен километров границы, только Чонгар.
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Эксперд на эксперде.Это даже не смешно,это болезнь вызванная компьютерными играми.
Але так дивіться арестовича і подібніх, що завтра вже звільнять вам Херсон.
Але насправді у вас просто нема тих кто із перших рук вам би сказав як на південо східному і східних напрямках виконуються вимоги що до арт підтримки.
Так в цьому конфлікті ми маємо випускати близька 500 снарядів зі 155го стволу на добу, так ресурс у ствола 2-3 тисячи пострілів. це значить що потрібна логістика аби змінювати конжні 3-4 доби стволи на гарматах. І це лише 155 мм.
Я розумію що я не арестович і не телевізор. Та елементарній матемаці та даним реальних військових експертів на то пофіг. А ви і дали можете чекати з дупами на дивані як ми "будєм всех бамбіть".
Як перемогти якщо не дивиться правді у вічі?
А не УКРАИНА.
Арестовича соушаешь - мы победили.
Корбана - все, поражение.
А пошли вы на хрен, балаболы!
Взяли автоматы и вперед!
Ой, який щирий українець!
«Клава», навіть нЄдоработочка через «є», ну таке ж українське слово.
А зраду намалювали з великої, бо йде з самого величного офісу, мабуть?
(Хлопці, вам нічого шастати тут на форумі, дурно тільки час згаєте . Зелеботам тут нічого не відвалиться і вам просто не заплатять).🤮🤮🤮
Знав я одного Рабіновича, депутата з ОПЗЖ, він зараз утік кудись.
Ви, часом, не родич йому?👈👀
вы поверили когда они сказали что ничего не обещали? ну, ок
на самом деле с азовцами было как у Пороха с Илловайском - в полном окружении нет выхода, можно рассчитывать только на милость врага.
Так что выбора НЕ БЫЛО.
Ни у азовцев в Мариуполе ни под Илловайском...
Не пропала, поки такі люди, як ви, в нас є.🚽
Канада нам поможе, ви ж над тим працюєте, чи не так?🤷♂️
ПС: все тут не можу писати, бо забанять
ISW: ВСУ уже могли начать контрнаступление на Херсонщине - ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ 2022
Украинские силы, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области.
Источник: аналитики американского Института исследования войны (https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-23 ISW )
Детали: Информация из открытых источников о ходе и темпах контрнаступления, вероятно, будет ограничена и будет поступать с задержкой, отставая от реальных событий.
ISW пишет, что район между линией фронта и Херсоном является сельским и в основном состоит из небольших населенных пунктов, с меньшей вероятностью сообщающих о передвижении войск и боев, что позволяет изменить контроль над местностью в этом районе без доказательств, которые появляются в отчетах из открытых источников. У российских властей также нет стимула сообщать о победах ВСУ.
Институт добавляет карты боевых действий:
Добре відомо, що при владі у нас сьогодні дилетанти, які потрапили до керівництва завдяки популізму. Тому народ повинен навчитися фільтрувати інформацію, відокремлювати зерно від полови. Для цього потрібно народові увімкнути мозки, а це робити переважна більшість не бажає, тому і МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО.
В Україні почалася скритна перевиборна агітація, тому потік інформації на наші голови зростатиме з усіх джерел. Тому вмикаємо мозки.
юридичних підстав позбавляти його громадянства немає.
Але нехай говорить - може це дещо деморалізує окупантів та розслабить їхні булки.
жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ
Что вам лично, даст информация о наступлении?Есть общая картина боевых действий,большего вам знать не положено.
Вроде говорит другое чем ОП, критикует ОП. Но деньги в один мешок - к коломою. Но и между собой часть распределят.
☠️И главное. Госпожа Маляр сообщила, что против высокопоставленного военного уголовное дело открыло СБУ.
😮Наши источники сообщают, что "высокопоставленный военный" это никто иной как генерал Дмитрий Марченко, ставший известным после обороны Николаева весной текущего года. А интервью, в котором он якобы слил "самую военную тайну", это то самое интервью, которое и сейчас тиражируют все украинские СМИ, и в котором Дмитрий Марченко сообщил что юг Украины, Донбас и Крым Украина вернет военным путем.
🤬Интервью генерела Марченко привело в бешенство главу Офиса президента Андрея Ермака. Источники сообщают, что еще вчера Офис президента обрывал телефоны главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, чтобы тот повлиял на Марченко и запретил ему общение с прессой. А когда Ким ответил, что он на Марченко никакого влияния не имеет, генерала Марченко вызвали в Киев. Прямо в Офис президента. На разговор.
📺Дело в том, что каждое появление Марченко в СМИ, это прямой вызов команде Зеленского. Генерал Марченко до сих пор пребывает под следствием по делу о закупке в ВСУ якобы бракованных бронежилетов... которыми сейчас ВСУ успешно пользуются. Более того. Дело Марченко было основанием, из-за которого три года Министерство обороны не закупило ни одного бронежилета, просто потому что техусловия "бронежилетов Марченко" были обьявлены (но не признаны судом) вредительскими, а никаких иных никто не создал. Даже сейчас Минобороны закупает бронежилеты по ТУ Марченко, за которые он пребывает под следсвием.
🤔Казалось бы, в чем проблема? Заявить об ошибке следствия и извиниться перед Марченко. Разве сложно?
🙅🏻♂️Сложно. Потому что залог за Марченко внес Петр Порошенко. И признание Марченко невиновным предусматривает возвращение денег Порошенко. А этого Офис президента допустить не может вообще. Возврат денег Порошенко это будет такой имиджевый удар, после которого смех будут вызывать любые обвинения в адрес экс-президента.
💵Проблему уже пытались решить. Марченко предложили написать согласие перечислить деньги залога в фонд поддержки ВСУ... при Генеральной прокуратуре Украины. Послал Марченко господ прокуроров со всей армейской прямотой.
🤫Ермак прекрасно понимает опасность раскручивания имджа Марченко в прессе. Именно по-этому Марченко вызвали на разговор, а СБУ руководимая человеком Татарова, Малюком, опертивно открыла против него дело.
😡Генералу Марченко будут прямо угрожать новым делом и решеткой. Только залог внести по такому делу уже не удастся.https://t.me/pecherhill