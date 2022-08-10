Податок на валюту, який ініціює влада, негативно вплине на конкурентоздатність українського бізнесу, – ЕВА
Законопроєкт про додатковий збір на імпорт в обсязі 10%, над яким зараз працює Міністерство фінансів ідея неоднозначна. Від його введення постраждає як український бізнес, продукція якого втратить конкурентоспроможність на світовому ринку, так і населення, якому доведеться платити більше за товари і послуги.
Про це заявила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) Ганна Деревʼянко у коментарі Форбс, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вже неодноразово отримувала відгуки від членів нашої асоціації, що продукція критичного імпорту та сировина у разі введення податку стануть дорожчими для українських виробників. Це негативно впливатиме на купівельну спроможність населення і конкурентоздатність компаній", - зазначила Дерев’янко.
Схожої позиції притримується членкиня податкового комітету Ніна Южаніна: за її прогнозами, введення такого податку може взагалі зупинити переробну промисловість. "10% від вартості товару дорівнює націнці, яку встановлює виробник на свій товар. Питання: чи буде взагалі після цього рішення комусь цікаво імпортувати товар або сировину та займатися переробкою в Україні?", - зауважила вона.
Раніше ініціативу про введення податку на валюту різко розкритикував член президії Ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський. Він заявив, що у разі введення цього рішення Україну чекає черговий виток зростання цін, перемога контрабанди і остаточний обвал всієї промисловості – адже всі підприємства використовують у роботі імпортні комплектуючі або ж компоненти та сировину.
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холуї голосують
арахамія робе справи
катлета теж
татаров теж
єрмак керує
моня патріот, але не чує що його ...бут ближні його
дурак?
в долі?
не розуміє?
притворюється?
тепер вже ніхто нікуя не розуміє
допомога світу, заслуга добровольців та ЗСУ і не чия інша
Що далі?
ЗСУ надоїсть, чи мудаки заспокояться???
А значит в итоге. Цены на импорт выростут, люди обеднеют, а само государство получит шишь, а не этот налог. Плюс обонкротятся официальные обменники и проблемы начнутся у банков.
Люди, ауу, экономисты плеать! Опомнитесь! Остановитесь!
народ поверне "поцілунок"