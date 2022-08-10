Податок на валюту, який ініціює влада, негативно вплине на конкурентоздатність українського бізнесу, – ЕВА

Законопроєкт про додатковий збір на імпорт в обсязі 10%, над яким зараз працює Міністерство фінансів ідея неоднозначна. Від його введення постраждає як український бізнес, продукція якого втратить конкурентоспроможність на світовому ринку, так і населення, якому доведеться платити більше за товари і послуги.

Про це заявила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) Ганна Деревʼянко у коментарі Форбс, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вже неодноразово отримувала відгуки від членів нашої асоціації, що продукція критичного імпорту та сировина у разі введення податку стануть дорожчими для українських виробників. Це негативно впливатиме на купівельну спроможність населення і конкурентоздатність компаній", - зазначила Дерев’янко.

Схожої позиції притримується членкиня податкового комітету Ніна Южаніна: за її прогнозами, введення такого податку може взагалі зупинити переробну промисловість. "10% від вартості товару дорівнює націнці, яку встановлює виробник на свій товар. Питання: чи буде взагалі після цього рішення комусь цікаво імпортувати товар або сировину та займатися переробкою в Україні?", - зауважила вона.

Раніше ініціативу про введення податку на валюту різко розкритикував член президії Ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський. Він заявив, що у разі введення цього рішення Україну чекає черговий виток зростання цін, перемога контрабанди і остаточний обвал всієї промисловості – адже всі підприємства використовують у роботі імпортні комплектуючі або ж компоненти та сировину.