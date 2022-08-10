УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11384 відвідувача онлайн
Новини
6 303 29

Податок на валюту, який ініціює влада, негативно вплине на конкурентоздатність українського бізнесу, – ЕВА

деньги,валюта,нбу,гривня,доллар,гривна,карта,карточка,копейка,копейки,гривны,кредитка

Законопроєкт про додатковий збір на імпорт в обсязі 10%, над яким зараз працює Міністерство фінансів ідея неоднозначна. Від його введення постраждає як український бізнес, продукція якого втратить конкурентоспроможність на світовому ринку, так і населення, якому доведеться платити більше за товари і послуги.

Про це заявила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) Ганна Деревʼянко у коментарі Форбс, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вже неодноразово отримувала відгуки від членів нашої асоціації, що продукція критичного імпорту та сировина у разі введення податку стануть дорожчими для українських виробників. Це негативно впливатиме на купівельну спроможність населення і конкурентоздатність компаній", - зазначила Дерев’янко.

Схожої позиції притримується членкиня податкового комітету Ніна Южаніна: за її прогнозами, введення такого податку може взагалі зупинити переробну промисловість.  "10% від вартості товару дорівнює націнці, яку встановлює виробник на свій товар. Питання: чи буде взагалі після цього рішення комусь цікаво імпортувати товар або сировину та займатися переробкою в Україні?", - зауважила вона.

Раніше ініціативу про введення податку на валюту різко розкритикував член президії Ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський. Він заявив, що у разі введення цього рішення Україну чекає черговий виток зростання цін, перемога контрабанди і остаточний обвал всієї промисловості – адже всі підприємства використовують у роботі імпортні комплектуючі або ж компоненти та сировину.

Автор: 

валюта (2424) Мінфін (3658) податки (3878)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Воровать и не краснея это единственное что у этой власти хорошо получается!!!! Очень надеюсь что вся эта шобла будет работать в каменоломнях, гранит добывать, вместе с наивеличайшим!!!!!
показати весь коментар
10.08.2022 23:07 Відповісти
+14
Те, що постраждає населення, зеленій гидоті абсолютно начхати. Навіть навпаки, тільки гешефт - накрадуть на 10% більше.
показати весь коментар
10.08.2022 23:04 Відповісти
+11
Это просто дополнительный налог, который приведет к еще большему обнищанию населения.
показати весь коментар
10.08.2022 23:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.08.2022 22:57 Відповісти
дрон-камікадзе "ШЛЯШКО"?)))
показати весь коментар
11.08.2022 09:19 Відповісти
пекла, більше пекла - а то мало..! ски совкодрочні
показати весь коментар
10.08.2022 22:59 Відповісти
НЕ НУЖНО ВОРОВАТЬ !!! И денег хватит !!!
показати весь коментар
11.08.2022 00:04 Відповісти
Більше нічого не хочете? Вони крадуть якраз для того, щоб їм і вистачило. Розумний нарід сам, обираючи злодіїв у владу, сам дає згоду на життя у злиднях.
показати весь коментар
11.08.2022 13:10 Відповісти
Та їм абсолютно все рівно. У них бізнес це бюджет, нерухомість - інше для лохів
показати весь коментар
10.08.2022 23:01 Відповісти
Это просто дополнительный налог, который приведет к еще большему обнищанию населения.
показати весь коментар
10.08.2022 23:02 Відповісти
На те й населення, щоб бути у злиднях, тому населенням і поганяють, що не зробиш із Громадянським суспільством.
показати весь коментар
11.08.2022 00:28 Відповісти
Те, що постраждає населення, зеленій гидоті абсолютно начхати. Навіть навпаки, тільки гешефт - накрадуть на 10% більше.
показати весь коментар
10.08.2022 23:04 Відповісти
кто этот налог будет платить...пол страны в бегах и окупации лучшая часть общества на фронте...
показати весь коментар
10.08.2022 23:06 Відповісти
Оставшееся население. У нас ведь сейчас очень много товаров за валюту. Весь объем ГСМ, например, завозится с Европы.
показати весь коментар
10.08.2022 23:09 Відповісти
I ті хто на фронті теж заплатять. Хто хоть щось купує імпортне заплатить.
показати весь коментар
10.08.2022 23:47 Відповісти
Заплатят все. Подорожает доставка из-за стоимости ГСМ.
показати весь коментар
11.08.2022 00:12 Відповісти
Воровать и не краснея это единственное что у этой власти хорошо получается!!!! Очень надеюсь что вся эта шобла будет работать в каменоломнях, гранит добывать, вместе с наивеличайшим!!!!!
показати весь коментар
10.08.2022 23:07 Відповісти
Застєнчівий ворюга Альхен крав, але все одно червонів. )))

показати весь коментар
10.08.2022 23:32 Відповісти
Нині український бізнес - як отой бізон індіанський: доки жив був на волі, хоч і впольований, одначе - рідними індіанцями з племенів задля джрачки їхньої та ще й якось животів, навіть залюбки плодився. А от як прибульці-конквісти зі старого світу на прерії вдерлися з вогнепалами та на конях - нараз пошматували не лишень бичків, а й рідненьких для них останніх з могікан. ???
показати весь коментар
10.08.2022 23:12 Відповісти
шо ще за податок? якийсь есесер влаштували
показати весь коментар
10.08.2022 23:14 Відповісти
владі глибоко пох..й на всіх нас
холуї голосують
арахамія робе справи
катлета теж
татаров теж
єрмак керує
моня патріот, але не чує що його ...бут ближні його
дурак?
в долі?
не розуміє?
притворюється?
тепер вже ніхто нікуя не розуміє
допомога світу, заслуга добровольців та ЗСУ і не чия інша
Що далі?
ЗСУ надоїсть, чи мудаки заспокояться???
показати весь коментар
10.08.2022 23:44 Відповісти
Єдина країна у світі,де при владі інородці,то буде добре тільки їм,всім іншим срака.
показати весь коментар
10.08.2022 23:47 Відповісти
Коломойський вивів (украв) 5,7 мільярда доларів тільки через одну структуру - Приват. І він не один такий.
показати весь коментар
10.08.2022 23:52 Відповісти
Тре добити напівживу економіку, зебіли розумніші не стали
показати весь коментар
11.08.2022 00:09 Відповісти
тупін придьотъ, парядак наведьот
показати весь коментар
11.08.2022 00:32 Відповісти
Гетьманцев, а слабо налог в 25 пр-в, а то 10 как-то несерьёзно!
показати весь коментар
11.08.2022 00:35 Відповісти
Да объясните этим убогим и оторванным от реальности, что такая мера государству ничего не даст и только обеднеют люди. Так как повысятся цены на импорт. А валюту население будет покупать не в банках и обменниках как раньше, а у менял знакомых, которых хрен проследишь. Вот валютчик снова расцветут и будут ходить в золоте, как в 90-х. Но у них валюта будет дешевле.
А значит в итоге. Цены на импорт выростут, люди обеднеют, а само государство получит шишь, а не этот налог. Плюс обонкротятся официальные обменники и проблемы начнутся у банков.
Люди, ауу, экономисты плеать! Опомнитесь! Остановитесь!
показати весь коментар
11.08.2022 01:16 Відповісти
В умовах війни, коли фізично в країні знищено величезну кількість різних підприємств, є велика кількість внутрішніх біженців, і нестачу й дефіцит тих товарів, які раніше вироблялись в Україні доводиться перекривати імпортном, коли волонтери що допомагають фронту купують всього на десятки мільйонів у.о. хтось хоче ввести такий податок то є два варіанти: 1) просто розумово відсталі; 2) агентура ворога - яка хоче дестабілізувати країну. Другий варіант ймовірніший, тому не зрозуміло чому тих хто "штовхає" такі пропозиції не перевіряє військова контр розвідка...
показати весь коментар
11.08.2022 04:35 Відповісти
Ще... автори цьої законотворчої бредятини сто процентів "заслані козачки" бо вони не з України, або їм по 8 років і вони не пам'ятають як держава не одноразово підривала у громадян довіру до національної валюти. Коли долар коштував 4.6 грн., а за день став 8, вдруге, коли коштував 8.2 а потім став 25. Яка може бути довіра у простих громадян до національної валюти???????????? Хтось ставав мільярдерами, а хтось йшов в петлю через кредити на житло і т.д. в валюті. Військова контр розвідка, де належна реакція???????????????????????????????????????????????????????????????????
показати весь коментар
11.08.2022 04:44 Відповісти
зеідери у всій своїй красі в любові до народу
народ поверне "поцілунок"
показати весь коментар
11.08.2022 08:40 Відповісти
Таке враження, що санкції наклали на Україну, а не на Росію. Податок на валюту для того, щоб в Україну ніщо не завозилось. В державі нічого не виробляється, варто зайти і глянути в епіцентр, а в період війни і поготів. Давайте, ми ще приб'ємо цим податком людей, які і так бідніють щодня, і ледве знаходять гроші, все важче і важче, щоб відправити допомогу на фронт.
показати весь коментар
11.08.2022 09:03 Відповісти
Таким "глибоким" (в сенсі глибоко спотвореним) знанням економіки слуг навчили в Трускавці, до речі їх вчив Милованов, якого "ніколи не цікавила Україна", і певен, що вчив "нєбєзвозмєздно"...
показати весь коментар
11.08.2022 09:20 Відповісти
 
 