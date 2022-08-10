Британія передасть Україні ще три установки РСЗВ та ракети до них, - Воллес
Наразі країна вже надала три пускові установки, схожі на американські системи HIMARS. Вони використовують такі ж ракети з дальністю до 80 кілометрів.
Як інформує Цензор.НЕТ, міністр оборони Бен Воллес підтвердив BBC, що тепер він відправить Україні ще три пускові установки, а також "значну" кількість ракет, які вони запускають.
У Копенгагені на міжнародній конференції з союзниками, які обіцяють продовжувати військову та фінансову підтримку України, Воллес заявив, що ця високоточна зброя вже допомагає Україні націлюватися на російські постачання боєприпасів і командні центри.
Він сказав, що Британія "дуже задоволена" тим, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав Захід. За його словами, українські сили показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси. Воллес зазначив, що це є частиною переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучаснішої зброї НАТО.
"Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна", - зазначив британський міністр.
Нагадаємо, перші британські реактивні системи залпового вогню М270 прибули до України в липні. Система M270 може вражати цілі на відстані приблизно 80 кілометрів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@ Sharp`s
"Ждёт Севастополь, ждут Мытищи, ждёт Кронштадт…"
M31 - унитарная ОФ версия М30 с 90кг взрывчатки, дальность 70+км. М31А1 - дальнейшее развитие модификации М31.
М31А2 (XM404) - развитие А1 с дальностью до 150км, должно стать на вооружение в 2022г.,
(и боеприпасиков по-больше)
дякуємо!
https://twitter.com/owl_ok/status/1557449164073598982 41 мин
У Донецьку вибухнув склад з Добрим Шубіном
Боженька бомбіт глитаїв-колаборантів не гірше Хімери -
нещодавно Озно згорів майже під пень, сьогодні - Леруа-Марлен....
Неужели!? Дык то с 2014 года по всему DumbAss
https://iz.ru/1377985/2022-08-10/obstrel-donetckogo-pivzavoda-so-storony-vfu-sprovotciroval-avariiu-na-ammiakoprovode?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop После обстрела Донецкого пивзавода со стороны ВФУ произошла авария на аммиакопроводе
бо той аміакопровід йшов з пивзавода
Можно продолжать
M26: 32 км
M26A1/A2: 45 км
M30/31: 84 км
GMLRS+: 120 км
ATACMS: 165 - 300 км.
Не треба нічого "нагадувати". Просто давайте новину...
М31А2 (XM404) - розвиток А1 з дальністю до 150км, повинен стати на озброєння в 2022 р.
M26A1/A2 - ці ракети були відправлені на утилізацію через 5%/4% нерозривів касетних снарядів.
Це буде покруче а нiж камiння з неба, тому що це вже не камiння а *******.
Вспоминается нытьё зрадое..в когда первые четыре установки прибыли в Украину в конце июня...