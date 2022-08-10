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Новини Війна
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Британія передасть Україні ще три установки РСЗВ та ракети до них, - Воллес

рсзв,м270

Наразі країна вже надала три пускові установки, схожі на американські системи HIMARS. Вони використовують такі ж ракети з дальністю до 80 кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, міністр оборони Бен Воллес підтвердив BBC, що тепер він відправить Україні ще три пускові установки, а також "значну" кількість ракет, які вони запускають.

У Копенгагені на міжнародній конференції з союзниками, які обіцяють продовжувати військову та фінансову підтримку України, Воллес заявив, що ця високоточна зброя вже допомагає Україні націлюватися на російські постачання боєприпасів і командні центри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РСЗВ HIMARS, що передаються Україні, здатні вести вогонь на відстань до 80 км, - Пентагон

Він сказав, що Британія "дуже задоволена" тим, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав Захід. За його словами, українські сили показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси. Воллес зазначив, що це є частиною переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучаснішої зброї НАТО.

"Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна", - зазначив британський міністр.

Також читайте: Російська авіабаза в окупованому Криму є абсолютно законною ціллю для ЗСУ, - Воллес

Нагадаємо, перші британські реактивні системи залпового вогню М270 прибули до України в липні. Система M270 може вражати цілі на відстані приблизно 80 кілометрів. 

Автор: 

Велика Британія (5650) зброя (7523) ЗСУ (7653) Воллес Бен (218) РСЗВ (214)


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Топ коментарі
+32
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10.08.2022 23:14 Відповісти
+28
какие ракеты дадут, на такое расстояние и будут поражать цели. Дадут М31А2 - будут лететь на 150 км, дадут М57 - будут лететь на 300 км. Это от британского прапорщика зависит - какие он ракеты со своего склада отгрузит.
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10.08.2022 23:09 Відповісти
+26
Cпасибо
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10.08.2022 23:05 Відповісти
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10.08.2022 23:05 Відповісти
Дякуємо!
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11.08.2022 13:04 Відповісти
«а також "значну" кількість ракет, які вони запускають.» - 🔥🔥🔥
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10.08.2022 23:09 Відповісти
какие ракеты дадут, на такое расстояние и будут поражать цели. Дадут М31А2 - будут лететь на 150 км, дадут М57 - будут лететь на 300 км. Это от британского прапорщика зависит - какие он ракеты со своего склада отгрузит.
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10.08.2022 23:09 Відповісти
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10.08.2022 23:14 Відповісти
Тут люди трошки підредагували.
@ Sharp`s
"Ждёт Севастополь, ждут Мытищи, ждёт Кронштадт…"
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11.08.2022 10:30 Відповісти
М31А2 имеет такую же дальность что и М31 и М31А1 - 84 км. Пересмотри Википедию.
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10.08.2022 23:21 Відповісти
не читай росийскую википедию - они тебя всегда будут вводить в заблуждение и мелко манипулировать фактами.
M31 - унитарная ОФ версия М30 с 90кг взрывчатки, дальность 70+км. М31А1 - дальнейшее развитие модификации М31.
М31А2 (XM404) - развитие А1 с дальностью до 150км, должно стать на вооружение в 2022г.,
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10.08.2022 23:52 Відповісти
спасибо!
(и боеприпасиков по-больше)
дякуємо!
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10.08.2022 23:10 Відповісти
Сич Авдія@owl_ok

https://twitter.com/owl_ok/status/1557449164073598982 41 мин

У Донецьку вибухнув склад з Добрим Шубіном
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10.08.2022 23:12 Відповісти
https://lenta.ru/news/2022/08/10/lerua/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop а В Москве вспыхнул пожар в магазине «Леруа Мерлен»

Боженька бомбіт глитаїв-колаборантів не гірше Хімери -
нещодавно Озно згорів майже під пень, сьогодні - Леруа-Марлен....
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10.08.2022 23:18 Відповісти
Озон
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10.08.2022 23:19 Відповісти
https://www.stopcor.org/ukr/section-uanews/news-v-donetsku-bavovna-vluchannya-v-pivzavod-10-08-2022.html
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10.08.2022 23:20 Відповісти
Йохарний бабай - тепер вони вимушені будуть перейти на склад з брагою!
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11.08.2022 00:11 Відповісти
...у Калінінському районі Донецька стоїть неприємний запах....
Неужели!? Дык то с 2014 года по всему DumbAss
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11.08.2022 00:16 Відповісти
генерал Москаль був правий- орки пьють мочу замість пива

https://iz.ru/1377985/2022-08-10/obstrel-donetckogo-pivzavoda-so-storony-vfu-sprovotciroval-avariiu-na-ammiakoprovode?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop После обстрела Донецкого пивзавода со стороны ВФУ произошла авария на аммиакопроводе

бо той аміакопровід йшов з пивзавода
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11.08.2022 01:58 Відповісти
Це доьбре чим більше такої техніки тим краще.Лупашити орків не втративши жодного бійця на дистанції.
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10.08.2022 23:16 Відповісти
Доволен работой по авиабазе

Можно продолжать
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10.08.2022 23:18 Відповісти
Наші умільці склепали щось краще. Як доказ удари по Криму.
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10.08.2022 23:21 Відповісти
Редакція цензор.нет., давайте, я вам "нагадаю", що в залежності від типу ракет ці РСЗВ можуть пуляти на:
M26: 32 км
M26A1/A2: 45 км
M30/31: 84 км
GMLRS+: 120 км
ATACMS: 165 - 300 км.

Не треба нічого "нагадувати". Просто давайте новину...
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10.08.2022 23:59 Відповісти
M30A2 (XM403) - розвиток А1 з дальністю до 150км, повинен стати на озброєння в 2022 р
М31А2 (XM404) - розвиток А1 з дальністю до 150км, повинен стати на озброєння в 2022 р.

M26A1/A2 - ці ракети були відправлені на утилізацію через 5%/4% нерозривів касетних снарядів.
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11.08.2022 00:22 Відповісти
Это просто праздник какой-то! 25 штук в сумме уже, нот бэд.
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10.08.2022 23:59 Відповісти
Итого - 27 юнитов. Пятнадцать колесных и двенадцать гусеничных, из расчета ракет MFOM получается залп на 234 ракеты.
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11.08.2022 00:05 Відповісти
Як може буть 15 якщо кожен раз надавали по 4? Тай гусеничних меньш - 3 німці надали, та 6 (про останні 3 у цій новині) брити.
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11.08.2022 00:42 Відповісти
вы просто сбились со счета.
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11.08.2022 00:51 Відповісти
Я теж вже заплутався ☺
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11.08.2022 09:47 Відповісти
Thank you, Sirs!!!
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11.08.2022 00:20 Відповісти
Крим завмер в очiкуваннi курортного сезону БАВОВНИ
Це буде покруче а нiж камiння з неба, тому що це вже не камiння а *******.
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11.08.2022 00:23 Відповісти
Доброго вечора, кацапи.
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11.08.2022 00:40 Відповісти
бавовнороби також готуються
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11.08.2022 01:12 Відповісти
Thanks
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11.08.2022 00:24 Відповісти
Свято наближаеться дякую
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11.08.2022 01:10 Відповісти
Украина становиться все сильнее, а Россия все слабее!!! Так и должно быть! Мир разумный сражается с миром дикарей и тут очевидно, что цивилизованный мир с мозгами победит армию дикарей!
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11.08.2022 03:21 Відповісти
Боже-бережи королеву...
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11.08.2022 05:43 Відповісти
Вот это братские народы, которые помогают в трудную минуту, а не те руснявые упыри и подонки
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11.08.2022 05:52 Відповісти
God Save The Queen !!!
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11.08.2022 09:19 Відповісти
Итого минимум 25, 16 Хаймарсов + 9 МЛРС270... Это уже сила.
Вспоминается нытьё зрадое..в когда первые четыре установки прибыли в Украину в конце июня...
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11.08.2022 10:04 Відповісти
Ракетки-конфетки, очень нужны)
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11.08.2022 10:07 Відповісти
 
 