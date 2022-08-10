Британія передасть Україні ще три установки РСЗВ та ракети до них, - Воллес

Наразі країна вже надала три пускові установки, схожі на американські системи HIMARS. Вони використовують такі ж ракети з дальністю до 80 кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, міністр оборони Бен Воллес підтвердив BBC, що тепер він відправить Україні ще три пускові установки, а також "значну" кількість ракет, які вони запускають.

У Копенгагені на міжнародній конференції з союзниками, які обіцяють продовжувати військову та фінансову підтримку України, Воллес заявив, що ця високоточна зброя вже допомагає Україні націлюватися на російські постачання боєприпасів і командні центри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РСЗВ HIMARS, що передаються Україні, здатні вести вогонь на відстань до 80 км, - Пентагон

Він сказав, що Британія "дуже задоволена" тим, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав Захід. За його словами, українські сили показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси. Воллес зазначив, що це є частиною переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучаснішої зброї НАТО.

"Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна", - зазначив британський міністр.

Також читайте: Російська авіабаза в окупованому Криму є абсолютно законною ціллю для ЗСУ, - Воллес

Нагадаємо, перші британські реактивні системи залпового вогню М270 прибули до України в липні. Система M270 може вражати цілі на відстані приблизно 80 кілометрів.