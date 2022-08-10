Супутникові знімки підтверджують знищення 9 літаків рашистів на аеродромі в окупованому Криму, - ЗМІ. ФОТО
Згідно супутникових даних внаслідок вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки в окупованому Криму рашисти втратили 9 літаків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.
"На фото сервісу Planet Labs можна побачити, що не вся авіатехніка РФ "пережила" 9 серпня, коли на полігоні прогриміла серія вибухів. На знімку видно місця ураження. На них, за нашими підрахунками, до вибухів дислокувались 9 літаків. Серед них – винищувачі типу Су-30СМ та бомбардувальники Су-24М", - йдеться у повідомленні.
Про те, що на військовому аеродромі Саки було знищено саме така кількість літаків РФ раніше повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.
У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.
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Нужно продолжить славную традицию и затопить корабли черноморского флота прямо в бухтах.
Кстати, Конашенкову не придется придумывать истории с детонацией снарядов или нарушением техники пожарной безопасности. Достаточно будет сообщить, что в Севастополе произошло самозатопление кораблей согласно славной традиции.
По предварительной версии, утечка аммиака произошла из-за «прилета» в емкость с химическим веществом на Донецком пивзаводе.
Жителям Донецка рекомендуется дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5-процентным раствором лимонной или уксусной кислоты, а также не открывать окна.
Час настав!
уявіть інше. територія встелена залізобетонними плитами. якщо якась бімба створює вирву діаметром приблизно з 10м, то не важко здогадатись кули полетіли уламки бетону та арматури... і який обсяг цих уламків...
тому що:
https://images.unian.net/photos/2016_09/1473409193-3507-skrinshot-s-video.jpg
43 хвардейский істрєбітєльний авіаполк відправився за рускім карабльом повним складом...
📍8 самолетов СУ-27
📍6 вертолетов МІ-8,
📍5 самолетов СУ-24
📍4 самолета СУ-30М
📍1 самолет ІЛ-20RT
📍Уничтожено 4 склада с БК
Как то так
Я думаю, що все що було внизу фотки (не в капонірах) можна сміливо "мінусувати"--відео з парковки на 400 м від взльотки показують що ударна хвиля розфігачила просто все. Там ще три зправа внизу теж рядком стояли-і один каркас з 3х видно на другій фотці.
Так що скоріш за все, нельотні усі 14-16 "пташок". Але "в ноль" згоріло саме 9ть, тому їх і рахують.
пункту приймання металобрухту
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1557453725425434624 1 ч
Вот вам фоточки с крымского аэродрома,и не вякайте про Азовцев!
Ну и что,что их только мёртвыми возвращают, Зелемскай вам их обещал вернуть,вот и возвращает!
Як сказав класік:
-Рождйоний ползать
в ногах Фуйла
-Летать не может