Супутникові знімки підтверджують знищення 9 літаків рашистів на аеродромі в окупованому Криму, - ЗМІ. ФОТО

Згідно супутникових даних внаслідок вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки в окупованому Криму рашисти втратили 9 літаків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.

"На фото сервісу Planet Labs можна побачити, що не вся авіатехніка РФ "пережила" 9 серпня, коли на полігоні прогриміла серія вибухів. На знімку видно місця ураження. На них, за нашими підрахунками, до вибухів дислокувались 9 літаків. Серед них – винищувачі типу Су-30СМ та бомбардувальники Су-24М", - йдеться у повідомленні.

Про те, що на військовому аеродромі Саки було знищено саме така кількість літаків РФ раніше повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.