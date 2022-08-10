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Новини Війна
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Супутникові знімки підтверджують знищення 9 літаків рашистів на аеродромі в окупованому Криму, - ЗМІ. ФОТО

Згідно супутникових даних внаслідок вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки в окупованому Криму рашисти втратили 9 літаків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.

Супутникові знімки підтверджують знищення 9 літаків рашистів на аеродромі в окупованому Криму, - ЗМІ 01

"На фото сервісу Planet Labs можна побачити, що не вся авіатехніка РФ "пережила" 9 серпня, коли на полігоні прогриміла серія вибухів. На знімку видно місця ураження. На них, за нашими підрахунками, до вибухів дислокувались 9 літаків. Серед них – винищувачі типу Су-30СМ та бомбардувальники Су-24М", - йдеться у повідомленні.

Супутникові знімки підтверджують знищення 9 літаків рашистів на аеродромі в окупованому Криму, - ЗМІ 02

Про те, що на військовому аеродромі Саки було знищено саме така кількість літаків РФ раніше повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На аеродромі в Криму стояли 30 російських винищувачів вартістю понад $1 млрд, - Геращенко. ФОТО+ПЕРЕЛІК

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.

Автор: 

Крим (14185) Саки (26) аеродром (305)


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Топ коментарі
+56
На очереди база ВМФ в Севастополе.
Нужно продолжить славную традицию и затопить корабли черноморского флота прямо в бухтах.
Кстати, Конашенкову не придется придумывать истории с детонацией снарядов или нарушением техники пожарной безопасности. Достаточно будет сообщить, что в Севастополе произошло самозатопление кораблей согласно славной традиции.
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10.08.2022 23:19 Відповісти
+35
❗️Наши источники прислали обновленную информацию по уничтоженной/выведенной из строя технике после взрывов на аэродроме в Крыму:

📍8 самолетов СУ-27
📍6 вертолетов МІ-8,
📍5 самолетов СУ-24
📍4 самолета СУ-30М
📍1 самолет ІЛ-20RT
📍Уничтожено 4 склада с БК

Как то так
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10.08.2022 23:36 Відповісти
+26
Скоро Україна потопить чорноморський флот расії і керченський міст!


Час настав!
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10.08.2022 23:21 Відповісти
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На очереди база ВМФ в Севастополе.
Нужно продолжить славную традицию и затопить корабли черноморского флота прямо в бухтах.
Кстати, Конашенкову не придется придумывать истории с детонацией снарядов или нарушением техники пожарной безопасности. Достаточно будет сообщить, что в Севастополе произошло самозатопление кораблей согласно славной традиции.
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10.08.2022 23:19 Відповісти
Славная традиция русских, это самолетами вывозить генералов с семьями и добром. А солдатов кормить долгом перед Родиной.
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10.08.2022 23:33 Відповісти
бум, здоровья экипажам
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10.08.2022 23:44 Відповісти
по традиції кацапи самі топлять свої корита
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11.08.2022 08:23 Відповісти
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10.08.2022 23:20 Відповісти
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10.08.2022 23:36 Відповісти
В https://img.zerkalo.io/02/f/dnr_doneck_pozhar_2022_1.jpg самопровозглашенной ДНР сообщают https://t.me/mchs_dnr/7832 об аварии на аммиакопроводе в Донецке.

По предварительной версии, утечка аммиака произошла из-за «прилета» в емкость с химическим веществом на Донецком пивзаводе.

Жителям Донецка рекомендуется дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5-процентным раствором лимонной или уксусной кислоты, а также не открывать окна.
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10.08.2022 23:45 Відповісти
Скоро Україна потопить чорноморський флот расії і керченський міст!


Час настав!
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10.08.2022 23:21 Відповісти
https://t.me/oleg_tank_llll/1003
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10.08.2022 23:22 Відповісти
Далі буде.
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10.08.2022 23:23 Відповісти
А сколько ещё самолётов осколками повредило ?
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10.08.2022 23:24 Відповісти
ті літачки, шо зберегли силует... не факт, шо найближчим часом кудись полетять...
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10.08.2022 23:33 Відповісти
Если машины за 400 метров погорели, то самолеты подавно, там вся электроника поплавилась.
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10.08.2022 23:43 Відповісти
шо там кацапы бзданули? один снаряд взорвался? вот это мощный аналоговнетный снаряд, ёпта
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10.08.2022 23:46 Відповісти
як знати що кацап бреше? - він відкриває рота.
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10.08.2022 23:53 Відповісти
шо там чого горіло - то така справа.
уявіть інше. територія встелена залізобетонними плитами. якщо якась бімба створює вирву діаметром приблизно з 10м, то не важко здогадатись кули полетіли уламки бетону та арматури... і який обсяг цих уламків...
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10.08.2022 23:52 Відповісти
Ну и аэропорт это открытая территория, практически, идеальное место для распространения ударной волны.
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11.08.2022 09:08 Відповісти
Там була така хвиля, що машину рельсою під тонну, як шампуром....
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11.08.2022 00:18 Відповісти
це вони так грубо намекують, шо чеснєйшій какашенков просто брехло? ))))
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10.08.2022 23:24 Відповісти
и это мы еще не начинали
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10.08.2022 23:27 Відповісти
Амнезі проститушен, Магате, Червоний хрест..... ціла запутінська кротівня
тому що:

https://images.unian.net/photos/2016_09/1473409193-3507-skrinshot-s-video.jpg
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10.08.2022 23:30 Відповісти
Нє**уй ШАСТАТЬ!!!
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10.08.2022 23:30 Відповісти
Ай яй яяй!!! Как же так? Что ж такое. Это какой то позор.
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10.08.2022 23:31 Відповісти
это не позор, а демилитаризация... только кацапской говноармии
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10.08.2022 23:47 Відповісти
На OSINT.ua більше фоток там реально знищено два десятки літаків і штук 8 вертольотів.
43 хвардейский істрєбітєльний авіаполк відправився за рускім карабльом повним складом...
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10.08.2022 23:32 Відповісти
❗️Наши источники прислали обновленную информацию по уничтоженной/выведенной из строя технике после взрывов на аэродроме в Крыму:

📍8 самолетов СУ-27
📍6 вертолетов МІ-8,
📍5 самолетов СУ-24
📍4 самолета СУ-30М
📍1 самолет ІЛ-20RT
📍Уничтожено 4 склада с БК

Как то так
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10.08.2022 23:36 Відповісти
Єнота в студію 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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10.08.2022 23:47 Відповісти
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11.08.2022 08:40 Відповісти
Круто , якщо це так 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊
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11.08.2022 00:28 Відповісти
А дай ссылку, а то что то по названию сайта, не находит.
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10.08.2022 23:40 Відповісти
https://mobile.twitter.com/OSINTua
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10.08.2022 23:54 Відповісти
Мне кажется, или я вижу просто охренительные воронки от прилетов?
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10.08.2022 23:33 Відповісти
Схоже так , дві воронки від прильотів .
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11.08.2022 07:08 Відповісти
Да по мойму там всем самолетам ***** пришла
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10.08.2022 23:38 Відповісти
Добре хтось покурив, від полку залишились "рожки та ножки" і попелу трошки.
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10.08.2022 23:40 Відповісти
походу, покурили там смачно
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10.08.2022 23:48 Відповісти
Воронка на полотні - значить ракети. Помітно що бахнуло метрів 5-10 над поверхнею тому рашистам брустери не допомогли, все вигоріло вхлам разом з десятками рашистів з яких вже навіть днк матеріал для експертизи неназбирати.
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10.08.2022 23:41 Відповісти
Прицельный разлет)
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11.08.2022 00:02 Відповісти
о, кацапчик. Где ваши доказательства, ваши доказательства не доказательства, вы все врете.. нарушение ТБ, хлопок, задымление, никто не пострадал, самолеты тоже.
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11.08.2022 00:06 Відповісти

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11.08.2022 10:03 Відповісти
Ну в верхней части фото девять точно (если не считать тот верхний справа!). А те шесть, что внизу? От них же вообще нифига не осталось!
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10.08.2022 23:46 Відповісти
З них консервативно порахували тільки три. Вчорашній 2секундний ролік був якраз з того місця, і показав одну роздовбану сушку, і ще пару каркасів, вроді як.

Я думаю, що все що було внизу фотки (не в капонірах) можна сміливо "мінусувати"--відео з парковки на 400 м від взльотки показують що ударна хвиля розфігачила просто все. Там ще три зправа внизу теж рядком стояли-і один каркас з 3х видно на другій фотці.

Так що скоріш за все, нельотні усі 14-16 "пташок". Але "в ноль" згоріло саме 9ть, тому їх і рахують.
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11.08.2022 00:03 Відповісти
Та ещё бы, не представляю какой ударная волна была даже, если гриб дыма был полтора км, аэропорт это же открытая местность, без складок и высоких зданий. Там в эпицентрах( взрывов то несколько было) в радиусе 200м тела небось аннигиллировало.
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11.08.2022 09:15 Відповісти
Пощастило.. Сакському
пункту приймання металобрухту
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10.08.2022 23:57 Відповісти
Дмитрий@dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut/status/1557453725425434624 1 ч

Вот вам фоточки с крымского аэродрома,и не вякайте про Азовцев!
Ну и что,что их только мёртвыми возвращают, Зелемскай вам их обещал вернуть,вот и возвращает!
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10.08.2022 23:57 Відповісти
нащо мацкалям літаки??
Як сказав класік:
-Рождйоний ползать
в ногах Фуйла
-Летать не может
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10.08.2022 23:59 Відповісти
После взрывов в оккупированном Крыму на авиабазе погибли по меньшей мере 60 и ранены более 100 пилотов и гражданских лиц, обслуживающих аэродром. Также сообщается, что для восстановления аэродрома понадобится не менее года
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11.08.2022 00:02 Відповісти
У них там лагір для дітей був розбитий прями посередині аеродрома , називаються «Ммалчики в трусиках»
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11.08.2022 00:09 Відповісти
«Єрмак заканчивай , а то мы устали начинать.»
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11.08.2022 00:07 Відповісти
Тут Аристотель сказал, что главная утрата - это не железяки, а летуны, которые выращиваются годами. Возникает вопрос: с какой вероятностью летуны в момент бавовны находились либо в своих пепелацах, либо в непосредственной близости от них чтобы гарантироанно закобзониться?
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11.08.2022 00:15 Відповісти
Основной удар был по зданиям. Так что все может быть. Но люся все равно *******. Курсантиков бабы опять нарожают, а большую часть пепелацев на данный момент лапти не в состоянии производить с ихним то импортозамещением.
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11.08.2022 01:21 Відповісти
В Криму хотiли камiння з неба, а прийшла бавовна вмiстi з пиZ*-ОЙ
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11.08.2022 00:31 Відповісти
приятная новость когда у ***** все вверх ногами...
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11.08.2022 00:35 Відповісти
Ну судя по фоткам можно с уверенностью сказать о двух вещах. первое это точечное уничтожение складов с бк. На старой фотке видны ангары, на новой там уже тупо кратеры и черные дыры. Больше вероятность что был прилет чего-то. Может и дрг, но явно по канонам марвела. Я хз может где и есть такие, но маловероятно. И второе, судя по масштабам бавовны, даже те пепелацы которые типа вроде как еще стоят, так и будут стоять и никуда уже не полетят или полетят но точно не в ближайшем обозримом будущем. Самолет не танк, его повредить не труднее легковушки, а там машины на парковках посносило, так что... По сути аэродром на 90% уничтожен вместе с техникой... но касапам мы ничего не скажем. Пусть думают что потерьнет))
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11.08.2022 01:19 Відповісти
Может и дрг, но явно по канонам марвела. Был прилет чего-то
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11.08.2022 02:47 Відповісти
Дайте оркам прикурить...
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12.08.2022 07:49 Відповісти
 
 