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Новини Війна
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Хтось в ОП, напевно, думає, що питання щодо швидкої окупації Херсонщини і Запоріжжя кудись зникне, - Корбан

корбан

Головним завданням влади на цьому етапі війни є звільнення від окупантів південних областей України.

Про це в інтерв'ю ВВС сказав голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.

"Я один із перших почав писати таке послання нагору, щоб хтось почув: "Хлопці, на Донбасі вже все зрозуміло. Робимо лінію Маннергейма і тримаємо їх, звідкись відходимо, розумієте, і тримаємо їх цією лінією".

Але треба звільняти Південь. Окупований Південь для України - згубний. Тому що вони вийшли до Дніпра, вони тримають основну артерію, розумієте? Уявіть собі, що хтось перетиснув головну артерію у вашому організмі. Як ви почуватиметеся? Ви будете інвалідом. Тому я сказав, що треба негайно звільняти Запорізьку та Херсонську області. Усі сили туди кинути", - наголосив Корбан.

На його думку, у людей багато питань, чому ці області ворогу вдалось так швидко захопити, враховуючи їх стратегічне значення.

Також читайте: В ОП людям щодня морочать голови контрнаступом. Це брехня, - Корбан

"Так, Донбас не можна покинути, ніхто не каже, що треба здати Донбас. Але треба відійти на рубежі, де можна тримати ворога довго. Вимотувати його. А Херсонщину та Запоріжжя треба звільняти негайно. Вони її (Херсонщину - Ред.) взяли за два дні, без опору, без взагалі єдиного пострілу. Як таке може бути? У людей багато питань. Хтось в Офісі Президента, напевно, думає, що це якось піде, що питання кудись подінуться - вони нікуди не подінуться.

І тому треба на ці запитання відповісти. Коли ми відповімо на ці запитання, тоді ми можемо сказати, коли війна закінчиться. Тому що інакше вона може тривати довго", - сказав голова штабу оборони Дніпра.

Автор: 

Корбан Геннадій (189) Запорізька область (3721) Офіс Президента (2032) Херсонська область (5866)


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Топ коментарі
+81
А он не о армии. Он о гнидах, сдавших Херсонскую и юг Запорожской областей за считанные часы.
Кривонос, кстати, тоже об этом спрашивал. А он боевой генерал

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11.08.2022 00:07 Відповісти
+46
https://www.facebook.com/natali.bihovets?__cft__[0]=AZW0F_Srl9okciPAVFjCbotNC4emEMeHh2fwmNv0GIvxbT1DXx_L3KeHCJ0M5Fm54YlgHVnvdjBbvP4y5wDnaWVzXAWEW7rDSId5NhlC-ipEbXi-kGw2fGPx9zvOnShfXc_i4v4LspEldi1UzM7vbVnTt3S5F_Ig4brnTuN2ffpskkCffPcNC1993jpEfuAT6-E&__tn__=-UC%2CP-y-R Наталочка Биховець

https://www.facebook.com/ 4 год ·

https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/ Прикольно так виходить,
Монатіка на параді до дня Незалежності нагородив,
а Марченка судив.
Да, я зла дєвочка з хорошою пам'яттю.
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11.08.2022 00:15 Відповісти
+36
А навіщо ж клоун їх здавав?
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10.08.2022 23:49 Відповісти
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В https://img.zerkalo.io/02/f/dnr_doneck_pozhar_2022_1.jpg самопровозглашенной ДНР сообщают https://t.me/mchs_dnr/7832 об аварии на аммиакопроводе в Донецке.

По предварительной версии, утечка аммиака произошла из-за «прилета» в емкость с химическим веществом на Донецком пивзаводе.

Жителям Донецка рекомендуется дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5-процентным раствором лимонной или уксусной кислоты, а также не открывать окна.
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10.08.2022 23:47 Відповісти
виживші завтра розгребуть лимони та їхню кислоту заодно з льодяною уксусною )) ну й марганцовку з зеленкою заодно, на всякий случай, шоб лишні 2 рази не бігать ))
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10.08.2022 23:54 Відповісти
Що до півдня, винних не потрібно шукати, він давно відомий, це зелене чмо, ворог України, разом зі своїми спільниками з фсб.
Це ця гнида по горло у крові українців, вона **** й досі шкодить.
Воююча країна ніколи не переможе агресора, якщо цією країною правлять її вороги.
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11.08.2022 07:15 Відповісти
Корбан прямо так і каже, за це його і лишили громадянства. Яке воно цинічне це оманське чмо!
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11.08.2022 07:28 Відповісти
воно нічого не казало, поки як паршиву непотріб не позбавили громдянства, тепер херой як шавка тявкати ззкардону. а до того був разом з шмарклявими в тємі.
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11.08.2022 08:17 Відповісти
тут важно КТО лишил! твой долбаный клоун

"шмарклявими" - гугл транслейт тебя погубит
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11.08.2022 12:32 Відповісти
Корбану надо было в армию идти. Был бы генералом сейчас. А так - не давите на армию. Никто.
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10.08.2022 23:48 Відповісти
Із Генштабу пишеш?
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10.08.2022 23:51 Відповісти
А он не о армии. Он о гнидах, сдавших Херсонскую и юг Запорожской областей за считанные часы.
Кривонос, кстати, тоже об этом спрашивал. А он боевой генерал

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11.08.2022 00:07 Відповісти
я это в первые дни писал что параша с каждым часом поглощает юг...и что это что то меняет?
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11.08.2022 05:12 Відповісти
Я так само з 1 дня війни пишу про стратегічну надважливість півдня для України! Про те, що там не було ЗСУ ( окрім антонівського мосту) з самого початку війни. Де всі вони були? Мабуть київ захищали, який є абсолютно не важливим для продовольчої, ресурсної і економічної ( нема логістики/ морів) безпеки України! А тепер кожного дня приходячи в магазин і бачачи ціни на продукти ( особливо сезонні) кожен українець має усвідомити - це результат здачі півдня і захисту київських дуп і бетону! І якщо я б була Корбаном чи іншою публічною чи посадовою особою, то і мене і вас вже теж би піддали репресіям політичним!!!! Зелена монопольна влада небезпечна для кожного!!!!!
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11.08.2022 11:39 Відповісти
На Антоновке тоже не было войск. Это во второй половине дня через Олешки выходила 59-ка из окружения.
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11.08.2022 11:53 Відповісти
НІБИ на чернігівщині сумщині були військові...
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11.08.2022 14:06 Відповісти
Не треба тут взагалі про армію, ті хто здав без бою Чонгар та не перекрив єдину дорогу на Київ з Чорнобиля повинні бути покарані.
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11.08.2022 06:49 Відповісти
А навіщо ж клоун їх здавав?
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10.08.2022 23:49 Відповісти
Тушите свет. Когда кацы сосредоточили 80 процентов сил в одну точку на Донбассе, а он говорит надо оттуда уйти и идти на Херсон. Это дурка.
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10.08.2022 23:50 Відповісти
Пха-ха-ха Якщо це так, то якраз і є логічним "тиснути" на всі інші місця, де лишилося 20%. А отже, принаймні в цьому випадку, Корбан правий.
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11.08.2022 01:50 Відповісти
Фу яке ти тупе ! І кожній темі среш тупістю! Читай **** уважно що каже Корбан! І сиди в бані!
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11.08.2022 11:41 Відповісти
Як одна заява нашого президента може ООН і весь гнилий світ поставити раком!!!
Припустім найгірший варіант....
Якщо у нас не буде достатньо потужності армії і економіки, щоб перемогти РФ..., не дасть нам досить зброї і грошей Захід, який по суті нас кинув згідно гарантій Будапештського меморандуму... війна де факто буде програна...
Громадяни україни мають покинути територію України, на якій воєнні ВСУ підірвуть всі атомні реактори, щоб не дати ворогу захопити нашу землю..., на це після роззброєння і кидка по Будапешту, ми маємо повне моральне право...
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10.08.2022 23:54 Відповісти
Де ви такий взялися?! Чому ви ще в ОП не працюєте?! З вашим нестандартним стратегічним мисленням можливо обійняти серйозну посаду, навіть очолити міністерство!! в команді однодумців-інтелектуалів!
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11.08.2022 00:09 Відповісти
якщо він правий і вибір стане між повним геноцидом (в принципі те що ми зараз бачимо на окупованих територіях) українського народу, знищенням держави з причини програшу у війні та еміграцією і підривом станцій, щоб не дати ворогу захопити нашу землю, який має бути правильний вибір? тихо зникнути з карти планети, чи грюкнути так, щоб весь світ зрозумів, яка вони гниль...
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11.08.2022 13:29 Відповісти
Дякуємо за нік, але такий потік свідомості збагнути складно. Обдумайте все як слід, перепочиньте у спамі, а потім спробуйте ще.
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11.08.2022 01:54 Відповісти
Почитай сначала текст Будапештского меморандума
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11.08.2022 12:34 Відповісти
Нужно

Иначе кацапы поверят что "ползучая аннексия" работает
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10.08.2022 23:58 Відповісти
та ніхто нічого не збирається звільняти. Нам розказують що на бамбасі вогняний вал! А на півдні що? московити тупо стянули техніку і орків! А чому ми чекали поки вони це зроблять? чому не вдарили поки вони під сіверодонецьком були?
Невдобн питання правда? а відповідь проста і очевидна! і ви її знаєте(смотрі пункт первий)
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11.08.2022 00:05 Відповісти
Таких як ти чекали. Але ж ти зайнятий, з дивану пишеш доповіді
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11.08.2022 06:52 Відповісти
от поки дєрьмак працює, доти й триватиме війна; щойно це падло засіпається на гилляці, з того моменту наші справи на фронті почнуть покарщуватися... не раніше...
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11.08.2022 00:08 Відповісти
Головним завданням влади на цьому етапі війни є звільнення від окупантів південних областей України. Пане Корбан, ніколи не можна вирішити проблему тими людьми,котрі її створили.
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11.08.2022 00:09 Відповісти
https://www.facebook.com/natali.bihovets?__cft__[0]=AZW0F_Srl9okciPAVFjCbotNC4emEMeHh2fwmNv0GIvxbT1DXx_L3KeHCJ0M5Fm54YlgHVnvdjBbvP4y5wDnaWVzXAWEW7rDSId5NhlC-ipEbXi-kGw2fGPx9zvOnShfXc_i4v4LspEldi1UzM7vbVnTt3S5F_Ig4brnTuN2ffpskkCffPcNC1993jpEfuAT6-E&__tn__=-UC%2CP-y-R Наталочка Биховець

https://www.facebook.com/ 4 год ·

https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/ Прикольно так виходить,
Монатіка на параді до дня Незалежності нагородив,
а Марченка судив.
Да, я зла дєвочка з хорошою пам'яттю.
показати весь коментар
11.08.2022 00:15 Відповісти
Дерьмачок за все ответит!
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11.08.2022 00:31 Відповісти
Здає секрети синагоги. Причина війни та сама, що й швидка окупація. Тобто причина не кремль, а Хабад.
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11.08.2022 00:46 Відповісти
кремль це теж хабад
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11.08.2022 07:04 Відповісти
судячи по безперервній хуцпі з мордору
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11.08.2022 08:29 Відповісти
Де хто вважає Корбана героєм... Але це звичайньохонький бандит. Разом з Філатовим стільки схем провернули, і якщо б військові не відбили би перші напади рашистів, здалися би разом із зєлєю, бо бізнес треба свій захищати. Що сталося с дружбою із коломойським, а? Борю? Що ви там не поділили? Єрмах всіх переграв? А зара базікають... Скільки ви зробили, щоб зелене лайно до влади добралося? Святоші! Зеля зара ссить, бо боїться що йому зроблять люди і військови, та і Петра і конкуренції більш за все в житті... Йому то яка різниця? Десь посередені зійтися... а зара ссикун робить деякі вірні кроки тільки завдяки небайдужім, і воєнним... бо боїться їх...
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11.08.2022 00:48 Відповісти
Человек с первых дней помогал для обороны,не неси ***** тупое чмо,а твой кумир зеля и его пахан ермак сидели молча и ждали русню.В твоей тупой голове тараканы ипутся.Зеля ******* на будивныцтви и копейки не дал для армии.
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11.08.2022 06:59 Відповісти
"с первых дней помогал для обороны" - ну охренеть вабще
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11.08.2022 12:38 Відповісти
Герой чи не герой, справа не в тому, мені Корбан теж не до душі - справа в тому, що бубочка опонентів протизаконно позбавляє громадянства.
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11.08.2022 08:54 Відповісти
Що ж ти раніше мовчав???!! А заволав лише тоді, як хвіст прищемили??
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11.08.2022 01:01 Відповісти
еще одно контуженое,как прищимили?Лишить гражданства против конституции это называется прищимили?Это беспредел от дебила зе
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11.08.2022 07:01 Відповісти
Питання просте - чого мовчав раніше? Чого мовчав раніше?
Українською пишіть. Обізвали ви себе. Це ваша культура та ваша мова з граматичними помилками 3 класу школи.
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11.08.2022 18:40 Відповісти
И задавать эти вопросы будет, конечно гражданин Израиля Корбан?
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11.08.2022 01:21 Відповісти
Ботня проснулась,этот вопрос задают все,и только секта любителей ЗЕ и боты ничего не замечают.Он,как гражданин Украины впервую очередь имеет право задавать вопросы
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11.08.2022 07:04 Відповісти
Он глава штаба обороны Днепра, почему нет?
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11.08.2022 08:15 Відповісти
Но все таки у Банковой и Кремля один алгоритм. В рузге СК бросил предьяву Гозману в том. что он приняв гражданство Израиля в 2016 году уведомил власти в 2018 году. А в рузге дается год на такое уведомление, а криминал ввели в 2020 году. Абсурд. Но Гозмана не трогали ибо он был в прошлом многолетним помощником Чубайса и вышел на пенсию. Скорее всего личная месть. А Ермак пошел проще взял и лишил гражданства вообще. И тоже из чувства мести. В рузге сначала Роскомнадзор обложил дополнительной данью Гугл Ютуб и тд. И у нас шпийон гетьманчиков тоже обложил дополнительной данью те же системы и уже рапортует о перевыполнении заказа. Скоро он предложит запретить все. Кремль борется с журналюгами посредством закона об иноагентах, а у нас Ермак посредством закона об олигархах. И шо ? Олигархи сбросили журналюг со своих плеч и кто остался в дураках, Осталось только запретить интернет и все платформы, тут уж поле гетьманчикова.
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11.08.2022 02:43 Відповісти
Дуже схоже.......як казав чорномирдін: що б не будували,а виходить кпрс
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11.08.2022 02:49 Відповісти
Шо то много гены в ленте появилось?? Уже вернулся в Украину по свид. о рождении?? Или все так же по Польше шманается??
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11.08.2022 04:58 Відповісти
Тогда уж госпрдину Филатову адресуйте, нет?
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11.08.2022 08:24 Відповісти
А що вже кацапи окупували Україну ?,чому ж тоді суттєво побільшало коментарів на "рюзькому",ще в березні 2022 р.була інша тенденція .
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11.08.2022 07:19 Відповісти
Поищи в инете тупорылое,все есть в открытом доступе.Закрой ипало ботло подоляцкое и си сиди тихо на попе
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11.08.2022 07:54 Відповісти
Что то я Корбана не пойму. То он говорит , что на юг враг перебросил за неделю 30 бтг, и обвиняет власть в брехне на счёт контрнаступления в херсонской области. С таким количеством войск по его мнению контрнаступление не возможно.
Теперь он требует освободить Херсонскую и Запорожскую область как можно скорее.
По моему , это две взаимоисключающие теории. Что то тут напутано.

В остальном он прав. Говорит правильные мысли. По этому его и гражданства лишили. 100%.
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11.08.2022 08:17 Відповісти
Стоит сказать, что Корбан на фронте не был, информацию получает, думаю, не из первых рук. Так что, полной картины не имеет, а это самое важное.
То, что кацапы войска перебросили, может быть правдой, но важно, что это за войска, в каком они положении, на сколько котёл реален.
Верю военному командованию, последнее слово за ними.
Во многом Корбан прав, но, думаю, не во всем.
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11.08.2022 08:34 Відповісти
Поищите видео его ареста во времена Порошенко! Он там КОРД-у кричит "я за тебя на фронтах кровь проливал!"
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11.08.2022 12:41 Відповісти
Херня це все. Ніхто не буде покараний за південь. Буде те саме, що й з Іловайськом свого часу. Тобто, скликають комісію, проведуть "розслідування", зроблять висновки в яких винуватцем буде путін, ну а решту спишуть на "нєпрєодолімиє обстоятєльства". Це 150 %, бо в нас ніхто й ніколи з 91 року ні за що не відповів.
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11.08.2022 09:07 Відповісти
Не знаю,думка не однозначна. Написано досить відомі речі і нічого нового. Захист країни від ворога дійсно головне,а Корбан і його щось там,то після війни.
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11.08.2022 09:26 Відповісти
Путлер и Ze... актеры одного театра...Порошенко и Турчинов совсем не актеры...як казала Ольга Сукбеева....все кто угодно..лишь бы не Порошенко...
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11.08.2022 09:42 Відповісти
Главная заслуга Корбана...он успел до обстрела Днепровщинв вывезти склады с Гептилом в безопасное место...попаади туда хотб одна ракета путлера...была бы капзда...
Остальное что Вы тут трете о Корбане..пустой звук...
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11.08.2022 09:51 Відповісти
Украинцам , конечно , виднее , да только думаю , что сейчас все разговоры про "зраду" нужно отложить . Они сейчас - только на пользу кремлёвскому фюреру . Одержит Украина победу - тогда и можно будет разобраться "кто есть ху" . А ежели сейчас начать обвинения предъявлять , без суда / следствия , так победы и не будет . Сперва оккупантов с юга надо выгнать, а уж потом выяснять , почему они там так быстро оказались .
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11.08.2022 10:11 Відповісти
ой помолчи лучше
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11.08.2022 11:41 Відповісти
Біда що зрадники у нас не тільки наверху але і на місцях є, і потім їх не судять бо не на часі або через амністію піду воювати відпусають назад в армію....
Умовно для прикладу на аеродромі було потрібно роззосередити літаки а один дибіл поставив 4 шт разом і туди прилетіла ракета, всі розуміють що він зрадник але все не на часі і доказів прямих немає, модне слово проїбав,
Ну і по закону до нього немає претензій, при хорошому адвокаті., який занесе ще бабла судді і слідство затягується до безкінечності, скільки вироків доведених по зрадниках в погонах до вироку.... всяку шалупень садять типу ментів патрульних а серйозних неначасі....

Так це не доказуємо як вище, і командири на місцях, чують постійно будемо з таким розбиратись після війни....

Але ж цей умовний муд... десь ще нашкодить, щось проїбе, якщо його лишити в армії....
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11.08.2022 12:14 Відповісти
тобто коли тебе зраджують зараз і це несе катастрофічні наслідки треба чекати ,може колись потім? ***** собі заявочка,бачу пердоляк добре бидло зомбує мантрою "не на часі"
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11.08.2022 15:05 Відповісти
Не через Корбана щоденно гинуть українці і руйнуються міста!!!!! А через зелених тупорилих шашличників асфальтоукладчиків!
Ось кого треба позбавляти громадянства і виганяти з України!!!! Починаючи з ЗеЛоха і Верховної ради і закінчуючи інформворогами 95 кварталом, які роками нав'язували комплекс неповноцінності українцям!!!!!
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11.08.2022 11:46 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/ https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/

Дуже промовиста стаття Єрмака з минулого про мирні ініціативи Президента, особливо про розмінування цікаві моменти. Мовляв, ми зі своєї сторони все розмінуєм якнайшвидше, сподіваємося, що з іншої зроблять так само. В мене один коментар - ''Ви зробили це разом''.
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11.08.2022 11:57 Відповісти
Корбан в этом вопросе прав - некоторым,, гражданам,, светит ,, вышка,,на из совести жертвы Мариуполя, сдача двух областей и случайное благоприятное развитие событий в Киеве. Как на крути , за такие проколы огромная доля вины на верховном главнокомандующем , начальнике штаба ВС и министре обороны. За десятки тысяч жизней кто то должен ответить.
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11.08.2022 13:19 Відповісти
І ці громадяни ті, кого обрали 73% виборців у 2019 році, та ті кого вибрані поставили на ключові пости іноді навіть порушуючи українське законодавство використовуючи свою владу замість проведення відповідних конкурсних відборів та процедур погодження кандидатів!!!
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11.08.2022 13:55 Відповісти
Надо называть вещи своими именами. Руководство СБУ в Херсонской области и руководство СБУ по Крыму целенаправленно готовили к сдаче Юг Украины. Это конкретные люди(генералы/полковники) с конкретными фамилиями.
Все их уже знают:
1. Начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов
2. Начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко
3. Глава Антитеррористического Центра СБУ в Херсонской области, подполковник Игорь Садохин
4. Начальник главного управления УСБУ в АР Крим Олег Кулинич
Это только часть установленных вражеских(российских) агентов, которые принимали активное участие в сдаче Южных областей нашей страны москалям.
Нужно помнить, что Заместителей Главы СБУ и Начальников областных управлений назначает своим Указом Президент. Подает и согласовывают кандидатуры Глава СБУ (Бакланов) и Глава ОП Ермак с Татаровым.
Соответственно Ермак/Бакланов и другие люди из ближайшего окружения Зеленского несут личную ответственность за сдачу Юга Украины.
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11.08.2022 13:48 Відповісти
Корбан говорить доречно і правильно, але це з його боку лише піар та можливість вдарити болісно тих, хто його образив. Навряд чи він це каже від чистого серця, т.я. підтримував дії Коломойського, який відверто грабив Україну через Приват, грабив, до речі за сприянням =слуг=, Нафтогаз, коли йому та ще декільком олигархам списали борги перед "Нафтогазом" у 2021 році скмою у 100 млрд гривень водночас примусивши Нафтогаз віддати Коломойському та Фіртащу млрд баксів за щось зроблене у 2011 році, і його це не бентежило, хоча було тим, що також послабило Україну, її економіку. Тому що Корбан, що Єрмак, це брати за способом життя, яке полягає у тому, щоб служити тому, хто більше платить, і ані патріотизму, ані моралі у їх житті місця не має!!!
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11.08.2022 13:52 Відповісти
Как по мне, линия Маннергейма на Донбассе не поможет. Если долго-долго долбить снарядами в бетонные доты, то даже они со временем посыплются.
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11.08.2022 13:53 Відповісти
Кули тут говорить ,он говорит по делу ,правду..
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11.08.2022 14:57 Відповісти
Коломойский хочет из корбана сделать как бы оппозицию. Да не из него одного. Этим оттеснить других политиков, не связанных с коломоем.
Вроде говорит другое чем ОП, критикует ОП. Но деньги в один мешок - к коломою. Но и между собой часть распределят.
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11.08.2022 15:59 Відповісти
Коломой хочет насоздавать клонов СН. И дескать, выбирайте: зеленский, корбан, филатов, ермак, богдан и еще несколько других. Говорят разное, критикуют друг друга, а деньги в один мешок коломою. А коломой часть "заработанного" распределит между ними.
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11.08.2022 16:12 Відповісти
https://twitter.com/Svinayblagodarn/status/1523393201704345600 Я уявляю, як дЄрмаки проклинають інтернет
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11.08.2022 20:21 Відповісти
 
 