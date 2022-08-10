Хтось в ОП, напевно, думає, що питання щодо швидкої окупації Херсонщини і Запоріжжя кудись зникне, - Корбан

Головним завданням влади на цьому етапі війни є звільнення від окупантів південних областей України.

Про це в інтерв'ю ВВС сказав голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.

"Я один із перших почав писати таке послання нагору, щоб хтось почув: "Хлопці, на Донбасі вже все зрозуміло. Робимо лінію Маннергейма і тримаємо їх, звідкись відходимо, розумієте, і тримаємо їх цією лінією".

Але треба звільняти Південь. Окупований Південь для України - згубний. Тому що вони вийшли до Дніпра, вони тримають основну артерію, розумієте? Уявіть собі, що хтось перетиснув головну артерію у вашому організмі. Як ви почуватиметеся? Ви будете інвалідом. Тому я сказав, що треба негайно звільняти Запорізьку та Херсонську області. Усі сили туди кинути", - наголосив Корбан.

На його думку, у людей багато питань, чому ці області ворогу вдалось так швидко захопити, враховуючи їх стратегічне значення.

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"Так, Донбас не можна покинути, ніхто не каже, що треба здати Донбас. Але треба відійти на рубежі, де можна тримати ворога довго. Вимотувати його. А Херсонщину та Запоріжжя треба звільняти негайно. Вони її (Херсонщину - Ред.) взяли за два дні, без опору, без взагалі єдиного пострілу. Як таке може бути? У людей багато питань. Хтось в Офісі Президента, напевно, думає, що це якось піде, що питання кудись подінуться - вони нікуди не подінуться.

І тому треба на ці запитання відповісти. Коли ми відповімо на ці запитання, тоді ми можемо сказати, коли війна закінчиться. Тому що інакше вона може тривати довго", - сказав голова штабу оборони Дніпра.