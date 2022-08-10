Хтось в ОП, напевно, думає, що питання щодо швидкої окупації Херсонщини і Запоріжжя кудись зникне, - Корбан
Головним завданням влади на цьому етапі війни є звільнення від окупантів південних областей України.
Про це в інтерв'ю ВВС сказав голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.
"Я один із перших почав писати таке послання нагору, щоб хтось почув: "Хлопці, на Донбасі вже все зрозуміло. Робимо лінію Маннергейма і тримаємо їх, звідкись відходимо, розумієте, і тримаємо їх цією лінією".
Але треба звільняти Південь. Окупований Південь для України - згубний. Тому що вони вийшли до Дніпра, вони тримають основну артерію, розумієте? Уявіть собі, що хтось перетиснув головну артерію у вашому організмі. Як ви почуватиметеся? Ви будете інвалідом. Тому я сказав, що треба негайно звільняти Запорізьку та Херсонську області. Усі сили туди кинути", - наголосив Корбан.
На його думку, у людей багато питань, чому ці області ворогу вдалось так швидко захопити, враховуючи їх стратегічне значення.
"Так, Донбас не можна покинути, ніхто не каже, що треба здати Донбас. Але треба відійти на рубежі, де можна тримати ворога довго. Вимотувати його. А Херсонщину та Запоріжжя треба звільняти негайно. Вони її (Херсонщину - Ред.) взяли за два дні, без опору, без взагалі єдиного пострілу. Як таке може бути? У людей багато питань. Хтось в Офісі Президента, напевно, думає, що це якось піде, що питання кудись подінуться - вони нікуди не подінуться.
І тому треба на ці запитання відповісти. Коли ми відповімо на ці запитання, тоді ми можемо сказати, коли війна закінчиться. Тому що інакше вона може тривати довго", - сказав голова штабу оборони Дніпра.
Будь ласка, зачекайте...
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По предварительной версии, утечка аммиака произошла из-за «прилета» в емкость с химическим веществом на Донецком пивзаводе.
Жителям Донецка рекомендуется дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5-процентным раствором лимонной или уксусной кислоты, а также не открывать окна.
Це ця гнида по горло у крові українців, вона **** й досі шкодить.
Воююча країна ніколи не переможе агресора, якщо цією країною правлять її вороги.
"шмарклявими" - гугл транслейт тебя погубит
Кривонос, кстати, тоже об этом спрашивал. А он боевой генерал
Припустім найгірший варіант....
Якщо у нас не буде достатньо потужності армії і економіки, щоб перемогти РФ..., не дасть нам досить зброї і грошей Захід, який по суті нас кинув згідно гарантій Будапештського меморандуму... війна де факто буде програна...
Громадяни україни мають покинути територію України, на якій воєнні ВСУ підірвуть всі атомні реактори, щоб не дати ворогу захопити нашу землю..., на це після роззброєння і кидка по Будапешту, ми маємо повне моральне право...
Иначе кацапы поверят что "ползучая аннексия" работает
Невдобн питання правда? а відповідь проста і очевидна! і ви її знаєте(смотрі пункт первий)
https://www.facebook.com/ 4 год ·
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/ Прикольно так виходить,
Монатіка на параді до дня Незалежності нагородив,
а Марченка судив.
Да, я зла дєвочка з хорошою пам'яттю.
Українською пишіть. Обізвали ви себе. Це ваша культура та ваша мова з граматичними помилками 3 класу школи.
Теперь он требует освободить Херсонскую и Запорожскую область как можно скорее.
По моему , это две взаимоисключающие теории. Что то тут напутано.
В остальном он прав. Говорит правильные мысли. По этому его и гражданства лишили. 100%.
То, что кацапы войска перебросили, может быть правдой, но важно, что это за войска, в каком они положении, на сколько котёл реален.
Верю военному командованию, последнее слово за ними.
Во многом Корбан прав, но, думаю, не во всем.
Остальное что Вы тут трете о Корбане..пустой звук...
Умовно для прикладу на аеродромі було потрібно роззосередити літаки а один дибіл поставив 4 шт разом і туди прилетіла ракета, всі розуміють що він зрадник але все не на часі і доказів прямих немає, модне слово проїбав,
Ну і по закону до нього немає претензій, при хорошому адвокаті., який занесе ще бабла судді і слідство затягується до безкінечності, скільки вироків доведених по зрадниках в погонах до вироку.... всяку шалупень садять типу ментів патрульних а серйозних неначасі....
Так це не доказуємо як вище, і командири на місцях, чують постійно будемо з таким розбиратись після війни....
Але ж цей умовний муд... десь ще нашкодить, щось проїбе, якщо його лишити в армії....
Ось кого треба позбавляти громадянства і виганяти з України!!!! Починаючи з ЗеЛоха і Верховної ради і закінчуючи інформворогами 95 кварталом, які роками нав'язували комплекс неповноцінності українцям!!!!!
Дуже промовиста стаття Єрмака з минулого про мирні ініціативи Президента, особливо про розмінування цікаві моменти. Мовляв, ми зі своєї сторони все розмінуєм якнайшвидше, сподіваємося, що з іншої зроблять так само. В мене один коментар - ''Ви зробили це разом''.
Все их уже знают:
1. Начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов
2. Начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко
3. Глава Антитеррористического Центра СБУ в Херсонской области, подполковник Игорь Садохин
4. Начальник главного управления УСБУ в АР Крим Олег Кулинич
Это только часть установленных вражеских(российских) агентов, которые принимали активное участие в сдаче Южных областей нашей страны москалям.
Нужно помнить, что Заместителей Главы СБУ и Начальников областных управлений назначает своим Указом Президент. Подает и согласовывают кандидатуры Глава СБУ (Бакланов) и Глава ОП Ермак с Татаровым.
Соответственно Ермак/Бакланов и другие люди из ближайшего окружения Зеленского несут личную ответственность за сдачу Юга Украины.
Вроде говорит другое чем ОП, критикует ОП. Но деньги в один мешок - к коломою. Но и между собой часть распределят.