Перше судно з українським зерном розвантажать в Туреччині, - посол України в Лівані Осташ

Судно RAZONI з українським зерном, яке першим вийшло з Одеського порту, пришвартувалось у порту "Мерсін" у Туреччині. Перед цим покупець у Лівані відмовився приймати його через затримку, тож для товару шукали іншого одержувача.

Про це розповів посол України в Лівані Ігор Осташ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Судно RAZONI, що першим вийшло з Одеського порту і прямувало до порту Триполі у Лівані, пришвартувалось у порту "Мерсін" у Туреччині, а це означає, що всі проблеми навколо цього судна вже зникли", - сказав він.

Посол розповів, що 6 серпня, коли судно мало прибути до Триполі, до цієї події була велика увага з боку світових ЗМІ.

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"Я згадую, як складно нам було в суботу, коли це судно мало прибути до трипільського порту. Такий журналістський ажіотаж у моєму житті був уперше. Було приблизно 50 мас-медіа, записаних на висвітлення цієї події [...] Це був момент, коли як посол я відчув, наскільки Україна важлива для світу. Особливо у плані боротьби з продовольчою кризою", - сказав Осташ.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

1 серпня в межах реалізації домовленостей з Одеського порту відправилося перше судно - RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тис. тонн української кукурудзи в ліванський порт Триполі.

8 серпня стало відомо, що покупець українського зерна в Лівані відмовився приймати вантаж з судна RAZONI через 5-місячну затримку з доставкою.

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