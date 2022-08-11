Окупанти втратили на аеродромі в Криму не дев’ять, а значно більше літаків, - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТО
Супутникові знімки свідчать, що після вибухів на аеродромі в окупованому Криму демілітаризовано не дев’ять, а значно більше російських літаків.
Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Супутникові знімки українського військового аеродрому "Саки" у Криму. ДО та ПІСЛЯ "позаштатної ситуації".
Як бачимо там не дев’ять, а значно більше демілітаризованих російських літаків!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.
У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.youtube.com/watch?v=***********
Орден на ...уй ему ну и обнимашки.
https://twitter.com/i/status/1557221135321911297
противник на АБ в Новофедорівці втратив:
- 11-12 літальних апаратів знищені повністю (за німецькою термінологію - "пошкодженні більше як на 75%")
- ще, принамйні 5-6 ЛА пошкоджені у діапазоні 50-60%...
про знищену інфраструктуру АБ (спеціальні та звичайні будівлі), аеродромне обладнання та спецтехніку, запаси авіа-***********, авіаційних, спеціальних та звичайних ПММ я навіть не кажу...
судячі по фото, там горіло та детонувало усе що могло та "не могло"...навіть не уявляю собі долю тих російських військовослужбовців, які опинилися нехай навіть не в епіцентрі цієї "курительной детонации"... а просто "вблизи"
Ничо так покурили...
проте невідомо куди долетіли
Нет информаии, усовершенствовались ли суббоеприпасы M74 с применением технологии TGSM, ну или SADARM - не знаю. Возможно, там могли прилететь и MGM164В с суббоеприпасами ВАТ - это залужныйегознает... А со времен "Бури в пустыне" ВАТы уже совершенствовались, но подобных "натурных" испытаний не было - только по металлолому в Неваде. Усовершенствование боевого элемента тогда получило название P3I BAT. Он является модернизированной версией BAT, которая сохраняет все основные физические характеристики и размеры. Изменения коснулись, преимущественно, набора поражаемых целей. Появилась возможность поражать бронированные цели, как подвижные, так и статичные, разнотемпературные цели. Также изменения претерпела электронная начинка BAT. Датчики стали менее чувствительными к сложным погодным условиям и средствам радиоэлектронной борьбы.
Поражение цели происходит в следующей последовательности:
Внутри отсека с боевыми элементами находится специальный воздушный мешок. При переходе ракеты через апогей происходит подача давления в воздушный мешок и происходит разделение BAT. Разделение может происходить на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях. BAT стабилизирует свое движение закручиваясь вокруг оси симметрии, затем снижает скорость при помощи своих средств. После всех предварительных механических операций в дело вступает программное обеспечение. Происходит селекция целей. Каждый из BAT работает по своему заранее определенному сектору, на который разбита вся площадь поражения. После разбора целей происходит преследование и поражение при помощи современной тандемной кумулятивной боевой части.
Есть информация, что некоторые BAT оснащались GP - передатчиками и видеооборудованием для получения информации с поля боя.
Щитаю, что в Саках прошли успешные испытания, "мамулечки" подтвержают
Дякуємо захисникам та розробникам конструкторам які зберегли Стугну , Богдану та мабуть ще й Грім ( бо кажуть що Грім зробив цю справу в Криму ). Дякуєм також захисникам України за неймовірну працю ! Низький уклін вам !
З добрим вутром, пані та панове бандерівці і русофоби!
У підлогу сьомої ранку збирався вже йти спати. І тут раптом бачу ОЦЕ. Спробував...
07:13. У навушниках мявукання, на екрані сліди котиків. Спати? Та ну нахій.
Віримо ЗСУ!
Бо настільки тупий, що не може відповідати за свої вчинки?
невменяемый?
так и ты, животное, зачем крысюка с гитлером "срав.нило"? кривляется тут
А ти, ****, сидиш під час війни зі світлом, інтернетом, бензином і гавкаєш.
Також пишуть що ще 5 літаків пішли на злет:
Eliot Higgins
Looking around the airbase on the August 10th imagery there appears to be at least 5 aircraft taxiing towards the runway, guess they decided it was time to clear out.
Видается як попередили перед самою атакою!
Нашим треба шукати високопоставленного шпигуна!
Нововоронежская АЭС...Смоленская...
На аэродроме в Новофедоровке, который был уничтожен массированным ракетным ударом, хранились, завезенные в 2015-м году, ядерные боеголовки!"- цитата кавказцентр
📍8 самолетов СУ-27
📍6 вертолетов МІ-8,
📍5 самолетов СУ-24
📍4 самолета СУ-30М
📍1 самолет ІЛ-20RT
📍Уничтожено 4 склада с БК
С нетерпением https://t.me/UAonlii/34909 ждем обновленную статистику об уничтоженной технике 😏
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