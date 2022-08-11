Окупанти втратили на аеродромі в Криму не дев’ять, а значно більше літаків, - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТО

Супутникові знімки свідчать, що після вибухів на аеродромі в окупованому Криму демілітаризовано не дев’ять, а значно більше російських літаків.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Супутникові знімки українського військового аеродрому "Саки" у Криму. ДО та ПІСЛЯ "позаштатної ситуації".





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Як бачимо там не дев’ять, а значно більше демілітаризованих російських літаків!", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.