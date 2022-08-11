УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11384 відвідувача онлайн
Новини Війна
116 295 178

Окупанти втратили на аеродромі в Криму не дев’ять, а значно більше літаків, - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТО

Супутникові знімки свідчать, що після вибухів на аеродромі в окупованому Криму демілітаризовано не дев’ять, а значно більше російських літаків.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Супутникові знімки українського військового аеродрому "Саки" у Криму. ДО та ПІСЛЯ "позаштатної ситуації".

Окупанти втратили на аеродромі в Криму не дев’ять, а значно більше літаків, - Повітряні Сили ЗСУ 01
Окупанти втратили на аеродромі в Криму не дев’ять, а значно більше літаків, - Повітряні Сили ЗСУ 02

Також читайте: Судячи з вибухів, у Криму вражено склад авіаційного озброєння росіян, - Повітряні сили ЗСУ

Окупанти втратили на аеродромі в Криму не дев’ять, а значно більше літаків, - Повітряні Сили ЗСУ 03
Окупанти втратили на аеродромі в Криму не дев’ять, а значно більше літаків, - Повітряні Сили ЗСУ 04

Як бачимо там не дев’ять, а значно більше демілітаризованих російських літаків!", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До вибухів на військовому аеродромі біля Новофедорівки перебували російські літаки Су-30СМ, Су-33 та Су-24М, - ЗМІ. ФОТО

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.

Окупанти втратили на аеродромі в Криму не дев’ять, а значно більше літаків, - Повітряні Сили ЗСУ 05

Автор: 

Крим (14185) аеродром (305) Повітряні сили (2742)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+83
судя по фото - ДРГ была человек триста личного состава, из которых сотня саперов, а двести несли взрывчатку.
Потом их всех забрали вертолётами. Потерь нет.
показати весь коментар
11.08.2022 00:12 Відповісти
+67
Якщо виходити з супутнікових знімків, які зараз активно циркулюють у цих ваших "тирнетах", то по самим обережним оцінкам...

противник на АБ в Новофедорівці втратив:

- 11-12 літальних апаратів знищені повністю (за німецькою термінологію - "пошкодженні більше як на 75%")

- ще, принамйні 5-6 ЛА пошкоджені у діапазоні 50-60%...

про знищену інфраструктуру АБ (спеціальні та звичайні будівлі), аеродромне обладнання та спецтехніку, запаси авіа-***********, авіаційних, спеціальних та звичайних ПММ я навіть не кажу...

судячі по фото, там горіло та детонувало усе що могло та "не могло"...навіть не уявляю собі долю тих російських військовослужбовців, які опинилися нехай навіть не в епіцентрі цієї "курительной детонации"... а просто "вблизи"

Ничо так покурили...
показати весь коментар
11.08.2022 05:14 Відповісти
+60
показати весь коментар
11.08.2022 00:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
надіюсь це були справжні літаки, а не пінопластові чи дерев'яні підробки! від підробок напевно би взагалі нічого не залишилось після такої "дЄтанаЦіі... ***********"
показати весь коментар
11.08.2022 01:20 Відповісти
У них с пенопластом туго. Вот вата есть, да.
показати весь коментар
11.08.2022 02:18 Відповісти
Sehr gut!
показати весь коментар
11.08.2022 01:42 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2022 01:47 Відповісти
Вже є пісня «Повітряна тривога в Криму»
https://www.youtube.com/watch?v=***********
показати весь коментар
11.08.2022 01:53 Відповісти
Я раз п"ять слухала цей шедевр вiд братiв...🤗
показати весь коментар
11.08.2022 11:54 Відповісти
Счас потная армянка Симонян будет орать что майор Иванов, героическими усилиями поднял в воздух истребитель, и прикрывал всех чтоб те могли взлететь.
Орден на ...уй ему ну и обнимашки.
показати весь коментар
11.08.2022 02:17 Відповісти
Надо каждый день стрелять, так сказать, держать врага в тонусе, паузы в этом деле вредны.
показати весь коментар
11.08.2022 02:24 Відповісти
Крым 09.08.2022
https://twitter.com/i/status/1557221135321911297
показати весь коментар
11.08.2022 02:34 Відповісти
Нарахував 18 демілітаризованих літаків. І хто зна скільки їх за кадром. Очевидно, що уся авіація і техніка аеродрому більше за призначенням застосовуватись не зможе. Плюс персонал і пілоти. І це, скажу я вам, крутіше за човен мацква.
показати весь коментар
11.08.2022 03:09 Відповісти
самолётов много а мацква одна
показати весь коментар
11.08.2022 09:23 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2022 04:11 Відповісти
Первым делом мы испортим самолеты...
показати весь коментар
11.08.2022 04:22 Відповісти
Ну а мостик?
показати весь коментар
11.08.2022 08:22 Відповісти
Ну а мостик вже потом.
показати весь коментар
11.08.2022 09:48 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2022 05:01 Відповісти
Якщо виходити з супутнікових знімків, які зараз активно циркулюють у цих ваших "тирнетах", то по самим обережним оцінкам...

противник на АБ в Новофедорівці втратив:

- 11-12 літальних апаратів знищені повністю (за німецькою термінологію - "пошкодженні більше як на 75%")

- ще, принамйні 5-6 ЛА пошкоджені у діапазоні 50-60%...

про знищену інфраструктуру АБ (спеціальні та звичайні будівлі), аеродромне обладнання та спецтехніку, запаси авіа-***********, авіаційних, спеціальних та звичайних ПММ я навіть не кажу...

судячі по фото, там горіло та детонувало усе що могло та "не могло"...навіть не уявляю собі долю тих російських військовослужбовців, які опинилися нехай навіть не в епіцентрі цієї "курительной детонации"... а просто "вблизи"

Ничо так покурили...
показати весь коментар
11.08.2022 05:14 Відповісти
кацапи полетіли в бік вибитих віконних рам
проте невідомо куди долетіли
показати весь коментар
11.08.2022 08:37 Відповісти
А тепер уяви, що розуміє і думає та людина, яка не те що бувала там, але і якийсь час служила! Якби там літаки стояли, як у Кіровському - на відкритих майданчиках - так полку взагалі був "капець"! А так хоч частина літаків урятувалася в "обвалуваннях"
показати весь коментар
11.08.2022 11:33 Відповісти
спаслись те литачки, которые стояли вбетонных капонирах, если они там есть, потому что в каждый кусок железа прилетел свой суббоеприпас. Видео стоянки авто, которая в четырехстах метрах от аэродрома, видел? Очень напоминает последствия воздушного подрыва МGM140B, когда в каждую цель прилетает один из 275-и суббоеприпасов М74. Это как SMArt 155, только там их два, а здесь просто дохера.
Нет информаии, усовершенствовались ли суббоеприпасы M74 с применением технологии TGSM, ну или SADARM - не знаю. Возможно, там могли прилететь и MGM164В с суббоеприпасами ВАТ - это залужныйегознает... А со времен "Бури в пустыне" ВАТы уже совершенствовались, но подобных "натурных" испытаний не было - только по металлолому в Неваде. Усовершенствование боевого элемента тогда получило название P3I BAT. Он является модернизированной версией BAT, которая сохраняет все основные физические характеристики и размеры. Изменения коснулись, преимущественно, набора поражаемых целей. Появилась возможность поражать бронированные цели, как подвижные, так и статичные, разнотемпературные цели. Также изменения претерпела электронная начинка BAT. Датчики стали менее чувствительными к сложным погодным условиям и средствам радиоэлектронной борьбы.

Поражение цели происходит в следующей последовательности:
Внутри отсека с боевыми элементами находится специальный воздушный мешок. При переходе ракеты через апогей происходит подача давления в воздушный мешок и происходит разделение BAT. Разделение может происходить на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях. BAT стабилизирует свое движение закручиваясь вокруг оси симметрии, затем снижает скорость при помощи своих средств. После всех предварительных механических операций в дело вступает программное обеспечение. Происходит селекция целей. Каждый из BAT работает по своему заранее определенному сектору, на который разбита вся площадь поражения. После разбора целей происходит преследование и поражение при помощи современной тандемной кумулятивной боевой части.

Есть информация, что некоторые BAT оснащались GP - передатчиками и видеооборудованием для получения информации с поля боя.

Щитаю, что в Саках прошли успешные испытания, "мамулечки" подтвержают
показати весь коментар
11.08.2022 12:40 Відповісти
Таке відчуття що на аеродромі безмозглі мавпуни авіабомбами грами боулінг.
показати весь коментар
11.08.2022 06:40 Відповісти
Як колишній авіамеханік Су-24 скажу по-іншому: "Мінімум пройшлася наша "ескадра" - десь "бортів" дванадцять!" Це я кажу мірками 80-х років
показати весь коментар
11.08.2022 11:54 Відповісти
Це дуже добре що нарешті Україна завдає ударів по кримським базам . Але водночас дуже сумно бо розумієш як все могло би бути інакше якщо б в Українибула така зброя с початку війни. Бо такі удари треба б було робити в перші години нападу Рашки на Україну .
Дякуємо захисникам та розробникам конструкторам які зберегли Стугну , Богдану та мабуть ще й Грім ( бо кажуть що Грім зробив цю справу в Криму ). Дякуєм також захисникам України за неймовірну працю ! Низький уклін вам !
показати весь коментар
11.08.2022 07:04 Відповісти
Це добра справа! Але все одно малувато. Треба повторити!
З добрим вутром, пані та панове бандерівці і русофоби!

У підлогу сьомої ранку збирався вже йти спати. І тут раптом бачу ОЦЕ. Спробував...
07:13. У навушниках мявукання, на екрані сліди котиків. Спати? Та ну нахій.

показати весь коментар
11.08.2022 07:13 Відповісти
Якщо ввести "собака" то теж можна
показати весь коментар
11.08.2022 09:27 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2022 10:50 Відповісти
***, нафіг ти показав
показати весь коментар
11.08.2022 10:24 Відповісти
тепер і я працюю непродуктивно ))
показати весь коментар
11.08.2022 10:39 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2022 10:48 Відповісти
якомусь програмісту було нічим зайнятись
показати весь коментар
11.08.2022 10:52 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2022 11:23 Відповісти
"У підлогу сьомої"?
показати весь коментар
11.08.2022 11:50 Відповісти
Пан страждає через нечоловічі лінгвістичні борошна?
показати весь коментар
11.08.2022 12:03 Відповісти
ja pierdolę
показати весь коментар
11.08.2022 13:35 Відповісти
Влучно, як стрілою з цибулі Робін Гуда.
показати весь коментар
11.08.2022 15:33 Відповісти
😁😂
показати весь коментар
11.08.2022 12:28 Відповісти
Кто-нибудь отключите мой комп!!! 🐱
показати весь коментар
11.08.2022 12:40 Відповісти
Я нарахував 16.
показати весь коментар
11.08.2022 07:20 Відповісти
...и побольше бы личного летного состава побежали на концерт кобздела...
показати весь коментар
11.08.2022 07:27 Відповісти
Дуже вдала операція!
Віримо ЗСУ!
показати весь коментар
11.08.2022 07:31 Відповісти
Pocti polnostiu razbit aerodrom s samoliotami, i texpersonal kotori ne riadovoj soldat eto specialisti kotoryx ne tak prosto najti,liocyki takze pogybli.
показати весь коментар
11.08.2022 07:32 Відповісти
Так і час вибрали підходящий - "серед білого дня" Якраз на аеродромі - розпал робочого дня! Хто на техніці працює, хто бомби з ракетами підвішує, а "літуни" з курсантами у класах (а то і на стоянках) відпрацьовують на картах "удары па хахлам" І тут - "ПРИВІТ!!! МИ - З УКРАЇНИ!"
показати весь коментар
11.08.2022 11:39 Відповісти
расчет был - максимально выбить лётный состав.
показати весь коментар
11.08.2022 12:44 Відповісти
Керівництву України (Крім Зеленого)не потрібна перемога.Бо народ ,який отримав зброю,спитає за все.Він продовжить майдан .Війна -це знищення боротьби народу України за виконання законів Констиуції.З Путлєром можна "дагаварится",а з народом -ні!Тому так довго і йде війна з окупантами.Паразити при владі знищують за допомоги Путлєра кращих.
показати весь коментар
11.08.2022 07:35 Відповісти
чому "крім Зеленого"?
Бо настільки тупий, що не може відповідати за свої вчинки?
невменяемый?
показати весь коментар
11.08.2022 07:44 Відповісти
я животных с Эйнштейном не сравниваю?
так и ты, животное, зачем крысюка с гитлером "срав.нило"? кривляется тут
показати весь коментар
11.08.2022 08:49 Відповісти
Ага, вже 6 місяців керівництво України зраджує, зраджує і ніяк не зрадить.
А ти, ****, сидиш під час війни зі світлом, інтернетом, бензином і гавкаєш.
показати весь коментар
11.08.2022 11:22 Відповісти
Самий цінний літак встиг вилетіти перед самим бомбардуванням.
Також пишуть що ще 5 літаків пішли на злет:

Eliot Higgins

Looking around the airbase on the August 10th imagery there appears to be at least 5 aircraft taxiing towards the runway, guess they decided it was time to clear out.

Видается як попередили перед самою атакою!
Нашим треба шукати високопоставленного шпигуна!
показати весь коментар
11.08.2022 08:00 Відповісти
так недурно Главарь Офиса кого то там, а, Зели, бегает к Залужному. Кстати, последний то герой и т.д., но вот кто-то же приказал ему на юге...... говоря словами Девочки-котлетки-Абдристовича - про*бать.? я х.з., но ТАКОЕ .... и тишина.
показати весь коментар
11.08.2022 08:47 Відповісти
так є аідео зльота іл-76 і метрів за сто від нього вибух потужний. Попередив напевно Єрмак.
показати весь коментар
11.08.2022 10:56 Відповісти
Четко видно куда были прилеты, там походу БК что ли было?
показати весь коментар
11.08.2022 08:43 Відповісти
Дроны Камикадзе зна роблять... спочатку боезапас бухка гарнесенько... и масальоты то таке...металобрухт...
показати весь коментар
11.08.2022 09:10 Відповісти
Жареные лапти.
показати весь коментар
11.08.2022 09:13 Відповісти
Генерал Марченко ..Марчелло... каже жарить будем о на медленном огне мавзолейных Крыс...
показати весь коментар
11.08.2022 09:18 Відповісти
Пентагон приказал уничтожить всю Логистику путлерской банды...Гимарсы бережуть для инших справ...
Нововоронежская АЭС...Смоленская...
показати весь коментар
11.08.2022 09:22 Відповісти
"В Крыму значительное повышение радиационного фона!
На аэродроме в Новофедоровке, который был уничтожен массированным ракетным ударом, хранились, завезенные в 2015-м году, ядерные боеголовки!"- цитата кавказцентр
показати весь коментар
11.08.2022 09:24 Відповісти
Брехня! Для зберігання ядерних *********** вимагається наявність підземного сховища На аеродромі тамтешньому таке мені невідоме - бо там останні кілька десятків років - і при СРСР і при Україні був чисто центр з підготовки льотчиків палубної авіації Так звані "НІМІ" там ніколи не дислокувалися
показати весь коментар
11.08.2022 11:45 Відповісти
Ви праві на всі 100, але ж людям хочеться, тай "відпочиваючим" парашигцьям новина буде до вподоби!
показати весь коментар
12.08.2022 11:57 Відповісти
пересчтайте, 30-+5
показати весь коментар
11.08.2022 09:28 Відповісти
Цей день треба проголосити Днем ВПС України.
показати весь коментар
11.08.2022 09:39 Відповісти
Так значно краще!
показати весь коментар
11.08.2022 09:43 Відповісти
здається дійсно більше 9ти. Тепер у бухті севастопольській треба марафєт навести.
показати весь коментар
11.08.2022 10:59 Відповісти
https://t.me/UAonlii/34939 https://t.me/UAonlii/34939
показати весь коментар
11.08.2022 11:03 Відповісти
Наши источники прислали https://t.me/UAonlii/34892 обновленную информацию по уничтоженной/выведенной из строя технике https://t.me/UAonlii/34843 после взрывов на аэродроме в Крыму:

📍8 самолетов СУ-27
📍6 вертолетов МІ-8,
📍5 самолетов СУ-24
📍4 самолета СУ-30М
📍1 самолет ІЛ-20RT
📍Уничтожено 4 склада с БК

С нетерпением https://t.me/UAonlii/34909 ждем обновленную статистику об уничтоженной технике 😏

https://t.me/+PrLok3ySBnljZWMy 🇺🇦Украина Online
показати весь коментар
11.08.2022 11:05 Відповісти
Іл-20 - знаєш ЩО це таке? Літак радіотехнічної розвідки! Їх у Росії всього три-чотири залишилося(з урахуванням того який самі вони збили над Середземним морем кілька років тому Колись такі (по одному на округ) базувалися на аеродромах всього прикордоння СРСР В ЛенВО стояв у Пушкіно) І кожний по ціні - як десяток винищувачів чи бомбардувальників!
показати весь коментар
11.08.2022 11:50 Відповісти
красівоє, пілять!
показати весь коментар
11.08.2022 11:26 Відповісти
Круто, але все-таки гелікоптерів там я не бачу. Хто розгледів, підкажіть. Їх база у Джанкої.
показати весь коментар
11.08.2022 12:33 Відповісти
а вам весь фотоотчет занесли?
показати весь коментар
11.08.2022 13:40 Відповісти
На одній х фоток я бачив (не тут) Стояли на відкритих стоянках У один ряд Правда - які саме - не розібрав ТОчно були вертольоти!
показати весь коментар
11.08.2022 15:12 Відповісти
Восемь лет не донбили понаехавших какцапов.Теперь будут регулярно распятые мальчики с трусов вылетать...
показати весь коментар
11.08.2022 12:53 Відповісти
Кстати, бамбас нужно будет показательно раздамбить, чтоб показать разницу между "где вы были 8 лет" и "русские своих не бросают".
показати весь коментар
11.08.2022 16:25 Відповісти
і як мінімум чотири вирви від вибухів видно добре. тобто прильоти таки були. не диверсанти, не випадкова детонація точно.
показати весь коментар
11.08.2022 14:03 Відповісти
"Не умеешь ты врать, Сеня. У тебя там не закрытый, а открытый перелом".
показати весь коментар
14.11.2022 17:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 