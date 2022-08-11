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У Мелітополі було чути вибух, попередньо горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти, - мер Федоров

мелітополь

В окупованому Мелітополі було чути гучний вибух, попередньо горить будівля, в якій окупанти відкрили "орган з видачі фейкових документів на авто".

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі зафіксовано гучний вибух, який чули у всіх районах. За попередньою інформацією, горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти. Окупанти з пафосом відкрили там свій черговий псевдоорган із видачі фейкових документів на авто. Навіть встигли зробити ремонт. На щастя, їхні плани буквально підірвано", - написав Федоров у телеграм-каналі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мелітопольські партизани "пошкодили" штаб "Єдиної Росії", що готував псевдореферендум, - мер Федоров. ФОТО

Автор: 

вибух (4511) Мелітополь (772) Запорізька область (3721) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+21
Якось не комфортно себе стали почувати русоФашисти на нашій землі ,
все навкруги горить 🔥🔥🔥вибухає , кінцівки орків розлітаються навкруги , ну зовсім стало не по - домашньому
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11.08.2022 00:46 Відповісти
+13
Поступает информация, что в районе аэродрома «Зябровка» слышны взрывы и видны вспышки.

Это Белорусский аэродром.
Ждём детальной информации.

Источник (https://t.me/Hajun_BY)
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11.08.2022 00:53 Відповісти
+9
Мелитополь - это Украина!

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11.08.2022 03:28 Відповісти
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11.08.2022 00:38 Відповісти
Бавовна! Це швидше бавовняна іабрика, а не сервісний центр! Або сховище ватних тампонів на бавовняній основі. 😁.
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11.08.2022 00:41 Відповісти
🇷🇺💩👿💥💥💥🔥🔥🔥Горить у пеклI РАШИСТИ -ОККУПАНТИ ☠️
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11.08.2022 10:02 Відповісти
кто-то сумку под лестницей на первом этаже "забыл".
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11.08.2022 00:44 Відповісти
Якось не комфортно себе стали почувати русоФашисти на нашій землі ,
все навкруги горить 🔥🔥🔥вибухає , кінцівки орків розлітаються навкруги , ну зовсім стало не по - домашньому
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11.08.2022 00:46 Відповісти
Поступает информация, что в районе аэродрома «Зябровка» слышны взрывы и видны вспышки.

Это Белорусский аэродром.
Ждём детальной информации.

Источник (https://t.me/Hajun_BY)
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11.08.2022 00:53 Відповісти
Смерть кацапським окупантам!
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11.08.2022 01:01 Відповісти
Мені нравіцця як люді бігають суетяться

https://www.youtube.com/watch?v=IswfPZRVq8c
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11.08.2022 02:22 Відповісти
Мелитополь - это Украина!

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11.08.2022 03:28 Відповісти
Підірваний штаб ЕДИНОЙ РОССИИ , де готувалися до проведення "рефернудму"-Самий Сок
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11.08.2022 06:33 Відповісти
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11.08.2022 09:58 Відповісти
 
 