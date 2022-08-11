У Мелітополі було чути вибух, попередньо горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти, - мер Федоров
В окупованому Мелітополі було чути гучний вибух, попередньо горить будівля, в якій окупанти відкрили "орган з видачі фейкових документів на авто".
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі зафіксовано гучний вибух, який чули у всіх районах. За попередньою інформацією, горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти. Окупанти з пафосом відкрили там свій черговий псевдоорган із видачі фейкових документів на авто. Навіть встигли зробити ремонт. На щастя, їхні плани буквально підірвано", - написав Федоров у телеграм-каналі
Топ коментарі
+21 Amber
показати весь коментар11.08.2022 00:46 Відповісти Посилання
+13 Вася Путлер
показати весь коментар11.08.2022 00:53 Відповісти Посилання
+9 Andy S #414870
показати весь коментар11.08.2022 03:28 Відповісти Посилання
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все навкруги горить 🔥🔥🔥вибухає , кінцівки орків розлітаються навкруги , ну зовсім стало не по - домашньому
Это Белорусский аэродром.
Ждём детальной информации.
Источник (https://t.me/Hajun_BY)
https://www.youtube.com/watch?v=IswfPZRVq8c