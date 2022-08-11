У Чорному морі РФ тримає 2 ракетні носії та 2 ВДК, напоготові до застосування 16 "Калібрів, - ОК "Південь"

У Чорному морі нині перебуває 10 російських кораблів, із них 2 - носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що укривається від шторму неподалік узбережжя Криму вороже угруповання із 10 кораблів.

"2 ракетних носії та 2 ВДК - на бойовому чергуванні. Напоготові до застосування 16 "Калібрів", - поінформували в ОК "Південь".

Загроза ракетних ударів залишається актуальною. Наші воїни закликали дотримуватися алгоритмів безпеки - чітко й швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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