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У Чорному морі РФ тримає 2 ракетні носії та 2 ВДК, напоготові до застосування 16 "Калібрів, - ОК "Південь"

море,рф

У Чорному морі нині перебуває 10 російських кораблів, із них 2 - носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що укривається від шторму неподалік узбережжя Криму вороже угруповання із 10 кораблів.

"2 ракетних носії та 2 ВДК - на бойовому чергуванні. Напоготові до застосування 16 "Калібрів", - поінформували в ОК "Південь".

Загроза ракетних ударів залишається актуальною. Наші воїни закликали дотримуватися алгоритмів безпеки - чітко й швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Також читайте: Ворог випустив 4 ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Збито усі цілі, - Командування Повітряних сил

Автор: 

армія рф (17771) корабель (1617) крилаті ракети (1080) флот (340) Чорне море (1678)


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Ну вот сейчас у них там 10 кораблей a раньше писали что было 14 , 4 наверно потопили или они деру дали.
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11.08.2022 07:10 Відповісти
Топить нужно .Весь флот противника должннтбыть потоплен в ближайшее время...
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11.08.2022 07:38 Відповісти
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11.08.2022 07:55 Відповісти
зерновим коридором ми собі связали руки
тому атакувати чорноморський флот не можемо
а жаль
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11.08.2022 09:26 Відповісти
 
 