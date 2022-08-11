РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини. 120 прильотів "Градів", "Урагани", ракети. 2 людей загинуло, 7 поранено - ОВА. ФОТО
Рашисти завдали ударів по Дніпропетровській області. Є загиблі та поранені. Серед поранених 13-річна дитина.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Нікопольський район ворог тричі обстріляв з "Градів". 120 прильотів! У Нікополі 2 людей загинули, 7 поранені, серед поранених 13-річна дівчинка. У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені 3 школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 000 нікопольчан", - йдеться у повідосленні.
Зазначається, що у Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики.
"У Криворізькому районі під вогонь російських "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Полум‘я вогнеборці приборкали. Люди неушкоджені.У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя - жінка у лікарні", - додають у ОВА.
Також повідомляється про "приліт" ракети у Дніпровському районі . Масштаби руйнувань з’ясовують.
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сподіваюсь, в якийсь момент наші розгатять хаймарсами всі рашистські урагани, снаряди до них і лічний состав.
як туди влучити ????? навіть ************* HIMARS-ом ???
тому і відчуваючи себе безкарними вони кожну ніч випескають по 80-120 ракет по цивільному сектору і по магазинам і заводам...
люди нажахані... і кожну ніч колонною вирушають а приміські села...в радіусі 30 км нема жодної покинктої хати - там поприбирали і ночують по декілько сімей сусідів...
я знаю що кажу!!!
маю там родичів, які не можуть поки що втікти - мають роботу (діти і старі вже поїхали)
Я весь цей час знаходжуся в Нікополі якщо що, іноді спостерігаю ці нічні виходи/приходи градів безпосередньо.
и расстояние и цели - РСЗО - 100% для них
почему не применяют ?
ніякої реакції щоб це все придушити
дрони-камікадзе єсть
хаймерс -єсть
м777 -єсть
а роботи ніякої
но видимо не могут... и бояться накликать беду - обвинения в том что это именно ВСУ разхренячивает АЭС (недавно прилетало по Энергодару... но твари только рассвирепели)