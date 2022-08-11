РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини. 120 прильотів "Градів", "Урагани", ракети. 2 людей загинуло, 7 поранено - ОВА. ФОТО

Рашисти завдали ударів по Дніпропетровській області. Є загиблі та поранені. Серед поранених 13-річна дитина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольський район ворог тричі обстріляв з "Градів". 120 прильотів! У Нікополі 2 людей загинули, 7 поранені, серед поранених 13-річна дівчинка. У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені 3 школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 000 нікопольчан", - йдеться у повідосленні.

Зазначається, що у Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики.

"У Криворізькому районі під вогонь російських "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Полум‘я вогнеборці приборкали. Люди неушкоджені.У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя - жінка у лікарні", - додають у ОВА.

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Також повідомляється про "приліт" ракети у Дніпровському районі . Масштаби руйнувань з’ясовують.









