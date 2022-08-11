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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини. 120 прильотів "Градів", "Урагани", ракети. 2 людей загинуло, 7 поранено - ОВА. ФОТО

Рашисти завдали ударів по Дніпропетровській області. Є загиблі та поранені. Серед поранених 13-річна дитина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини. 120 прильотів Градів, Урагани, ракети. 2 людей загинуло, 7 поранено - ОВА 01

"Нікопольський район ворог тричі обстріляв з "Градів". 120 прильотів! У Нікополі 2 людей загинули, 7 поранені, серед поранених 13-річна дівчинка. У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені 3 школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 000 нікопольчан", - йдеться у повідосленні.

РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини. 120 прильотів Градів, Урагани, ракети. 2 людей загинуло, 7 поранено - ОВА 02

Зазначається, що у Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики.

РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини. 120 прильотів Градів, Урагани, ракети. 2 людей загинуло, 7 поранено - ОВА 03

"У Криворізькому районі під вогонь російських "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Полум‘я вогнеборці приборкали. Люди неушкоджені.У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя - жінка у лікарні", - додають у ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари РФ по Дніпропетровщині, Миколаєву та Харкову вкотре доводять необхідність збільшувати військову допомогу Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Також повідомляється про "приліт" ракети у Дніпровському районі . Масштаби руйнувань з’ясовують.




РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини. 120 прильотів Градів, Урагани, ракети. 2 людей загинуло, 7 поранено - ОВА 04
РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини. 120 прильотів Градів, Урагани, ракети. 2 людей загинуло, 7 поранено - ОВА 05

обстріл (29063) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3841)


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Топ коментарі
+10
Жах який((
сподіваюсь, в якийсь момент наші розгатять хаймарсами всі рашистські урагани, снаряди до них і лічний состав.
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11.08.2022 08:35 Відповісти
+8
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11.08.2022 08:34 Відповісти
+7
Я молюся Господу кожний день щоб цих тварей розчавили як тарганів.
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11.08.2022 08:39 Відповісти
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11.08.2022 08:34 Відповісти
Жах який((
сподіваюсь, в якийсь момент наші розгатять хаймарсами всі рашистські урагани, снаряди до них і лічний состав.
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11.08.2022 08:35 Відповісти
Я молюся Господу кожний день щоб цих тварей розчавили як тарганів.
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11.08.2022 08:39 Відповісти
стріляють з території атомної станції... там же в машинному залі першого енергоблока зберігають і снаряди і техніку
як туди влучити ????? навіть ************* HIMARS-ом ???
тому і відчуваючи себе безкарними вони кожну ніч випескають по 80-120 ракет по цивільному сектору і по магазинам і заводам...
люди нажахані... і кожну ніч колонною вирушають а приміські села...в радіусі 30 км нема жодної покинктої хати - там поприбирали і ночують по декілько сімей сусідів...
я знаю що кажу!!!
маю там родичів, які не можуть поки що втікти - мають роботу (діти і старі вже поїхали)
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11.08.2022 11:03 Відповісти
Жданов каже что кацапи не стріляють з АЕС а виїжджають до берега Дніпра та лупять звідки
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11.08.2022 13:06 Відповісти
Стріляють не з атомки, на атомці в них просто база для техніки, особового складу і склад б/к здається. Стріляють здебільшого з села Водяного, або Камянки Дніпровської - що 5-10 км західніше від атомки, рідше з Енергодару(поза територією атомки). Проблема тільки, що обстріли ведуться вночі - що ускладнює ведення контрбатарейної боротьби, вони ж не ідіоти стояти на місці, чекати отвєтки - стрільнули і звалили, а в ночі складніше встанолювати точні координати виходів, от і все...
Я весь цей час знаходжуся в Нікополі якщо що, іноді спостерігаю ці нічні виходи/приходи градів безпосередньо.
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11.08.2022 14:12 Відповісти
Сегодня ******
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11.08.2022 22:45 Відповісти
Дроны камикадзе Gost.но нихуя,стреляет одна гаубица куда попало,а прилетает пару пакетов.долбоебы
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11.08.2022 22:43 Відповісти
это же работа для https://ru.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90) Switchblade
и расстояние и цели - РСЗО - 100% для них
почему не применяют ?
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11.08.2022 08:41 Відповісти
може узілєнскіє не дозволяють? їм потрібно ще Миколаїв та Одесу здати, а ЗСУ заважають....
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11.08.2022 09:22 Відповісти
как и чем возможно попасть в машинное отделение первого энергоблока, где твари устроили арсенал и гараж для техники????
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11.08.2022 11:05 Відповісти
*****? Надо попадать в РСЗО которое каждый день ******** по Никополю
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11.08.2022 22:46 Відповісти
мене самого дивує поведінка нашого генерального штабу по поводу обстрілів
ніякої реакції щоб це все придушити
дрони-камікадзе єсть
хаймерс -єсть
м777 -єсть
а роботи ніякої
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11.08.2022 09:05 Відповісти
де тільки можливо по троху ганяють... але атомна станція, з теріторії якої русня кожну ніч шмаляє... не дозволяє бабахнути як би нам хотілось... така халепа може бути... що...
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11.08.2022 11:07 Відповісти
Блдь.да нихзуярят они с АЭС.сегодня ********* с Каменки,********* кучу жилых домов.******* надо а не ныть
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11.08.2022 22:48 Відповісти
надо...очень надо...даже очень-очень надо... ибо Никополь и Марганец долго не продержаться...
но видимо не могут... и бояться накликать беду - обвинения в том что это именно ВСУ разхренячивает АЭС (недавно прилетало по Энергодару... но твари только рассвирепели)
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11.08.2022 22:58 Відповісти
Сучий ок 'південь', сучий залужний, сучий зеленський! Терпіли ви кончені! Жодної відповіді півроку за руйнування і смерті на правобережжі! Жодної відповіді за Маріуполь і Харків! І за всі інші населенні пункти!
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11.08.2022 10:24 Відповісти
відповіді по ворогу є і надалі ще будуть... а от відповіді про "вибір 2019" немає...і чи буде????
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11.08.2022 11:08 Відповісти
Вдаримо по цивільнім об'єктам в раше, і про західну зброю можна забути, нажаль...
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11.08.2022 11:22 Відповісти
Каждую ночь слышу прилёты в Никополь, Марганец, Красногригоьевку. Приблизительно с 24.00 до 02.00. Взрывы будят.Пытаюсть считать, но сыпят так густо, что не выходит. Что делаю? Переворачиваюсь на другой бок и сплю дальше. Привыкла. Не собираюсь жить вечно и потому не лезу в подвал и не бегу в бомбоубежище
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11.08.2022 11:38 Відповісти
...Кстати, "ответка" сегодня ночью через 4 минуты полетела после прилёта от туда. Так шо не надо истерик - наши бдят!
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11.08.2022 11:45 Відповісти
неа ...минут 10 прошло....так что все в молоко
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11.08.2022 17:22 Відповісти
Угу.какие результаты ответки?а вот результат прилетов это просто ******
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11.08.2022 22:49 Відповісти
Хлопці!Лупіть орків по Воронежу,РостовіуКриму,Бєлгороду!Досить терпіти!Нехай ті суки хоаваються по підвалах як щурі!
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11.08.2022 12:40 Відповісти
Я не знаю какой был ответ с нашей стороны , и куда , но я вижу разрушение , жертвы , не в чем не винных гражданских людей. Город беззащитен ,каждый молится за своих близких и родных , как прожить эту кошмарную очередную ночь , остаться живым . Все ,прекрасно понимают , все что происходит, защиты нет..
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11.08.2022 18:42 Відповісти
 
 