24 лютого росіяни пішли в атаку, не сформувавши ударні угруповання, - Резніков

Армія РФ 24 лютого розпочала вторгнення, не підготувавшись належним чином і не сформувавши ударні угруповання.

Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв’ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, ударне угруповання для наступу передбачає певні ознаки: органи управління, і органи забезпечення, і госпіталі, і логістичні ланцюжки, і ударні групи і т.д. Росіяни не мали ознак завершеного формування ударного угруповання.

"Тобто росіяни насправді пішли в атаку, не сформувавши ці ударні угруповання. Власне кажучи, наслідком цього в тому числі стала можливою послідовна деокупація нами Київщини, Чернігівщини і Сумщини", - сказав він.

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Резніков процитував слова командувача ОК "Південь" генерала Ніколюка про те, що найбільше вражає, що Росія порушила свої ж власні правила та інструкції.

"За правилами, спочатку артилерія відпрацьовує територію, потім ідуть танки, а потім вже піхота. Але вони настільки були переконані, що нахапцем нас візьмуть, що покинули артилерію позаду себе і танками та БТР-ми поїхали на Бровари захоплювати Київ. І ще й везли з собою парадну форму", - каже міністр оборони.

Резніков наголосив, що в лютому росіяни йшли в атаку непідготованими, тому легко було переривати їхні логістичні ланцюжки. За його словами, те ж саме відбулося і в Білорусі.

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Міністр зазначив, що було очевидним те, що "для формування остаточного ударного угруповання їм (росіянам. - Ред.) потрібен ще час - тиждень, два, три".