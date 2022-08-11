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Новини Війна
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24 лютого росіяни пішли в атаку, не сформувавши ударні угруповання, - Резніков

резніков

Армія РФ 24 лютого розпочала вторгнення, не підготувавшись належним чином і не сформувавши ударні угруповання.

Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв’ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, ударне угруповання для наступу передбачає певні ознаки: органи управління, і органи забезпечення, і госпіталі, і логістичні ланцюжки, і ударні групи і т.д. Росіяни не мали ознак завершеного формування ударного угруповання.

"Тобто росіяни насправді пішли в атаку, не сформувавши ці ударні угруповання. Власне кажучи, наслідком цього в тому числі стала можливою послідовна деокупація нами Київщини, Чернігівщини і Сумщини", - сказав він.

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Резніков процитував слова командувача ОК "Південь" генерала Ніколюка про те, що найбільше вражає, що Росія порушила свої ж власні правила та інструкції.

"За правилами, спочатку артилерія відпрацьовує територію, потім ідуть танки, а потім вже піхота. Але вони настільки були переконані, що нахапцем нас візьмуть, що покинули артилерію позаду себе і танками та БТР-ми поїхали на Бровари захоплювати Київ. І ще й везли з собою парадну форму", - каже міністр оборони.

Резніков наголосив, що в лютому росіяни йшли в атаку непідготованими, тому легко було переривати їхні логістичні ланцюжки. За його словами, те ж саме відбулося і в Білорусі.

Слухайте: Окупант про ситуацію на фронті: "Тут спецы поляки приехали. Ночью подкрались, восьмерых #бнули, прямо во сне", - перехоплення ГУР. АУДIО

Міністр зазначив, що було очевидним те, що "для формування остаточного ударного угруповання їм (росіянам. - Ред.) потрібен ще час - тиждень, два, три".

Автор: 

армія рф (17771) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+28
Рєзніков став військовим експертом? Нам дуже дорого обходиться цей цирк при владі.
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11.08.2022 08:56 Відповісти
+25
Резніков, іди в жопу!
Про@бали, так і скажи... Де були твої розвідники і контррозвідники бакланов і буданов? Що там з демченком? Стан здоров'я не покращився? Може знову на службу?
За що вони гроши отримували?
Хоч би хтось з вас, уродів, вибачився перед жителями Бучі і Херсона, Харкова і Чернігова, Маріка і Сум!
*****, суки, будуть і далі ссяти окропом про "ударне угрупування"!
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11.08.2022 09:03 Відповісти
+22
Если у Резникова не хватает квалификации, шоб понять намерения врага, хай бы слухав американкую разведку, которая ПРЕДУПРЕЖДАЛА О НАПАДЕНИИ РАШКИ ЕЩЕ В НАЧАЛЕ 2021г. ЗЕдебилы и отмазки дебильные. ,,Если у самого не хватает ума, надо слушать умных людей и молчать. Тогда и сам за умного сойдёш" (с)
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11.08.2022 09:16 Відповісти
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а чого Таран про це не говорить?
Резніков, що прес-секретар кацапствующого Тарана?
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11.08.2022 08:56 Відповісти
Повертався би краще Рєзніков в свою адвокатську контору, стратєх хрєнлв! 👿
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11.08.2022 09:10 Відповісти
Росіяни хотіли переграти нас, вони пішли в наступ, а ми чекали доки вони сформують ударне угрупування... Але ні *****, ні наш Зеля не врахували мужності хлопців ЗСУ... тому наслідки були для росіян на півночі плачевні... Ось спалена спецтехніка з Білорусі. Вона їхала колоною і була гарною мішенню https://www.youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM https://www.youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM

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11.08.2022 09:31 Відповісти
если обосрался с прогнозами то хоть молчи теперь, а то аля русня с брехнями еще больше себе на посмешище выставляешь)
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11.08.2022 08:56 Відповісти
Розвідка доповідала Сталіну, що буде напад 22 червня. Він обісрався чи знав що Гітлер катастрофічно неготовий до війни?
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11.08.2022 09:02 Відповісти
Гітлер не сформував ударні групіровку...
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11.08.2022 09:11 Відповісти
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11.08.2022 09:34 Відповісти
Рєзніков став військовим експертом? Нам дуже дорого обходиться цей цирк при владі.
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11.08.2022 08:56 Відповісти
абідно да? тупьіє кцапьі нє слушают дєльньіх совєтов.
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11.08.2022 08:58 Відповісти
Патамушта Байден сказал надо, значит надо, да, китайцы?
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11.08.2022 08:59 Відповісти
Вони и налегке за день були під Херсоном -- міни мінами а Армія -- іі шо там вообще не було
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11.08.2022 09:02 Відповісти
Резніков, іди в жопу!
Про@бали, так і скажи... Де були твої розвідники і контррозвідники бакланов і буданов? Що там з демченком? Стан здоров'я не покращився? Може знову на службу?
За що вони гроши отримували?
Хоч би хтось з вас, уродів, вибачився перед жителями Бучі і Херсона, Харкова і Чернігова, Маріка і Сум!
*****, суки, будуть і далі ссяти окропом про "ударне угрупування"!
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11.08.2022 09:03 Відповісти
Гроши? Гроши, це - дріб'язок, а ці суки отримували, а може, і продовжують отримувати, гроші, великі гроші. І, можливо, не тільки в Україні
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11.08.2022 10:20 Відповісти
Така собі відмазка. Скоріше всього дєрьмак запевнив кацапів,що все буде добре,але у ВСУ були інші плани.
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11.08.2022 09:05 Відповісти
Це не завадило їм(кацапам) безперешкодно перейти українські кордони та митниці
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11.08.2022 09:08 Відповісти
Резніков став виправдрвувати свій комформізм напередодні рашистського вторгнення, розуміючи, що за свої дезінформуючі і демобілізуючі заяви про неготовність ворога наступати в лютому місяці, прийдеться відповідати.
А новозапонована ним версія початку великої війни розбивається об факти про події із захоплення Півдня України, коли за викладеною Резніковим схемою ворожі артилерія і авіація розгромили українські бригади, що прикривали напрямки на Херсон і Мелітополь, через що і вдався там бліцкриг, який не зрозуміло як тепер відвойовувати.
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11.08.2022 09:10 Відповісти
Вкрали навіть презерватив: мешканці "ЛДНР" скаржаться на мародерство окупантів.

Догралися у Велику Росію Так вам ****** і треба.
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11.08.2022 09:12 Відповісти
А нащо їм ті ударні угруповання, коли вони розраховували на зрадників призначених особисто Зеленським і якби не військові та ТРО все було б як на півдні.
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11.08.2022 09:13 Відповісти
Бляха, коли ці тупоголові Ze-імбицили вже позакривають свої гнилі єпала! В мене вже немає сил терпіти інформ випорожнення цих клоунських виродків.
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11.08.2022 09:14 Відповісти
24 лютого 2022
Білоруські танки перетнули український кордон.

Про це повідомляє https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-news-02-23-22/index.html CNN , інформує .

"CNN у прямому ефірі став свідком того, як війська на колоні військової техніки в'їжджають в Україну через прикордонний перехід із Білоруссю", - йдеться в повідомленні.

Війська помітили на перетині Сеньківка, Україна, з Веселівкою, Білорусь

Близько 6:48 ранку за місцевим часом колону було помічено на в'їзді в Україну.

Раніше повідомлялось, що війська РФ за підтримки Білорусі
Там хтось з ОП грозився з лукашом дипвідносини розірвати, якшо білорусь перетне наші кордони. 24 лютого "не считается"?
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11.08.2022 09:14 Відповісти
Если у Резникова не хватает квалификации, шоб понять намерения врага, хай бы слухав американкую разведку, которая ПРЕДУПРЕЖДАЛА О НАПАДЕНИИ РАШКИ ЕЩЕ В НАЧАЛЕ 2021г. ЗЕдебилы и отмазки дебильные. ,,Если у самого не хватает ума, надо слушать умных людей и молчать. Тогда и сам за умного сойдёш" (с)
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11.08.2022 09:16 Відповісти
зате у нас була "сформована оборона"!Чи не була?
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11.08.2022 09:19 Відповісти
Довбойоб, а не міністр оборони.
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11.08.2022 09:22 Відповісти
А зелені паскуди готувались до шашликів.
Кров отих безвинно замучених кацапськими виродками цивільних на їх совісті.
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11.08.2022 09:31 Відповісти
Продовжуй, продовжуй:
"...і тому, цією не підготовленою товпою, захопили ВЕСЬ ПІВДЕНЬ."
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11.08.2022 09:31 Відповісти
Ага, кацапи дурні, тому наступали неправильно.
А що ж ви, такі, *****, розумні і в окулярах, не робили все правильно?!
Що вам заважало?!
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11.08.2022 09:32 Відповісти
вони ж танцори...
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11.08.2022 09:42 Відповісти
Москалі були впевнені , що їх тут зустрічатимо з квітами та "одобрямс" , жінки кидатися у обійми , а діти співати радянські пісеньки ...
Та не так усе сталося
Мужщини таки пішли у тероборону та армію , жінки грудьми зупиняли бронетехніку і кричали "Херсон - це Україна !" . А діти - співали пісеньки ... , але рядом стояла посудина "На ЗСУ" .
Ну ще і з часом і заграниця допомогла (але тільки коли зобачила впевнений супротив).

А ваша - у цьому - яка заслуга ?
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11.08.2022 09:59 Відповісти
І що, це звільняє зелену кліку від відповідальності за її дії перед вторгненням?
А чи не було там «договорнячка», судячи з поведінки зелених і з рашистських поліцейських сил, які масово зайшли разом з військовими?
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11.08.2022 09:40 Відповісти
Москальська сволота була впевнена що план здачі України виконано на 100% але не взяли до уваги простий народ, який став на захист своєї землі.На всі запити суспільства хто винен в зраді влада відповідає "неначасі" як до війни "какаяразница"
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11.08.2022 09:42 Відповісти
Так саме для цього і існує ГУР.,але нам,це не потрібно,- у нас є Єрмак!
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11.08.2022 09:47 Відповісти
Просто видимо все было обговорено

Но не учли сопротивление народа и ВСУ
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11.08.2022 10:00 Відповісти
******* базікати заднім числом...якби та коби
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11.08.2022 10:02 Відповісти
Ні резніков, ні гайдай не схожі на придурків. Але подібна риторика, направлена на приниження ворога, насправді, принижує наших воїнів.
Виходить, що ворог, навіть не сформувавши ударних угрупувань, з легкістю захопив Херсон, Бердянськ, Мелітополь, навіть ЗАЕС - Енергодар, вийшов на околиці Миколаїва і оточив Маріуполь.
Тоді питання: що робила наша армія і що було, якби орки таки сформували ці групи?
Очевидно, що подібні висловлювання мають на меті лише одне - приховати ті "договорняки", які були укладені до війни, а може, і під час війни. Але це виходить так кривобоко, що недурний резніков виглядає повним ідіотом.
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11.08.2022 10:14 Відповісти
Читаєш заголовок і не можеш зрозуміти: він шкодує чи радіє? І взагалі, чи це зараз на часі?
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11.08.2022 10:21 Відповісти
Їм жидам все одно. Він і тут там буде красти. Потомні корупционери.
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11.08.2022 14:40 Відповісти
За Сумщину великий уклін 93й ОМБР, яка оперативно розкатала величезну кількість підорас...в.
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11.08.2022 10:29 Відповісти
Тобто росіяни насправді пішли в атаку, не сформувавши ці ударні угруповання. Власне кажучи, наслідком цього в тому числі стала можливою послідовна деокупація нами Київщини, Чернігівщини і Сумщини" що воно несе???і стала можливою послідовна деокупація нами Київщини, Чернігівщини і Сумщини- без зброї,котру захисту України і її народу надали США,та Англія , вами була підготовлена інфраструктура доріг для швидкої окупації України.-
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11.08.2022 10:46 Відповісти
настало врємя офігітєльних історій

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11.08.2022 10:59 Відповісти
Пане Резніков, ви серйозно? Таке враження, що міністр оборони явно жалкує та співчуває загарбникам у їхній неякісній підготовці, підказує їм, яких помилок слід уникати. І жодного слова про те, чому у русні насправді нічого не вийшло, а саме - про самовіддану, безумовну відсіч, протистояння українського народу та ЗСУ.
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11.08.2022 11:27 Відповісти
"За правилами, спочатку артилерія відпрацьовує територію, потім ідуть танки, а потім вже піхота. Але вони настільки були переконані, що нахапцем нас візьмуть, що покинули артилерію позаду себе і танками та БТР-ми поїхали на Бровари захоплювати Київ. І ще й везли з собою парадну форму", - каже міністр оборони. Джерело:
Питання тільки в тому чому кацапи були настільки «переконані, що нахапцем нас візьмуть»?
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11.08.2022 11:47 Відповісти
Ну як же ! Свої люди в ОП !
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11.08.2022 14:37 Відповісти
Стратєг *******.
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11.08.2022 14:44 Відповісти
Те що москалі не сформували ударні підрозділи і одними з перших направили колони з ОМОНом, свідчить що була домовленність про здачу України. Це підтрведив і полонений рашистський офіцер на допиті. Фрагмент допиту https://twitter.com/Svinayblagodarn/status/1523393201704345600 . Як ми всі розуміємо ***** і Патрушев домовлялись не з бабою Параскою в третьому ряду на ринку Тростянця.
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11.08.2022 20:14 Відповісти
ОПа - кубло зрадныкив. Со слов Резникова получается, шо о сдаче Украины всё было договорено. Кацапы были уверены, шо всё обойдётся малой кровью и шли разгонять нас дубинками.
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12.08.2022 08:31 Відповісти
 
 