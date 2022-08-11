24 лютого росіяни пішли в атаку, не сформувавши ударні угруповання, - Резніков
Армія РФ 24 лютого розпочала вторгнення, не підготувавшись належним чином і не сформувавши ударні угруповання.
Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв’ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, ударне угруповання для наступу передбачає певні ознаки: органи управління, і органи забезпечення, і госпіталі, і логістичні ланцюжки, і ударні групи і т.д. Росіяни не мали ознак завершеного формування ударного угруповання.
"Тобто росіяни насправді пішли в атаку, не сформувавши ці ударні угруповання. Власне кажучи, наслідком цього в тому числі стала можливою послідовна деокупація нами Київщини, Чернігівщини і Сумщини", - сказав він.
Резніков процитував слова командувача ОК "Південь" генерала Ніколюка про те, що найбільше вражає, що Росія порушила свої ж власні правила та інструкції.
"За правилами, спочатку артилерія відпрацьовує територію, потім ідуть танки, а потім вже піхота. Але вони настільки були переконані, що нахапцем нас візьмуть, що покинули артилерію позаду себе і танками та БТР-ми поїхали на Бровари захоплювати Київ. І ще й везли з собою парадну форму", - каже міністр оборони.
Резніков наголосив, що в лютому росіяни йшли в атаку непідготованими, тому легко було переривати їхні логістичні ланцюжки. За його словами, те ж саме відбулося і в Білорусі.
Міністр зазначив, що було очевидним те, що "для формування остаточного ударного угруповання їм (росіянам. - Ред.) потрібен ще час - тиждень, два, три".
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Резніков, що прес-секретар кацапствующого Тарана?
Про@бали, так і скажи... Де були твої розвідники і контррозвідники бакланов і буданов? Що там з демченком? Стан здоров'я не покращився? Може знову на службу?
За що вони гроши отримували?
Хоч би хтось з вас, уродів, вибачився перед жителями Бучі і Херсона, Харкова і Чернігова, Маріка і Сум!
*****, суки, будуть і далі ссяти окропом про "ударне угрупування"!
А новозапонована ним версія початку великої війни розбивається об факти про події із захоплення Півдня України, коли за викладеною Резніковим схемою ворожі артилерія і авіація розгромили українські бригади, що прикривали напрямки на Херсон і Мелітополь, через що і вдався там бліцкриг, який не зрозуміло як тепер відвойовувати.
Догралися у Велику Росію Так вам ****** і треба.
Білоруські танки перетнули український кордон.
Про це повідомляє https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-news-02-23-22/index.html CNN , інформує .
"CNN у прямому ефірі став свідком того, як війська на колоні військової техніки в'їжджають в Україну через прикордонний перехід із Білоруссю", - йдеться в повідомленні.
Війська помітили на перетині Сеньківка, Україна, з Веселівкою, Білорусь
Близько 6:48 ранку за місцевим часом колону було помічено на в'їзді в Україну.
Раніше повідомлялось, що війська РФ за підтримки Білорусі
Там хтось з ОП грозився з лукашом дипвідносини розірвати, якшо білорусь перетне наші кордони. 24 лютого "не считается"?
Кров отих безвинно замучених кацапськими виродками цивільних на їх совісті.
"...і тому, цією не підготовленою товпою, захопили ВЕСЬ ПІВДЕНЬ."
А що ж ви, такі, *****, розумні і в окулярах, не робили все правильно?!
Що вам заважало?!
Та не так усе сталося
Мужщини таки пішли у тероборону та армію , жінки грудьми зупиняли бронетехніку і кричали "Херсон - це Україна !" . А діти - співали пісеньки ... , але рядом стояла посудина "На ЗСУ" .
Ну ще і з часом і заграниця допомогла (але тільки коли зобачила впевнений супротив).
А ваша - у цьому - яка заслуга ?
А чи не було там «договорнячка», судячи з поведінки зелених і з рашистських поліцейських сил, які масово зайшли разом з військовими?
Но не учли сопротивление народа и ВСУ
Виходить, що ворог, навіть не сформувавши ударних угрупувань, з легкістю захопив Херсон, Бердянськ, Мелітополь, навіть ЗАЕС - Енергодар, вийшов на околиці Миколаїва і оточив Маріуполь.
Тоді питання: що робила наша армія і що було, якби орки таки сформували ці групи?
Очевидно, що подібні висловлювання мають на меті лише одне - приховати ті "договорняки", які були укладені до війни, а може, і під час війни. Але це виходить так кривобоко, що недурний резніков виглядає повним ідіотом.
Питання тільки в тому чому кацапи були настільки «переконані, що нахапцем нас візьмуть»?