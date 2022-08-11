Ворожий обстріл Дніпропетровщини. У Нікополі з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого, - ОВА

Через обстріл рашистів у Нікополі наразі відомо про 3 загиблих та 9 поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого через сьогоднішній ворожий обстріл", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини. 120 прильотів "Градів", "Урагани", ракети. 2 людей загинуло, 7 поранено - ОВА. ФОТО

Зазначається, що нічна російська атака на область забрала життя 3 людей, 9 поранені, 4 з них у лікарні.