Ворожий обстріл Дніпропетровщини. У Нікополі з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого, - ОВА
Через обстріл рашистів у Нікополі наразі відомо про 3 загиблих та 9 поранених.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого через сьогоднішній ворожий обстріл", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нічна російська атака на область забрала життя 3 людей, 9 поранені, 4 з них у лікарні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Катерина #493190
показати весь коментар11.08.2022 10:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Beer Bear
показати весь коментар11.08.2022 22:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль