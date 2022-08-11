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Міноборони Білорусі заявляє, що причиною вибухів у районі аеродрому "Зябровка" стало "займання однієї з одиниць техніки"

вибух,обстріл

Міноборони Білорусі пояснило спалахи в районі аеродрому "Зябровка", про які писали ЗМІ, "займанням однієї з одиниць техніки після заміни двигуна".

Про це написало Міноборони Білорусі у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку зі зверненнями, що надходять до міністерства оборони щодо спалахів, які сталися на ділянці місцевості Зябровка Гомельської області, повідомляємо, що 10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її займання. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч із 10 на 11 серпня у районі білоруського аеродрому "Зябровка" пролунали вибухи. Було видно щонайменше 4 спалахи.

Також читайте: На військовому аеродромі "Зябровка" в Білорусі пролунали вибухи, - ЗМІ

Автор: 

Білорусь (7966) вибух (4511) аеродром (305)


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Топ коментарі
+58
Мабуть, чотирьохциліндровий двигун. Тому й чотири спалахи...
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11.08.2022 09:24 Відповісти
+33
На військових аеродромах двигуни завжди міняють виключно після 23-00
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11.08.2022 09:25 Відповісти
+26
"Було видно щонайменше 4 спалахи."

toestj - 4 raza dvizhok menjali ? ja nichevo nepereputal ?
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11.08.2022 09:22 Відповісти
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11.08.2022 09:21 Відповісти
винні зябрики...
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11.08.2022 09:26 Відповісти
ти ба, нам і виправбовутися не потрібно! террористи самі взяли на себе відповідальність
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11.08.2022 10:28 Відповісти
"не виноватые мы - она сама загорелась!"
Лукашенко 😂

але це ж українці мали казати....😂
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11.08.2022 10:53 Відповісти
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11.08.2022 09:21 Відповісти
Нехай буде так.
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11.08.2022 09:22 Відповісти
напомнило анекдот: приходит мужик после ****** домой, весь в помаде, из карманов торчат женские трусы и лифчики! его встречает жена и такая:
Пля, Коля, что все это значит?
Коля, заплетающимся языком:
- Ты у меня умная, придумай что-нибудь
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11.08.2022 10:49 Відповісти
"Було видно щонайменше 4 спалахи."

toestj - 4 raza dvizhok menjali ? ja nichevo nepereputal ?
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11.08.2022 09:22 Відповісти
Картопляники смажили
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11.08.2022 09:23 Відповісти
Мабуть, чотирьохциліндровий двигун. Тому й чотири спалахи...
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11.08.2022 09:24 Відповісти
А не покататься ли нам с табою сябра Лявон после 23-х часов по аэродрому, устроим стрит-рейсинг, в свободное от работы время
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11.08.2022 09:35 Відповісти
а двигатель то четырёхтактный
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11.08.2022 09:40 Відповісти
Это не просто движок, а новая секретная разработка беларуского ******** - кассетный двигатель особой мощности.
Если взрывается, то с замедлением и отдельными кассетами
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11.08.2022 09:25 Відповісти
po adnamu cilindriku zaras
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11.08.2022 09:26 Відповісти
секретчика уже застрелили из командирского пистолета
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11.08.2022 09:39 Відповісти
Пілот ніяк не міг прикурити і тому чотири рази клацав запальничкою )))
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11.08.2022 09:35 Відповісти
Бавовна в двигун попала и его замкнуло
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11.08.2022 09:22 Відповісти
Я навіть і не сумнівався одразу, що це було чистої води головотяпство.
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11.08.2022 09:22 Відповісти
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11.08.2022 09:52 Відповісти
Ето нє ми!
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11.08.2022 09:22 Відповісти
То не ми
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11.08.2022 09:22 Відповісти
воно само!
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11.08.2022 09:30 Відповісти
Ну а що ще ************** розповідати? Те ж саме що і "старшіє братья".
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11.08.2022 09:22 Відповісти
Та звісно.
На "Москві" недопалок.
У Саках детонація **********.
В Білорусі-несправний двигун )))))
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11.08.2022 09:23 Відповісти
треба ******* кремль! навіть не доведеться вигабувати причину
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11.08.2022 10:30 Відповісти
у кремлі вкрадені в України цінності
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12.08.2022 09:50 Відповісти
никакой фантазии
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11.08.2022 09:23 Відповісти
От в Криму підірвали аеродром і москалі безсилі. Можна так багато інших військових об'єктів вражати, на їхній території. Найголовніше, щоб було чим це зробити.
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11.08.2022 09:24 Відповісти
Як приємно в коментар бачити не слова, а лише смайлики. Всі все розуміють навіть пояснювати нічого не треба. Звісно, хтось знову палив у невстановленому «інструкцією» місці
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11.08.2022 09:25 Відповісти
На військових аеродромах двигуни завжди міняють виключно після 23-00
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11.08.2022 09:25 Відповісти
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11.08.2022 09:26 Відповісти
🤣🤣🤣
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11.08.2022 09:31 Відповісти
Причиною займання стали деруни
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11.08.2022 09:25 Відповісти
Ага, пересмажені. І викликали непрохідність труб двигуна😂
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11.08.2022 09:34 Відповісти
В бульбашів "дранікі"
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11.08.2022 09:41 Відповісти
Одна єдиница техники 4 раза *******? Ну-ну...
Бульбаши, у вас там на Мозырськом НПЗ двигатели на технике давно меняли?
Насос магистрального бензопровода какой-нибудь?
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11.08.2022 09:26 Відповісти
Ну хоть не нападение, которое готовилось с четырех сторон
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11.08.2022 09:26 Відповісти
у лукашенеи столько физиологических отверстий нет, чтоб принять с четерех сторон
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11.08.2022 10:35 Відповісти
это как должен гореть двигатель чтобы сполохи заметили левые люди. брешут как всегда
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11.08.2022 09:28 Відповісти
Бреше аж свище!! Мій чоловік на Бахмутському направленні. Нічого не урізали. Але чому пан Роман сам не захищає Батьківщину ,аааа?)))
а за черговий недопалок…хай кидають курити…МОУ попереджало))))
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11.08.2022 09:53 Відповісти
Рома, ты зачем из Парашы вынырнул?
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11.08.2022 09:32 Відповісти
idi naher , kak tebe veleli .
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11.08.2022 09:33 Відповісти
прощавай ласковый мишка...
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11.08.2022 09:34 Відповісти
а це що за висер
знов ботяра заповзла, чавіть її
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11.08.2022 09:35 Відповісти
надо не двигатели меняить
а дураков подь двигателями
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11.08.2022 09:30 Відповісти
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11.08.2022 09:31 Відповісти
Навіть нічого іншого видумати не змогли .
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11.08.2022 09:31 Відповісти
"В ті буремні часи якась дивна пошесть накрила рашистські військові летовища. Вони спалахували, горіли і вибухали кожного дня і кожної ночі."
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11.08.2022 09:32 Відповісти
Це наші козаки тільки люльки свої почали розпалювати. Далі буде! Пригадується гасло 90-х років: "Утікайте, москалі, бо бандери близько!"
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11.08.2022 09:33 Відповісти
здесь пишут про четыре хлопка... другие источники про 8.... ждем демилитаризации зябровки.
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11.08.2022 09:34 Відповісти
Аккуратнее надо испытания двигателей проводить, а то так и без картошки остаться можно.
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11.08.2022 09:35 Відповісти
Це ми ще не починали
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11.08.2022 09:39 Відповісти
У кацапов в Крыму "детонация из за халатности", у бальбашни "поломка техники")) вот что атакамс животворящий делает
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11.08.2022 09:40 Відповісти
Ну що ж, двигун, так двигун! Аби результат хороший!
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11.08.2022 09:47 Відповісти
"Я вам щас покажу эти 4 двигателя на карте, откуда оно загорелось..."
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11.08.2022 09:49 Відповісти
"А я вам сейчас покажу на карте!"(с)
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11.08.2022 09:52 Відповісти
покажите это амнисти инттернешнл -Живой щит для захватчиков: появилось видео, как в оккупированной Новой Каховке россияне ведут огонь из "Градов" прямо у кафе.https://t.me/hueviyherson/23814
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11.08.2022 09:58 Відповісти
Они предпочитают такое не видеть, за такое не платят
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11.08.2022 10:03 Відповісти
таке саме ОБСЄ та ООН
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11.08.2022 10:05 Відповісти
https://t.me/insiderUKR/38668
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11.08.2022 10:07 Відповісти
там калібри свіжі підвезли, зафіксували приліт транспортника. От і підмели. А мовчать, бо Рада безпеки ООН збирається на вимогу *****, будуть лякати ЗАЕС.
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11.08.2022 10:02 Відповісти
сигарети
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11.08.2022 10:04 Відповісти
Ап'ядь начальнік склада прааапарщик Шматко відал запчасті нє той сьїсьтьємі 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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11.08.2022 10:41 Відповісти
Лукашеску спалил...бо путлер нападє следующий хлопок буде в городе Мозырь. Там военного дерьма...рабZeи больше чем Гуталина у кота Матроскина...
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11.08.2022 11:41 Відповісти
Беларуська бавовна.Україна і палець о палець не вдарила.
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11.08.2022 11:42 Відповісти
Ммввахахааааа
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11.08.2022 11:45 Відповісти
ВОТ И ЛЕТО ПРИШЛО ....... ЖАРКОЕ К ЛУКЕ ...... СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ !
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11.08.2022 11:48 Відповісти
Стемнело... и тут у прапорщика Лягушевича проснулось непреодолимой силы желание проверить в движении только-что отремонтированный двигун на самобеглой коляске. Дальше он ничего не помнит... Четыре раза ничего не помнит!
Потерь нет. Техника цела. Прапорщик Лягушевич был уволен месяц тому назад.
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11.08.2022 12:04 Відповісти
Много курят
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11.08.2022 12:08 Відповісти
какие ж они СЦИКУНЫ ???!!!(((((
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11.08.2022 13:12 Відповісти
скажите ДА !!!! получили в ТОРЕЦ от Укратны , были вдвоем с росией , но УКРАИНА нам надала лящей , что тут такого ???? Украина СИЛЬНАЯ , она МОЖЕТ !!! за 32 года , если бы был ЧЕРНОВОЛ , где бы была росия , Европа с Америкой !!! а так РОЗДЕЛИ до гола , обокрали до нитки , теперь ЗАПАДЛО признаться , что даже " голая " Украина может НЕХИЛО вывернуть грыло ОБОИМ !!!!
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11.08.2022 13:17 Відповісти
грызло
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11.08.2022 13:26 Відповісти
Давайте ісчо в 23-00 іспитанія двигунів.
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11.08.2022 13:58 Відповісти
 
 