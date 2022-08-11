Міноборони Білорусі заявляє, що причиною вибухів у районі аеродрому "Зябровка" стало "займання однієї з одиниць техніки"
Міноборони Білорусі пояснило спалахи в районі аеродрому "Зябровка", про які писали ЗМІ, "займанням однієї з одиниць техніки після заміни двигуна".
Про це написало Міноборони Білорусі у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку зі зверненнями, що надходять до міністерства оборони щодо спалахів, які сталися на ділянці місцевості Зябровка Гомельської області, повідомляємо, що 10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її займання. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч із 10 на 11 серпня у районі білоруського аеродрому "Зябровка" пролунали вибухи. Було видно щонайменше 4 спалахи.
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Лукашенко 😂
але це ж українці мали казати....😂
Пля, Коля, что все это значит?
Коля, заплетающимся языком:
- Ты у меня умная, придумай что-нибудь
toestj - 4 raza dvizhok menjali ? ja nichevo nepereputal ?
Если взрывается, то с замедлением и отдельными кассетами
На "Москві" недопалок.
У Саках детонація **********.
В Білорусі-несправний двигун )))))
Бульбаши, у вас там на Мозырськом НПЗ двигатели на технике давно меняли?
Насос магистрального бензопровода какой-нибудь?
а за черговий недопалок…хай кидають курити…МОУ попереджало))))
ласковыймишка...
знов ботяра заповзла, чавіть її
а дураков подь двигателями
Потерь нет. Техника цела. Прапорщик Лягушевич был уволен месяц тому назад.