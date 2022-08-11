Міноборони Білорусі заявляє, що причиною вибухів у районі аеродрому "Зябровка" стало "займання однієї з одиниць техніки"

Міноборони Білорусі пояснило спалахи в районі аеродрому "Зябровка", про які писали ЗМІ, "займанням однієї з одиниць техніки після заміни двигуна".

Про це написало Міноборони Білорусі у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку зі зверненнями, що надходять до міністерства оборони щодо спалахів, які сталися на ділянці місцевості Зябровка Гомельської області, повідомляємо, що 10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її займання. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч із 10 на 11 серпня у районі білоруського аеродрому "Зябровка" пролунали вибухи. Було видно щонайменше 4 спалахи.

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