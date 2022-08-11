Екснардеп-втікач Царьов бідкається, що в Донецьку й Луганську не лишилося чоловіків: "Нема кого призивати"

Колишній народний депутат Олег Царьов, заочно засуджений в Україні на 12 років за заклики до сепаратизму, скаржиться, що окупанти не можуть мобілізувати мешканців захопленого Донбасу.

Про це Царьов пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Військори пишуть, що не вистачає людей на фронті. Але у Донецьку та Луганську чоловіків уже не залишилося. Нема кого призивати. Багато підприємств зупинилися через те, що чоловіки усі на фронті. Бідний Донбас", - побивається Царьов.

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Блогер Денис Казанський нагадує, що Царьов був одним із тих, хто розпалив війну на Донбасі у 2014 році.

"Лицемірна мерзота на ім'я Олег Царьов, яка у 2014 році приперлася на Донбас, розпалила війну та звалила, тепер скаржиться, що в Донецьку та Луганську не залишилося чоловіків і нема кого мобілізувати. Ну то це завдяки тобі і таким, як ти, не залишилося", - пише він.