Екснардеп-втікач Царьов бідкається, що в Донецьку й Луганську не лишилося чоловіків: "Нема кого призивати"
Колишній народний депутат Олег Царьов, заочно засуджений в Україні на 12 років за заклики до сепаратизму, скаржиться, що окупанти не можуть мобілізувати мешканців захопленого Донбасу.
Про це Царьов пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Військори пишуть, що не вистачає людей на фронті. Але у Донецьку та Луганську чоловіків уже не залишилося. Нема кого призивати. Багато підприємств зупинилися через те, що чоловіки усі на фронті. Бідний Донбас", - побивається Царьов.
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Блогер Денис Казанський нагадує, що Царьов був одним із тих, хто розпалив війну на Донбасі у 2014 році.
"Лицемірна мерзота на ім'я Олег Царьов, яка у 2014 році приперлася на Донбас, розпалила війну та звалила, тепер скаржиться, що в Донецьку та Луганську не залишилося чоловіків і нема кого мобілізувати. Ну то це завдяки тобі і таким, як ти, не залишилося", - пише він.
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максимум до клавіатури..
настрочити щось про Вялічіє Динири..
Царев, Марков, Кот,
Всё бы других призывал, чужими жизнями игрался - своей рискни, **** . . .
Але і бурят , і чеченців , і т.д і т.п.
для захисту новоспечених"республік"..
Блин, и нарочно не придумаешь...
нічого-буряти утішать вдов
Вопрос: "Он их освобождает для воссоединения с исторической родиной славян - Украиной, наследницей Киевской Руси"?.
ну какая же он мразота , выживший потомок Шарикова