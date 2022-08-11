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Екснардеп-втікач Царьов бідкається, що в Донецьку й Луганську не лишилося чоловіків: "Нема кого призивати"

царев,олег,царьов

Колишній народний депутат Олег Царьов, заочно засуджений в Україні на 12 років за заклики до сепаратизму, скаржиться, що окупанти не можуть мобілізувати мешканців захопленого Донбасу.

Про це Царьов пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Військори пишуть, що не вистачає людей на фронті. Але у Донецьку та Луганську чоловіків уже не залишилося. Нема кого призивати. Багато підприємств зупинилися через те, що чоловіки усі на фронті. Бідний Донбас", - побивається Царьов.

Екснардеп-втікач Царьов бідкається, що в Донецьку й Луганську не лишилося чоловіків: Нема кого призивати 01

Також читайте: Суд засудив екснардепа Царьова до 12 років ув'язнення за заклики до сепаратизму

Блогер Денис Казанський нагадує, що Царьов був одним із тих, хто розпалив війну на Донбасі у 2014 році.

"Лицемірна мерзота на ім'я Олег Царьов, яка у 2014 році приперлася на Донбас, розпалила війну та звалила, тепер скаржиться, що в Донецьку та Луганську не залишилося чоловіків і нема кого мобілізувати. Ну то це завдяки тобі і таким, як ти, не залишилося", - пише він.

Автор: 

Царьов Олег (177) Донбас (22357) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+58
А сам то, что же не призвался, скот?
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11.08.2022 09:29 Відповісти
+41
А сам не хочеш піти? Іди воювати -швидше пристрелять!
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11.08.2022 09:29 Відповісти
+31
Це добре. Менше дибільного населення - простіше буде асимілювати території назад.
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11.08.2022 09:30 Відповісти
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da laaaaadno...sho vse bydla na rasejushke vzhe zakinchilos ?
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11.08.2022 09:29 Відповісти
как же, ну как же так вышло...
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11.08.2022 09:43 Відповісти
А сам то, что же не призвался, скот?
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11.08.2022 09:29 Відповісти
Этот шариков на колчаковских фронтах ранетый.
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11.08.2022 09:40 Відповісти
В мозок.
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11.08.2022 12:38 Відповісти
оскільки ніколи не просихає,до воєнкомату добратись не здатний..

максимум до клавіатури..

настрочити щось про Вялічіє Динири..
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11.08.2022 09:48 Відповісти
Его скоро Кобзон призовет.
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11.08.2022 10:19 Відповісти
Што?
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11.08.2022 09:29 Відповісти
А сам не хочеш піти? Іди воювати -швидше пристрелять!
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11.08.2022 09:29 Відповісти
Там их целый батальон можно набрать.
Царев, Марков, Кот,
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11.08.2022 09:32 Відповісти
Кива, Рабинович, Шуфрич, Бойко .......Три брата Литвины, как три танкиста, спиз..ших по 300 . Лямов. В долярах.
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11.08.2022 09:40 Відповісти
Бідний донбас. Виражаємо своє співчуття до ДєНєРє і ЛєНєРє.
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11.08.2022 09:30 Відповісти
Це добре. Менше дибільного населення - простіше буде асимілювати території назад.
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11.08.2022 09:30 Відповісти
Всі пішли на 'референдум".
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11.08.2022 09:31 Відповісти
Не бідний а дурний.
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11.08.2022 09:33 Відповісти
Таваріщъ Што, прийшла твоя черга заробити мамі на Ладу
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11.08.2022 09:33 Відповісти
Подякуй собі і своїм господарям із кремля, сподіваюсь вони і тебе на фарш відправлять.
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11.08.2022 09:33 Відповісти
вы можете себе представить, что оно имеет гражданство Украины
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11.08.2022 09:34 Відповісти
путинская "защита жителей донбасса" выглядит примерно так - ловят все мужиков на улицах Донецка от музыканта до шахтера, выдают советский бронежилет, винтовку времен Второй мировой и отправляют наступать на построенные по последнему слову укрепления наших воинов, которым ничего не остается, как выкосить несчастных подчистую. идет третий "эффективный" этап сво, перед этим был второй "конкретный" по путинской странноватой хронологии
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11.08.2022 09:35 Відповісти
Чоловіків? Там одні під@ри
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11.08.2022 09:35 Відповісти
Призивайте ополчєнок. Вони ж хотіли руський мір, то хай помруть за нього.
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11.08.2022 09:35 Відповісти
Там "бабьо" треба підчистити 100%. Відморожене воно там на всю голову. Ще більше, ніж їх дурні алкаші-"мужья".
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11.08.2022 09:41 Відповісти
Таких чоловіків і в Україні достатньо. Але те що баби там більше топлять за "рузький мир" - то це точно
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11.08.2022 10:34 Відповісти
Ваньки закiнчуються,а баби вже дiлдони всi порозкупляли...Чи Ашотiв тре завозити,чи з акацii стругати...
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11.08.2022 10:29 Відповісти
девятый год эти самки получают от Украины все выплаты и на детей тоже, учили, лечили бесплатно. Имеют загранпаспорта украинские и безвизом пользуются.
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11.08.2022 11:52 Відповісти
Сцарьов бєрі пєтушиліна і в атаку-уряяяя...
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11.08.2022 09:36 Відповісти
Значит бери ружжо,царев и "грудью на засчиту домбаза". Давно пора тебе в ад,срань ты людская.
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11.08.2022 09:36 Відповісти
Давай, ***** в каску, трахтомата в зуби та на пєрєдок... Тіки пику зеленкою не забудь помазати...
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11.08.2022 09:39 Відповісти
Царев чего не воюет? В чернобаевку его, хватит уже чужими руками воевать
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11.08.2022 09:40 Відповісти
Шта? Так а путєна попроси: "Путєн введі"...
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11.08.2022 09:41 Відповісти
Ще самок дамбасса відправити до бурятів, без ручок і ніжок....
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11.08.2022 09:42 Відповісти
і вивести новий вид найпростіших одноклітинних - даумбури...
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11.08.2022 09:44 Відповісти
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11.08.2022 09:51 Відповісти
Царёв, а что ж ты, падло, сам не защищаешь "молодую республику" в окопе на "первой линии" ?
Всё бы других призывал, чужими жизнями игрался - своей рискни, **** . . .
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11.08.2022 09:43 Відповісти
Після звільнення буде менше роботи СБУ та судам. Та не буде проблем з шахтарями, як у Маргарет Тетчер.
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11.08.2022 09:43 Відповісти
Так це і є мета кацапстану - утилізація населення Донбасу.
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11.08.2022 09:45 Відповісти
Утилізація ... так !
Але і бурят , і чеченців , і т.д і т.п.
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11.08.2022 10:30 Відповісти
Если там нету мужиков то предлагаю сделать мекку секс-туризма там после победы для всех желающих
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11.08.2022 09:45 Відповісти
Они там овцы, так что местяк уже забит за кадыровцами
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11.08.2022 09:53 Відповісти
Хай формує жіночій батальйон, стає на голові і у бій.

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11.08.2022 09:46 Відповісти
так що його засмучує: що людей немає, чи що нікого мобілізовувати?
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11.08.2022 09:47 Відповісти
його засмучуєвідсутність черг у воєнкомати..

для захисту новоспечених"республік"..
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11.08.2022 09:53 Відповісти
Vоенкор Котёнок Z (с)....

Блин, и нарочно не придумаешь...
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11.08.2022 09:49 Відповісти
Что всех дамбаситов *молодой республики* выбили? Вот это и есть *наваросия*?
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11.08.2022 09:51 Відповісти
Нормал но путен защитил бамбас, что аж некому кричать разея
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11.08.2022 09:53 Відповісти
До 2014 Донбасс процветал, гигантские дотации в угледобывающее производство, куча заводов, фабрик. Современный стадион , аэропорт в Донецке. Жизнь шла своим чередом, но потом пришли асвабадители.за 8 лет окончательно все разграбили и вывезли, превратили Донецк в городок районного типа, с зарплатой в сто баксов, всех мужчин, кто не свалил по причине отсутствия мозгов отправили на убой, бабы рожать не спешат новое мясо, действительно все плохо. Ко всему к чему прикоснется рука кацапа, все превратится в дерьмо
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11.08.2022 09:58 Відповісти
русские самая ГАДОСТНАЯ нации на свете
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11.08.2022 11:22 Відповісти
орчинь призивайте, щоб у майбутньому лайна не "ПАНАРАЖАЛИ"!
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11.08.2022 09:58 Відповісти
чоловіків не зосталось на Лугандоні??
нічого-буряти утішать вдов
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11.08.2022 10:06 Відповісти
Трошки прорідили тупу біомасу з Донбасу !!!
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11.08.2022 10:11 Відповісти
Шта?
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11.08.2022 10:13 Відповісти
Алкаш-невдаха.
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11.08.2022 10:16 Відповісти
Погано шукають.Якщо пройдуть по хатах,квартирах та гаражах то ще назбирають.Більше хитродупих колаборантів подохне при наступі на нас "сьогодні",менше загине наших при наступі " завтра".Цинічно та жорстоко?Так.Чому?Тому,що їх не вчить навіть така тупа утілізація.Вони як були "расєя!расєя!,так і залишаються.Бідкаються,що не переїхали раніше,не в Україну, а в расєю.Практика спілкування з ними є тому підтвердженням.
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11.08.2022 10:17 Відповісти
Доскакались на своих антимайданах)
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11.08.2022 10:24 Відповісти
Який жах!
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11.08.2022 10:26 Відповісти
Кремлевский володенька очищает про-российские территории Украины от про-российского населения. Тоже самое он делает с территориями самой россии.
Вопрос: "Он их освобождает для воссоединения с исторической родиной славян - Украиной, наследницей Киевской Руси"?.
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11.08.2022 10:29 Відповісти
Лицемірна мерзота на ім'я Олег Царьов
ну какая же он мразота , выживший потомок Шарикова
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11.08.2022 10:50 Відповісти
Так сам иди
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11.08.2022 11:18 Відповісти
Хай сам дегенерат йде воювати. Куля на нього вже відлита...
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11.08.2022 11:57 Відповісти
а чому сам не йде?
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11.08.2022 12:05 Відповісти
Господи, коли вже руки спецагентів дійдуть до цьго фріка? Мрію почути, що він відбув на концерт Кабздона ще з 14 року.
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11.08.2022 12:10 Відповісти
Свиноматок під ружжо!
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11.08.2022 12:40 Відповісти
Цей лугандонець не заслуговує на обговорення і коментування.
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11.08.2022 13:39 Відповісти
 
 