Путін - людина війни, він причетний до загострення на кордоні з Сербією, - прем’єр Косова Курті

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті вважає, що президент Росії Путін зацікавлений у загостренні на сербсько-косовському кордоні та докладає до цього зусиль.

Про це Курті розповів в інтерв’ю Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Деспотичний президент Путін - людина війни, і він зацікавлений у поширенні війни", - заважив Курті.

Він додав, що Путін хотів би, щоби всі ставилися до війни як до нормального стану речей, згадавши вторгнення Росії в Україну.

"Ми не маємо виключати, що ця агресивна політика Белграда може також трансформуватися в напад на Косово в той чи інший спосіб. А ми не боїмося, ми пильнуємо", - наголосив він.

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Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та обстріляли поліцейських. Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами.

Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів. При цьому Вучич заявляв, що сподівається на продовження мирного діалогу.

Місія НАТО KFOR повідомляла, що готова втрутитися в ситуацію.

В ніч на 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня. Після цього косовські серби розібрали барикади.