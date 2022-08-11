УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11173 відвідувача онлайн
Новини
2 646 19

Путін - людина війни, він причетний до загострення на кордоні з Сербією, - прем’єр Косова Курті

альбін,курті

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті вважає, що президент Росії Путін зацікавлений у загостренні на сербсько-косовському кордоні та докладає до цього зусиль.

Про це Курті розповів в інтерв’ю Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Деспотичний президент Путін - людина війни, і він зацікавлений у поширенні війни", - заважив Курті.

Він додав, що Путін хотів би, щоби всі ставилися до війни як до нормального стану речей, згадавши вторгнення Росії в Україну.

"Ми не маємо виключати, що ця агресивна політика Белграда може також трансформуватися в напад на Косово в той чи інший спосіб. А ми не боїмося, ми пильнуємо", - наголосив він.

Також читайте: Президент Сербії Вучич: Косово хоче втілити свої інтереси на тлі "істерії довкола України"

Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та обстріляли поліцейських. Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами.

Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів. При цьому Вучич заявляв, що сподівається на продовження мирного діалогу.

Місія НАТО KFOR повідомляла, що готова втрутитися в ситуацію.

В ніч на 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня. Після цього косовські серби розібрали барикади.

Автор: 

Косово (93) путін володимир (24095) росія (65949) Сербія (378)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Путін не людина. Він ***** і підарас!!!
показати весь коментар
11.08.2022 09:48 Відповісти
+10
Як і 70-95 відсотків населення росії.
показати весь коментар
11.08.2022 09:58 Відповісти
+8
Називати х#йла людиною явний перебір.
показати весь коментар
11.08.2022 09:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Путін не людина. Він ***** і підарас!!!
показати весь коментар
11.08.2022 09:48 Відповісти
Як і 70-95 відсотків населення росії.
показати весь коментар
11.08.2022 09:58 Відповісти
В росії не населення. Там поголів*я.
показати весь коментар
11.08.2022 10:05 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2022 10:00 Відповісти
А сам путін особисто у яких війнах брав участь? Він не "людина війни" - воно мусорок ганебний, яке провокує війни.
показати весь коментар
11.08.2022 09:48 Відповісти
Він патологічний боягуз і лякається навіть фейєрверку.
показати весь коментар
11.08.2022 09:58 Відповісти
Називати х#йла людиною явний перебір.
показати весь коментар
11.08.2022 09:49 Відповісти
коли ж вже до вас дійде, що путєн - то і є війна
показати весь коментар
11.08.2022 09:51 Відповісти
Росія - то є війна, а Путін лише втілення Росії.
показати весь коментар
11.08.2022 09:56 Відповісти
путін - істота темряви,як і всі його "верноподданые"
показати весь коментар
11.08.2022 09:52 Відповісти
Путину просто необходимо разжечь где-нибудь замороженные конфликты, чтобы отвлечь внимание от преступления в Еленовке. Не получилось в Карабахе, попытался в Косово, не получились в Косово, попытался в секторе Газа. Не удалось и там, теперьбудет искать что-то другое. А что у него осталось? Только Приднестровье и Абхазия. Оба варианта заведомо для него проигрышные, но все равно будет пытаться.
показати весь коментар
11.08.2022 09:53 Відповісти
*****-це нікчема на ходулях.
показати весь коментар
11.08.2022 09:55 Відповісти
Заваліть його і буде шанс уникнути третьої світової
показати весь коментар
11.08.2022 09:57 Відповісти
Його місце займе Патрушев, ще більша гидота.
показати весь коментар
11.08.2022 10:01 Відповісти
Ці тарантули один одному не довіряють,
а демократичної зміни влади у Мордорі не існує, на те він і Мордор, тому що там немає ні народу, зміна влади лише з біологічних причин, коли сконає головний цербер,
так що нехай ***** швидше подихає, коли почнеться між тарантулами гризня, за те хто з них стане черговим путіним, і поки він не закатає в асфальт усіх, хто становить для нього небезпеку,
ми отримаємо важливий додатковий для себе час, щоб зберегти і зміцнити незалежність своєї країни
показати весь коментар
11.08.2022 10:13 Відповісти
серби все зроблять для того, щоб Україна визнала Косово державою.
показати весь коментар
11.08.2022 10:02 Відповісти
Поки що визнавати Косово не можна.
показати весь коментар
11.08.2022 11:49 Відповісти
Дело не только в путине. Главное, что там весь народ такой. Они никогда не были ни на что способны, поэтому искали отдушину в войнах. И руководство подбиралось такое.

В кацапов есть песня:
Дорогие мои старики, мы еще повоюем. Это не путин ее написал.

Кто-то может сказать, что здесь смысл переносный. Но нет, главный смысл для кацапья в песне прямой.
показати весь коментар
11.08.2022 11:58 Відповісти
Та "війна" закінчилась би менше, ніж за тиждень. НАТО сербів попередило.
показати весь коментар
14.08.2022 14:21 Відповісти
 
 