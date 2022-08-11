УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11375 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 280 0

За минулу добу надійшло 40 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури через обстріли на Запоріжжі, - ОВА

область,запорізька

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Кушугум, Комишуваха, Гуляйпільське, Оріхів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані запорізької ОВА у телеграмі.

"Надійшло 40 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1347 людей, з них 410 – діти.

Читайте: У Мелітополі було чути вибух, попередньо горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти, - мер Федоров

Автор: 

обстріл (29063) Запорізька область (3721)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 