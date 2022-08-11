У Маріуполі окупанти проводять показові "затримання" людей у формі полку "Азов" та посилюють перевірки цивільних, - Андрющенко
Росіяни посилюють боротьбу зі спротивом в окупованому Маріуполі.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, відомо, що росіяни почали вдаватись до відвертих постановок, аби створити ілюзію успішної боротьби з українським спротивом.
"Вчора зранку, в районі ринку на Лівобережжі, було влаштовано показовий арешт "азовців". Двох чоловіків, одягнених у військову форму з шевронами полку Азов було "заарештовано" без стрілянини та метушні. Так, щоб побачила максимальна кількість цивільних. Гарна спроба. Але, ні. Ще один факт використання вкраденої окупантами форми полку "Азов" з бази в Урзуфі", - написав Андрющенко.
Крім того, спротив продовжує працювати, У центральному районі, близько 12:00, стався вибух. Вибухнули боєприпаси на розтяжці в районі школи №65 та дитячого садочку.
"Колаборанти невдало спробували отримати доступ до документів. На жаль, без загиблих, але бажання шукати значно поменшало", - наголосив він.
Місцеві повідомляють про посилення контрдиверсійних заходів з боку окупаційної влади. Окупанти посилюють режим та збільшили кількість раптових перевірок. У чатах та групах наявна підозріла активність "проукраїнських" коментаторів, які не блокуються адміністраторами. Ймовірно, таким чином окупанти намагаються виявити активних проукраїнських громадян.
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"азовцы ещё выходят из разбомбленой Азовстали" 🤔
да, канэшна, Азовцы пришли в Мариуполь.
В ФОРМЕ АЗОВА.
Видать мальчики пленные не дают нужных показаний даже под пытками, поэтому гэбуха как всегда нарисовала подставных.
Штирлицы бродят по Берлину в 1943 году забыв снять парашюты.
Нуф-нуф, свинья бункерная, даже не пытается добиться правдоподобия.