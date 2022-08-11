У Маріуполі окупанти проводять показові "затримання" людей у формі полку "Азов" та посилюють перевірки цивільних, - Андрющенко

Росіяни посилюють боротьбу зі спротивом в окупованому Маріуполі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відомо, що росіяни почали вдаватись до відвертих постановок, аби створити ілюзію успішної боротьби з українським спротивом.

"Вчора зранку, в районі ринку на Лівобережжі, було влаштовано показовий арешт "азовців". Двох чоловіків, одягнених у військову форму з шевронами полку Азов було "заарештовано" без стрілянини та метушні. Так, щоб побачила максимальна кількість цивільних. Гарна спроба. Але, ні. Ще один факт використання вкраденої окупантами форми полку "Азов" з бази в Урзуфі", - написав Андрющенко.

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Крім того, спротив продовжує працювати, У центральному районі, близько 12:00, стався вибух. Вибухнули боєприпаси на розтяжці в районі школи №65 та дитячого садочку.

"Колаборанти невдало спробували отримати доступ до документів. На жаль, без загиблих, але бажання шукати значно поменшало", - наголосив він.

Місцеві повідомляють про посилення контрдиверсійних заходів з боку окупаційної влади. Окупанти посилюють режим та збільшили кількість раптових перевірок. У чатах та групах наявна підозріла активність "проукраїнських" коментаторів, які не блокуються адміністраторами. Ймовірно, таким чином окупанти намагаються виявити активних проукраїнських громадян.

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