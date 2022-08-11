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У Маріуполі окупанти проводять показові "затримання" людей у формі полку "Азов" та посилюють перевірки цивільних, - Андрющенко

маріуполь

Росіяни посилюють боротьбу зі спротивом в окупованому Маріуполі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відомо, що росіяни почали вдаватись до відвертих постановок, аби створити ілюзію успішної боротьби з українським спротивом.

"Вчора зранку, в районі ринку на Лівобережжі, було влаштовано показовий арешт "азовців". Двох чоловіків, одягнених у військову форму з шевронами полку Азов було "заарештовано" без стрілянини та метушні. Так, щоб побачила максимальна кількість цивільних. Гарна спроба. Але, ні. Ще один факт використання вкраденої окупантами форми полку "Азов" з бази в Урзуфі", - написав Андрющенко.

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Крім того, спротив продовжує працювати, У центральному районі, близько 12:00, стався вибух. Вибухнули боєприпаси на розтяжці в районі школи №65 та дитячого садочку.

"Колаборанти невдало спробували отримати доступ до документів. На жаль, без загиблих, але бажання шукати значно поменшало", - наголосив він.

Місцеві повідомляють про посилення контрдиверсійних заходів з боку окупаційної влади. Окупанти посилюють режим та збільшили кількість раптових перевірок. У чатах та групах наявна підозріла активність "проукраїнських" коментаторів, які не блокуються адміністраторами. Ймовірно, таким чином окупанти намагаються виявити активних проукраїнських громадян.

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Маріуполь (3243) окупація (6742) Донецька область (8770) Андрющенко Петро (697)


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Ну да, зараз в Маріуполі самий шик ходити в формі Азову.
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11.08.2022 10:21 Відповісти
Это шиза или слабоумие. Кто может в такое поверить что по Мариуполю ходят в форме Азова.
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11.08.2022 10:23 Відповісти
Гірше, це москалі.
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11.08.2022 10:24 Відповісти
.... і вони вірять що
"азовцы ещё выходят из разбомбленой Азовстали" 🤔
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11.08.2022 10:50 Відповісти
все настолько паскудно и ненатурально- слов нет.
да, канэшна, Азовцы пришли в Мариуполь.
В ФОРМЕ АЗОВА.

Видать мальчики пленные не дают нужных показаний даже под пытками, поэтому гэбуха как всегда нарисовала подставных.

Штирлицы бродят по Берлину в 1943 году забыв снять парашюты.

Нуф-нуф, свинья бункерная, даже не пытается добиться правдоподобия.
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11.08.2022 10:30 Відповісти
 
 