Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43 000 осіб, 232 літаки, 193 гелікоптери, 1 846 танків та 4 100 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 43 000.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 43 000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1 846 (+14) од,
- бойових броньованих машин - 4 100 (+14) од,
- артилерійських систем - 974 (+3) од,
- РСЗВ - 261 (+0) од,
- засоби ППО - 134 (+1) од,
- літаків - 232 (+9) од,
- гелікоптерів - 193 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),
- крилаті ракети - 185 (+0),
- кораблі/катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3 018 (+13) од,
- спеціальна техніка - 90 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили в Генштабі.
Топ коментарі
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+6 Nikolay Ivankov #508849
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+6 Bird Jackdaw
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