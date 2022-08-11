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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43 000 осіб, 232 літаки, 193 гелікоптери, 1 846 танків та 4 100 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

ворог,кацап,русня,орк

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 43 000.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 43 000 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1 846 (+14) од,
  • бойових броньованих машин - 4 100 (+14) од,
  • артилерійських систем - 974 (+3) од,
  • РСЗВ - 261 (+0) од,
  • засоби ППО - 134 (+1) од,
  • літаків - 232 (+9) од,
  • гелікоптерів - 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),
  • крилаті ракети - 185 (+0),
  • кораблі/катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3 018 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 90 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили в Генштабі.

Також читайте: Окупанти наступають у напрямках Мар’їнки та Пісків, бойові дії тривають, - Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43 000 осіб, 232 літаки, 193 гелікоптери, 1 846 танків та 4 100 броньованих машин 01

Автор: 

Генштаб ЗС (6754) ліквідація (4063)


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Топ коментарі
+8
З літаками подано вчорашню інформацію. Станом на сьогодні збито ще 1 СУ-25 на Запоріжжі.
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11.08.2022 11:34 Відповісти
+6
На начало вторжения вертолётов было ~250, а самолётов ~400. Так что всё логично. Вертолёты "выигрывали" в первую очередь за счёт Чернобаевки.
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11.08.2022 11:06 Відповісти
+6
Танки пішли 😍
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11.08.2022 11:21 Відповісти
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Літачків ще +9?
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11.08.2022 10:41 Відповісти
То копірайтер помилився. На інших ресурсах 0.
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11.08.2022 10:46 Відповісти
Ну все, думаю можно с уверенностью говорить что самолёты выиграли у вертолетов, хрен они их уже догонят
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11.08.2022 10:42 Відповісти
На начало вторжения вертолётов было ~250, а самолётов ~400. Так что всё логично. Вертолёты "выигрывали" в первую очередь за счёт Чернобаевки.
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11.08.2022 11:06 Відповісти
Спонсор ЗСУ - автоваз.
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11.08.2022 10:45 Відповісти
Коли ювелейні 50?
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11.08.2022 11:06 Відповісти
На День Незалежності хочу:
- 50 000 вбитих
- 2000 танків
- 1000 арти
- 200 ватальотів
- 1 необачне куріння в бункері
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11.08.2022 17:32 Відповісти
Танки пішли 😍
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11.08.2022 11:21 Відповісти
З літаками подано вчорашню інформацію. Станом на сьогодні збито ще 1 СУ-25 на Запоріжжі.
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11.08.2022 11:34 Відповісти
Там літаків ще мають штук 8-10 додати, бо під Саками їх гарно потрощили.
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11.08.2022 12:54 Відповісти
Ех, ще 154 танка не вистачає до ювілею в 2000 тисячі.
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11.08.2022 12:58 Відповісти
Ще місяців 3 тому була інфа , що коли у кацапських уйобків буде 50 тис вбитих - вони посипляться. Вже наче недовго. Хоча думаю, що на сьогодні реальна цифра вбитих у них ще більша ніж дає наш Генштаб.
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11.08.2022 14:37 Відповісти
Ні не посипляться для них 50 тисяч не втрати.
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11.08.2022 17:10 Відповісти
В них за 2 роки від ковіду тільки офіційно померло 1 млн рабсіян. Всі мовчали і мовчать, рабам посрати...
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11.08.2022 17:27 Відповісти
 
 