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Новини Війна
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Російський оборонпром через санкції може не виконати експортні замовлення, - британська розвідка

рф,орки,окупанти,арміярф,рашисти

Білорусь відмовилася від співпраці з РФ у сфері модифікації танків та розробила власну модель.

Про це повідомляють на сторінці Міністерства оборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Як йдеться в повідомленні, Росія навряд чи зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини через винятковий попит на машини для власних сил Росії в Україні та посилення впливу західних санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Втрати РФ на війні в Україні обмежили здатність проводити наступальні дії проти інших країн, - Остін

Відомо, що Білорусь оприлюднила деталі нового вітчизняного модернізованого основного бойового танка (ОБТ) Т-72Б. Представники Міноборони Британії припускають, що Білорусь розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації ОБТ, яка раніше була укладена з російською державною компанією "Уралвагонзавод".

"Росія давно вважає оборонну промисловість одним із своїх найважливіших експортних успіхів. Однак її військово-промисловий потенціал зараз переживає значне навантаження, а довіра до багатьох систем озброєння підірвана у зв’язку із поразками російських військ у війні в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія використовує "міни-метелики". Вони непередбачувані та загрожують цивільним, - Британська розвідка

Білорусь (7966) Велика Британія (5650) росія (65949) зовнішня розвідка (477) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+5
Доведеться знімати з постаментів раритети.
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11.08.2022 10:46 Відповісти
+5
На Херсонщині почали падати високовольтні лінії передач, які ведуть від Запорізької АЕС в окупований Крим.
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11.08.2022 10:53 Відповісти
+4
Лапатні аналагавнєти можуть купувати лише глухі сліпі або геть зовсім дурні...
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11.08.2022 10:41 Відповісти
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Лапатні аналагавнєти можуть купувати лише глухі сліпі або геть зовсім дурні...
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11.08.2022 10:41 Відповісти
ой, шо ся стало?
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11.08.2022 10:45 Відповісти
Доведеться знімати з постаментів раритети.
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11.08.2022 10:46 Відповісти
А вони з ним(з раритетом) ніколи і не розставались.
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11.08.2022 10:50 Відповісти
Украина показала что это гофно ничего не стоит.
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11.08.2022 10:48 Відповісти
Дал слово - держись (старая купеческая пословица)
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11.08.2022 10:48 Відповісти
На Херсонщині почали падати високовольтні лінії передач, які ведуть від Запорізької АЕС в окупований Крим.
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11.08.2022 10:53 Відповісти
неужели еще есть дураки верящие в расейское оружие?
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11.08.2022 10:53 Відповісти
Цікава фотка. Для чого по краях понтонної переправи стоять сотні вояків рф? Мабуть у якості живого контргруза. А якщо в цей час переправа буде під обстрілом, вони так само будуть стояти? Баби ішшо нарожают, нє?
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11.08.2022 10:53 Відповісти
Ці довбойоби ще комусь щось експортують? Єритреї?
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11.08.2022 11:54 Відповісти
Чого ці виробництва досі не знищено??? Чекаємо поки вони накопичать ресурс для війни?
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11.08.2022 20:26 Відповісти
 
 