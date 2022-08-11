Російський оборонпром через санкції може не виконати експортні замовлення, - британська розвідка

Білорусь відмовилася від співпраці з РФ у сфері модифікації танків та розробила власну модель.

Про це повідомляють на сторінці Міністерства оборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Як йдеться в повідомленні, Росія навряд чи зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини через винятковий попит на машини для власних сил Росії в Україні та посилення впливу західних санкцій.

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Відомо, що Білорусь оприлюднила деталі нового вітчизняного модернізованого основного бойового танка (ОБТ) Т-72Б. Представники Міноборони Британії припускають, що Білорусь розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації ОБТ, яка раніше була укладена з російською державною компанією "Уралвагонзавод".

"Росія давно вважає оборонну промисловість одним із своїх найважливіших експортних успіхів. Однак її військово-промисловий потенціал зараз переживає значне навантаження, а довіра до багатьох систем озброєння підірвана у зв’язку із поразками російських військ у війні в Україні", - йдеться в повідомленні.

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